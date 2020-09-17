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Принятие "Закона о разведке" позволит эффективней противостоять внешней агрессии, - СВР

Принятие

Служба внешней разведки Украины приветствует принятие Закона Украины "О разведке", который давно ожидался разведывательным сообществом.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в Фейсбуке ведомства.

В сообщении отмечается: "Закон, нормирует и регулирует деятельность разведывательных органов в правовом поле государства, определяет правовые и организационные основы функционирования разведки.

Документ также усиливает социальную и правовую защиту сотрудников разведывательных органов Украины, которая значительно улучшается.

СВРУ убеждена, что принятие Закона Украины "О разведке" является очередным важным шагом по развитию возможностей для эффективного противодействия гибридной агрессии против Украины и многомерным внешним угрозам национальной безопасности нашего государства".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Рада приняла закон о Службе внешней разведки

Автор: 

закон (3177) СВР (133)


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Топ комментарии
+8
и шоб с завхозом Зеленского согласовывали все операции
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17.09.2020 19:01
+7
Принятие "Закона о разведке" позволит эффективней противостоять внешней агрессии, - СВР - Цензор.НЕТ 1818
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17.09.2020 19:17
+6
Он уже далеко не завхоз

Принятие "Закона о разведке" позволит эффективней противостоять внешней агрессии, - СВР - Цензор.НЕТ 8492
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17.09.2020 19:22
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Правила форума Совет форумчан
и шоб с завхозом Зеленского согласовывали все операции
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17.09.2020 19:01 Ответить
Насчет вагнеровцев кстати, Богдан его сдал с потрохами в своем интервью.
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17.09.2020 19:06 Ответить
73%маргиналов этого не видят!,им надо что бы их танками кацапы давили!
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17.09.2020 19:09 Ответить
Не согласна с оценкой 73% как маргиналов. В эту цифру попали и просто лопухи и те, кто наелся лжи за 5 лет и срыгнул в итоге Нелохом. И к большому сожалению многие из тех, кто способен думать и оценивать риски просто не голосовали..... впрочем как обычно. В итоге "Маємо те, що маємо".
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17.09.2020 19:15 Ответить
Он уже далеко не завхоз

Принятие "Закона о разведке" позволит эффективней противостоять внешней агрессии, - СВР - Цензор.НЕТ 8492
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17.09.2020 19:22 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=lr87tYFGGDI ПРОЦИШИН ОФІЦІЙНИЙ - ПЕРЕДОЗ
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17.09.2020 19:39 Ответить
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17.09.2020 19:57 Ответить
Таки да. Страну спасет случайный передоз.
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17.09.2020 20:29 Ответить
Влада у нас як діряве відро.
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17.09.2020 19:03 Ответить
Ведро починить можно,а тут безнадега зеленая плиать курва!
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17.09.2020 19:11 Ответить
Ну дык .. сидим дальше и не провоцируем...
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17.09.2020 19:31 Ответить
Ребята, имейте совесть. Ну сил уже смеяться нет.
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17.09.2020 19:05 Ответить
Принятие "Закона о разведке" позволит эффективней противостоять внешней агрессии, - СВР - Цензор.НЕТ 2388

Живемо в зеленому цирку.
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17.09.2020 19:17 Ответить
Ну да.... как-то так. Хотя цирк на Цветном бульваре у кацапов, а поселились там мы. При чем добровольно выкрасив в зеленый цвет..
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17.09.2020 19:22 Ответить
Принятие "Закона о разведке" позволит эффективней противостоять внешней агрессии, - СВР - Цензор.НЕТ 1435
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17.09.2020 19:12 Ответить
ФСБ- шник "перехопив розмову". Ну хоч щось зробив за фахом.
А ось якого хріна завхоз зеленського "перехоплює розмови", питання?
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17.09.2020 19:21 Ответить
Он просто на все руки мастер 😀😀😀
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17.09.2020 19:27 Ответить
Зато без «Свинарчуків»

Генштаб ЗСУ купує подарункові ручки Parker із позолотою за 9 тис. грн, - "Наші гроші"
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17.09.2020 19:14 Ответить
Ключевое - без «Свинарчуків», Это радует всю страну, они готовы вытерпеть и не такое. Главное - теперь никто контрабандой ввозить не будет нужные для военных самолетов запчасти.
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17.09.2020 19:18 Ответить
Принятие "Закона о разведке" позволит эффективней противостоять внешней агрессии, - СВР - Цензор.НЕТ 1818
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17.09.2020 19:17 Ответить
такое впечатление что зеленая шмаркля и его дегенеративная шобла издевается над страной. полный офис *********** консерв фсб, а слуги сброда принимают закон о разведке . трешь однако.
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17.09.2020 20:00 Ответить
Ну якщо сам президент "клав с прибором" на присягу на вірність Україні і є відвертим кримінальником (стаття 111 - державна зрада) то що чекати від "розвідки" яку очолює його ставленик...
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17.09.2020 20:28 Ответить
Принятие "Закона о разведке" позволит эффективней противостоять внешней агрессии... Ога, особенно когда вокруг зеленского шныряют такие как Пальчевский с незадекларированной виллой на Майорке , с опытом работы на Кремль в институте шпыгунив - на военной кафедре института международных отношений в Москве.
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17.09.2020 20:40 Ответить
Сначала должен быть принят закон о коллаборация, с помощью которого должна будет вычищена пятая колонна из властных структур. И только потом можно будет говорить обо всем остальном.
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17.09.2020 23:30 Ответить
це шо суперпатриоту Пете 5 лет нехватило... да не неможет быть... то не тот закон
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18.09.2020 00:24 Ответить
 
 