УКР
Рада ухвалила закон про Службу зовнішньої розвідки

Рада ухвалила закон про Службу зовнішньої розвідки

Парламент ухвалив у другому читанні законопроєкт №2414-д про Службу зовнішньої розвідки.

За законопроєкт проголосували 244 нардепи, передає Цензор.НЕТ.

Закон удосконалює правові основи діяльності Служби зовнішньої розвідки України як суб'єкта розвідувальної спільноти.

Проєкт викладає в новій редакції ЗУ "Про Службу зовнішньої розвідки України", регулює правовий статус відомства, управління її діяльністю та загальну структуру.

Чіткіше визначено правовий статус СЗР як розвідувального органу України у складі сил безпеки, а також військового формування, яке входить до складу сектору безпеки і оборони України. Унормовано, згідно з Конституцією України, питання управління, призначення і звільнення з посад голови, першого заступника та заступників голови СЗР.

У документі прописана загальна структура Служби відповідно до визначеної президентом України організаційної структури. Також врегульовано питання утворення територіальних підрозділів установ, підприємств, установ, організацій у межах затвердженої загальної чисельності, визначеної цим законом.

Крім того, у Прикінцевих положеннях передбачено синхронізоване введення в дію цього закону із ЗУ "Про розвідку".

ВР (15194) СЗР Служба зовнішньої розвідки (154) зовнішня розвідка (494)
+11
Одна фоточка про Ірину Верещук. В листопаді 2015 року в самий розпал россійсько-української війни, вона відвідує форум россійських пропагандистів. На фото Верещук з Ахмедовою і Лейбіним, людьми, що відкрито підтримують терористів лднр, і ненавидять Україну і все українське.

Рада приняла закон о Службе внешней разведки - Цензор.НЕТ 8053
17.07.2020 13:44 Відповісти
+4
харашо закрєпльонний контінгєнт уже освоілся і пріступіл...

Рада приняла закон о Службе внешней разведки - Цензор.НЕТ 4515
17.07.2020 13:41 Відповісти
+3
У генерал-лейтенанта Владіслав Бухарєва, якого Моніка ЗЕленські призначив главою зовнішньої розвідки України, знайшли медаль ФСБ росії
17.07.2020 13:51 Відповісти
Честно говоря похрену с кем она встречалась в 2015. Сейчас она корабельная сосна которую хотят воткнуть в Киев и что характерно для этих придурков у них ни хрена не получится. Стая зелёных дятлов хотят в её дупле в Киеве гнездо свить. Уже на старте обосрались на представлении и сама ирка и её патрон-гном с мозгом перепёлки.
17.07.2020 13:52 Відповісти
https://twitter.com/CaledoniA_ua

https://twitter.com/CaledoniA_ua Каледонія 25%гідності+75%мізантропії https://twitter.com/CaledoniA_ua @CaledoniA_ua https://twitter.com/CaledoniA_ua/status/1283912399481909249 11 ч

А что если Верещучку выбрали не потому что она симпатичней, а потому что выиграла у Дубинского внутрипартийный конкурс по черноротости?
17.07.2020 14:05 Відповісти
"Спасибо. Жму руку" (с)

Рада ухвалила закон про Службу зовнішньої розвідки - Цензор.НЕТ 4517
17.07.2020 14:04 Відповісти
Фото были сделаны в 2011 году на званом ужине в Киеве, где Киселев исполнял роль шеф-повара.

усрись зебаран!
17.07.2020 14:23 Відповісти
Рада ухвалила закон про Службу зовнішньої розвідки - Цензор.НЕТ 4737
17.07.2020 23:30 Відповісти
Большой друг?
18.07.2020 11:51 Відповісти
Рада приняла закон о Службе внешней разведки - Цензор.НЕТ 2907
17.07.2020 13:45 Відповісти
С такой фамилией должен быть орден....
17.07.2020 13:53 Відповісти
Та ты шо А ничего, что этой медали уже лет и лет, а Бухарев уже давно не глава разведки. К чему твой высер?
17.09.2020 20:20 Відповісти
В документе прописана общая структура Службы в соответствии с определенной президентом Украины организационной структурой. Также урегулирован вопрос образования территориальных подразделений учреждений, предприятий, учреждений, организаций в пределах утвержденной общей численности, определенной этим законом.Источник: https://censor.net/n3208716

Мне даже подумать страшно , что этот человек без мозгов из клоунов мог написать ...
17.07.2020 14:02 Відповісти
Не тупи. Президент, как, собственно и все руководители, сам лично ничего не пишет - для этого у него есть штат исполнителей во всех органах госвласти, которые все готовят и разрабатывают
17.07.2020 15:36 Відповісти
Из всей кучи коментов аж один по теме статьи, и то условно. Остальные - просто испражнения.
17.07.2020 15:34 Відповісти
 
 