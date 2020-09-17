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Новини Агресія Росії проти України
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Перемир'я в Україні - "обнадійливий крок", - генсек ООН Гутерреш

Перемир'я в Україні -

Генсек ООН Антоніу Гутерреш закликав до глобального припинення вогню в умовах пандемії COVID-19 і назвав зниження інтенсивності бойових дій в Україні, Сирії та Лівії "обнадійливими кроками до миру".

Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш заявив, що глобальний спалах пандемії COVID-19 залишається неконтрольованим, і коронавірус сьогодні є "безпековим викликом №1 у світі". Тому ООН знову звертається до міжнародної спільноти із закликом "мобілізувала всі зусилля для того, щоб глобальне припинення вогню стало реальністю до кінця року", інформує Цензор.НЕТ із посиланням на "Суспільне".

Генсек ООН відзначив мирні переговори в Україні та низці інших держав як важливі етапи на шляху до досягнення глобального припинення вогню

"Були зроблені нові кроки на шляху до миру, від Афганістану до Судану, а зменшення інтенсивності боїв у Сирії, Лівії, Україні та інших регіонах створило можливість для дипломатії", – зазначив Гутерреш.

Читайте також: Спалах COVID-19 виходить з-під контролю, вакцина не вирішить цю кризу, - генсек ООН Гутерреш

Автор: 

ООН (3355) Донбас (22356) перемир’я (954) Гутерріш Антоніу (389)


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Топ коментарі
+9
"...уменьшение интенсивности боев в Сирии, Ливии, Украине..."

Как у этого урода красиво получается: везде }{уйло как бы ни при чём, а "воюют" сирийы, ливийцы и украинцы то ли друг с другом, то ли между собой.
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17.09.2020 20:42
+3
Для кацапов несомненно.
Теперь они на 100% уверенны, что любая их провокация, останется безответной!
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17.09.2020 20:44
+3
Молчало бы уже чучело, охренеть, от глубокой озабоченности к обнадеживающим шагам. И это все на что способна ООН???
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17.09.2020 20:45
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"...уменьшение интенсивности боев в Сирии, Ливии, Украине..."

Как у этого урода красиво получается: везде }{уйло как бы ни при чём, а "воюют" сирийы, ливийцы и украинцы то ли друг с другом, то ли между собой.
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17.09.2020 20:42 Відповісти
А шо? )))
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17.09.2020 21:06 Відповісти
Для кацапов несомненно.
Теперь они на 100% уверенны, что любая их провокация, останется безответной!
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17.09.2020 20:44 Відповісти
Молчало бы уже чучело, охренеть, от глубокой озабоченности к обнадеживающим шагам. И это все на что способна ООН???
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17.09.2020 20:45 Відповісти
Ой не знает бедолага Гутерреш как мы его сейчас разнесём на нашем самом мирном форуме.
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17.09.2020 20:45 Відповісти
«17 сентября 2020
Лукашенко объявил о закрытии границ с тремя странами.
Президент Белоруссии https://lenta.ru/tags/persons/lukashenko-aleksandr/ Александр Лукашенко заявил о закрытии границ республики. Об этом сообщает http://tass.ru/ ТАСС .
Границы закроют с Украиной, Польшей и Литвой. Он подчеркнул, что это решение является вынужденным.
По словам Лукашенко, ему пришлось «держать на западной границе половину армии, уведя ее с улиц». Президент республики также обратился к народам Литвы, Польши и Украины с призывом остановить своих политиков и не дать развязать горячую войну.»


Ану знатоки анала Луки, розтлумачте.
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17.09.2020 20:45 Відповісти
Перемирие в Украине - "обнадеживающий шаг", - генсек ООН Гутерреш - Цензор.НЕТ 9307
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17.09.2020 20:45 Відповісти
Лицемір,як вся та організація.
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17.09.2020 20:52 Відповісти
мля,пандемию завалил-теперь его Украина обнадеживает
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17.09.2020 20:55 Відповісти
Ага. Обычно штиль перед штормом. Или когда находишься в епицентре шторма.
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17.09.2020 20:58 Відповісти
Коли Гітлер захопив Європу, таке прімірєніє подекуди настало! Любо-дорого було дивитися... Ці чиновники такі придурки, що дивно як ця планета ще досі не накрилася.
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17.09.2020 21:04 Відповісти
войн было бы намного меньше, если бы в Совбезе ООН не было бы агрессора, к тому же применяющего химическое оружие и отравляющие вещества с правом вето.
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17.09.2020 21:07 Відповісти
https://images.app.goo.gl/xq9KqM99B2Cgi5NF6
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17.09.2020 21:08 Відповісти
Генсеку глубоко пох какой ценой это перемирие достанется Украине....
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17.09.2020 21:17 Відповісти
Лавров: При Зеленском прогресса по Минску не будет
Глава МИД России Сергей Лавров заявил, что не стоит ждать прогресса в выполнении минских соглашений при президенте Украины Владимире Зеленском. Об этом он сказал в четверг, 17 сентября, в интервью телеканалу https://rtvi.com/broadcast/sergey-lavrov-o-promyvanii-mozgov/ RTVI .
"Я не думаю, что при нынешнем украинском правительстве, как и при предыдущем президенте, будет какой-либо прогресс в выполнении минских соглашений, хотя бы потому, что об этом публично говорит сам президент Зеленский, вице-премьер Резников, который отвечает за работу в Контактной группе по урегулированию ситуации в Украине. Также об этом говорит министр иностранных дел Украины Кулеба", - сказал Лавров.
Он заявил, что украинские власти заявляют о необходимости минских соглашений для того, чтобы обвинить Россию в их невыполнении для продолжения санкций ЕС и США.
"Тем не менее, такое извращенное понимание сути минских соглашений, вернее попытка свалить все на Россию, хотя Россия там ни разу не упомянута, глубоко проникло в сознание наших европейских коллег, включая Францию и Германию", - сказал Лавров.
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17.09.2020 21:28 Відповісти
Более 1000 обстрелов за пару месяцев - это обнадеживающий шаг?
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18.09.2020 01:51 Відповісти
 
 