Зеленський пообіцяв, що заборгованість перед гірниками шахти "Надія" буде ліквідовано

Зміни до державного бюджету на поточний рік, які ухвалила Верховна Рада, дадуть змогу погасити заборгованість із заробітної плати перед працівниками державної шахти "Надія", розв'язати питання будівництва гуртожитку для Львівського національного університету імені Івана Франка та мосту у Східниці.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Глави держави, таку заяву зробив президент Володимир Зеленський під час робочого візиту на Львівщину.

"Сьогодні наші народні депутати проголосували дуже важливий законопроєкт – зміни до бюджету. Ми повністю закриваємо заборгованість перед шахтарями шахти "Надія" – це 50 млн грн. Зрозуміло, грошей мало, але на заробітну плату та на робочі місця ми повинні завжди знаходити", – наводить вислів глави держави його пресслужба.

Також, за словами президента, ухвалені зміни до держбюджету дадуть змогу профінансувати будівництво гуртожитку для університету імені Івана Франка у Львові.

"Я знаю, що було проблемне питання – побудувати гуртожиток на території університету. Ми проголосували зміни до бюджету – 50 мільйонів гривень вже виділено зараз на всі ці роботи", – зазначив Зеленський.

Крім того, в межах Національної програми "Велике будівництво" ще на 589 млн грн збільшено фінансування будівництва місцевих доріг на Львівщині.

"Це теж дуже важливо – ми бачимо рекордну кількість побудованих доріг у Львівській області. Вже будується 250 км нових доріг на Львівщині. Побудована важлива дорога на Східницю. Теж сьогодні проголосували депутати – дякую, що вони мене почули – виділення ще 30 мільйонів гривень на міст у Східницю, якого не вистачало", – сказав президент.

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