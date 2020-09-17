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Оцінка роботи постмайданних урядів, - VoxUkraine. ІНФОГРАФІКА

Оцінка роботи постмайданних урядів, - VoxUkraine. ІНФОГРАФІКА

"У 2015 році Кабмін під керівництвом А.Яценюка ініціював рекордний обсяг реформ. За час каденції Гройсмана реформи суттєво сповільнилися. Прихід до влади нового Президента та його монобільшості, які сформували пропрезиденський Кабмін, не переламав цю тенденцію".

Про це йдеться в дослідженні VoxUkraine.

Пріоритетом другого уряду Яценюка, згідно з аналізом, стали реформи у сфері боротьби з корупцією, Гройсман та Гончарук переважно працювали над регулюванням бізнесу, а Уряд Шмигаля обрав пріоритетною сферою систему соціального захисту та ринок праці.


Оцінка роботи постмайданних урядів, - VoxUkraine 01

Оцінка роботи постмайданних урядів, - VoxUkraine 02
Оцінка роботи постмайданних урядів, - VoxUkraine 03

У 2015 році, коли запит на зміни був відчутним і нагальним, значення Індексу реформ досягало рекордних величин. Велика частина цих реформ були ініційовані Кабміном, і найбільший поступ відбувся під час уряду Яценюка, йдеться в матеріалі

"За час каденції уряду Гройсмана реформи суттєво сповільнилися. Оновлення влади та "турборежим" у 2019 році дещо підвищили темп реформ. Однак, до рівня початку 2015 року йому ще далеко", - наголошують автори дослідження.

VoxUkraine проаналізував напрямки, за якими найбільш активно працювали чотири уряди.

Оцінка роботи постмайданних урядів, - VoxUkraine 04

Другий Кабмін Яценюка осередився на антикорупційних реформах, гармонізації процесу державних закупівель з європейським законодавством - створення системи Prozorro. Третьою найбільшою реформою Уряду Яценюка став закон про ринок природного газу, який створив на цьому ринку конкурентне середовище та уможливив приєднання України до газового ринку ЄС.

Кабмін Гройсмана продовжив реформування енергетичного ринку шляхом зрівняння цін на газ для населення і теплокомуненерго з ринковими, а також розробив план розділення "Нафтогазу", ухвалений на виконання закону. Однак, власне розділення відбулося лише наприкінці 2019 року. Третьою найбільшою реформою цього Кабміну стало створення ринку електроенергії, - йдеться в матеріалі VoxUkraine.

Кабмін Гончарука зосередився на впровадженні медреформи, впровадив програму медичних гарантій. Крім того, цей уряд зосередився на продажу майна банкрутів через Prozorro та ініціативі фінансування університетів залежно від їхньої ефективності, а не кількості студентів.

Щодо уряду Шмигаля, який не так довго перебуває на посаді, у матеріалі VoxUkraine зазнечені дві основні реформи. Перша - продовженням медреформи - ухвалення порядку створення госпітальних округів та опорних лікарень. Друга реформа стосується управління проблемними активами державних банків.

VoxUkraine також зазначає, що уряд Яценюка спромігся ухвалювати реформи використовуючи різні інструменти. Зокрема значна частина реформ була проведена Арсенієм Яценюком через закони, які згодом були проголосовані Верховною Радою. "Цікаво, що інші уряди значно менше використовували цей інструмент навіть попри те, що у 2019-2020 роках три головні органи влади – президент, парламент і уряд – фактично були представниками однієї політичної сили, а отже, можна було б сподіватися на швидке проходження законопроектів через Раду", - наголошують у VoxUkraine.

Автор: 

Кабмін (14097) Яценюк Арсеній (2570) реформи (3207)


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Топ коментарі
+17
Выходит, Сеня был лучшим реформатором всех времён и народов.
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17.09.2020 15:49
+16
Тому і був збитий олігархічною телепропагандою.
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17.09.2020 16:14
+10
Эх. кролик был умнейшим премьером. А теперь что? позорище.
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17.09.2020 15:53
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Выходит, Сеня был лучшим реформатором всех времён и народов.
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17.09.2020 15:49 Відповісти
Тому і був збитий олігархічною телепропагандою.
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17.09.2020 16:14 Відповісти
Не зря же ему Барна букет роз подарил.
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17.09.2020 18:00 Відповісти
Эта статья подана тоже с манипуляцией определенной, потому что возникает у читателей мысль, что реформы проводились. Но как раз об этом ничего не сказано. Тут речь идет о принятых законах, но не об их работе и исполнении. То есть, то что принимают реформаторские законы, это хорошо, но ведь важно, когда это все работает. Вот представим бригаду рабочих. Приходит прораб и начинает: так и так, приняты новые реформы, работа по графику, униформа и так далее. Но если по факту все это не работает в итоге, ну что с тех реформ.
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17.09.2020 18:17 Відповісти
вам баранам это 5 лет говорят)))))
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17.09.2020 19:34 Відповісти
А как там дела со строительством ВЕЛИКОГО СЕВЕРНОГО КРОЛИЧЬЕГО ВАЛА на границе с Козляндией?
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17.09.2020 15:52 Відповісти
і гебняві алєні тут як тут...вам шо тут, помазано?
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17.09.2020 15:58 Відповісти
По телеку завжди все красиво було )))
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17.09.2020 15:52 Відповісти
Особливо коли "слугу народа" показували, так?
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17.09.2020 15:55 Відповісти
Мова про реформи Яценюка. Уважніше читай букви.
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17.09.2020 15:58 Відповісти
Ну вам там чудову альтернативу запропонували!
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17.09.2020 17:30 Відповісти
краще скажи що зробив потужний ЗЕбєнь? на даний час це важливіше...
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17.09.2020 15:59 Відповісти
Тобі Зеля і зараз в штани насрав?
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17.09.2020 16:00 Відповісти
Ваш зеля сам собі в штани срав, сере та буде срать.
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17.09.2020 16:10 Відповісти
Эх. кролик был умнейшим премьером. А теперь что? позорище.
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17.09.2020 15:53 Відповісти
Он никогда не был умным премьером, потому что сразу продался олигархам, повысив в три раза цену на газ для всех украинцев. За ним, кроме кучи негатива, ничего не числится.
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17.09.2020 15:58 Відповісти
ага для вас гебнявих це Єрмак найкращий у якого папа на мордорі живе в Мацкві ....вже навіть не паляться
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17.09.2020 16:03 Відповісти
слышь, пердун старый, слово "рыночный" слышал когда-нибудь? или так в совке и застрял со своим маразмом?
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17.09.2020 16:06 Відповісти
я ось вирішила зробити реформи у себе у ваній кімнаті. третій тиждень живу в суцільному ремонті. нарешті вже щось вимальовується. грошей йде багато. але ж ремонт ще триває. сусіди не задоволені. діти теж. то, на твою думку, не треба робити ремонт???
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17.09.2020 16:08 Відповісти
позорище приведшие зелю к власти)))) просто неадекваты по жизни
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17.09.2020 19:35 Відповісти
Что вы нам картинки эротические тычете?! А то мы не знаем кто чего стоит
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17.09.2020 15:53 Відповісти
Сітка рабиця і підвищення комуналки - дійсно ріформаторська ріформа.
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17.09.2020 15:54 Відповісти
Я обещаю, чтобы, потому что,
Уже наверно, вроде, навсегда.
Зачем народ ропочешь непослушно?
Я супермен, оракул и звезда!
Мне регулярно пули в лоб летели.
Для камикадзе это не вопрос.
Пускай в башке свинцовые метели,
Но хвост трубой и пО ветру мой нос.

Сияет над коррупцией победа,
Реформы обустроили свой быт.
Пускай народ остался без обеда,
Но завтраками по уши он сыт.

Блистательные завтраки по моде
И обещаний модных наворот…
Обычно люди кроликов разводят,

Ну почему у нас наоборот?
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17.09.2020 15:54 Відповісти
Зебня завжди ********* кацапську "творчість" ))
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17.09.2020 15:56 Відповісти
Тогда еще не применяли понтовые фишки, типа, "турборежим"....
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17.09.2020 15:54 Відповісти
Рекордный объем реформ инициировало правительство Яценюка, - исследование - Цензор.НЕТ 8208
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17.09.2020 16:04 Відповісти
У хорошого господаря вольєр для собаки кращий.
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17.09.2020 18:05 Відповісти
Тыпил.
А ты попробуй свой дачный УЧАСТОК таким забором огородить -
ты и от цены за 10 метров сетки ВЗВОЕШЬ дурным голосом!
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17.09.2020 16:20 Відповісти
СМИ РФ о Яценюке и Гройсмане/"Во время первой чеченской войны Яценюк лично пытал и убивал российских солдат в Грозном", - глава Следкома РФ/"Яценюк был в войсковой каске и расстреливал российских военных из автомата Калашникова", - фрагмент из уголовного дела Карпюка и Клыха/Российские СМИ сообщили новые подробности о "чеченской кампании" Яценюка: "Несмотря на тщедушный вид, он является опасным убийцей"/ О Зеленском пока ничего подобного СМИ РФ не сообщают. /В Госдуме считают выгодным для России назначение Гройсмана на пост премьер-министра Украины 13.04.16.
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17.09.2020 16:04 Відповісти
А яка стiна була при яценюку на кордон з кацапами. Зараз ту стiну вкрали.. Що ж ви наробили зебiли?
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17.09.2020 16:07 Відповісти
Я все эти 6 лет считал и считаю Яценюка - ЛУЧШИМ ПРЕМЬЕРОМ!
И буду продолжать так считать.
Потому, что после Порошенко кацапы больше всего гнали и лили помои именно на Яценюка!
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17.09.2020 16:18 Відповісти
навіть більше на Яценюка всираються, ніж на Петра
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17.09.2020 16:32 Відповісти
...Отставка главы правительства Арсения Яценюка является результатом договоренности между президентом Петром Порошенко и олигархами Ринатом Ахметовым и Игорем Коломойским.
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17.09.2020 18:26 Відповісти
Кацапы не могли ему простить участие в чеченских войнах. Боялись что он в АТО уйдёт.
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17.09.2020 16:21 Відповісти
ставлю 5+ Витальке - давно пора ....і не тільки в Киеві...
Як звучить давня Китайське- все починаеться із вбиральні...

В центре Киева устанавливают автоматизированные туалеты (ФОТО)

Оцінка роботи постмайданних урядів, - VoxUkraine - Цензор.НЕТ 5906

В центре Киева установили десять автоматизированных общественных туалетов с антивандальной защитой, сообщил мэр Киева https://kyivcity.gov.ua/news/vitaliy_klichko_komfortne_misto_pochinayetsya_z_elementarnikh_rechey_u_tsentri_kiyeva_vstanovlyuyut_avtomatizovani_gromadski_vbiralni/ Виталий Кличко .
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17.09.2020 16:27 Відповісти
сколько говнища было вылито на Яценюка,просто ужас
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17.09.2020 16:32 Відповісти
Я і зараз виллю купу лайна на пана Яценюка 1) за злиття Держмитслужби і Податкової,2) за відміну санітарного контролю продуктів харчуцвання, і 3) за його Алгембу проект стіни або як сітку рабицю продати за мільйон. Однак він інтелектуально на три порядки вищий ніж зелений президент.
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17.09.2020 16:52 Відповісти
Як культурно слово дупа назвати в медіа, вірно - "...не переломив тенденцію реформ..."
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17.09.2020 16:41 Відповісти
А я припам*ятав,як йшло гімнометання на кролика за Маямі,а потім,коли діло було вже зроблено,Молчанов(кажись так),який запустив цей фейк,офіційно ВИБАЧИВСЬ,але це ПОТІМ,поїзд вже пішов!!!
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17.09.2020 17:22 Відповісти
Странно...
Как это ещё никто не высрал миллиард, украденный Сеней?
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17.09.2020 18:03 Відповісти
Чого це раптом за цього гандона згадали?
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17.09.2020 18:07 Відповісти
Обратите внимание на важный момент. Тут чисто подсчет количества реформаторских предложений, тут не говорится, при каком правительстве сколько реформ реально заработало, и заработало на пользу стране. Мы видим из статьи, что Яценюк - самый эффективный предлагальщик реформ, но работали ли они в реальности и сколько пользы принесли? Кто много предлагает, кто мало предлагает - это не важно на самом деле, важно только то, кто сколько реально делает. Вот это интересный вопрос, ответы на который хотелось бы слышать.
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17.09.2020 18:41 Відповісти
 
 