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Київська область (3806) Нацполіція (14886) викрадення (803)

Під Києвом біля банкомату викрали 21-річного хлопця, - поліція. ФОТОрепортаж

У місті Буча невідомі біля банкомату силою заштовхали чоловіка в машину. Потім вивезли в ліс, побили і вимагали гроші за "життя". Про викрадення людини в поліцію повідомив небайдужий свідок.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомляє відділ комунікації поліції Київської області.

"Для затримання зловмисників поліція ввела спеціальну операцію, на розшук викрадачів були орієнтовані наряди поліції Київщини, столиці та суміжних областей.

Машина, яка підпадала під орієнтування, розшукали у сусідньому місті Ірпінь група реагування патрульної поліції та оперативники місцевого відділу поліції.

В авто були водій та пасажир. Один з них уродженець Сумщини, інший - громадянин Грузії. Саме вони виявилися викрадачами", - сказано в повідомленні.

Під Києвом біля банкомату викрали 21-річного хлопця, - поліція 01

Поліцейські затримали чоловіків у порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України.

Під час проведення невідкладного обушку в автівці зловмисників поліція виявила: гранату, запал, ножі, рації, рукавиці та мотузки. Також проведено обшук і за місцем проживання чоловіків, де поліцейські вилучили зброю та ніж.

Постраждалого 21-річного хлопця поліцейські розшукали в лісосмузі.

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Зловмисники відібрали в нього сумку з особистими речами та поїхали в невідомому напрямку, залишивши потерпілого прив'язаним до дерева.

Під Києвом біля банкомату викрали 21-річного хлопця, - поліція 02
Фото: сайт поліції

Наразі зловмисники перебувають в ізоляторі тимчасового тримання. Поліцейські перевіряють їхню причетність до вчинення аналогічних злочинів на території Київської області.

За цим фактом поліція відкрила кримінальне провадження за ч. 2 ст. 146 (Незаконне позбавлення волі або викрадення людини) Кримінального кодексу України. Вирішується питання оголошення про підозру. Запобіжний захід для них обере суд.

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Топ коментарі
+16
Не страна а проходной двор. Приехал, пограбил и на лежку домой. При въезде отпечатки надо брать.
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17.09.2020 13:23
+13
Эти Мамуки уже достали.
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17.09.2020 13:20
+5
Никто не контролирует этот приезжий сброд, хотя, казалось бы, при цифровых технологиях можно было бы знать информацию поголовно о въехавших и не выехавших с Украины. Потому у нас десятки тысяч нелегалов годами живут в Украине, пока не купят внж или другую "бамагу".
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17.09.2020 13:28
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Эти Мамуки уже достали.
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17.09.2020 13:20 Відповісти
пусть валят вместе со своим карсоном откуда приехали . им в Украине не рады
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17.09.2020 13:24 Відповісти
Не страна а проходной двор. Приехал, пограбил и на лежку домой. При въезде отпечатки надо брать.
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17.09.2020 13:23 Відповісти
З іноземцями все зрозуміло а о то з мєстними що робити ?
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17.09.2020 13:27 Відповісти
Никто не контролирует этот приезжий сброд, хотя, казалось бы, при цифровых технологиях можно было бы знать информацию поголовно о въехавших и не выехавших с Украины. Потому у нас десятки тысяч нелегалов годами живут в Украине, пока не купят внж или другую "бамагу".
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17.09.2020 13:28 Відповісти
в сша вроде 20 лет как берут уже
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17.09.2020 13:28 Відповісти
И еще, кроме отпечатков, спинномозговую жидкость для идентификации по ДНК. Может меньше тут будет топтаться чебуреков: агрохамий, мамук и прочих сракашвилей.
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17.09.2020 15:45 Відповісти
и расписку, что в случае нарушения закона он согласен на добровольно стать донором органов
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17.09.2020 16:19 Відповісти
Не відпускають Украіну веселі 90 і ....
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17.09.2020 13:25 Відповісти
было нормально теперь знов вернулись. зато посмиемся
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17.09.2020 13:26 Відповісти
Та якось воно і не дуже весело , особливо якщо зачепить когось з рідних , друзів..
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17.09.2020 13:28 Відповісти
В 90-х банабаков 3.14ли жестоко - они и пикнуть боялись.
Не та молодежь - не та... По компам торчат
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17.09.2020 13:28 Відповісти
Перепрошую , кого 3,14ли?
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17.09.2020 13:30 Відповісти
Отпустили, но после 13-го года вернулись. Увы, такова цена реализации мечты украинца безнаказанно посылать нахрен полицейского своей страны.
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17.09.2020 13:31 Відповісти
Ні! Це ціна за дебільний вибір 19-го. Скоро буде ще "веселіше"
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17.09.2020 13:53 Відповісти
С каждым разом убеждаюсь, что всех прокуроров, мусоров и судей нужно выгнать в один день - сразу же после выборов народных судей, шерифов и организации народной милиции по путевкам от ОТГ, предприятий и жилых районов.
Если силой завладели личными вещами, то это гоп-стоп, или разбой, а больше одного, то уже бандитизм. Расстрельная статья в так нелюбимом креативными сопляками СССР и почти до пожизненного в любимых ими Штатами Соединенными. Это тяжкое преступление против человека. А эти сопляки при власти дадут блин меру пресечения домашний арест - к бабке не ходи. А скорее всего даже пидозру не вручат, потому шо у пострадавшего не будет свидетелей его похищения. Да, не смейтесь, это уже сплошь и рядом - пострадавший должен доказывать шо он пострадал. Лично сталкивался, потратил три месяца, чтобы судья обязал эту нацмусарню открыть уголовное дело. И потом куча допросов, бесед, разговоров, переговоров без вынесения подозрения, пока не сдали нервы и мне мое не вернули и слава богу, что не заставили перед преступниками извиняться за причиненную им суету...
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17.09.2020 13:57 Відповісти
как в кине голлливудском
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17.09.2020 15:39 Відповісти
 
 