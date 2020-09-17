Перемир'я в Україні - "обнадійливий крок", - генсек ООН Гутерреш
Генсек ООН Антоніу Гутерреш закликав до глобального припинення вогню в умовах пандемії COVID-19 і назвав зниження інтенсивності бойових дій в Україні, Сирії та Лівії "обнадійливими кроками до миру".
Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш заявив, що глобальний спалах пандемії COVID-19 залишається неконтрольованим, і коронавірус сьогодні є "безпековим викликом №1 у світі". Тому ООН знову звертається до міжнародної спільноти із закликом "мобілізувала всі зусилля для того, щоб глобальне припинення вогню стало реальністю до кінця року", інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Суспільне".
Генсек ООН відзначив мирні переговори в Україні та низці інших держав як важливі етапи на шляху до досягнення глобального припинення вогню
"Були зроблені нові кроки на шляху до миру, від Афганістану до Судану, а зменшення інтенсивності боїв у Сирії, Лівії, Україні та інших регіонах створило можливість для дипломатії", – зазначив Гутерреш.
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Как у этого урода красиво получается: везде }{уйло как бы ни при чём, а "воюют" сирийы, ливийцы и украинцы то ли друг с другом, то ли между собой.
Теперь они на 100% уверенны, что любая их провокация, останется безответной!
Лукашенко объявил о закрытии границ с тремя странами.
Президент Белоруссии https://lenta.ru/tags/persons/lukashenko-aleksandr/ Александр Лукашенко заявил о закрытии границ республики. Об этом сообщает http://tass.ru/ ТАСС .
Границы закроют с Украиной, Польшей и Литвой. Он подчеркнул, что это решение является вынужденным.
По словам Лукашенко, ему пришлось «держать на западной границе половину армии, уведя ее с улиц». Президент республики также обратился к народам Литвы, Польши и Украины с призывом остановить своих политиков и не дать развязать горячую войну.»
Ану знатоки анала Луки, розтлумачте.
Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что не стоит ждать прогресса в выполнении минских соглашений при президенте Украины Владимире Зеленском. Об этом он сказал в четверг, 17 сентября, в интервью телеканалу https://rtvi.com/broadcast/sergey-lavrov-o-promyvanii-mozgov/ RTVI .
"Я не думаю, что при нынешнем украинском правительстве, как и при предыдущем президенте, будет какой-либо прогресс в выполнении минских соглашений, хотя бы потому, что об этом публично говорит сам президент Зеленский, вице-премьер Резников, который отвечает за работу в Контактной группе по урегулированию ситуации в Украине. Также об этом говорит министр иностранных дел Украины Кулеба", - сказал Лавров.
Он заявил, что украинские власти заявляют о необходимости минских соглашений для того, чтобы обвинить Россию в их невыполнении для продолжения санкций ЕС и США.
"Тем не менее, такое извращенное понимание сути минских соглашений, вернее попытка свалить все на Россию, хотя Россия там ни разу не упомянута, глубоко проникло в сознание наших европейских коллег, включая Францию и Германию", - сказал Лавров.