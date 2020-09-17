Зеленский пообещал, что задолженность перед горняками шахты "Надежда" будет ликвидирована

Изменения в государственный бюджет на текущий год, которые приняла Верховная Рада, позволят погасить задолженность по заработной плате перед работниками государственной шахты "Надежда", решить вопрос строительства общежития для Львовского национального университета имени Ивана Франко и моста в Схидныце.

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на пресс-службу Главы государства, такое заявление сделал президент Владимир Зеленский во время рабочего визита на Львовщину.

"Сегодня наши народные депутаты проголосовали очень важный законопроект - изменения в бюджет. Мы полностью закрываем задолженность перед шахтерами шахты "Надежда" - это 50 млн грн. Разумеется, денег мало, но на заработную плату и на рабочие места мы должны всегда находить", - приводит высказывание главы государства его пресс-служба.

Также, по словам президента, принятые изменения в госбюджет позволят профинансировать строительство общежития для университета имени Ивана Франко во Львове.

"Я знаю, что был проблемный вопрос - построить общежитие на территории университета. Мы проголосовали изменения в бюджет – 50 млн грн уже выделено сейчас на все эти работы", - отметил Зеленский.

Кроме того, в рамках национальной программы "Большая стройка" еще на 589 млн грн увеличено финансирование строительства местных дорог на Львовщине.

"Это тоже очень важно - мы видим рекордное количество построенных дорог во Львовской области. Уже строится 250 км новых дорог на Львовщине. Построена важная дорога на Схидныцу. Также сегодня проголосовали депутаты - спасибо, что они меня услышали - выделение еще 30 млн грн на мост в Схидныце, которого не хватало", - сказал президент.

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