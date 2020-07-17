Рада ухвалила закон про Службу зовнішньої розвідки
Парламент ухвалив у другому читанні законопроєкт №2414-д про Службу зовнішньої розвідки.
За законопроєкт проголосували 244 нардепи, передає Цензор.НЕТ.
Закон удосконалює правові основи діяльності Служби зовнішньої розвідки України як суб'єкта розвідувальної спільноти.
Проєкт викладає в новій редакції ЗУ "Про Службу зовнішньої розвідки України", регулює правовий статус відомства, управління її діяльністю та загальну структуру.
Чіткіше визначено правовий статус СЗР як розвідувального органу України у складі сил безпеки, а також військового формування, яке входить до складу сектору безпеки і оборони України. Унормовано, згідно з Конституцією України, питання управління, призначення і звільнення з посад голови, першого заступника та заступників голови СЗР.
У документі прописана загальна структура Служби відповідно до визначеної президентом України організаційної структури. Також врегульовано питання утворення територіальних підрозділів установ, підприємств, установ, організацій у межах затвердженої загальної чисельності, визначеної цим законом.
Крім того, у Прикінцевих положеннях передбачено синхронізоване введення в дію цього закону із ЗУ "Про розвідку".
