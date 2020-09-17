Група нардепів оскаржує в КС конституційність закону про Антикорупційний суд
Конституційний Суд відкрив провадження за конституційним поданням групи народних депутатів щодо конституційності Закону "Про Вищий антикорупційний суд".
Про це в Facebook повідомила представник парламенту в Конституційному Суді Ольга Совгиря, передає Цензор.НЕТ.
Основні аргументи авторів конституційного подання: ВАКС є особливим судом, створення яких за Конституцією не допускається; Апеляційна палата ВАКС є окремим квазісудовим органом з антиконституційними повноваженнями, що позбавляє особу її права на апеляційне оскарження рішення; Участь міжнародних експертів у формуванні суддівського корпусу ВАКС є зовнішнім впливом та посяганням на суверенітет в управлінні державними справами.
Совгиря, в свою чергу, наводить аргументи щодо конституційності закону.
"Спеціалізованим судом, можливість створення якого передбачена Конституцією; входить до єдиної системи судоустрою України, належним чином дотримується встановлених законом процедур та здійснює правосуддя як суд першої та апеляційної інстанцій у кримінальних провадженнях щодо кримінальних правопорушень, віднесених до його юрисдикції.
У складі ВАКС створена Апеляційна палата для розгляду справ в апеляційній інстанції, яка діє на основі інституціональної, організаційної, кадрової та фінансової автономії.
Норма про участь представників міжнародної спільноти в процесі добору суддів при його створенні є, на думку Венеційської Комісії, одним із ключових елементів Закону "Про ВАКС".
Розгляд цієї справи відбудеться у формі усного провадження.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Перелік депів, які туди входять, які підписали - це вже не настільки суттєво. Хоча - можна поцікавитися.
То чому б і ВАКС визнати неконституційним? Воно ж їм як кіскта в горлі!
Вкотре повторюю - завдання цієї шмаркатої влади це хаос, безлад і в результаті розвал держави! То лише повний зебіл хіба того ще не зрозумів...
Коррупция процветает, а справедливости в суде не дождешься и я даже знаю почему.
Количество не означает качество.