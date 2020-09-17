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авиакатастрофа (1707) Качиньский Лех (333) Польша (8154) россия (93025)

Смоленская катастрофа: Генпрокуратура Польши назвала имена заочно арестованных диспетчеров аэродрома Смоленск-Северный

Смоленская катастрофа: Генпрокуратура Польши назвала имена заочно арестованных диспетчеров аэродрома Смоленск-Северный

В Генпрокуратуре Польши назвали имена авиадиспетчеров, работавших на аэродроме Смоленск-Северный во время крушения самолета президента Польши Леха Качинского в 2010 году

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Газета.ру", об этом сообщила официальный представитель польского ведомства Эва Бялик.

"Речь идет о диспетчерах Павле П., Викторе Р. и Николае К.", - сказала она.

Согласно польскому законодательству, полные фамилии лиц, в отношении которых ведутся процессуальные действия, называть запрещено.

Ранее пресс-секретарь Генеральной прокуратуры Польши Эва Бялик заявила, что страна инициирует процедуру ареста авиационных диспетчеров, работавших на аэродроме Смоленска во время крушения самолета с президентом Лехом Качиньским на борту в 2010 году.

Читайте также: Польские следователи начали работу на месте катастрофы Ту-154М в Смоленске

Напомним, лайнер Ту-154 президента Польши Леха Качиньского разбился под Смоленском 10 апреля 2010 года. Польская делегация направлялась на траурные мероприятия по случаю 70-летия Катынской трагедии. Всего на борту самолета вместе с президентом и его супругой находились 96 человек, все они погибли.

В январе 2011 года Международный авиационный комитет (МАК) обнародовал окончательный доклад о расследовании авиакатастрофы, согласно которому ответственность за трагедию была возложена на пилотов, которые отказались от предложения уйти на запасной аэродром, несмотря на неблагоприятные погодные условия. Косвенной причиной катастрофы была названа недостаточно квалифицированная подготовка борта и экипажа.

Польская правительственная подкомиссия по расследованию причины катастрофы возобновила следствие весной 2016 года. Одной из основных версий катастрофы рассматривается взрыв на борту самолета еще до его столкновения с землей.

Как свидетельствует технический отчет расследования Смоленской катастрофы, который обнародовали в Польше в 2018 году, лайнер Ту-154 президента Польши Леха Качиньского, который разбился под Смоленском, был уничтожен в воздухе в результате как минимум двух взрывов.

Также читайте: Катастрофа самолета президента Польши Качиньского в 2010-м году произошла из-за двух взрывов на борту, - комиссия Сейма

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Топ комментарии
+5
Жертв Катыни можна было почтить как-то по другому. Свечку зажечь там, флаги приспустить. Зачем было лететь в мордор, не понятно... Так же само и хасята пруться сюда к своему Адику Нахману. Чо за традиция переться к черту на куличики?
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17.09.2020 12:51
+5
ГНИДЫ Мавзолейные.....на вас тварей даже патрона жалко....
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17.09.2020 12:53
+5
Кабы, при взрыве самолета, диспетчеры не при делах.
Или уже созрела другая версия?
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17.09.2020 12:56
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Они скорее всего уже давно шпили изучают.
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17.09.2020 12:51 Ответить
Жертв Катыни можна было почтить как-то по другому. Свечку зажечь там, флаги приспустить. Зачем было лететь в мордор, не понятно... Так же само и хасята пруться сюда к своему Адику Нахману. Чо за традиция переться к черту на куличики?
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17.09.2020 12:51 Ответить
Навальный застрелил Немцова,отравил Анну Политковскую,а подлодку Курск взорвал из снапейрской винтовки...Путлера...
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17.09.2020 12:52 Ответить
зараз кацапня заверіщіть "вивсевретиииииииииииииии"
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17.09.2020 12:52 Ответить
ГНИДЫ Мавзолейные.....на вас тварей даже патрона жалко....
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17.09.2020 12:53 Ответить
Кабы, при взрыве самолета, диспетчеры не при делах.
Или уже созрела другая версия?
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17.09.2020 12:56 Ответить
В список забыли дописать ещё одну причастную кандидатуру - Вову Ху@ло
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17.09.2020 12:58 Ответить
Мавзолейное быдло....,вы никто были есть и будете с 9 века нашей ЭРЫ....НИКТО.....
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17.09.2020 13:08 Ответить
Смоленська катастрофа: Генпрокуратура Польщі назвала імена заочно заарештованих диспетчерів аеродрому Смоленськ-Північний - Цензор.НЕТ 3497бЫДЛО
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17.09.2020 13:09 Ответить
главный диспетчер не в смоленске живет
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17.09.2020 13:10 Ответить
Віддуплилися нарешті... через 10 років
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17.09.2020 13:13 Ответить
Так взрыв или ошибка диспетчера? Они бы определились для начала с версией. Тем более есть запись где диспетчер четко говорит о трудностями посадки и советует запасной аэродром, но пилот решил садится.
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17.09.2020 13:15 Ответить
Виноватые уже назначены.
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17.09.2020 14:04 Ответить
Та й достріл тих, хто вижив, вбивство того, що знімав не треба забувати
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17.09.2020 13:17 Ответить
Дед Сенатор тогда жив был,когда расстреляли самолет Качинского...
даже помню его первую фразу...убили не Леха Капчинского..хотят убить Польшу...
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17.09.2020 13:18 Ответить
Пафосный какой то твой Дед был. Мой дед тоже иногда в измененном состоянии сознания, вызванном полноценным обедом, пафосные лозунги выдвигал и поляков вспоминал.
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17.09.2020 14:54 Ответить
Пойду напьюсь водки...сегодня 17 сентября 2017 года Батя Сенатор умер...Помянем Деда...
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17.09.2020 13:19 Ответить
Співчуваю.
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17.09.2020 13:52 Ответить
Светлая память, всем родителям.
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17.09.2020 14:56 Ответить
Они все ещё крайних ищут? А как же выводы всех этих комиссий и расследование?
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17.09.2020 13:48 Ответить
орки уже вернули обломки самолета Польше?
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17.09.2020 13:58 Ответить
...не возвращают обломки и не допускают польских экспертов к расследованию катастрофы в плане исследования обломков. Что и говорит о том, что простейшее действие о недопуске поляков к обломкам, это попытка что то скрыть.
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17.09.2020 20:02 Ответить
какие редкие и короткие фамилии.
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17.09.2020 22:29 Ответить
 
 