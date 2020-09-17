Рада запретила нардепам иметь в подчинении близких лиц

Верховная Рада поддержала законопроект №2203, запрещающий народным депутатам иметь в подчинении близких лиц.

Как информирует Цензор.НЕТ, соответствующий законопроект поддержали 252 нардепа.

В пояснительно записке отмечается, что НАПК в своих Методических рекомендациях по предотвращению и урегулированию конфликта интересов в целях толкования нормы статьи 23 Закона Украины "О предотвращении коррупции" указало, что помощники-консультанты являются подчиненными народным депутатам лицами, от которых получение подарков последними будет прямым нарушением закона.

В то же время, по терминологии упомянутого высшего закона народные депутаты не имеют никаких ограничений при назначении себе как подчиненных лиц - помощников-консультантов - своих близких лиц.

"Это исключение, специально предусмотрено действующим законодательством для выборных должностей и их близких лиц, приводило к ряду историй с наймом к себе на работу близких лиц, которые могли получать доступ к бюджетным средствам - и это, в свою очередь, приводило к коррупционным рискам и потенциальным злоупотреблениям", - говорится в тексте пояснительной записки.

Также читайте: НАБУ в рамках "дела ОАСК" обратилось в НАПК относительно проверки депутата ОПЗЖ Славицкой, - СМИ