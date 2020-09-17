Хасиды должны вернуться в Беларусь, а оттуда - домой, - посол Израиля Лион

Правительство Израиля полностью поддерживает решение Украины закрыть границы для всех иностранцев, в том числе и для хасидов, которые пытаются пересечь белорусско-украинскую границу по дороге в Умань.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "LB.ua", об этом заявил посол Израиля в Украине Джоэль Лион.

"Мы уважаем решение правительства Украины (закрыть границы для иностранцев через Covid-19. - Ред.). Ситуация сложная, и мы надеемся, что гуманитарного кризиса не будет", - отметил он.

В то же время, как отметил посол, в настоящее время от 400 до 800 хасидов находятся в Беларуси и хотят въехать в Украину. Лион подчеркнул, что эти люди все еще могут добраться до крупных белорусских городов и вылететь в Израиль.

"Мы им говорим, что они должны вернуться в Беларусь, а оттуда - домой в Израиль, так как в Украину въезжать нельзя. Вместе с раввином Стамблером - Председателем Федерации еврейских общин Украины, раввином Каминецким и раввином Ротманом мы смогли доставить им пищу и воду. Наш посол в Беларуси также смог доставить им одеяла. У них есть возможность вернуться в Беларусь - уехать в Гомель, в Минск и оттуда вернуться в Израиль. Но однозначно - они не могут въехать в Украину, потому что Украина закрыта для иностранцев, для всех иностранцев", - подчеркнул Лион.

Посол также напомнил, что Украина не соглашалась принимать иностранцев, кроме тех, кто уже въехал. "Именно поэтому ваша власть и закрыла границы - не только для хасидов, не только для евреев, а для всех иностранцев", - добавил Лион.

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