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Зеленский пообещал, что задолженность перед горняками шахты "Надежда" будет ликвидирована

Изменения в государственный бюджет на текущий год, которые приняла Верховная Рада, позволят погасить задолженность по заработной плате перед работниками государственной шахты "Надежда", решить вопрос строительства общежития для Львовского национального университета имени Ивана Франко и моста в Схидныце.

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на пресс-службу Главы государства, такое заявление сделал президент Владимир Зеленский во время рабочего визита на Львовщину.

"Сегодня наши народные депутаты проголосовали очень важный законопроект - изменения в бюджет. Мы полностью закрываем задолженность перед шахтерами шахты "Надежда" - это 50 млн грн. Разумеется, денег мало, но на заработную плату и на рабочие места мы должны всегда находить", - приводит высказывание главы государства его пресс-служба.

Также, по словам президента, принятые изменения в госбюджет позволят профинансировать строительство общежития для университета имени Ивана Франко во Львове.

"Я знаю, что был проблемный вопрос - построить общежитие на территории университета. Мы проголосовали изменения в бюджет – 50 млн грн уже выделено сейчас на все эти работы", - отметил Зеленский.

Кроме того, в рамках национальной программы "Большая стройка" еще на 589 млн грн увеличено финансирование строительства местных дорог на Львовщине.

"Это тоже очень важно - мы видим рекордное количество построенных дорог во Львовской области. Уже строится 250 км новых дорог на Львовщине. Построена важная дорога на Схидныцу. Также сегодня проголосовали депутаты - спасибо, что они меня услышали - выделение еще 30 млн грн на мост в Схидныце, которого не хватало", - сказал президент.

Смотрите также на "Цензор.НЕТ": Международные военные учения Rapid Trident-2020 начались во Львовской области. ФОТОрепортаж

Автор: 

Зеленский Владимир (20434) Львовская область (2909)


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Топ комментарии
+7
Зеленский пообещал, что задолженность перед горняками шахты "Надежда" будет ликвидирована - Цензор.НЕТ 8071
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17.09.2020 20:29
+7
Зеленский пообещал, что задолженность перед горняками шахты "Надежда" будет ликвидирована - Цензор.НЕТ 6168
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17.09.2020 20:31
+6
Зеленский пообещал, что задолженность перед горняками шахты "Надежда" будет ликвидирована - Цензор.НЕТ 5973
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17.09.2020 20:29
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под личный контроль?
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17.09.2020 20:26 Ответить
Хана шахте и шахтерам! раз наш осел апокалипсиса лично пообещал, то все писец гарантировано обеспечен
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17.09.2020 21:58 Ответить
Зеленский пообещал, что задолженность перед горняками шахты "Надежда" будет ликвидирована - Цензор.НЕТ 2718
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17.09.2020 20:27 Ответить
Ранее EADaily сообщало, что единственным результатом визита президента Украины Владимира Зеленского в Австрию стал миллион долларов, который Вена дополнительно выделила на «восстановление Донбасса».
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17.09.2020 21:50 Ответить
Изменения в бюджете есть. А денег нет.
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17.09.2020 20:27 Ответить
Зеленский пообещал, что задолженность перед горняками шахты "Надежда" будет ликвидирована - Цензор.НЕТ 1775
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17.09.2020 20:27 Ответить
за чей счет пиар, падла
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17.09.2020 20:27 Ответить
Зеленский пообещал, что задолженность перед горняками шахты "Надежда" будет ликвидирована - Цензор.НЕТ 50
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17.09.2020 20:28 Ответить
А горняки пообещали, что зеленский будет ликвидирован. Непонятка какая-то!
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17.09.2020 20:28 Ответить
Зеленский пообещал, что задолженность перед горняками шахты "Надежда" будет ликвидирована - Цензор.НЕТ 5973
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17.09.2020 20:29 Ответить
Тявкает как моська и что характерно, все события где оно подает голос, являются второстепенными и малозначимыми.
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17.09.2020 20:29 Ответить
Зеленский пообещал, что задолженность перед горняками шахты "Надежда" будет ликвидирована - Цензор.НЕТ 8071
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17.09.2020 20:29 Ответить
Когда Клоун обещает, надо три раза повернуться через левое плечо и сплюнуть.
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17.09.2020 20:30 Ответить
Зеленский пообещал, что задолженность перед горняками шахты "Надежда" будет ликвидирована - Цензор.НЕТ 6168
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17.09.2020 20:31 Ответить
Вже друкують.
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17.09.2020 20:33 Ответить
Зеленский пообещал, что задолженность перед горняками шахты "Надежда" будет ликвидирована - Цензор.НЕТ 5146
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17.09.2020 20:37 Ответить
В Торецке вчера приватовский банкомат 1000 гривневые купюры выдавал...новенькие..
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17.09.2020 20:40 Ответить
Респект пану президенту Зеленскому и его команде!
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17.09.2020 20:33 Ответить
Это сарказм?
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17.09.2020 20:52 Ответить
скорее - то идиотизм))
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17.09.2020 21:51 Ответить
т.е. уже начали прожирать бюджет следующего года? летом то платили медикам и бюджетникам деньгами запланированными на четвертый квартал этого года
управленцы херовы
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17.09.2020 20:35 Ответить
вместе с шахтой
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17.09.2020 20:37 Ответить
Есть такая примета...если зеленский говорит...значит он брешет..
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17.09.2020 20:38 Ответить
Зеленский пообещал, что задолженность перед горняками шахты "Надежда" будет ликвидирована - Цензор.НЕТ 326
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17.09.2020 20:46 Ответить
Интересно, бубачка в Конче-Заспе страусов уже завел?
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17.09.2020 21:43 Ответить
Нормальный презик... на львовщине дороги и так, как стекло, ты свою Днепропетровщину видела, гнида? 20 лет нет дороги на Марганец, а львивяны живут, нормалек, ехают по своим заработкам, а нам, а нам, ****** ты подорожняя? Я был на западенщине, не жизнь, а сахар, только ****** побольше нашего, а ты их кормишь. Корми, корми, и мы тебя накормим. Жри жевачку, ****, висеть тебе на дереве
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17.09.2020 20:46 Ответить
Нормальный презик это Contex...а зеленский это гандон..
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17.09.2020 21:01 Ответить
О, ***, еще одни кормильцы Украины, как домбасия с лугандоном объявились! А может вашим местным властным ушлепками из жоппоблока меньше киздить бабла нужно? А? И больше тратить на край родной, а не в карман себе любимым? Опять вот начинают уроды делить Украину, а потом у них в том , что они со своими пророссийскими тварями у власти живут ху...во , виноваты патриоты и западная Украина. Тебе, тварь, с твоими мнениями ,хорошо жить в ******** (хотя судя по всему ты, утырок , оттуда и есть), там у них всегда кто-то в их бедах виноват , а не они сами.
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17.09.2020 22:07 Ответить
а що прем'єра вже пішли ?
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17.09.2020 21:00 Ответить
Это как его крылатая фраза под личный контроль повернулся и забыл
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17.09.2020 21:02 Ответить
"Бубочку" обіцянки гоям дуже втомлюють і навіть виснажують. Тому буде як завжди - пообіцяв в поті пейсатої морди і поїхав відпочивати...
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17.09.2020 21:25 Ответить
https://www.facebook.com/alexnoiyit?__cft__[0]=AZXynYfyOeitVd9zxPvwjSoec2ACcxOLfTOTXY8J3a5IssyuIORqxh8BI_tXQx3_xO83Go50GVbiy-5lnD61eBAlDRPpqPer1Zs-xAfwnNMJcXnJOCZWZZfSnC7S7SXpgk8&__tn__=-UC%2CP-R Alex N Alex Noyt

https://www.facebook.com/alexnoiyit/posts/3554213737931968?__cft__[0]=AZXynYfyOeitVd9zxPvwjSoec2ACcxOLfTOTXY8J3a5IssyuIORqxh8BI_tXQx3_xO83Go50GVbiy-5lnD61eBAlDRPpqPer1Zs-xAfwnNMJcXnJOCZWZZfSnC7S7SXpgk8&__tn__=%2CO%2CP-R 4 ч. ·

Українцям не варто очікувати на соціальне забезпечення європейського рівня, - повідомив Зеленський. Зразу після того, як був затверджений бюджет на 2021, де на утримання Зеленського та його посіпак було додатково виділено 800 млн. гривень.

Це зрозуміло, якщо ти країну тягнеш у московію, а не в Європу. Про який європейський рівень життя народу може бути мова у перспективі? А ось для себе, коханого, та своїх - рівень забезпечення буде не просто європейським, а як мінімум на рівні Еміратів...
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17.09.2020 21:32 Ответить
"Надежда" умирает последней!!!
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17.09.2020 22:02 Ответить
это разве государственная шахта? если державна - хорошо, но если нет - то зельный прынцъ не имеет право брать государственные деньги, чтобы оплачивать долг какого-то очередного потса коренной украинской нации...
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18.09.2020 05:07 Ответить
 
 