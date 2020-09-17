Военный полигон горит в Киевской области, к тушению привлечено 120 человек, - Сухопутные войска ВСУ

На территории военного полигона в с. Девички (Киевская область) в четверг днем произошел пожар, к тушению привлечено 120 военнослужащих.

Об этом сообщается на странице Сухопутных войск Вооруженных сил Украины в Фейсбуке, информирует Цензор.НЕТ.

"17 сентября на территории военного полигона в Девичках возник пожар. Лес начал гореть около 14.00. В место возгорания сразу выехал дежурный пожарный расчет военной части А2399", - сказано в сообщении.

К тушению привлечены военнослужащие воинской части А2399, ГСЧС, Национальной гвардии и лесники.

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"Всего к ликвидации распространения огня на территории полигона привлечено 120 военнослужащих и три единицы пожарной техники", - отметили в Сухопутных войсках.

Также жителей военного городка просят сохранять спокойствие и по возможности оставаться дома.