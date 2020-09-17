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Новости Агрессия России против Украины
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Военный полигон горит в Киевской области, к тушению привлечено 120 человек, - Сухопутные войска ВСУ

Военный полигон горит в Киевской области, к тушению привлечено 120 человек, - Сухопутные войска ВСУ

На территории военного полигона в с. Девички (Киевская область) в четверг днем произошел пожар, к тушению привлечено 120 военнослужащих.

Об этом сообщается на странице Сухопутных войск Вооруженных сил Украины в Фейсбуке, информирует Цензор.НЕТ.

"17 сентября на территории военного полигона в Девичках возник пожар. Лес начал гореть около 14.00. В место возгорания сразу выехал дежурный пожарный расчет военной части А2399", - сказано в сообщении.

К тушению привлечены военнослужащие воинской части А2399, ГСЧС, Национальной гвардии и лесники.

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"Всего к ликвидации распространения огня на территории полигона привлечено 120 военнослужащих и три единицы пожарной техники", - отметили в Сухопутных войсках.

Также жителей военного городка просят сохранять спокойствие и по возможности оставаться дома.

Военный полигон горит в Киевской области, к тушению привлечено 120 человек, - Сухопутные войска ВСУ 01

Автор: 

Киевская область (4143) пожар (5950) полигон (338) ВСУ (6601)


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Топ комментарии
+8
https://sprotyv.info/photo/na-manevrah-u-rosii-postrilom-ptur-znishhili-vlasnij-tank-foto На маневрах у Росії пострілом ПТУР знищили власний танк. ФОТО

Военный полигон горит в Киевской области, к тушению привлечено 120 человек, - Сухопутные войска ВСУ - Цензор.НЕТ 8665
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17.09.2020 20:15
+7
Ага.
Военный полигон горит в Киевской области, к тушению привлечено 120 человек, - Сухопутные войска ВСУ - Цензор.НЕТ 2051
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17.09.2020 20:40
+4
зеленые диверсанты
а как же патронный завод
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17.09.2020 20:18
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https://sprotyv.info/photo/na-manevrah-u-rosii-postrilom-ptur-znishhili-vlasnij-tank-foto На маневрах у Росії пострілом ПТУР знищили власний танк. ФОТО

Военный полигон горит в Киевской области, к тушению привлечено 120 человек, - Сухопутные войска ВСУ - Цензор.НЕТ 8665
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17.09.2020 20:15 Ответить
«Бєй своіх, чьтоп чужіє боялісь !!!»
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17.09.2020 20:28 Ответить
От классний русскій танк. Єслішо, заштопали, і впєрьод !
Военный полигон горит в Киевской области, к тушению привлечено 120 человек, - Сухопутные войска ВСУ - Цензор.НЕТ 4723
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17.09.2020 20:32 Ответить
зеленые диверсанты
а как же патронный завод
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17.09.2020 20:18 Ответить
так говорили ж гроза на Киевскую обл. пошла???? не???
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17.09.2020 20:18 Ответить
Пару часов назад лило на севере от Киева. Примерно в 35 км.
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17.09.2020 20:26 Ответить
А кому счас легко?
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17.09.2020 20:29 Ответить
Прокапало.
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17.09.2020 20:35 Ответить
Такий дощ пройшов, як він може горіти?
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17.09.2020 20:21 Ответить
Им было трудно, но таки смогли.
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17.09.2020 20:29 Ответить
Знову Петя підпалює.
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17.09.2020 20:39 Ответить
Ага.
Военный полигон горит в Киевской области, к тушению привлечено 120 человек, - Сухопутные войска ВСУ - Цензор.НЕТ 2051
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17.09.2020 20:40 Ответить
Хто всрався? - Невістка.
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17.09.2020 20:41 Ответить
Женщина называется, мат на мате. Жуть
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17.09.2020 22:41 Ответить
Ну горит полигон Дивички, припустим каждый год, и не по одному разу.
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17.09.2020 20:44 Ответить
Харе бухать.
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17.09.2020 21:17 Ответить
 
 