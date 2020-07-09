Росія проводить інформаційні операції проти України, - Служба зовнішньої розвідки

Російські спецслужби продовжують використовувати свої можливості в Україні для проведення інформаційних операцій проти Української держави.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в заяві Служби зовнішньої розвідки України.

"Активізація багатовекторної роботи країни-агресора в українському інформаційному просторі є визнанням ефективності роботи українських спецслужб та спробою використати Україну для зовнішнього впливу на перебіг політичних подій у світі", - йдеться в повідомленні.

Розвідувальні та спеціальні служби розуміють зазначені виклики та консолідовані у своєму головному завданні – захищати національну безпеку України.

Зазначимо, сьогодні нардеп України Андрій Деркач оприлюднив записи розмов нібито Порошенка і Путіна.

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В "Європейській Солідарності" заявили, що протягом шести років фейки є одним з постійних інструментів російської гібридної війни проти України, так само як і проти особисто Порошенка.