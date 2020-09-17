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граница (5146) Израиль (1851) посол (1767) Умань (360) хасиды (255) Лион Джоэль (15)

Хасиды должны вернуться в Беларусь, а оттуда - домой, - посол Израиля Лион

Хасиды должны вернуться в Беларусь, а оттуда - домой, - посол Израиля Лион

Правительство Израиля полностью поддерживает решение Украины закрыть границы для всех иностранцев, в том числе и для хасидов, которые пытаются пересечь белорусско-украинскую границу по дороге в Умань.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "LB.ua", об этом заявил посол Израиля в Украине Джоэль Лион.

"Мы уважаем решение правительства Украины (закрыть границы для иностранцев через Covid-19. - Ред.). Ситуация сложная, и мы надеемся, что гуманитарного кризиса не будет", - отметил он.

В то же время, как отметил посол, в настоящее время от 400 до 800 хасидов находятся в Беларуси и хотят въехать в Украину. Лион подчеркнул, что эти люди все еще могут добраться до крупных белорусских городов и вылететь в Израиль.

"Мы им говорим, что они должны вернуться в Беларусь, а оттуда - домой в Израиль, так как в Украину въезжать нельзя. Вместе с раввином Стамблером - Председателем Федерации еврейских общин Украины, раввином Каминецким и раввином Ротманом мы смогли доставить им пищу и воду. Наш посол в Беларуси также смог доставить им одеяла. У них есть возможность вернуться в Беларусь - уехать в Гомель, в Минск и оттуда вернуться в Израиль. Но однозначно - они не могут въехать в Украину, потому что Украина закрыта для иностранцев, для всех иностранцев", - подчеркнул Лион.

Посол также напомнил, что Украина не соглашалась принимать иностранцев, кроме тех, кто уже въехал. "Именно поэтому ваша власть и закрыла границы - не только для хасидов, не только для евреев, а для всех иностранцев", - добавил Лион.

Также читайте: Израиль попросил Зеленского пропустить в Украину хасидов, застрявших на границе с Беларусью

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Топ комментарии
+11
«Правительство Израиля полностью поддерживает решение Украины закрыть границы для всех иностранцев, в том числе и для хасидов, которые пытаются пересечь белорусско-украинскую границу по дороге в Умань.
Как информирует https://censor.net/ со ссылкой на "https://lb.ua/society/2020/09/17/466156_posol_izrailyu_pro_situatsiyu_z.html LB.ua ", об этом заявил посол Израиля в Украине Джоэль Лион.Источник: https://censor.net/ru/n3219843»

О! Видно, що мсьє Джоэль Ліон, справжній жидобандерівець !
Респект.
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17.09.2020 12:46
+8
пусть возвращаюся в беларусть и погостят в минске, недели две
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17.09.2020 12:45
+6
Пусть возвращаются в Беларусь.Там их цадик Лука ждет.
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17.09.2020 12:41
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Хасиды должны вернуться в Беларусь, а оттуда - домой, - посол Израиля Лион - Цензор.НЕТ 7299
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17.09.2020 12:38 Ответить
это его так перекосило после того как увидел мир в глазах )(уйла .
интересно, а памперсы на нем были?
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17.09.2020 13:46 Ответить
от це і Є офіційна позіція уряду ісраіловки... а скавчання міністра - провакаційна ДУРНЯ
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17.09.2020 14:24 Ответить
Пусть возвращаются в Беларусь.Там их цадик Лука ждет.
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17.09.2020 12:41 Ответить
не, Лука не кошерный цадик. Не подходит.
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17.09.2020 12:50 Ответить
Вон такую шляпу нацепит и никто не отличит,пока трусы и крестик не снимет.
Хасиди мають повернутися до Білорусі, а звідти - додому, - посол Ізраїлю Ліон - Цензор.НЕТ 192
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17.09.2020 12:56 Ответить
Хасиди мають повернутися до Білорусі, а звідти - додому, - посол Ізраїлю Ліон - Цензор.НЕТ 1665
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17.09.2020 15:02 Ответить
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17.09.2020 16:03 Ответить
пусть возвращаюся в беларусть и погостят в минске, недели две
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17.09.2020 12:45 Ответить
И потом заберут с собой домой переводчицу и флейтистку.
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17.09.2020 13:44 Ответить
Облом случился, бывает! Принимайте со смирением!
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17.09.2020 12:45 Ответить
«Правительство Израиля полностью поддерживает решение Украины закрыть границы для всех иностранцев, в том числе и для хасидов, которые пытаются пересечь белорусско-украинскую границу по дороге в Умань.
Как информирует https://censor.net/ со ссылкой на "https://lb.ua/society/2020/09/17/466156_posol_izrailyu_pro_situatsiyu_z.html LB.ua ", об этом заявил посол Израиля в Украине Джоэль Лион.Источник: https://censor.net/ru/n3219843»

О! Видно, що мсьє Джоэль Ліон, справжній жидобандерівець !
Респект.
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17.09.2020 12:46 Ответить
Фига се.он менее толерантней чем я...
Я бы предложил отвезти их на автобусах БССР (за деньги Израиля) на могилу, там ограждение поставить, дать возможность помолиться, и назад за кордон в БССР
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17.09.2020 12:55 Ответить
Их не интересует просто помолиться - они едут оторваться на год вперед.
У них совершенно другие традиции поведения в святых местах - по их понятиям - при посещении святого места прощается все - а потому именно там можно грешить направо и налево.
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17.09.2020 13:12 Ответить
Походу жители Умани в етом году будут сосать лапу. Интересн, как пол тысячи хасидов смогли бы повлиять на епидемиологичускую ситуацию в Украине? тут скорее самих хасидов заразят
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17.09.2020 12:49 Ответить
Хасид, тебе ж сказано - вали в Беларусь!
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17.09.2020 12:59 Ответить
А как же просьба Америки. Зеленский совсем оборзел?
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17.09.2020 12:50 Ответить
і яким це містом "амєріка" когось просила?
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17.09.2020 14:25 Ответить
Вот они обрадуются такому известию.
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17.09.2020 12:53 Ответить
приключение немытого хасида в белорусских лесах... - новый сценарий для Голливуда.
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17.09.2020 13:02 Ответить
Очень похоже, что посол таки служил немножечко в Цахал...слова погранца понял доходчиво и четко.))))
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17.09.2020 13:03 Ответить
придется смириться
все равно оригинально отпраздновали
и пред единоверцами респект
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17.09.2020 13:14 Ответить
Хасиди мають повернутися до Білорусі, а звідти - додому, - посол Ізраїлю Ліон - Цензор.НЕТ 1879
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17.09.2020 13:14 Ответить
дивно що не прогнулось. воно ж привикше приймати "помногу и са всех старон"
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17.09.2020 13:15 Ответить
В повній мірі нормальне послання для всіх: і для хасидів, і для всьопрапала.
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17.09.2020 13:42 Ответить
Джоэль Лион респект! мудрый человек и понимает, что закон есть закон и граница на замке.
так что пейсатые ,гоу до дому
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17.09.2020 13:52 Ответить
Какой-то оголтелый антисемит этот Лион, ну как так можно с бедными вонючками хасидами
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17.09.2020 13:58 Ответить
піди пуйла повішай, він заслужив шибеницю давно.
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17.09.2020 15:26 Ответить
Ээээттооо серьезная ошибкаааа...... Люди, которые проехали пол мира, спали на чемоданах на траве, и пили кипяток на костре, чтобы попасть на религиозный праздник(вы должны понимать, что это программа, прочно оставшаяся для выполнения!), к которому осталась пара сотен километров, должны снова вернуться обратно. Это вызовет огромную ненависть.........я удивляюсь этим фантастическим решениям.
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17.09.2020 14:47 Ответить
скорее ты есть серьезная ошибка... общества и природы, не признающая правил и законов страны.
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17.09.2020 14:56 Ответить
 
 