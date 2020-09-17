Ухвалення "Закону про розвідку" дозволить ефективніше протистояти зовнішній агресії, - СЗР
Служба зовнішньої розвідки України вітає прийняття Закону України "Про розвідку", який давно очікувався розвідувальним співтовариством.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у Фейсбуці відомства.
У повідомленні зазначається: "Закон нормує і регулює діяльність розвідувальних органів у правовому полі держави, визначає правові та організаційні засади функціонування розвідки.
Документ також підсилює соціальний і правовий захист співробітників розвідувальних органів України, які значно поліпшуються.
СЗРУ переконана, що ухвалення Закону України "Про розвідку" є черговим важливим кроком із розвитку можливостей для ефективної протидії гібридній агресії проти України і багатовимірним зовнішнім загрозам національній безпеці нашої держави".
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