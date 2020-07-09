Россия проводит информационные операции против Украины, - Служба внешней разведки

Российские спецслужбы продолжают использовать свои возможности в Украине для проведения информационных операций против Украинского государства.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в заявлении Службы внешней разведки Украины.

"Активизация многовекторной работы страны-агрессора в украинском информационном пространстве является признанием эффективности работы украинских спецслужб и попыткой использовать Украину для внешнего влияния на ход политических событий в мире", - говорится в сообщении.

Разведывательные и специальные службы Украины понимают указанные вызовы и консолидированы в своем главном задании - защищать национальную безопасность Украины.

Отметим, сегодня нардеп Украины Андрей Деркач обнародовал записи разговоров якобы Порошенко и Путина.

В "Европейской Солидарности" заявили, что в течение шести лет фейки являются одним из постоянных инструментов российской гибридной войны против Украины, равно как и против лично Порошенко.

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