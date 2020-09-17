Перемирие в Украине - "обнадеживающий шаг", - генсек ООН Гутерриш

Генсек ООН Антониу Гутерриш призвал к глобальному прекращению огня в условиях пандемии COVID-19 и назвал снижение интенсивности боевых действий в Украине, Сирии и Ливии "обнадеживающими шагами к миру".

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что глобальная вспышка пандемии COVID-19 остается неконтролируемой, и коронавирус сегодня является "вызовом №1 в мире". Поэтому ООН вновь обращается к международному сообществу с призывом "мобилизовала все усилия для того, чтобы глобальное прекращении огня стало реальностью до конца года", информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Суспільне".

Генсек ООН отметил мирные переговоры в Украине и ряде других государств как важные этапы на пути к достижению глобального прекращения огня.

"Были сделаны новые шаги на пути к миру, от Афганистана до Судана, а уменьшение интенсивности боев в Сирии, Ливии, Украине и других регионах создало возможности для дипломатии", - отметил Гутерриш.

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