Рада запретила нардепам иметь в подчинении близких лиц
Верховная Рада поддержала законопроект №2203, запрещающий народным депутатам иметь в подчинении близких лиц.
Как информирует Цензор.НЕТ, соответствующий законопроект поддержали 252 нардепа.
В пояснительно записке отмечается, что НАПК в своих Методических рекомендациях по предотвращению и урегулированию конфликта интересов в целях толкования нормы статьи 23 Закона Украины "О предотвращении коррупции" указало, что помощники-консультанты являются подчиненными народным депутатам лицами, от которых получение подарков последними будет прямым нарушением закона.
В то же время, по терминологии упомянутого высшего закона народные депутаты не имеют никаких ограничений при назначении себе как подчиненных лиц - помощников-консультантов - своих близких лиц.
"Это исключение, специально предусмотрено действующим законодательством для выборных должностей и их близких лиц, приводило к ряду историй с наймом к себе на работу близких лиц, которые могли получать доступ к бюджетным средствам - и это, в свою очередь, приводило к коррупционным рискам и потенциальным злоупотреблениям", - говорится в тексте пояснительной записки.
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