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Группа нардепов оспаривает в КС конституционность закона об Антикоррупционном суде

Группа нардепов оспаривает в КС конституционность закона об Антикоррупционном суде

Конституционный Суд открыл производство по конституционному представлению группы народных депутатов относительно конституционности Закона "О Высшем антикоррупционном суде".

Об этом в Facebook сообщила представитель парламента в Конституционном Суде Ольга Совгыря, передает Цензор.НЕТ.

Основные аргументы авторов конституционного представления такие: ВАКС является особым судом, создание которых по Конституции не допускается; Апелляционная палата ВАКС является отдельным квазисудебными органом с антиконституционными полномочиями, которая лишает человека права на апелляционное обжалование решения; участие международных экспертов в формировании судейского корпуса ВАКС является внешним влиянием и посягательством на суверенитет в управлении государственными делами.

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Совгыря, в свою очередь, приводит аргументы о конституционности закона.

"ВАКС является не особым, а постоянно действующим высшим специализированным судом, возможность создания которого предусмотрена Конституцией; входит в единую систему судоустройства Украины, надлежащим образом придерживается установленных законом процедур и осуществляет правосудие в качестве суда первой и апелляционной инстанций в уголовных производствах по уголовным преступлениям, отнесенным к его юрисдикции.

В составе ВАКС создана Апелляционная палата для рассмотрения дел в апелляционной инстанции, которая действует на основе институциональной, организационной, кадровой и финансовой автономии.

Норма об участии представителей международного сообщества в процессе отбора судей при его создании является, по мнению Венецианской Комиссии, одним из ключевых элементов Закона "О ВАКС"", - отмечает она.

Рассмотрение этого дела состоится в форме устного производства, добавила представитель парламента в КС.

Группа нардепов оспаривает в КС конституционность закона об Антикоррупционном суде 01

КС (2248) Антикоррупционный суд (1211) Совгиря Ольга (51)


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Топ комментарии
+10
Админы........... ну и как вы предлагаете цензурно выразить мысли под такой новостью?
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17.09.2020 16:38
+10
Ну вот и взялись за суд, который они не могут контролировать, который был создан при Порошенко, вот вам и рехвормы от зеленой плесени их соратников рыгоаналов.
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17.09.2020 16:39
+9
Ще трохи і до Декларації про державний суверенітет скоти доберуться.
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17.09.2020 16:39
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17.09.2020 16:30 Ответить
И вечный бой, покой нам только снится...
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17.09.2020 16:30 Ответить
Админы........... ну и как вы предлагаете цензурно выразить мысли под такой новостью?
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17.09.2020 16:38 Ответить
пі! пі! пі!...
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17.09.2020 16:41 Ответить
да в жопу из всех и я согласен ничего нам такого не нужно НУЖЕН РЕВОЛЮЦИОННЫЙ ТРИБУНАЛ В КАЖДОМ СЕЛЕ ГОРОДЕ ПОСЕЛКЕ..И МАШИНКА ОТРУБАНИЯ ГОЛОВ МУСЬЕ ГИЛЬОТИНА..и все....
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17.09.2020 16:48 Ответить
Ще трохи і до Декларації про державний суверенітет скоти доберуться.
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17.09.2020 16:39 Ответить
Ну вот и взялись за суд, который они не могут контролировать, который был создан при Порошенко, вот вам и рехвормы от зеленой плесени их соратников рыгоаналов.
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17.09.2020 16:39 Ответить
Давайте вгадаю фракції, які оскаржують. Це: "https://censor.net/ru/news/3219896/slugi_naroda_obedinilis_s_opzj_dlya_naznacheniya_karmannogo_glavy_sap_nujna_blokada_rady_ili_ee_rospusk"
Перелік депів, які туди входять, які підписали - це вже не настільки суттєво. Хоча - можна поцікавитися.
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17.09.2020 16:40 Ответить
Очкуют гниди
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17.09.2020 16:40 Ответить
Так он хламідія сказав, що САП не належить до атикорупційної структури ("Там никакого САП нет, там есть независимость антикоррупционной структуры" Источник: https://censor.net/ru/n3219902)
То чому б і ВАКС визнати неконституційним? Воно ж їм як кіскта в горлі!
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17.09.2020 16:41 Ответить
Реально - відміна безвізу, співпраці з МВФ, міжнародна ізоляція...
Вкотре повторюю - завдання цієї шмаркатої влади це хаос, безлад і в результаті розвал держави! То лише повний зебіл хіба того ще не зрозумів...
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17.09.2020 16:43 Ответить
Подавай не подавай, все равно закон получишь!
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17.09.2020 16:46 Ответить
А я даже хочу чтобы лишили безвиза,может это станет той точкой кипения для адекватной и активной части населения страны...
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17.09.2020 16:49 Ответить
Довые...тся, что начнется отстрел.
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17.09.2020 17:42 Ответить
Кто герои? Тимощенко-ЗаЖОПУ + "слуги"? Почему нет списка этих депутатов?
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17.09.2020 18:30 Ответить
уже лет 10 говорят нам что бы мы ликвидировали этот суд, он приносит одно горе. один янык чего стоит
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17.09.2020 19:30 Ответить
Сколько же у нас этих бесполезных судов! А антикоррупционных структур?!
Коррупция процветает, а справедливости в суде не дождешься и я даже знаю почему.
Количество не означает качество.
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17.09.2020 21:41 Ответить
 
 