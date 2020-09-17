Группа нардепов оспаривает в КС конституционность закона об Антикоррупционном суде

Конституционный Суд открыл производство по конституционному представлению группы народных депутатов относительно конституционности Закона "О Высшем антикоррупционном суде".

Об этом в Facebook сообщила представитель парламента в Конституционном Суде Ольга Совгыря, передает Цензор.НЕТ.

Основные аргументы авторов конституционного представления такие: ВАКС является особым судом, создание которых по Конституции не допускается; Апелляционная палата ВАКС является отдельным квазисудебными органом с антиконституционными полномочиями, которая лишает человека права на апелляционное обжалование решения; участие международных экспертов в формировании судейского корпуса ВАКС является внешним влиянием и посягательством на суверенитет в управлении государственными делами.

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Совгыря, в свою очередь, приводит аргументы о конституционности закона.

"ВАКС является не особым, а постоянно действующим высшим специализированным судом, возможность создания которого предусмотрена Конституцией; входит в единую систему судоустройства Украины, надлежащим образом придерживается установленных законом процедур и осуществляет правосудие в качестве суда первой и апелляционной инстанций в уголовных производствах по уголовным преступлениям, отнесенным к его юрисдикции.

В составе ВАКС создана Апелляционная палата для рассмотрения дел в апелляционной инстанции, которая действует на основе институциональной, организационной, кадровой и финансовой автономии.

Норма об участии представителей международного сообщества в процессе отбора судей при его создании является, по мнению Венецианской Комиссии, одним из ключевых элементов Закона "О ВАКС"", - отмечает она.

Рассмотрение этого дела состоится в форме устного производства, добавила представитель парламента в КС.