Росія проводить інформаційні операції проти України, - Служба зовнішньої розвідки
Російські спецслужби продовжують використовувати свої можливості в Україні для проведення інформаційних операцій проти Української держави.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в заяві Служби зовнішньої розвідки України.
"Активізація багатовекторної роботи країни-агресора в українському інформаційному просторі є визнанням ефективності роботи українських спецслужб та спробою використати Україну для зовнішнього впливу на перебіг політичних подій у світі", - йдеться в повідомленні.
Розвідувальні та спеціальні служби розуміють зазначені виклики та консолідовані у своєму головному завданні – захищати національну безпеку України.
Зазначимо, сьогодні нардеп України Андрій Деркач оприлюднив записи розмов нібито Порошенка і Путіна.
В "Європейській Солідарності" заявили, що протягом шести років фейки є одним з постійних інструментів російської гібридної війни проти України, так само як і проти особисто Порошенка.
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а так хорош пи**ть попусту..
у Моссада спросите бездари как надо, если сами не знаете как...
Там є СБУ, прокурватура, поліцаї, ДБР.
І ще прокол, а більш за все умисел, що ота уся наволоч спокійно жирувала усі роки після Майдану.
А многие даже злорадно верещат, повторяя вбросы кацапские.
Не звертай на нього уваги.
Воно збрехало, а потім дуба врізало.
Це мацкаль.
Федеральная служба по финансовому мониторингу включила в перечень террористов и экстремистов российского журналиста Аркадия Бабченко, покинувшего РФ три года назад. Причины такого решения власти не разъясняют.
Соответствующая запись появилась в четверг, 9 июля, на сайте http://www.fedsfm.ru/documents/terr-list Росфинмониторинга .
Аркадий Бабченко - российский писатель и оппозиционный журналист, военный корреспондент, издатель. В феврале 2017 года сообщил, что временно покинул Россию в связи с угрозами физической расправы.
Жил в Праге, затем в Израиле, с августа 2017 года проживает в Киеве. 29 мая 2019 года СМИ и власти Украины сообщили, что Бабченко якобы застрелили на лестничной клетке его дома в Киеве. На следующий день глава СБУ заявил, что информация об "убийстве" Бабченко была частью спецоперации украинских силовиков, направленной на предотвращение покушения на журналиста. Сам Бабченко вышел к собравшимся на брифинг представителям СМИ, чтобы развеять все сомнения, напоминается сайт https://www.newsru.com/russia/09jul2020/babchenko_terror.html NEWSru.com .
В тот же день стало известно о задержании Бориса Германа, предполагаемого организатора покушения на Бабченко, который по указке российских спецслужб предложил своему знакомому участнику АТО в Донбассе Алексею Цымбалюку 30.000 долларов за убийство журналиста.
В ходе допросов Герман признался, что планировал ликвидацию тридцати человек, проживающих на территории Украины. Позже генпрокурор Юрий Луценко заявил: благодаря спецоперации с участием Бабченко удалось спасти 47 человек - потенциальных жертв российских спецслужб.
1 сентября 2018 года глава Службы безопасности Украины Василий Грицак сообщил, что Голосеевский районный суд Киева приговорил Германа, который пошел на сделку со следствием и полностью признал свою вину, к 4,5 годам лишения свободы.. В ноябре 2019 года он вышел на свободу в связи со слабым здоровьем.
Тогда же стало известно, что Аркадий Бабченко покинул Украину, разочаровавшись в ее руководстве: "Я не собираюсь ставить на себе эксперименты. Когда в воюющей стране выбирают главой государства клоуна, то, мне кажется, хороших выходов из этой ситуации остается не так уж и много. Ставить на себе и на своей семье эксперименты, к чему все это может привести, мне, честно говоря, уже надоело. Поэтому я лучше постою пока за заборчиком в сторонке и посмотрю, чем все это закончится".
По мнению Бабченко, Украина сегодня фактически "капитулировала перед агрессором", что приведет к "отказу от суверенитета".
Враги не предают, предают друзья.