Група нардепів оскаржує в КС конституційність закону про Антикорупційний суд

Конституційний Суд відкрив провадження за конституційним поданням групи народних депутатів щодо конституційності Закону "Про Вищий антикорупційний суд".

Про це в Facebook повідомила представник парламенту в Конституційному Суді Ольга Совгиря, передає Цензор.НЕТ.

Основні аргументи авторів конституційного подання: ВАКС є особливим судом, створення яких за Конституцією не допускається; Апеляційна палата ВАКС є окремим квазісудовим органом з антиконституційними повноваженнями, що позбавляє особу її права на апеляційне оскарження рішення; Участь міжнародних експертів у формуванні суддівського корпусу ВАКС є зовнішнім впливом та посяганням на суверенітет в управлінні державними справами.

Совгиря, в свою чергу, наводить аргументи щодо конституційності закону.

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"Спеціалізованим судом, можливість створення якого передбачена Конституцією; входить до єдиної системи судоустрою України, належним чином дотримується встановлених законом процедур та здійснює правосуддя як суд першої та апеляційної інстанцій у кримінальних провадженнях щодо кримінальних правопорушень, віднесених до його юрисдикції.

У складі ВАКС створена Апеляційна палата для розгляду справ в апеляційній інстанції, яка діє на основі інституціональної, організаційної, кадрової та фінансової автономії.

Норма про участь представників міжнародної спільноти в процесі добору суддів при його створенні є, на думку Венеційської Комісії, одним із ключових елементів Закону "Про ВАКС".

Розгляд цієї справи відбудеться у формі усного провадження.