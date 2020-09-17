Оценка работы постмайданных правительств, - VoxUkraine. ИНФОГРАФИКА

"В 2015 году Кабмин под руководством Яценюка инициировал рекордный объем реформ. За время срока деятельности Гройсмана реформы существенно замедлились. Приход к власти нового президента и его монобольшинства, которые сформировали пропрезидентский Кабмин, сломал эту тенденцию".

Об этом говорится в исследовании VoxUkraine.



Приоритетом второго правительства Яценюка, согласно анализу, стали реформы в сфере борьбы с коррупцией, Гройсман и Гончарук преимущественно работали над регулированием бизнеса, а правительство Шмыгаля избрало приоритетной сферой систему социальной защиты и рынок труда.











В 2015 году, когда запрос на перемены был ощутимым и актуальным, значение Индекса реформ достигало рекордных величин. Большая часть этих реформ были инициированы Кабмином, и наибольший прогресс произошел во время правительства Яценюка, говорится в материале.



"За время срока правительства Гройсмана реформы существенно замедлились. Обновления власти и "турборежим" в 2019 году несколько взвинтили темп реформ. Однако, до уровня начала 2015 году ему еще далеко ", - отмечают авторы исследования.

VoxUkraine проанализировал направления, по которым наиболее активно работали четыре правительства.



Второй Кабмин Яценюка сосредоточился на антикоррупционных реформах, гармонизации процесса государственных закупок с европейским законодательством - создании системы Prozorro. Третьей крупнейшей реформой правительства Яценюка стал закон о рынке природного газа, который создал на этом рынке конкурентную среду и сделал возможным присоединение Украины к газовому рынку ЕС.



Кабмин Гройсмана продолжил реформирование энергетического рынка путем уравнивания цен на газ для населения и теплокоммунэнерго с рыночными, а также разработал план разделения "Нафтогаза", принятый во исполнение закона. Однако, собственно разделение произошло лишь в конце 2019 года. Третьей крупнейшей реформой этого Кабмина стало создание рынка электроэнергии, - говорится в материале VoxUkraine.



Кабмин Гончарука сосредоточился на внедрении медреформы, внедрил программу медицинских гарантий. Кроме того, это правительство сосредоточилось на продаже имущества банкротов через Prozorro и инициативе финансирования университетов в зависимости от их эффективности, а не количества студентов.

Что касается правительства Шмыгаля, который не так долго находится на посту, в материале VoxUkraine обозначены две основные реформы. Первая - продолжение медреформы - принятие порядка создания госпитальных округов и опорных больниц. Вторая реформа касается управления проблемными активами государственных банков.



VoxUkraine также отмечает, что правительство Яценюка смогло принимать реформы, используя различные инструменты. В частности значительная часть реформ была проведена Арсением Яценюком через законы, которые впоследствии были проголосованы Верховной Радой. "Интересно, что другие правительства значительно меньше использовали этот инструмент даже несмотря на то, что в 2019-2020 годах три главные органа власти - президент, парламент и правительство - фактически были представителями одной политической силы, а значит, можно было бы надеяться на быстрое прохождение законопроектов через Раду ", - отмечают в VoxUkraine.