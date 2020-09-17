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Новости Коронавирус и карантин
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Около 40 руководителей общежитий Киева оштрафовали за нарушение правил карантина, - Рубан

Около 40 руководителей общежитий Киева оштрафовали за нарушение правил карантина, - Рубан

В Киеве суды удовлетворили административные протоколы в отношении около 40 руководителей столичных общежитий из-за несоблюдения карантинных требований. Их оштрафовали на 34 тысячи гривен.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "РБК-Украина", об этом заявил глава столичной Госпродпотребслужбы Олег Рубан.

По его словам, сейчас в столице в зоне риска находятся именно общежития.

"Сегодня составлены около 40 протоколов на администрации общежитий. Вчера мы получили данные с судов, они положительно рассмотрелись. На тех руководителей, которые не соблюдают правила (карантина. - Ред.) наложены штрафные санкции в размере 34 тысяч гривен", - сказал Рубан.

Читайте на "Цензор.НЕТ": В Киеве почти 64% общежитий не соблюдают карантинный режим, - Госпродпотребслужба

Автор: 

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Около 40 руководителей общежитий Киева оштрафовали за нарушение правил карантина, - Рубан - Цензор.НЕТ 7900
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17.09.2020 17:57 Ответить
А скількох прибиральниць..
Йо-майо.
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17.09.2020 18:30 Ответить
 
 