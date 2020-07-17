Рада приняла закон о Службе внешней разведки

Парламент принял во втором чтении законопроект №2414-д о Службе внешней разведки.

За зазаконопроект проголосовали 244 нардепа, передает Цензор.НЕТ.

Закон совершенствует правовые основы деятельности Службы внешней разведки Украины как субъекта разведывательного сообщества.

Проект излагает в новой редакции ЗУ "О Службе внешней разведки Украины", регулирует правовой статус ведомства, руководства ее деятельностью и общую структуру.

Более четко определен правовой статус СВР как разведывательного органа Украины в составе сил безопасности, а также военного формирования, которое входит в состав сектора безопасности и обороны Украины. Унормирован, согласно Конституции Украины, вопрос руководства, назначения и увольнения с должностей председателя, первого заместителя и заместителей председателя СВР.

В документе прописана общая структура Службы в соответствии с определенной президентом Украины организационной структурой. Также урегулирован вопрос образования территориальных подразделений учреждений, предприятий, учреждений, организаций в пределах утвержденной общей численности, определенной этим законом.

Кроме того, в Заключительных положениях предусмотрено синхронизированное введение в действие этого закона с ЗУ "О разведке".