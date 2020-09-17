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Новости Агрессия России против Украины
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Перемирие в Украине - "обнадеживающий шаг", - генсек ООН Гутерриш

Перемирие в Украине -

Генсек ООН Антониу Гутерриш призвал к глобальному прекращению огня в условиях пандемии COVID-19 и назвал снижение интенсивности боевых действий в Украине, Сирии и Ливии "обнадеживающими шагами к миру".

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что глобальная вспышка пандемии COVID-19 остается неконтролируемой, и коронавирус сегодня является "вызовом №1 в мире". Поэтому ООН вновь обращается к международному сообществу с призывом "мобилизовала все усилия для того, чтобы глобальное прекращении огня стало реальностью до конца года", информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Суспільне".

Генсек ООН отметил мирные переговоры в Украине и ряде других государств как важные этапы на пути к достижению глобального прекращения огня.

"Были сделаны новые шаги на пути к миру, от Афганистана до Судана, а уменьшение интенсивности боев в Сирии, Ливии, Украине и других регионах создало возможности для дипломатии", - отметил Гутерриш.

Читайте на Цензор.НЕТ: Зеленский об обострении на Донбассе: Когда планируется встреча в минском формате или советников, происходит какое-то напряжение

Автор: 

ООН (4174) Донбасс (26956) перемирие (1646) Гутерриш Антониу (335)


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Топ комментарии
+9
"...уменьшение интенсивности боев в Сирии, Ливии, Украине..."

Как у этого урода красиво получается: везде }{уйло как бы ни при чём, а "воюют" сирийы, ливийцы и украинцы то ли друг с другом, то ли между собой.
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17.09.2020 20:42
+3
Для кацапов несомненно.
Теперь они на 100% уверенны, что любая их провокация, останется безответной!
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17.09.2020 20:44
+3
Молчало бы уже чучело, охренеть, от глубокой озабоченности к обнадеживающим шагам. И это все на что способна ООН???
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17.09.2020 20:45
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Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
"...уменьшение интенсивности боев в Сирии, Ливии, Украине..."

Как у этого урода красиво получается: везде }{уйло как бы ни при чём, а "воюют" сирийы, ливийцы и украинцы то ли друг с другом, то ли между собой.
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17.09.2020 20:42 Ответить
А шо? )))
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17.09.2020 21:06 Ответить
Для кацапов несомненно.
Теперь они на 100% уверенны, что любая их провокация, останется безответной!
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17.09.2020 20:44 Ответить
Молчало бы уже чучело, охренеть, от глубокой озабоченности к обнадеживающим шагам. И это все на что способна ООН???
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17.09.2020 20:45 Ответить
Ой не знает бедолага Гутерреш как мы его сейчас разнесём на нашем самом мирном форуме.
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17.09.2020 20:45 Ответить
«17 сентября 2020
Лукашенко объявил о закрытии границ с тремя странами.
Президент Белоруссии https://lenta.ru/tags/persons/lukashenko-aleksandr/ Александр Лукашенко заявил о закрытии границ республики. Об этом сообщает http://tass.ru/ ТАСС .
Границы закроют с Украиной, Польшей и Литвой. Он подчеркнул, что это решение является вынужденным.
По словам Лукашенко, ему пришлось «держать на западной границе половину армии, уведя ее с улиц». Президент республики также обратился к народам Литвы, Польши и Украины с призывом остановить своих политиков и не дать развязать горячую войну.»


Ану знатоки анала Луки, розтлумачте.
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17.09.2020 20:45 Ответить
Перемирие в Украине - "обнадеживающий шаг", - генсек ООН Гутерреш - Цензор.НЕТ 9307
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17.09.2020 20:45 Ответить
Лицемір,як вся та організація.
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17.09.2020 20:52 Ответить
мля,пандемию завалил-теперь его Украина обнадеживает
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17.09.2020 20:55 Ответить
Ага. Обычно штиль перед штормом. Или когда находишься в епицентре шторма.
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17.09.2020 20:58 Ответить
Коли Гітлер захопив Європу, таке прімірєніє подекуди настало! Любо-дорого було дивитися... Ці чиновники такі придурки, що дивно як ця планета ще досі не накрилася.
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17.09.2020 21:04 Ответить
войн было бы намного меньше, если бы в Совбезе ООН не было бы агрессора, к тому же применяющего химическое оружие и отравляющие вещества с правом вето.
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17.09.2020 21:07 Ответить
https://images.app.goo.gl/xq9KqM99B2Cgi5NF6
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17.09.2020 21:08 Ответить
Генсеку глубоко пох какой ценой это перемирие достанется Украине....
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17.09.2020 21:17 Ответить
Лавров: При Зеленском прогресса по Минску не будет
Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что не стоит ждать прогресса в выполнении минских соглашений при президенте Украины Владимире Зеленском. Об этом он сказал в четверг, 17 сентября, в интервью телеканалу https://rtvi.com/broadcast/sergey-lavrov-o-promyvanii-mozgov/ RTVI .
"Я не думаю, что при нынешнем украинском правительстве, как и при предыдущем президенте, будет какой-либо прогресс в выполнении минских соглашений, хотя бы потому, что об этом публично говорит сам президент Зеленский, вице-премьер Резников, который отвечает за работу в Контактной группе по урегулированию ситуации в Украине. Также об этом говорит министр иностранных дел Украины Кулеба", - сказал Лавров.
Он заявил, что украинские власти заявляют о необходимости минских соглашений для того, чтобы обвинить Россию в их невыполнении для продолжения санкций ЕС и США.
"Тем не менее, такое извращенное понимание сути минских соглашений, вернее попытка свалить все на Россию, хотя Россия там ни разу не упомянута, глубоко проникло в сознание наших европейских коллег, включая Францию и Германию", - сказал Лавров.
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17.09.2020 21:28 Ответить
Более 1000 обстрелов за пару месяцев - это обнадеживающий шаг?
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18.09.2020 01:51 Ответить
 
 