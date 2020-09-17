РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
10799 посетителей онлайн
Новости
2 208 19

Рада запретила нардепам иметь в подчинении близких лиц

Рада запретила нардепам иметь в подчинении близких лиц

Верховная Рада поддержала законопроект №2203, запрещающий народным депутатам иметь в подчинении близких лиц.

Как информирует Цензор.НЕТ, соответствующий законопроект поддержали 252 нардепа.

В пояснительно записке отмечается, что НАПК в своих Методических рекомендациях по предотвращению и урегулированию конфликта интересов в целях толкования нормы статьи 23 Закона Украины "О предотвращении коррупции" указало, что помощники-консультанты являются подчиненными народным депутатам лицами, от которых получение подарков последними будет прямым нарушением закона.

В то же время, по терминологии упомянутого высшего закона народные депутаты не имеют никаких ограничений при назначении себе как подчиненных лиц - помощников-консультантов - своих близких лиц.

"Это исключение, специально предусмотрено действующим законодательством для выборных должностей и их близких лиц, приводило к ряду историй с наймом к себе на работу близких лиц, которые могли получать доступ к бюджетным средствам - и это, в свою очередь, приводило к коррупционным рискам и потенциальным злоупотреблениям", - говорится в тексте пояснительной записки.

Также читайте: НАБУ в рамках "дела ОАСК" обратилось в НАПК относительно проверки депутата ОПЗЖ Славицкой, - СМИ

Автор: 

ВР (29248) НАПК (1221)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Telegram
Топ комментарии
+6
обменяются корабельными сосками?
показать весь комментарий
17.09.2020 15:56
+3
дык чо - помеха? устроят "обмен", другу - своего родственника.
показать весь комментарий
17.09.2020 15:55
+3
опа...як же юзік? він же там все сімейство пристроїв ))

Рада запретила нардепам иметь в подчинении близких лиц - Цензор.НЕТ 7921
показать весь комментарий
17.09.2020 16:18
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
дык чо - помеха? устроят "обмен", другу - своего родственника.
показать весь комментарий
17.09.2020 15:55 Ответить
обменяются корабельными сосками?
показать весь комментарий
17.09.2020 15:56 Ответить
Меняю сосну на березу, ну или на пихт(н)у в крайнем случае.
показать весь комментарий
17.09.2020 15:59 Ответить
Термин "близкий" отрихтуют)))
показать весь комментарий
17.09.2020 15:57 Ответить
Термин "иметь"...
показать весь комментарий
17.09.2020 16:40 Ответить
Это не отрихтуют)))
показать весь комментарий
17.09.2020 17:04 Ответить
Хана, посыпится вся вертикаль власти.
показать весь комментарий
17.09.2020 15:58 Ответить
Шо, прям весь 95анал із Влади нх?! Та ладно
показать весь комментарий
17.09.2020 16:00 Ответить
Ох і законопроект... Свекруха і теща - не блізкоє ліцо - а у когось навіть і ворог. Можна брать.
показать весь комментарий
17.09.2020 16:02 Ответить
А, президенту ?
показать весь комментарий
17.09.2020 16:13 Ответить
опа...як же юзік? він же там все сімейство пристроїв ))

Рада запретила нардепам иметь в подчинении близких лиц - Цензор.НЕТ 7921
показать весь комментарий
17.09.2020 16:18 Ответить
Шо всех любовниц на улицу?
показать весь комментарий
17.09.2020 16:21 Ответить
хреста на них нет! это юзику теперь свою жену из помощниц отчислять?!
показать весь комментарий
17.09.2020 16:25 Ответить
Будут иметь далёких. В чем проблема?
показать весь комментарий
17.09.2020 16:40 Ответить
Имитация бурной сексуальной антикоррупционной деятельности политическими импотентами.
показать весь комментарий
17.09.2020 16:56 Ответить
Близких к кому или к чему? Тема не раскрыта.
показать весь комментарий
17.09.2020 17:42 Ответить
Це ж скільки родин зелених розпадеться!
показать весь комментарий
17.09.2020 22:15 Ответить
а недалёких?
показать весь комментарий
17.09.2020 22:20 Ответить
Ну будут меняться родственниками чисто формально
показать весь комментарий
17.09.2020 22:55 Ответить
 
 