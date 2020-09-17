Перемир'я в Україні - "обнадійливий крок", - генсек ООН Гутерреш

Генсек ООН Антоніу Гутерреш закликав до глобального припинення вогню в умовах пандемії COVID-19 і назвав зниження інтенсивності бойових дій в Україні, Сирії та Лівії "обнадійливими кроками до миру".

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш заявив, що глобальний спалах пандемії COVID-19 залишається неконтрольованим, і коронавірус сьогодні є "безпековим викликом №1 у світі". Тому ООН знову звертається до міжнародної спільноти із закликом "мобілізувала всі зусилля для того, щоб глобальне припинення вогню стало реальністю до кінця року", інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Суспільне".

Генсек ООН відзначив мирні переговори в Україні та низці інших держав як важливі етапи на шляху до досягнення глобального припинення вогню

"Були зроблені нові кроки на шляху до миру, від Афганістану до Судану, а зменшення інтенсивності боїв у Сирії, Лівії, Україні та інших регіонах створило можливість для дипломатії", – зазначив Гутерреш.

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