Рада приняла закон о Службе внешней разведки

Парламент принял во втором чтении законопроект №2414-д о Службе внешней разведки.

За зазаконопроект проголосовали 244 нардепа, передает Цензор.НЕТ.

Закон совершенствует правовые основы деятельности Службы внешней разведки Украины как субъекта разведывательного сообщества.

Проект излагает в новой редакции ЗУ "О Службе внешней разведки Украины", регулирует правовой статус ведомства, руководства ее деятельностью и общую структуру.

Более четко определен правовой статус СВР как разведывательного органа Украины в составе сил безопасности, а также военного формирования, которое входит в состав сектора безопасности и обороны Украины. Унормирован, согласно Конституции Украины, вопрос руководства, назначения и увольнения с должностей председателя, первого заместителя и заместителей председателя СВР.

В документе прописана общая структура Службы в соответствии с определенной президентом Украины организационной структурой. Также урегулирован вопрос образования территориальных подразделений учреждений, предприятий, учреждений, организаций в пределах утвержденной общей численности, определенной этим законом.

Кроме того, в Заключительных положениях предусмотрено синхронизированное введение в действие этого закона с ЗУ "О разведке".

+11
Одна фоточка про Ірину Верещук. В листопаді 2015 року в самий розпал россійсько-української війни, вона відвідує форум россійських пропагандистів. На фото Верещук з Ахмедовою і Лейбіним, людьми, що відкрито підтримують терористів лднр, і ненавидять Україну і все українське.

Рада приняла закон о Службе внешней разведки - Цензор.НЕТ 8053
17.07.2020 13:44 Ответить
+4
харашо закрєпльонний контінгєнт уже освоілся і пріступіл...

Рада приняла закон о Службе внешней разведки - Цензор.НЕТ 4515
17.07.2020 13:41 Ответить
+3
У генерал-лейтенанта Владіслав Бухарєва, якого Моніка ЗЕленські призначив главою зовнішньої розвідки України, знайшли медаль ФСБ росії
17.07.2020 13:51 Ответить
Рада приняла закон о Службе внешней разведки - Цензор.НЕТ 4515
Рада приняла закон о Службе внешней разведки - Цензор.НЕТ 8053
Честно говоря похрену с кем она встречалась в 2015. Сейчас она корабельная сосна которую хотят воткнуть в Киев и что характерно для этих придурков у них ни хрена не получится. Стая зелёных дятлов хотят в её дупле в Киеве гнездо свить. Уже на старте обосрались на представлении и сама ирка и её патрон-гном с мозгом перепёлки.
17.07.2020 13:52 Ответить
https://twitter.com/CaledoniA_ua

https://twitter.com/CaledoniA_ua Каледонія 25%гідності+75%мізантропії https://twitter.com/CaledoniA_ua @CaledoniA_ua https://twitter.com/CaledoniA_ua/status/1283912399481909249 11 ч

А что если Верещучку выбрали не потому что она симпатичней, а потому что выиграла у Дубинского внутрипартийный конкурс по черноротости?
17.07.2020 14:05 Ответить
"Спасибо. Жму руку" (с)

"Спасибо. Жму руку" (с)
17.07.2020 14:04 Ответить
Фото были сделаны в 2011 году на званом ужине в Киеве, где Киселев исполнял роль шеф-повара.

усрись зебаран!
17.07.2020 14:23 Ответить
Рада ухвалила закон про Службу зовнішньої розвідки - Цензор.НЕТ 4737
17.07.2020 23:30 Ответить
Большой друг?
18.07.2020 11:51 Ответить
Рада приняла закон о Службе внешней разведки - Цензор.НЕТ 2907
17.07.2020 13:45 Ответить
С такой фамилией должен быть орден....
17.07.2020 13:53 Ответить
Та ты шо А ничего, что этой медали уже лет и лет, а Бухарев уже давно не глава разведки. К чему твой высер?
17.09.2020 20:20 Ответить
В документе прописана общая структура Службы в соответствии с определенной президентом Украины организационной структурой. Также урегулирован вопрос образования территориальных учреждений, предприятий, учреждений, организаций в пределах утвержденной общей численности, определенной этим законом.

Мне даже подумать страшно , что этот человек без мозгов из клоунов мог написать ...
17.07.2020 14:02 Ответить
Не тупи. Президент, как, собственно и все руководители, сам лично ничего не пишет - для этого у него есть штат исполнителей во всех органах госвласти, которые все готовят и разрабатывают
17.07.2020 15:36 Ответить
Из всей кучи коментов аж один по теме статьи, и то условно. Остальные - просто испражнения.
17.07.2020 15:34 Ответить
 
 