Перемирие в Украине - "обнадеживающий шаг", - генсек ООН Гутерриш
Генсек ООН Антониу Гутерриш призвал к глобальному прекращению огня в условиях пандемии COVID-19 и назвал снижение интенсивности боевых действий в Украине, Сирии и Ливии "обнадеживающими шагами к миру".
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что глобальная вспышка пандемии COVID-19 остается неконтролируемой, и коронавирус сегодня является "вызовом №1 в мире". Поэтому ООН вновь обращается к международному сообществу с призывом "мобилизовала все усилия для того, чтобы глобальное прекращении огня стало реальностью до конца года", информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на "Суспільне".
Генсек ООН отметил мирные переговоры в Украине и ряде других государств как важные этапы на пути к достижению глобального прекращения огня.
"Были сделаны новые шаги на пути к миру, от Афганистана до Судана, а уменьшение интенсивности боев в Сирии, Ливии, Украине и других регионах создало возможности для дипломатии", - отметил Гутерриш.
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Как у этого урода красиво получается: везде }{уйло как бы ни при чём, а "воюют" сирийы, ливийцы и украинцы то ли друг с другом, то ли между собой.
Теперь они на 100% уверенны, что любая их провокация, останется безответной!
Лукашенко объявил о закрытии границ с тремя странами.
Президент Белоруссии https://lenta.ru/tags/persons/lukashenko-aleksandr/ Александр Лукашенко заявил о закрытии границ республики. Об этом сообщает http://tass.ru/ ТАСС .
Границы закроют с Украиной, Польшей и Литвой. Он подчеркнул, что это решение является вынужденным.
По словам Лукашенко, ему пришлось «держать на западной границе половину армии, уведя ее с улиц». Президент республики также обратился к народам Литвы, Польши и Украины с призывом остановить своих политиков и не дать развязать горячую войну.»
Ану знатоки анала Луки, розтлумачте.
Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что не стоит ждать прогресса в выполнении минских соглашений при президенте Украины Владимире Зеленском. Об этом он сказал в четверг, 17 сентября, в интервью телеканалу https://rtvi.com/broadcast/sergey-lavrov-o-promyvanii-mozgov/ RTVI .
"Я не думаю, что при нынешнем украинском правительстве, как и при предыдущем президенте, будет какой-либо прогресс в выполнении минских соглашений, хотя бы потому, что об этом публично говорит сам президент Зеленский, вице-премьер Резников, который отвечает за работу в Контактной группе по урегулированию ситуации в Украине. Также об этом говорит министр иностранных дел Украины Кулеба", - сказал Лавров.
Он заявил, что украинские власти заявляют о необходимости минских соглашений для того, чтобы обвинить Россию в их невыполнении для продолжения санкций ЕС и США.
"Тем не менее, такое извращенное понимание сути минских соглашений, вернее попытка свалить все на Россию, хотя Россия там ни разу не упомянута, глубоко проникло в сознание наших европейских коллег, включая Францию и Германию", - сказал Лавров.