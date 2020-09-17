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Новини
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Рада заборонила нардепам мати серед підлеглих близьких осіб

Рада заборонила нардепам мати серед підлеглих близьких осіб

Верховна Рада підтримала законопроєкт №2203, який забороняє народним депутатам мати серед підлеглих близьких осіб.

Як інформує Цензор.НЕТ, відповідний законопроєкт підтримали 252 нардепи.

У пояснювальній записці зазначається, що НАЗК у своїх Методичних рекомендаціях щодо запобігання та врегулювання конфлікту інтересів з метою тлумачення норми статті 23 Закону України "Про запобігання корупції" вказало, що помічники-консультанти є підлеглими народним депутатам особами, від яких отримання подарунків останніми буде прямим порушенням закону.

Водночас, за термінологією згаданого вищого закону народні депутати не мають ніяких обмежень при призначенні собі як підлеглих осіб - помічників-консультантів - своїх близьких осіб.

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"Це виняток, спеціально передбачено чинним законодавством для виборних посад і їхніх близьких осіб, призводило до ряду історій з наймом до себе на роботу близьких осіб, які могли отримувати доступ до бюджетних коштів - і це, в свою чергу, призводило до корупційних ризиків і потенційних зловживань", - йдеться в тексті пояснювальної записки.

Автор: 

ВР (14979) НАЗК (1686)


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Топ коментарі
+6
обменяются корабельными сосками?
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17.09.2020 15:56
+3
дык чо - помеха? устроят "обмен", другу - своего родственника.
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17.09.2020 15:55
+3
опа...як же юзік? він же там все сімейство пристроїв ))

Рада запретила нардепам иметь в подчинении близких лиц - Цензор.НЕТ 7921
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17.09.2020 16:18
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Правила форума Рада форумчан
дык чо - помеха? устроят "обмен", другу - своего родственника.
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17.09.2020 15:55 Відповісти
обменяются корабельными сосками?
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17.09.2020 15:56 Відповісти
Меняю сосну на березу, ну или на пихт(н)у в крайнем случае.
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17.09.2020 15:59 Відповісти
Термин "близкий" отрихтуют)))
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17.09.2020 15:57 Відповісти
Термин "иметь"...
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17.09.2020 16:40 Відповісти
Это не отрихтуют)))
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17.09.2020 17:04 Відповісти
Хана, посыпится вся вертикаль власти.
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17.09.2020 15:58 Відповісти
Шо, прям весь 95анал із Влади нх?! Та ладно
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17.09.2020 16:00 Відповісти
Ох і законопроект... Свекруха і теща - не блізкоє ліцо - а у когось навіть і ворог. Можна брать.
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17.09.2020 16:02 Відповісти
А, президенту ?
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17.09.2020 16:13 Відповісти
опа...як же юзік? він же там все сімейство пристроїв ))

Рада запретила нардепам иметь в подчинении близких лиц - Цензор.НЕТ 7921
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17.09.2020 16:18 Відповісти
Шо всех любовниц на улицу?
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17.09.2020 16:21 Відповісти
хреста на них нет! это юзику теперь свою жену из помощниц отчислять?!
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17.09.2020 16:25 Відповісти
Будут иметь далёких. В чем проблема?
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17.09.2020 16:40 Відповісти
Имитация бурной сексуальной антикоррупционной деятельности политическими импотентами.
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17.09.2020 16:56 Відповісти
Близких к кому или к чему? Тема не раскрыта.
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17.09.2020 17:42 Відповісти
Це ж скільки родин зелених розпадеться!
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17.09.2020 22:15 Відповісти
а недалёких?
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17.09.2020 22:20 Відповісти
Ну будут меняться родственниками чисто формально
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17.09.2020 22:55 Відповісти
 
 