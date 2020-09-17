Принятие "Закона о разведке" позволит эффективней противостоять внешней агрессии, - СВР

Служба внешней разведки Украины приветствует принятие Закона Украины "О разведке", который давно ожидался разведывательным сообществом.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в Фейсбуке ведомства.

В сообщении отмечается: "Закон, нормирует и регулирует деятельность разведывательных органов в правовом поле государства, определяет правовые и организационные основы функционирования разведки.

Документ также усиливает социальную и правовую защиту сотрудников разведывательных органов Украины, которая значительно улучшается.

СВРУ убеждена, что принятие Закона Украины "О разведке" является очередным важным шагом по развитию возможностей для эффективного противодействия гибридной агрессии против Украины и многомерным внешним угрозам национальной безопасности нашего государства".

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