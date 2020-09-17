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Оценка работы постмайданных правительств, - VoxUkraine. ИНФОГРАФИКА

Оценка работы постмайданных правительств, - VoxUkraine. ИНФОГРАФИКА

"В 2015 году Кабмин под руководством Яценюка инициировал рекордный объем реформ. За время срока деятельности Гройсмана реформы существенно замедлились. Приход к власти нового президента и его монобольшинства, которые сформировали пропрезидентский Кабмин, сломал эту тенденцию".

Об этом говорится в исследовании VoxUkraine.


Приоритетом второго правительства Яценюка, согласно анализу, стали реформы в сфере борьбы с коррупцией, Гройсман и Гончарук преимущественно работали над регулированием бизнеса, а правительство Шмыгаля избрало приоритетной сферой систему социальной защиты и рынок труда.


Оценка работы постмайданных правительств, - VoxUkraine 01

Оценка работы постмайданных правительств, - VoxUkraine 02
Оценка работы постмайданных правительств, - VoxUkraine 03

В 2015 году, когда запрос на перемены был ощутимым и актуальным, значение Индекса реформ достигало рекордных величин. Большая часть этих реформ были инициированы Кабмином, и наибольший прогресс произошел во время правительства Яценюка, говорится в материале.


"За время срока правительства Гройсмана реформы существенно замедлились. Обновления власти и "турборежим" в 2019 году несколько взвинтили темп реформ. Однако, до уровня начала 2015 году ему еще далеко ", - отмечают авторы исследования.
VoxUkraine проанализировал направления, по которым наиболее активно работали четыре правительства.

Оценка работы постмайданных правительств, - VoxUkraine 04


Второй Кабмин Яценюка сосредоточился на антикоррупционных реформах, гармонизации процесса государственных закупок с европейским законодательством - создании системы Prozorro. Третьей крупнейшей реформой правительства Яценюка стал закон о рынке природного газа, который создал на этом рынке конкурентную среду и сделал возможным присоединение Украины к газовому рынку ЕС.


Кабмин Гройсмана продолжил реформирование энергетического рынка путем уравнивания цен на газ для населения и теплокоммунэнерго с рыночными, а также разработал план разделения "Нафтогаза", принятый во исполнение закона. Однако, собственно разделение произошло лишь в конце 2019 года. Третьей крупнейшей реформой этого Кабмина стало создание рынка электроэнергии, - говорится в материале VoxUkraine.


Кабмин Гончарука сосредоточился на внедрении медреформы, внедрил программу медицинских гарантий. Кроме того, это правительство сосредоточилось на продаже имущества банкротов через Prozorro и инициативе финансирования университетов в зависимости от их эффективности, а не количества студентов.
Что касается правительства Шмыгаля, который не так долго находится на посту, в материале VoxUkraine обозначены две основные реформы. Первая - продолжение медреформы - принятие порядка создания госпитальных округов и опорных больниц. Вторая реформа касается управления проблемными активами государственных банков.


VoxUkraine также отмечает, что правительство Яценюка смогло принимать реформы, используя различные инструменты. В частности значительная часть реформ была проведена Арсением Яценюком через законы, которые впоследствии были проголосованы Верховной Радой. "Интересно, что другие правительства значительно меньше использовали этот инструмент даже несмотря на то, что в 2019-2020 годах три главные органа власти - президент, парламент и правительство - фактически были представителями одной политической силы, а значит, можно было бы надеяться на быстрое прохождение законопроектов через Раду ", - отмечают в VoxUkraine.

Автор: 

Кабмин (14027) Яценюк Арсений (8006) реформы (3951)


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Топ комментарии
+17
Выходит, Сеня был лучшим реформатором всех времён и народов.
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17.09.2020 15:49
+16
Тому і був збитий олігархічною телепропагандою.
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17.09.2020 16:14
+10
Эх. кролик был умнейшим премьером. А теперь что? позорище.
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17.09.2020 15:53
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Выходит, Сеня был лучшим реформатором всех времён и народов.
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17.09.2020 15:49 Ответить
Тому і був збитий олігархічною телепропагандою.
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17.09.2020 16:14 Ответить
Не зря же ему Барна букет роз подарил.
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17.09.2020 18:00 Ответить
Эта статья подана тоже с манипуляцией определенной, потому что возникает у читателей мысль, что реформы проводились. Но как раз об этом ничего не сказано. Тут речь идет о принятых законах, но не об их работе и исполнении. То есть, то что принимают реформаторские законы, это хорошо, но ведь важно, когда это все работает. Вот представим бригаду рабочих. Приходит прораб и начинает: так и так, приняты новые реформы, работа по графику, униформа и так далее. Но если по факту все это не работает в итоге, ну что с тех реформ.
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17.09.2020 18:17 Ответить
вам баранам это 5 лет говорят)))))
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17.09.2020 19:34 Ответить
А как там дела со строительством ВЕЛИКОГО СЕВЕРНОГО КРОЛИЧЬЕГО ВАЛА на границе с Козляндией?
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17.09.2020 15:52 Ответить
і гебняві алєні тут як тут...вам шо тут, помазано?
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17.09.2020 15:58 Ответить
По телеку завжди все красиво було )))
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17.09.2020 15:52 Ответить
Особливо коли "слугу народа" показували, так?
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17.09.2020 15:55 Ответить
Мова про реформи Яценюка. Уважніше читай букви.
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17.09.2020 15:58 Ответить
Ну вам там чудову альтернативу запропонували!
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17.09.2020 17:30 Ответить
краще скажи що зробив потужний ЗЕбєнь? на даний час це важливіше...
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17.09.2020 15:59 Ответить
Тобі Зеля і зараз в штани насрав?
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17.09.2020 16:00 Ответить
Ваш зеля сам собі в штани срав, сере та буде срать.
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17.09.2020 16:10 Ответить
Эх. кролик был умнейшим премьером. А теперь что? позорище.
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17.09.2020 15:53 Ответить
Он никогда не был умным премьером, потому что сразу продался олигархам, повысив в три раза цену на газ для всех украинцев. За ним, кроме кучи негатива, ничего не числится.
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17.09.2020 15:58 Ответить
ага для вас гебнявих це Єрмак найкращий у якого папа на мордорі живе в Мацкві ....вже навіть не паляться
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17.09.2020 16:03 Ответить
слышь, пердун старый, слово "рыночный" слышал когда-нибудь? или так в совке и застрял со своим маразмом?
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17.09.2020 16:06 Ответить
я ось вирішила зробити реформи у себе у ваній кімнаті. третій тиждень живу в суцільному ремонті. нарешті вже щось вимальовується. грошей йде багато. але ж ремонт ще триває. сусіди не задоволені. діти теж. то, на твою думку, не треба робити ремонт???
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17.09.2020 16:08 Ответить
позорище приведшие зелю к власти)))) просто неадекваты по жизни
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17.09.2020 19:35 Ответить
Что вы нам картинки эротические тычете?! А то мы не знаем кто чего стоит
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17.09.2020 15:53 Ответить
Сітка рабиця і підвищення комуналки - дійсно ріформаторська ріформа.
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17.09.2020 15:54 Ответить
Я обещаю, чтобы, потому что,
Уже наверно, вроде, навсегда.
Зачем народ ропочешь непослушно?
Я супермен, оракул и звезда!
Мне регулярно пули в лоб летели.
Для камикадзе это не вопрос.
Пускай в башке свинцовые метели,
Но хвост трубой и пО ветру мой нос.

Сияет над коррупцией победа,
Реформы обустроили свой быт.
Пускай народ остался без обеда,
Но завтраками по уши он сыт.

Блистательные завтраки по моде
И обещаний модных наворот…
Обычно люди кроликов разводят,

Ну почему у нас наоборот?
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17.09.2020 15:54 Ответить
Зебня завжди ********* кацапську "творчість" ))
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17.09.2020 15:56 Ответить
Тогда еще не применяли понтовые фишки, типа, "турборежим"....
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17.09.2020 15:54 Ответить
Рекордный объем реформ инициировало правительство Яценюка, - исследование - Цензор.НЕТ 8208
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17.09.2020 16:04 Ответить
У хорошого господаря вольєр для собаки кращий.
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17.09.2020 18:05 Ответить
Тыпил.
А ты попробуй свой дачный УЧАСТОК таким забором огородить -
ты и от цены за 10 метров сетки ВЗВОЕШЬ дурным голосом!
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17.09.2020 16:20 Ответить
СМИ РФ о Яценюке и Гройсмане/"Во время первой чеченской войны Яценюк лично пытал и убивал российских солдат в Грозном", - глава Следкома РФ/"Яценюк был в войсковой каске и расстреливал российских военных из автомата Калашникова", - фрагмент из уголовного дела Карпюка и Клыха/Российские СМИ сообщили новые подробности о "чеченской кампании" Яценюка: "Несмотря на тщедушный вид, он является опасным убийцей"/ О Зеленском пока ничего подобного СМИ РФ не сообщают. /В Госдуме считают выгодным для России назначение Гройсмана на пост премьер-министра Украины 13.04.16.
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17.09.2020 16:04 Ответить
А яка стiна була при яценюку на кордон з кацапами. Зараз ту стiну вкрали.. Що ж ви наробили зебiли?
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17.09.2020 16:07 Ответить
Я все эти 6 лет считал и считаю Яценюка - ЛУЧШИМ ПРЕМЬЕРОМ!
И буду продолжать так считать.
Потому, что после Порошенко кацапы больше всего гнали и лили помои именно на Яценюка!
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17.09.2020 16:18 Ответить
навіть більше на Яценюка всираються, ніж на Петра
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17.09.2020 16:32 Ответить
...Отставка главы правительства Арсения Яценюка является результатом договоренности между президентом Петром Порошенко и олигархами Ринатом Ахметовым и Игорем Коломойским.
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17.09.2020 18:26 Ответить
Кацапы не могли ему простить участие в чеченских войнах. Боялись что он в АТО уйдёт.
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17.09.2020 16:21 Ответить
ставлю 5+ Витальке - давно пора ....і не тільки в Киеві...
Як звучить давня Китайське- все починаеться із вбиральні...

В центре Киева устанавливают автоматизированные туалеты (ФОТО)

Оцінка роботи постмайданних урядів, - VoxUkraine - Цензор.НЕТ 5906

В центре Киева установили десять автоматизированных общественных туалетов с антивандальной защитой, сообщил мэр Киева https://kyivcity.gov.ua/news/vitaliy_klichko_komfortne_misto_pochinayetsya_z_elementarnikh_rechey_u_tsentri_kiyeva_vstanovlyuyut_avtomatizovani_gromadski_vbiralni/ Виталий Кличко .
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17.09.2020 16:27 Ответить
сколько говнища было вылито на Яценюка,просто ужас
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17.09.2020 16:32 Ответить
Я і зараз виллю купу лайна на пана Яценюка 1) за злиття Держмитслужби і Податкової,2) за відміну санітарного контролю продуктів харчуцвання, і 3) за його Алгембу проект стіни або як сітку рабицю продати за мільйон. Однак він інтелектуально на три порядки вищий ніж зелений президент.
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17.09.2020 16:52 Ответить
Як культурно слово дупа назвати в медіа, вірно - "...не переломив тенденцію реформ..."
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17.09.2020 16:41 Ответить
А я припам*ятав,як йшло гімнометання на кролика за Маямі,а потім,коли діло було вже зроблено,Молчанов(кажись так),який запустив цей фейк,офіційно ВИБАЧИВСЬ,але це ПОТІМ,поїзд вже пішов!!!
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17.09.2020 17:22 Ответить
Странно...
Как это ещё никто не высрал миллиард, украденный Сеней?
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17.09.2020 18:03 Ответить
Чого це раптом за цього гандона згадали?
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17.09.2020 18:07 Ответить
Обратите внимание на важный момент. Тут чисто подсчет количества реформаторских предложений, тут не говорится, при каком правительстве сколько реформ реально заработало, и заработало на пользу стране. Мы видим из статьи, что Яценюк - самый эффективный предлагальщик реформ, но работали ли они в реальности и сколько пользы принесли? Кто много предлагает, кто мало предлагает - это не важно на самом деле, важно только то, кто сколько реально делает. Вот это интересный вопрос, ответы на который хотелось бы слышать.
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17.09.2020 18:41 Ответить
 
 