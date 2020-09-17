Хасиды должны вернуться в Беларусь, а оттуда - домой, - посол Израиля Лион
Правительство Израиля полностью поддерживает решение Украины закрыть границы для всех иностранцев, в том числе и для хасидов, которые пытаются пересечь белорусско-украинскую границу по дороге в Умань.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "LB.ua", об этом заявил посол Израиля в Украине Джоэль Лион.
"Мы уважаем решение правительства Украины (закрыть границы для иностранцев через Covid-19. - Ред.). Ситуация сложная, и мы надеемся, что гуманитарного кризиса не будет", - отметил он.
В то же время, как отметил посол, в настоящее время от 400 до 800 хасидов находятся в Беларуси и хотят въехать в Украину. Лион подчеркнул, что эти люди все еще могут добраться до крупных белорусских городов и вылететь в Израиль.
"Мы им говорим, что они должны вернуться в Беларусь, а оттуда - домой в Израиль, так как в Украину въезжать нельзя. Вместе с раввином Стамблером - Председателем Федерации еврейских общин Украины, раввином Каминецким и раввином Ротманом мы смогли доставить им пищу и воду. Наш посол в Беларуси также смог доставить им одеяла. У них есть возможность вернуться в Беларусь - уехать в Гомель, в Минск и оттуда вернуться в Израиль. Но однозначно - они не могут въехать в Украину, потому что Украина закрыта для иностранцев, для всех иностранцев", - подчеркнул Лион.
Посол также напомнил, что Украина не соглашалась принимать иностранцев, кроме тех, кто уже въехал. "Именно поэтому ваша власть и закрыла границы - не только для хасидов, не только для евреев, а для всех иностранцев", - добавил Лион.
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интересно, а памперсы на нем были?
Как информирует https://censor.net/ со ссылкой на "https://lb.ua/society/2020/09/17/466156_posol_izrailyu_pro_situatsiyu_z.html LB.ua ", об этом заявил посол Израиля в Украине Джоэль Лион.Источник: https://censor.net/ru/n3219843»
О! Видно, що мсьє Джоэль Ліон, справжній жидобандерівець !
Респект.
Я бы предложил отвезти их на автобусах БССР (за деньги Израиля) на могилу, там ограждение поставить, дать возможность помолиться, и назад за кордон в БССР
У них совершенно другие традиции поведения в святых местах - по их понятиям - при посещении святого места прощается все - а потому именно там можно грешить направо и налево.
все равно оригинально отпраздновали
и пред единоверцами респект
так что пейсатые ,гоу до дому
вонючкамихасидами