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Киевская область (3927) Нацполиция (16199) похищение (1659)

Под Киевом возле банкомата похитили 21-летнего парня, - полиция. ФОТОрепортаж

В городе Буча неизвестные возле банкомата силой затолкали мужчину в машину. Затем вывезли в лес, избили и требовали деньги за "жизнь". О похищении человека в полицию сообщил неравнодушный свидетель.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает отдел коммуникации полиции Киевской области.

"Для задержания злоумышленников полиция ввела специальную операцию, на розыск похитителей были ориентированы наряды полиции Киевщины, столицы и смежных областей.

Автомобиль, который подпадал под ориентировку, разыскала в соседнем городе Ирпень группа реагирования патрульной полиции и оперативники местного отдела полиции.

В автомобиле находились водитель и пассажир. Один из них уроженец Сумщины, другой - гражданин Грузии. Именно они оказались похитителями", - сказано в сообщении.

Под Киевом возле банкомата похитили 21-летнего парня, - полиция 01

Полицейские задержали мужчин в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.

Во время проведения неотложного обыска в автомобиле злоумышленников полиция обнаружила: гранату, запал, ножи, рации, рукавицы и веревки. Также проведен обыск и по месту жительства мужчин, где полицейские изъяли оружие и нож.

Пострадавшего 21-летнего парня полицейские разыскали в лесополосе.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Правоохранители задержали шесть членов преступной группы, похитивших предпринимателя и удерживавших его больше недели: требовали $2 млн. ФОТОрепортаж

Злоумышленники отобрали у него сумку с личными вещами и уехали в неизвестном направлении, оставив пострадавшего привязанным к дереву.

Под Киевом возле банкомата похитили 21-летнего парня, - полиция 02
Фото: сайт полиции

Сейчас злоумышленники находятся в изоляторе временного содержания. Полицейские проверяют их причастность к совершению аналогичных преступлений на территории Киевской области.

По данному факту полиция открыла уголовное производство по ч. 2 ст. 146 (Незаконное лишение свободы или похищение человека) Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос объявления о подозрении. Меру пресечения для них изберет суд.
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Топ комментарии
+16
Не страна а проходной двор. Приехал, пограбил и на лежку домой. При въезде отпечатки надо брать.
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17.09.2020 13:23
+13
Эти Мамуки уже достали.
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17.09.2020 13:20
+5
Никто не контролирует этот приезжий сброд, хотя, казалось бы, при цифровых технологиях можно было бы знать информацию поголовно о въехавших и не выехавших с Украины. Потому у нас десятки тысяч нелегалов годами живут в Украине, пока не купят внж или другую "бамагу".
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17.09.2020 13:28
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Правила форума Совет форумчан
Эти Мамуки уже достали.
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17.09.2020 13:20 Ответить
пусть валят вместе со своим карсоном откуда приехали . им в Украине не рады
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17.09.2020 13:24 Ответить
Не страна а проходной двор. Приехал, пограбил и на лежку домой. При въезде отпечатки надо брать.
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17.09.2020 13:23 Ответить
З іноземцями все зрозуміло а о то з мєстними що робити ?
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17.09.2020 13:27 Ответить
Никто не контролирует этот приезжий сброд, хотя, казалось бы, при цифровых технологиях можно было бы знать информацию поголовно о въехавших и не выехавших с Украины. Потому у нас десятки тысяч нелегалов годами живут в Украине, пока не купят внж или другую "бамагу".
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17.09.2020 13:28 Ответить
в сша вроде 20 лет как берут уже
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17.09.2020 13:28 Ответить
И еще, кроме отпечатков, спинномозговую жидкость для идентификации по ДНК. Может меньше тут будет топтаться чебуреков: агрохамий, мамук и прочих сракашвилей.
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17.09.2020 15:45 Ответить
и расписку, что в случае нарушения закона он согласен на добровольно стать донором органов
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17.09.2020 16:19 Ответить
Не відпускають Украіну веселі 90 і ....
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17.09.2020 13:25 Ответить
было нормально теперь знов вернулись. зато посмиемся
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17.09.2020 13:26 Ответить
Та якось воно і не дуже весело , особливо якщо зачепить когось з рідних , друзів..
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17.09.2020 13:28 Ответить
В 90-х банабаков 3.14ли жестоко - они и пикнуть боялись.
Не та молодежь - не та... По компам торчат
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17.09.2020 13:28 Ответить
Перепрошую , кого 3,14ли?
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17.09.2020 13:30 Ответить
Отпустили, но после 13-го года вернулись. Увы, такова цена реализации мечты украинца безнаказанно посылать нахрен полицейского своей страны.
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17.09.2020 13:31 Ответить
Ні! Це ціна за дебільний вибір 19-го. Скоро буде ще "веселіше"
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17.09.2020 13:53 Ответить
С каждым разом убеждаюсь, что всех прокуроров, мусоров и судей нужно выгнать в один день - сразу же после выборов народных судей, шерифов и организации народной милиции по путевкам от ОТГ, предприятий и жилых районов.
Если силой завладели личными вещами, то это гоп-стоп, или разбой, а больше одного, то уже бандитизм. Расстрельная статья в так нелюбимом креативными сопляками СССР и почти до пожизненного в любимых ими Штатами Соединенными. Это тяжкое преступление против человека. А эти сопляки при власти дадут блин меру пресечения домашний арест - к бабке не ходи. А скорее всего даже пидозру не вручат, потому шо у пострадавшего не будет свидетелей его похищения. Да, не смейтесь, это уже сплошь и рядом - пострадавший должен доказывать шо он пострадал. Лично сталкивался, потратил три месяца, чтобы судья обязал эту нацмусарню открыть уголовное дело. И потом куча допросов, бесед, разговоров, переговоров без вынесения подозрения, пока не сдали нервы и мне мое не вернули и слава богу, что не заставили перед преступниками извиняться за причиненную им суету...
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17.09.2020 13:57 Ответить
как в кине голлливудском
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17.09.2020 15:39 Ответить
 
 