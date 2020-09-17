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Новини
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Ухвалення "Закону про розвідку" дозволить ефективніше протистояти зовнішній агресії, - СЗР

Ухвалення

Служба зовнішньої розвідки України вітає прийняття Закону України "Про розвідку", який давно очікувався розвідувальним співтовариством.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться у Фейсбуці відомства.

У повідомленні зазначається: "Закон нормує і регулює діяльність розвідувальних органів у правовому полі держави, визначає правові та організаційні засади функціонування розвідки.

Документ також підсилює соціальний і правовий захист співробітників розвідувальних органів України, які значно поліпшуються.

СЗРУ переконана, що ухвалення Закону України "Про розвідку" є черговим важливим кроком із розвитку можливостей для ефективної протидії гібридній агресії проти України і багатовимірним зовнішнім загрозам національній безпеці нашої держави".

Дивіться також: "Прапрадід служив у розвідці УНР, дід – у розвідці УПА і, напевно, моя доля була вирішена ще до народження", - перший в історії рекламний ролик СЗР України. ВIДЕО

Автор: 

закон (2830) СЗР (117)


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Топ коментарі
+8
и шоб с завхозом Зеленского согласовывали все операции
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17.09.2020 19:01
+7
Принятие "Закона о разведке" позволит эффективней противостоять внешней агрессии, - СВР - Цензор.НЕТ 1818
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17.09.2020 19:17
+6
Он уже далеко не завхоз

Принятие "Закона о разведке" позволит эффективней противостоять внешней агрессии, - СВР - Цензор.НЕТ 8492
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17.09.2020 19:22
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и шоб с завхозом Зеленского согласовывали все операции
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17.09.2020 19:01 Відповісти
Насчет вагнеровцев кстати, Богдан его сдал с потрохами в своем интервью.
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17.09.2020 19:06 Відповісти
73%маргиналов этого не видят!,им надо что бы их танками кацапы давили!
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17.09.2020 19:09 Відповісти
Не согласна с оценкой 73% как маргиналов. В эту цифру попали и просто лопухи и те, кто наелся лжи за 5 лет и срыгнул в итоге Нелохом. И к большому сожалению многие из тех, кто способен думать и оценивать риски просто не голосовали..... впрочем как обычно. В итоге "Маємо те, що маємо".
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17.09.2020 19:15 Відповісти
Он уже далеко не завхоз

Принятие "Закона о разведке" позволит эффективней противостоять внешней агрессии, - СВР - Цензор.НЕТ 8492
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17.09.2020 19:22 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=lr87tYFGGDI ПРОЦИШИН ОФІЦІЙНИЙ - ПЕРЕДОЗ
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17.09.2020 19:39 Відповісти
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17.09.2020 19:57 Відповісти
Таки да. Страну спасет случайный передоз.
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17.09.2020 20:29 Відповісти
Влада у нас як діряве відро.
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17.09.2020 19:03 Відповісти
Ведро починить можно,а тут безнадега зеленая плиать курва!
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17.09.2020 19:11 Відповісти
Ну дык .. сидим дальше и не провоцируем...
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17.09.2020 19:31 Відповісти
Ребята, имейте совесть. Ну сил уже смеяться нет.
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17.09.2020 19:05 Відповісти
Принятие "Закона о разведке" позволит эффективней противостоять внешней агрессии, - СВР - Цензор.НЕТ 2388

Живемо в зеленому цирку.
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17.09.2020 19:17 Відповісти
Ну да.... как-то так. Хотя цирк на Цветном бульваре у кацапов, а поселились там мы. При чем добровольно выкрасив в зеленый цвет..
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17.09.2020 19:22 Відповісти
Принятие "Закона о разведке" позволит эффективней противостоять внешней агрессии, - СВР - Цензор.НЕТ 1435
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17.09.2020 19:12 Відповісти
ФСБ- шник "перехопив розмову". Ну хоч щось зробив за фахом.
А ось якого хріна завхоз зеленського "перехоплює розмови", питання?
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17.09.2020 19:21 Відповісти
Он просто на все руки мастер 😀😀😀
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17.09.2020 19:27 Відповісти
Зато без «Свинарчуків»

Генштаб ЗСУ купує подарункові ручки Parker із позолотою за 9 тис. грн, - "Наші гроші"
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17.09.2020 19:14 Відповісти
Ключевое - без «Свинарчуків», Это радует всю страну, они готовы вытерпеть и не такое. Главное - теперь никто контрабандой ввозить не будет нужные для военных самолетов запчасти.
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17.09.2020 19:18 Відповісти
Принятие "Закона о разведке" позволит эффективней противостоять внешней агрессии, - СВР - Цензор.НЕТ 1818
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17.09.2020 19:17 Відповісти
такое впечатление что зеленая шмаркля и его дегенеративная шобла издевается над страной. полный офис *********** консерв фсб, а слуги сброда принимают закон о разведке . трешь однако.
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17.09.2020 20:00 Відповісти
Ну якщо сам президент "клав с прибором" на присягу на вірність Україні і є відвертим кримінальником (стаття 111 - державна зрада) то що чекати від "розвідки" яку очолює його ставленик...
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17.09.2020 20:28 Відповісти
Принятие "Закона о разведке" позволит эффективней противостоять внешней агрессии... Ога, особенно когда вокруг зеленского шныряют такие как Пальчевский с незадекларированной виллой на Майорке , с опытом работы на Кремль в институте шпыгунив - на военной кафедре института международных отношений в Москве.
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17.09.2020 20:40 Відповісти
Сначала должен быть принят закон о коллаборация, с помощью которого должна будет вычищена пятая колонна из властных структур. И только потом можно будет говорить обо всем остальном.
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17.09.2020 23:30 Відповісти
це шо суперпатриоту Пете 5 лет нехватило... да не неможет быть... то не тот закон
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18.09.2020 00:24 Відповісти
 
 