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Россия проводит информационные операции против Украины, - Служба внешней разведки

Россия проводит информационные операции против Украины, - Служба внешней разведки

Российские спецслужбы продолжают использовать свои возможности в Украине для проведения информационных операций против Украинского государства.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в заявлении Службы внешней разведки Украины.

"Активизация многовекторной работы страны-агрессора в украинском информационном пространстве является признанием эффективности работы украинских спецслужб и попыткой использовать Украину для внешнего влияния на ход политических событий в мире", - говорится в сообщении.

Разведывательные и специальные службы Украины понимают указанные вызовы и консолидированы в своем главном задании - защищать национальную безопасность Украины.

Отметим, сегодня нардеп Украины Андрей Деркач обнародовал записи разговоров якобы Порошенко и Путина.

В "Европейской Солидарности" заявили, что в течение шести лет фейки являются одним из постоянных инструментов российской гибридной войны против Украины, равно как и против лично Порошенко.

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Автор: 

россия (95725) СВР (134)


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Топ комментарии
+11
так на выборах президента, кацапские тролли топили за зеленского. это разве не информационная атака *********?
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09.07.2020 17:11
+8
Это и так понятно, зебилы уже обделались с Гладковским и суд их заставил извинится за фейки, так же будет с пленками Пороха с ******
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09.07.2020 17:09
+8
ну так арестуйте медведчука, деркача, новинского, шуфрича, рабиновича и др агентов Московии - если вы служба разведки..., ну или поубивайте их нах.....
а так хорош пи**ть попусту..
у Моссада спросите бездари как надо, если сами не знаете как...
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09.07.2020 17:12
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Это и так понятно, зебилы уже обделались с Гладковским и суд их заставил извинится за фейки, так же будет с пленками Пороха с ******
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09.07.2020 17:09 Ответить
А який зв'язок між зебілами і справою Гладковського ?
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09.07.2020 17:29 Ответить
Прямий.
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09.07.2020 17:30 Ответить
Канал?
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09.07.2020 17:38 Ответить
Зв'язок!
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09.07.2020 17:39 Ответить
так на выборах президента, кацапские тролли топили за зеленского. это разве не информационная атака *********?
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09.07.2020 17:11 Ответить
Прикривають агента "лоліту" поки той тисне руку *****?
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09.07.2020 17:11 Ответить
ну так арестуйте медведчука, деркача, новинского, шуфрича, рабиновича и др агентов Московии - если вы служба разведки..., ну или поубивайте их нах.....
а так хорош пи**ть попусту..
у Моссада спросите бездари как надо, если сами не знаете как...
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09.07.2020 17:12 Ответить
Моссадом управляют евреи. Они умные.
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09.07.2020 17:19 Ответить
Боюсь, что этот постулат давно опровергнут у нас в Украине.
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09.07.2020 17:44 Ответить
В одному незгоден, що арешт отого лайна - це не повноваження СЗР.
Там є СБУ, прокурватура, поліцаї, ДБР.
І ще прокол, а більш за все умисел, що ота уся наволоч спокійно жирувала усі роки після Майдану.
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09.07.2020 17:52 Ответить
Та ти шо? Це та країна, яку Випадково виконуючий обов'язки Президента України все ніяк згадати у промовах не може?
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09.07.2020 17:12 Ответить
Да?
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09.07.2020 17:16 Ответить
Ага, а ми й не знали.... Нарешті і їм дійшло за 29 років незалежності.
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09.07.2020 17:18 Ответить
Главное что украинцы верят российской пропаганде.
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09.07.2020 17:17 Ответить
И не просто верят. Более того - они ХОТЯТ верить им.
А многие даже злорадно верещат, повторяя вбросы кацапские.
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09.07.2020 17:30 Ответить
не украинцы, а жители Украины с паспортами
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09.07.2020 17:49 Ответить
Ровно 12 лет назад экс-госсекретарь Зинченко дал пресс-конференцию, на которой подробно рассказал, как выстраивает Порошенко коррупционные схемы на должности главы СНБО.
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09.07.2020 17:24 Ответить
Аааа Зінченко, та то дружбан Ю. Тимошенко і Паши Лазаренко.
Не звертай на нього уваги.
Воно збрехало, а потім дуба врізало.
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09.07.2020 17:30 Ответить
Ага, а теперь жму руку и в ответ - обнимаю.
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09.07.2020 17:32 Ответить
С какого перепугу Зинченко был другом Тимошенко?
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09.07.2020 21:31 Ответить
Щось не те ви розказуєте. Вивчіть матеріал перш ніж його поширювати.
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09.07.2020 17:35 Ответить
Не звертайте на нього уваги.
Це мацкаль.
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09.07.2020 17:40 Ответить
Вспоминаю как в 2014 в Крыму вся СБУшная рать хором перешла к оккупанту и при упоминании о внешней разведке и СБУ хочется плюнуть.
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09.07.2020 17:35 Ответить
Ну так убейся головой об стенку, кацарылое
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09.07.2020 18:25 Ответить
Не позорь светлое имя славного фантаста своими безмозглыми записями.
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09.07.2020 21:30 Ответить
Бежавший из России журналист Бабченко пополнил список террористов

Федеральная служба по финансовому мониторингу включила в перечень террористов и экстремистов российского журналиста Аркадия Бабченко, покинувшего РФ три года назад. Причины такого решения власти не разъясняют.
Соответствующая запись появилась в четверг, 9 июля, на сайте http://www.fedsfm.ru/documents/terr-list Росфинмониторинга .
Аркадий Бабченко - российский писатель и оппозиционный журналист, военный корреспондент, издатель. В феврале 2017 года сообщил, что временно покинул Россию в связи с угрозами физической расправы.
Жил в Праге, затем в Израиле, с августа 2017 года проживает в Киеве. 29 мая 2019 года СМИ и власти Украины сообщили, что Бабченко якобы застрелили на лестничной клетке его дома в Киеве. На следующий день глава СБУ заявил, что информация об "убийстве" Бабченко была частью спецоперации украинских силовиков, направленной на предотвращение покушения на журналиста. Сам Бабченко вышел к собравшимся на брифинг представителям СМИ, чтобы развеять все сомнения, напоминается сайт https://www.newsru.com/russia/09jul2020/babchenko_terror.html NEWSru.com .
В тот же день стало известно о задержании Бориса Германа, предполагаемого организатора покушения на Бабченко, который по указке российских спецслужб предложил своему знакомому участнику АТО в Донбассе Алексею Цымбалюку 30.000 долларов за убийство журналиста.
В ходе допросов Герман признался, что планировал ликвидацию тридцати человек, проживающих на территории Украины. Позже генпрокурор Юрий Луценко заявил: благодаря спецоперации с участием Бабченко удалось спасти 47 человек - потенциальных жертв российских спецслужб.
1 сентября 2018 года глава Службы безопасности Украины Василий Грицак сообщил, что Голосеевский районный суд Киева приговорил Германа, который пошел на сделку со следствием и полностью признал свою вину, к 4,5 годам лишения свободы.. В ноябре 2019 года он вышел на свободу в связи со слабым здоровьем.
Тогда же стало известно, что Аркадий Бабченко покинул Украину, разочаровавшись в ее руководстве: "Я не собираюсь ставить на себе эксперименты. Когда в воюющей стране выбирают главой государства клоуна, то, мне кажется, хороших выходов из этой ситуации остается не так уж и много. Ставить на себе и на своей семье эксперименты, к чему все это может привести, мне, честно говоря, уже надоело. Поэтому я лучше постою пока за заборчиком в сторонке и посмотрю, чем все это закончится".
По мнению Бабченко, Украина сегодня фактически "капитулировала перед агрессором", что приведет к "отказу от суверенитета".
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09.07.2020 17:36 Ответить
Это стосовно плёнок "Потрох-Хутин"? Пепевербованный ахент сообщает?
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09.07.2020 17:38 Ответить
Руска курва, твоя піхва смердить! Іди геть!
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09.07.2020 17:43 Ответить
Не ругайся, сектант. Лучше вылизывай ботинки нигерам.
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09.07.2020 17:47 Ответить
Это даже на сайте ЦЕНЗОР.НЕТ видно. Есть даже те, кто с 2014 г. на сайте, позиционируя что они заграничного округа. Эх закрыть бы вход на украинские ресурсы через vpn, под своим флагом пускай будут.
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09.07.2020 17:41 Ответить
Собственная власть делает немало для вреда собственному народу.
Враги не предают, предают друзья.
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09.07.2020 17:45 Ответить
Уявіть наскільки це не просто, коли на чолі ворожої для тебе країни віслюк, мало того, він родом із шоубізу... як тут провести інформаційну атаку? Плануєш, плануєш місяцями операцію по його дискредитації, а він вийшов до мікрофону і бац, обіср.ався...Не він так його "підслужники"... Та на такій роботі спитись можно від стресу!
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09.07.2020 17:59 Ответить
Что то мне кажется, что глава Службы зовнішньої розвідки очень скоро сменит голову.
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09.07.2020 18:37 Ответить
топ-новина, надо же!
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09.07.2020 19:08 Ответить
 
 