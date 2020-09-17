Рада заборонила нардепам мати серед підлеглих близьких осіб
Верховна Рада підтримала законопроєкт №2203, який забороняє народним депутатам мати серед підлеглих близьких осіб.
Як інформує Цензор.НЕТ, відповідний законопроєкт підтримали 252 нардепи.
У пояснювальній записці зазначається, що НАЗК у своїх Методичних рекомендаціях щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів з метою тлумачення норми статті 23 Закону України "Про запобігання корупції" вказало, що помічники-консультанти є підлеглими народним депутатам особами, від яких отримання подарунків останніми буде прямим порушенням закону.
Водночас, за термінологією згаданого вищого закону народні депутати не мають ніяких обмежень при призначенні собі як підлеглих осіб - помічників-консультантів - своїх близьких осіб.
"Це виняток, спеціально передбачено чинним законодавством для виборних посад і їхніх близьких осіб, призводило до ряду історій з наймом до себе на роботу близьких осіб, які могли отримувати доступ до бюджетних коштів - і це, в свою чергу, призводило до корупційних ризиків і потенційних зловживань", - йдеться в тексті пояснювальної записки.
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