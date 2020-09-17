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Група нардепів оскаржує в КС конституційність закону про Антикорупційний суд

Група нардепів оскаржує в КС конституційність закону про Антикорупційний суд

Конституційний Суд відкрив провадження за конституційним поданням групи народних депутатів щодо конституційності Закону "Про Вищий антикорупційний суд".

Про це в Facebook повідомила представник парламенту в Конституційному Суді Ольга Совгиря, передає Цензор.НЕТ.

Основні аргументи авторів конституційного подання: ВАКС є особливим судом, створення яких за Конституцією не допускається; Апеляційна палата ВАКС є окремим квазісудовим органом з антиконституційними повноваженнями, що позбавляє особу її права на апеляційне оскарження рішення; Участь міжнародних експертів у формуванні суддівського корпусу ВАКС є зовнішнім впливом та посяганням на суверенітет в управлінні державними справами.

Совгиря, в свою чергу, наводить аргументи щодо конституційності закону.

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"Спеціалізованим судом, можливість створення якого передбачена Конституцією; входить до єдиної системи судоустрою України, належним чином дотримується встановлених законом процедур та здійснює правосуддя як суд першої та апеляційної інстанцій у кримінальних провадженнях щодо кримінальних правопорушень, віднесених до його юрисдикції.

У складі ВАКС створена Апеляційна палата для розгляду справ в апеляційній інстанції, яка діє на основі інституціональної, організаційної, кадрової та фінансової автономії.

Норма про участь представників міжнародної спільноти в процесі добору суддів при його створенні є, на думку Венеційської Комісії, одним із ключових елементів Закону "Про ВАКС".

Розгляд цієї справи відбудеться у формі усного провадження.

Група нардепів оскаржує в КС конституційність закону про Антикорупційний суд 01

Автор: 

КС (1427) Антикорупційний суд ВАКС (1955) Совгиря Ольга (52)


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Топ коментарі
+10
Админы........... ну и как вы предлагаете цензурно выразить мысли под такой новостью?
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17.09.2020 16:38
+10
Ну вот и взялись за суд, который они не могут контролировать, который был создан при Порошенко, вот вам и рехвормы от зеленой плесени их соратников рыгоаналов.
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17.09.2020 16:39
+9
Ще трохи і до Декларації про державний суверенітет скоти доберуться.
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17.09.2020 16:39
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17.09.2020 16:30 Відповісти
И вечный бой, покой нам только снится...
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17.09.2020 16:30 Відповісти
Админы........... ну и как вы предлагаете цензурно выразить мысли под такой новостью?
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17.09.2020 16:38 Відповісти
пі! пі! пі!...
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17.09.2020 16:41 Відповісти
да в жопу из всех и я согласен ничего нам такого не нужно НУЖЕН РЕВОЛЮЦИОННЫЙ ТРИБУНАЛ В КАЖДОМ СЕЛЕ ГОРОДЕ ПОСЕЛКЕ..И МАШИНКА ОТРУБАНИЯ ГОЛОВ МУСЬЕ ГИЛЬОТИНА..и все....
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17.09.2020 16:48 Відповісти
Ще трохи і до Декларації про державний суверенітет скоти доберуться.
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17.09.2020 16:39 Відповісти
Ну вот и взялись за суд, который они не могут контролировать, который был создан при Порошенко, вот вам и рехвормы от зеленой плесени их соратников рыгоаналов.
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17.09.2020 16:39 Відповісти
Давайте вгадаю фракції, які оскаржують. Це: "https://censor.net/ru/news/3219896/slugi_naroda_obedinilis_s_opzj_dlya_naznacheniya_karmannogo_glavy_sap_nujna_blokada_rady_ili_ee_rospusk"
Перелік депів, які туди входять, які підписали - це вже не настільки суттєво. Хоча - можна поцікавитися.
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17.09.2020 16:40 Відповісти
Очкуют гниди
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17.09.2020 16:40 Відповісти
Так он хламідія сказав, що САП не належить до атикорупційної структури ("Там никакого САП нет, там есть независимость антикоррупционной структуры" Источник: https://censor.net/ru/n3219902)
То чому б і ВАКС визнати неконституційним? Воно ж їм як кіскта в горлі!
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17.09.2020 16:41 Відповісти
Реально - відміна безвізу, співпраці з МВФ, міжнародна ізоляція...
Вкотре повторюю - завдання цієї шмаркатої влади це хаос, безлад і в результаті розвал держави! То лише повний зебіл хіба того ще не зрозумів...
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17.09.2020 16:43 Відповісти
Подавай не подавай, все равно закон получишь!
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17.09.2020 16:46 Відповісти
А я даже хочу чтобы лишили безвиза,может это станет той точкой кипения для адекватной и активной части населения страны...
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17.09.2020 16:49 Відповісти
Довые...тся, что начнется отстрел.
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17.09.2020 17:42 Відповісти
Кто герои? Тимощенко-ЗаЖОПУ + "слуги"? Почему нет списка этих депутатов?
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17.09.2020 18:30 Відповісти
уже лет 10 говорят нам что бы мы ликвидировали этот суд, он приносит одно горе. один янык чего стоит
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17.09.2020 19:30 Відповісти
Сколько же у нас этих бесполезных судов! А антикоррупционных структур?!
Коррупция процветает, а справедливости в суде не дождешься и я даже знаю почему.
Количество не означает качество.
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17.09.2020 21:41 Відповісти
 
 