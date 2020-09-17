УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
9165 відвідувачів онлайн
Новини
7 737 25
авіакатастрофа (1082) Качинський Лех (66) Польща (8267) росія (63614)

Смоленська катастрофа: Генпрокуратура Польщі назвала імена заочно заарештованих диспетчерів аеродрому Смоленськ-Північний

Смоленська катастрофа: Генпрокуратура Польщі назвала імена заочно заарештованих диспетчерів аеродрому Смоленськ-Північний

У Генпрокуратурі Польщі назвали імена авіадиспетчерів, які працювали на аеродромі Смоленськ-Північний під час аварії літака президента Польщі Леха Качинського в 2010 році

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Газета.ру, про це повідомила офіційна представниця польського відомства Єва Бялик.

"Йдеться про диспетчерів Павла П., Віктора Р. та Миколу К.", - сказала вона.

Згідно з польським законодавством, повні прізвища осіб, щодо яких ведуться процесуальні дії, називати заборонено.

Раніше речниця Генеральної прокуратури Польщі Єва Бялик заявила, що країна ініціює процедуру арешту авіаційних диспетчерів, які працювали на аеродромі Смоленська під час аварії літака з президентом Лехом Качинським на борту в 2010 році.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Польські слідчі почали роботу на місці катастрофи Ту-154М у Смоленську

Нагадаємо, лайнер Ту-154 президента Польщі Леха Качиньського розбився під Смоленськом 10 квітня 2010 року. Польська делегація прямувала на жалобні заходи з нагоди 70-річчя Катинської трагедії. Загалом на борту літака разом із президентом і його дружиною було 96 осіб, усі вони загинули.

У січні 2011 року Міжнародний авіаційний комітет (МАК) оприлюднив остаточну доповідь про розслідування авіакатастрофи, згідно з якою відповідальність за трагедію було покладено на пілотів, які відмовилися від пропозиції піти на запасний аеродром, незважаючи на несприятливі погодні умови. Непрямою причиною катастрофи названо недостатньо кваліфіковану підготовку борту та екіпажу.

Польська урядова підкомісія з розслідування причини катастрофи відновила слідство навесні 2016 року. Однією з основних версій катастрофи розглядається вибух на борту літака ще до його зіткнення із землею.

Як свідчить технічний звіт розслідування Смоленської катастрофи, який оприлюднили в Польщі у 2018 році, лайнер Ту-154 президента Польщі Леха Качиньського, який розбився під Смоленськом, був знищений у повітрі внаслідок щонайменше двох вибухів.

Также читайте: Катастрофа самолета президента Польши Качиньского в 2010-м году произошла из-за двух взрывов на борту, - комиссия Сейма

Автор: 
Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+5
Жертв Катыни можна было почтить как-то по другому. Свечку зажечь там, флаги приспустить. Зачем было лететь в мордор, не понятно... Так же само и хасята пруться сюда к своему Адику Нахману. Чо за традиция переться к черту на куличики?
показати весь коментар
17.09.2020 12:51
+5
ГНИДЫ Мавзолейные.....на вас тварей даже патрона жалко....
показати весь коментар
17.09.2020 12:53
+5
Кабы, при взрыве самолета, диспетчеры не при делах.
Или уже созрела другая версия?
показати весь коментар
17.09.2020 12:56
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Они скорее всего уже давно шпили изучают.
показати весь коментар
17.09.2020 12:51 Відповісти
Жертв Катыни можна было почтить как-то по другому. Свечку зажечь там, флаги приспустить. Зачем было лететь в мордор, не понятно... Так же само и хасята пруться сюда к своему Адику Нахману. Чо за традиция переться к черту на куличики?
показати весь коментар
17.09.2020 12:51 Відповісти
Навальный застрелил Немцова,отравил Анну Политковскую,а подлодку Курск взорвал из снапейрской винтовки...Путлера...
показати весь коментар
17.09.2020 12:52 Відповісти
зараз кацапня заверіщіть "вивсевретиииииииииииииии"
показати весь коментар
17.09.2020 12:52 Відповісти
ГНИДЫ Мавзолейные.....на вас тварей даже патрона жалко....
показати весь коментар
17.09.2020 12:53 Відповісти
Кабы, при взрыве самолета, диспетчеры не при делах.
Или уже созрела другая версия?
показати весь коментар
17.09.2020 12:56 Відповісти
В список забыли дописать ещё одну причастную кандидатуру - Вову Ху@ло
показати весь коментар
17.09.2020 12:58 Відповісти
Мавзолейное быдло....,вы никто были есть и будете с 9 века нашей ЭРЫ....НИКТО.....
показати весь коментар
17.09.2020 13:08 Відповісти
Смоленська катастрофа: Генпрокуратура Польщі назвала імена заочно заарештованих диспетчерів аеродрому Смоленськ-Північний - Цензор.НЕТ 3497бЫДЛО
показати весь коментар
17.09.2020 13:09 Відповісти
главный диспетчер не в смоленске живет
показати весь коментар
17.09.2020 13:10 Відповісти
Віддуплилися нарешті... через 10 років
показати весь коментар
17.09.2020 13:13 Відповісти
Так взрыв или ошибка диспетчера? Они бы определились для начала с версией. Тем более есть запись где диспетчер четко говорит о трудностями посадки и советует запасной аэродром, но пилот решил садится.
показати весь коментар
17.09.2020 13:15 Відповісти
Виноватые уже назначены.
показати весь коментар
17.09.2020 14:04 Відповісти
Та й достріл тих, хто вижив, вбивство того, що знімав не треба забувати
показати весь коментар
17.09.2020 13:17 Відповісти
Дед Сенатор тогда жив был,когда расстреляли самолет Качинского...
даже помню его первую фразу...убили не Леха Капчинского..хотят убить Польшу...
показати весь коментар
17.09.2020 13:18 Відповісти
Пафосный какой то твой Дед был. Мой дед тоже иногда в измененном состоянии сознания, вызванном полноценным обедом, пафосные лозунги выдвигал и поляков вспоминал.
показати весь коментар
17.09.2020 14:54 Відповісти
Пойду напьюсь водки...сегодня 17 сентября 2017 года Батя Сенатор умер...Помянем Деда...
показати весь коментар
17.09.2020 13:19 Відповісти
Співчуваю.
показати весь коментар
17.09.2020 13:52 Відповісти
Светлая память, всем родителям.
показати весь коментар
17.09.2020 14:56 Відповісти
Они все ещё крайних ищут? А как же выводы всех этих комиссий и расследование?
показати весь коментар
17.09.2020 13:48 Відповісти
орки уже вернули обломки самолета Польше?
показати весь коментар
17.09.2020 13:58 Відповісти
...не возвращают обломки и не допускают польских экспертов к расследованию катастрофы в плане исследования обломков. Что и говорит о том, что простейшее действие о недопуске поляков к обломкам, это попытка что то скрыть.
показати весь коментар
17.09.2020 20:02 Відповісти
какие редкие и короткие фамилии.
показати весь коментар
17.09.2020 22:29 Відповісти
 
 