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Новини
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Зеленський пообіцяв, що заборгованість перед гірниками шахти "Надія" буде ліквідовано

Зміни до державного бюджету на поточний рік, які ухвалила Верховна Рада, дадуть змогу погасити заборгованість із заробітної плати перед працівниками державної шахти "Надія", розв'язати питання будівництва гуртожитку для Львівського національного університету імені Івана Франка та мосту у Східниці.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Глави держави, таку заяву зробив президент Володимир Зеленський під час робочого візиту на Львівщину.

"Сьогодні наші народні депутати проголосували дуже важливий законопроєкт – зміни до бюджету. Ми повністю закриваємо заборгованість перед шахтарями шахти "Надія" – це 50 млн грн. Зрозуміло, грошей мало, але на заробітну плату та на робочі місця ми повинні завжди знаходити", – наводить вислів глави держави його пресслужба.

Також, за словами президента, ухвалені зміни до держбюджету дадуть змогу профінансувати будівництво гуртожитку для університету імені Івана Франка у Львові.

"Я знаю, що було проблемне питання – побудувати гуртожиток на території університету. Ми проголосували зміни до бюджету – 50 мільйонів гривень вже виділено зараз на всі ці роботи", – зазначив Зеленський.

Крім того, в межах Національної програми "Велике будівництво" ще на 589 млн грн збільшено фінансування будівництва місцевих доріг на Львівщині.

"Це теж дуже важливо – ми бачимо рекордну кількість побудованих доріг у Львівській області. Вже будується 250 км нових доріг на Львівщині. Побудована важлива дорога на Східницю. Теж сьогодні проголосували депутати – дякую, що вони мене почули – виділення ще 30 мільйонів гривень на міст у Східницю, якого не вистачало", – сказав президент.

Читайте також: 57% опитаних жителів України не задоволені діяльністю Зеленського, - дані "Рейтингу". ІНФОГРАФІКА

Автор: 

Зеленський Володимир (23913) Львівська область (2432)


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Топ коментарі
+7
Зеленский пообещал, что задолженность перед горняками шахты "Надежда" будет ликвидирована - Цензор.НЕТ 8071
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17.09.2020 20:29
+7
Зеленский пообещал, что задолженность перед горняками шахты "Надежда" будет ликвидирована - Цензор.НЕТ 6168
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17.09.2020 20:31
+6
Зеленский пообещал, что задолженность перед горняками шахты "Надежда" будет ликвидирована - Цензор.НЕТ 5973
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17.09.2020 20:29
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под личный контроль?
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17.09.2020 20:26 Відповісти
Хана шахте и шахтерам! раз наш осел апокалипсиса лично пообещал, то все писец гарантировано обеспечен
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17.09.2020 21:58 Відповісти
Зеленский пообещал, что задолженность перед горняками шахты "Надежда" будет ликвидирована - Цензор.НЕТ 2718
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17.09.2020 20:27 Відповісти
Ранее EADaily сообщало, что единственным результатом визита президента Украины Владимира Зеленского в Австрию стал миллион долларов, который Вена дополнительно выделила на «восстановление Донбасса».
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17.09.2020 21:50 Відповісти
Изменения в бюджете есть. А денег нет.
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17.09.2020 20:27 Відповісти
Зеленский пообещал, что задолженность перед горняками шахты "Надежда" будет ликвидирована - Цензор.НЕТ 1775
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17.09.2020 20:27 Відповісти
за чей счет пиар, падла
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17.09.2020 20:27 Відповісти
Зеленский пообещал, что задолженность перед горняками шахты "Надежда" будет ликвидирована - Цензор.НЕТ 50
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17.09.2020 20:28 Відповісти
А горняки пообещали, что зеленский будет ликвидирован. Непонятка какая-то!
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17.09.2020 20:28 Відповісти
Зеленский пообещал, что задолженность перед горняками шахты "Надежда" будет ликвидирована - Цензор.НЕТ 5973
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17.09.2020 20:29 Відповісти
Тявкает как моська и что характерно, все события где оно подает голос, являются второстепенными и малозначимыми.
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17.09.2020 20:29 Відповісти
Зеленский пообещал, что задолженность перед горняками шахты "Надежда" будет ликвидирована - Цензор.НЕТ 8071
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17.09.2020 20:29 Відповісти
Когда Клоун обещает, надо три раза повернуться через левое плечо и сплюнуть.
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17.09.2020 20:30 Відповісти
Зеленский пообещал, что задолженность перед горняками шахты "Надежда" будет ликвидирована - Цензор.НЕТ 6168
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17.09.2020 20:31 Відповісти
Вже друкують.
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17.09.2020 20:33 Відповісти
Зеленский пообещал, что задолженность перед горняками шахты "Надежда" будет ликвидирована - Цензор.НЕТ 5146
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17.09.2020 20:37 Відповісти
В Торецке вчера приватовский банкомат 1000 гривневые купюры выдавал...новенькие..
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17.09.2020 20:40 Відповісти
Респект пану президенту Зеленскому и его команде!
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17.09.2020 20:33 Відповісти
Это сарказм?
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17.09.2020 20:52 Відповісти
скорее - то идиотизм))
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17.09.2020 21:51 Відповісти
т.е. уже начали прожирать бюджет следующего года? летом то платили медикам и бюджетникам деньгами запланированными на четвертый квартал этого года
управленцы херовы
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17.09.2020 20:35 Відповісти
вместе с шахтой
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17.09.2020 20:37 Відповісти
Есть такая примета...если зеленский говорит...значит он брешет..
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17.09.2020 20:38 Відповісти
Зеленский пообещал, что задолженность перед горняками шахты "Надежда" будет ликвидирована - Цензор.НЕТ 326
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17.09.2020 20:46 Відповісти
Интересно, бубачка в Конче-Заспе страусов уже завел?
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17.09.2020 21:43 Відповісти
Нормальный презик... на львовщине дороги и так, как стекло, ты свою Днепропетровщину видела, гнида? 20 лет нет дороги на Марганец, а львивяны живут, нормалек, ехают по своим заработкам, а нам, а нам, ****** ты подорожняя? Я был на западенщине, не жизнь, а сахар, только ****** побольше нашего, а ты их кормишь. Корми, корми, и мы тебя накормим. Жри жевачку, ****, висеть тебе на дереве
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17.09.2020 20:46 Відповісти
Нормальный презик это Contex...а зеленский это гандон..
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17.09.2020 21:01 Відповісти
О, ***, еще одни кормильцы Украины, как домбасия с лугандоном объявились! А может вашим местным властным ушлепками из жоппоблока меньше киздить бабла нужно? А? И больше тратить на край родной, а не в карман себе любимым? Опять вот начинают уроды делить Украину, а потом у них в том , что они со своими пророссийскими тварями у власти живут ху...во , виноваты патриоты и западная Украина. Тебе, тварь, с твоими мнениями ,хорошо жить в ******** (хотя судя по всему ты, утырок , оттуда и есть), там у них всегда кто-то в их бедах виноват , а не они сами.
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17.09.2020 22:07 Відповісти
а що прем'єра вже пішли ?
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17.09.2020 21:00 Відповісти
Это как его крылатая фраза под личный контроль повернулся и забыл
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17.09.2020 21:02 Відповісти
"Бубочку" обіцянки гоям дуже втомлюють і навіть виснажують. Тому буде як завжди - пообіцяв в поті пейсатої морди і поїхав відпочивати...
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17.09.2020 21:25 Відповісти
https://www.facebook.com/alexnoiyit?__cft__[0]=AZXynYfyOeitVd9zxPvwjSoec2ACcxOLfTOTXY8J3a5IssyuIORqxh8BI_tXQx3_xO83Go50GVbiy-5lnD61eBAlDRPpqPer1Zs-xAfwnNMJcXnJOCZWZZfSnC7S7SXpgk8&__tn__=-UC%2CP-R Alex N Alex Noyt

https://www.facebook.com/alexnoiyit/posts/3554213737931968?__cft__[0]=AZXynYfyOeitVd9zxPvwjSoec2ACcxOLfTOTXY8J3a5IssyuIORqxh8BI_tXQx3_xO83Go50GVbiy-5lnD61eBAlDRPpqPer1Zs-xAfwnNMJcXnJOCZWZZfSnC7S7SXpgk8&__tn__=%2CO%2CP-R 4 ч. ·

Українцям не варто очікувати на соціальне забезпечення європейського рівня, - повідомив Зеленський. Зразу після того, як був затверджений бюджет на 2021, де на утримання Зеленського та його посіпак було додатково виділено 800 млн. гривень.

Це зрозуміло, якщо ти країну тягнеш у московію, а не в Європу. Про який європейський рівень життя народу може бути мова у перспективі? А ось для себе, коханого, та своїх - рівень забезпечення буде не просто європейським, а як мінімум на рівні Еміратів...
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17.09.2020 21:32 Відповісти
"Надежда" умирает последней!!!
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17.09.2020 22:02 Відповісти
это разве государственная шахта? если державна - хорошо, но если нет - то зельный прынцъ не имеет право брать государственные деньги, чтобы оплачивать долг какого-то очередного потса коренной украинской нации...
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18.09.2020 05:07 Відповісти
 
 