Под Киевом возле банкомата похитили 21-летнего парня, - полиция. ФОТОрепортаж
В городе Буча неизвестные возле банкомата силой затолкали мужчину в машину. Затем вывезли в лес, избили и требовали деньги за "жизнь". О похищении человека в полицию сообщил неравнодушный свидетель.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом сообщает отдел коммуникации полиции Киевской области.
"Для задержания злоумышленников полиция ввела специальную операцию, на розыск похитителей были ориентированы наряды полиции Киевщины, столицы и смежных областей.
Автомобиль, который подпадал под ориентировку, разыскала в соседнем городе Ирпень группа реагирования патрульной полиции и оперативники местного отдела полиции.
В автомобиле находились водитель и пассажир. Один из них уроженец Сумщины, другой - гражданин Грузии. Именно они оказались похитителями", - сказано в сообщении.
Полицейские задержали мужчин в порядке ст. 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины.
Во время проведения неотложного обыска в автомобиле злоумышленников полиция обнаружила: гранату, запал, ножи, рации, рукавицы и веревки. Также проведен обыск и по месту жительства мужчин, где полицейские изъяли оружие и нож.
Пострадавшего 21-летнего парня полицейские разыскали в лесополосе.
Злоумышленники отобрали у него сумку с личными вещами и уехали в неизвестном направлении, оставив пострадавшего привязанным к дереву.
Сейчас злоумышленники находятся в изоляторе временного содержания. Полицейские проверяют их причастность к совершению аналогичных преступлений на территории Киевской области.
По данному факту полиция открыла уголовное производство по ч. 2 ст. 146 (Незаконное лишение свободы или похищение человека) Уголовного кодекса Украины. Решается вопрос объявления о подозрении. Меру пресечения для них изберет суд.
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Не та молодежь - не та... По компам торчат
Если силой завладели личными вещами, то это гоп-стоп, или разбой, а больше одного, то уже бандитизм. Расстрельная статья в так нелюбимом креативными сопляками СССР и почти до пожизненного в любимых ими Штатами Соединенными. Это тяжкое преступление против человека. А эти сопляки при власти дадут блин меру пресечения домашний арест - к бабке не ходи. А скорее всего даже пидозру не вручат, потому шо у пострадавшего не будет свидетелей его похищения. Да, не смейтесь, это уже сплошь и рядом - пострадавший должен доказывать шо он пострадал. Лично сталкивался, потратил три месяца, чтобы судья обязал эту нацмусарню открыть уголовное дело. И потом куча допросов, бесед, разговоров, переговоров без вынесения подозрения, пока не сдали нервы и мне мое не вернули и слава богу, что не заставили перед преступниками извиняться за причиненную им суету...