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Суд обязал открыть дело за еще одно нападение на Стерненко

Суд обязал открыть дело за еще одно нападение на Стерненко

Приморский райсуд Одессы рассмотрел заявление адвокатов экс-лидера одесской областной организации "Правый сектор" Сергея Стерненко и вынес решение - обязать местный отдел полиции открыть уголовное производство по факту нападения на Стерненко 31 августа возле здания суда.

Как передает Цензор.НЕТ об этом Стерненко сообщил в своем телеграмм-канале.

"Приморский суд обязал полицию открыть уголовное производство относительно попытки нападения на меня, потому что Нацполиция ограничилась только составлением админки за мелкое хулиганство", - отметил Стерненко.

По его словам, поступил также "полный текст решения Верховного Суда об оставлении дела против меня в Одессе. Суд вообще проигнорировал мои доводы о наличии карантина в связи с пандемией коронавирусной болезни. Весной вследствие карантина было прекращено вообще любое пассажирское сообщение по Украине ... Так же ВС проигнорировал наши доводы о влиянии заказчика нападения на меня в Одессе и его давлении на суд и свидетелей ".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Верховный Суд отказался перенести рассмотрение дела Стерненко из Одессы в Киев. ФОТОрепортаж

Как известно, работники Приморского отдела полиции составили 31 августа админпротокол за совершение мелкого хулиганства группой напавших, которые совершили нападение на Стерненко у здания суда, пытаясь облить его неизвестным веществом из черной бутылки. Сразу после неудачного покушения на совершение преступления напавшие скрылись в неизвестном направлении. На месте присутствовал третий человек, который снимал все на видео и не пытался убежать. Его задержали и доставили в отдел полиции для дачи объяснений по поводу инцидента.

Именно нападеями в Одессе адвокаты Стерненко аргументировали необходимость перевода судебного разбирательства по делу против него в Киев. Однако Верховный Суд не признал их доводы достаточным основанием для рассмотрения дела Стерненко в столице, где он сейчас проживает.

Стерненко объявлено подозрение в совершении преступлений по ст. 115 ч. 1 (умышленное противоправное причинение смерти другому человеку) и ст. 263 ч. 2 (ношение холодного оружия без предусмотренного законом разрешения) Уголовного кодекса.

Речь идет о событиях, произошедших 24 мая 2018 года, когда двое злоумышленников напали на Стерненко и его девушку. Отбиваясь, активист смертельно ранил одного из них ножом в живот. Ножевые ранения были и у самого Стерненко и у второго напавшего, которого полиция вскоре задержала, но отпустила, предоставив ему статус свидетеля, а позже - государственную охрану.

Автор: 

нападение (2215) Стерненко Сергей (394)


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Топ комментарии
+10
Украинцы, голосуйте за националистов и план сжечь всю наволочь московскую и олигархическую - сделаем националистов - моно-большинством в Раде, в местных советах, на президентских выборах и как изюминку на торте мы сделаем Стерненко, который имеет юридическое образование - Ген Прокурором! Будем жарить вату!!! Только националисты, только национальные интересы Украины в Украине! Олигархов, коррупционеров, и кремлевских проституток на вечные срока на нары!!!
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17.09.2020 21:52
+5
Пам'ятаєте «патріотів», які мерзли без трусів, примерзаючи яйцями до рельс проти «торгівлі на крові»?
Де ви, бл#ді? Хто вам зараз х#я за щоку дає???
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17.09.2020 21:45
+4
Це єдине, до чого дебіли можуть дої..атися - до слів сказаних у стані ефекту.
Президентом занадто. Генпрокурором саме те буде.
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17.09.2020 22:06
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Пам'ятаєте «патріотів», які мерзли без трусів, примерзаючи яйцями до рельс проти «торгівлі на крові»?
Де ви, бл#ді? Хто вам зараз х#я за щоку дає???
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17.09.2020 21:45 Ответить
а хіба ви не були тоді з ними? Ні,відсиджувалися в теплі.Якби були з ними,знали б де вони тепер.
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18.09.2020 00:01 Ответить
Стерненко спочатку сказав,що в нього був свій ніж,а потім,що вже вихопив в нападника.Патріоти ведуться на слова.Бо не зрозуміло,в чому патріотизм його.Давайте,ще оберемо його президентом.
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17.09.2020 21:48 Ответить
Це єдине, до чого дебіли можуть дої..атися - до слів сказаних у стані ефекту.
Президентом занадто. Генпрокурором саме те буде.
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17.09.2020 22:06 Ответить
https://censor.net/ru/user/405676 Він це сказав чітко,без ніяких запинок.Нехай буде у вас в Білорусі.Нам таких керманичів не потрібно.
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17.09.2020 22:10 Ответить
Звичано, рабам подобається коли менти тричі замовляють тих хто активно діє проти ментівського свавілля.
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17.09.2020 22:13 Ответить
https://censor.net/ru/user/405676 Якби його хотіли вбити,то би застрелили.Це взагалі не проблема.А щодо генерального прокурора.То спочатку молодий юрист повинен очолити щось в райцентрі,потім в області.А вже через років 15-20,може стати генеральним прокурором.Досвід потрібен.В США молоді вискочки без досвіду,не стають генеральними прокурорами.Те саме і в Європі.
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17.09.2020 22:49 Ответить
Вони діють так як звикли. Може скажеш ще як пітуШарій, що то битовуха?
Про спочатку, ти то Бенедіктовій розказуй.
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17.09.2020 23:03 Ответить
https://censor.net/ru/user/405676 Шмарія не дивлюся і не дивився.За зелених не голосував.Але такі нам не потрібні.Запрошуйте в свою Білорусь.Якщо звісно ви під своїм прапором.
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17.09.2020 23:05 Ответить
Звичайно, вам потрібна тітушня, що діє на боці свавілля ментів.
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17.09.2020 23:10 Ответить
https://censor.net/ru/user/405676 Ні.Мені потрібна європейська України,без бандюків.
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17.09.2020 23:15 Ответить
Йому потрібно...)) Хто тобі тут таку Україну зробить? Сам хоч щось зробив для цього?
Ти або хрестик зними, або труси вдінь.
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17.09.2020 23:25 Ответить
https://censor.net/ru/user/405676 Ми запросимо білорусів,вони знають як зробити.
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17.09.2020 23:29 Ответить
Москалів ви вже запросили керувати в ОП, поки Клоун гастролює.
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17.09.2020 23:43 Ответить
https://censor.net/ru/user/405676 Поправочка.не я це зробив.Я за зелених не голосував.
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17.09.2020 23:49 Ответить
В тим то і річ, що ви не в змозі щось зробити а тільки лаєте тих, хто щось робить.
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18.09.2020 00:02 Ответить
https://censor.net/ru/user/405676 Стерненком просто підривають інформаційний простір і відволікають від проблем.А взагалі,я не розумію,чого вас не цікавить Білорусь? У вас там диктор і сумнівна опозиціонерка.І вам я бачу все одно.
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18.09.2020 00:06 Ответить
Тут тема не про Білорусь і мені не все одно.
Це вам так преподноситься, що начебто Стерненком просто підривають інформаційний простір і відволікають від проблем. Щоб ви сиділи тихо.
Проблема самозахисту і ментівського свавілля під дахом вищих посадовців, може тільки рабів влаштовувати.
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18.09.2020 09:12 Ответить
https://censor.net/ru/user/405676 В нього конфлікт був не з поліцією.
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18.09.2020 11:44 Ответить
Та невже? Добре, хай буде не з поліцією а з тим кого вона *****. А це справді має велике значення?
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18.09.2020 11:53 Ответить
https://censor.net/ru/user/405676 В Стерненка і самого друзі не чисті.І замішаний він також в не чисті справи.
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18.09.2020 11:55 Ответить
Ну давай, розкажи мені як він в 19 років дахував наркопритони в Одесі...
Та й взагалі, скільки можна зістривувати?
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18.09.2020 12:03 Ответить
https://censor.net/ru/user/405676 Він вже був старший.Ті аудіозаписи пізніше вже зроблені.От беріть його собі в Білорусь.Нехай її підносить.
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18.09.2020 12:54 Ответить
Ті аудіозаписи - галімо зроблене фуфло. І експертиза це визнала. Якщо це дійсно була правда то його вже давно посадили за цією справою а не наймали в котре труханівську тітушню, щоб "заспокоїти".
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18.09.2020 13:32 Ответить
https://censor.net/ru/user/405676 Це лише ваші думки.
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18.09.2020 16:11 Ответить
Экспертиза - мої думки?
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18.09.2020 16:51 Ответить
https://censor.net/ru/user/405676 Наша експертиза.що завгодно скаже.
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18.09.2020 17:09 Ответить
А оце як раз твоя власна думка.
Коли вся вертикаль і особливо генпрокурорка, всіма методами по безпрєделу намагаються фальсифікувати справу, безглуздо вважати, що експертизу підроблять на Сергія користь.
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18.09.2020 17:22 Ответить
https://censor.net/ru/user/405676 В нього є криша і охорона.В простого хлопця такого не може бути.
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18.09.2020 17:27 Ответить
Така криша і охорона що дозвола четвертий напад під судом в Одесі?
Звичайно він не простий а тобі заздрісно?
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18.09.2020 17:34 Ответить
https://censor.net/ru/user/405676 Я вже в четверте повторюю.беріть собі таких в Білорусь.А нам потрібні грамотні,чесні і не вискочки в політиці.
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18.09.2020 17:38 Ответить
Аргументи в четврте закінчилися ?
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18.09.2020 17:50 Ответить
https://censor.net/ru/user/405676 Ваші слова тим більше не аргументи.А чому ви не хочете собі таких патріотів? У вас якраз їх не вистачає.
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18.09.2020 17:52 Ответить
Злив зараховано.
Так, не вистачає, але мова не про це.
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18.09.2020 18:36 Ответить
https://censor.net/ru/user/405676 Зливати будете під собою.коли сходите в туалет.Мова про це.Ви в своїй країні наведіть порядок.А то у вас і опозиції проти вусатого диктатора немає.Якраз можете запросити цього Стерненка.
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18.09.2020 19:49 Ответить
Коли кінчаються аргументи - переходять на особистості. Або вкотре пропонують його забрати собі.
Не бачу сенсу далі вести розмову.
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18.09.2020 20:36 Ответить
https://censor.net/ru/user/405676 Ти почав з образ.Аргументи я сказав.Вам вони не підходять.Так що він ваш. Ви до мене самі написали,а не я до вас.
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18.09.2020 20:40 Ответить
Жодного аргументу не було.
Лише нічим не підтверджений ватний міф про дарування наркопритонів.
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18.09.2020 22:06 Ответить
Украинцы, голосуйте за националистов и план сжечь всю наволочь московскую и олигархическую - сделаем националистов - моно-большинством в Раде, в местных советах, на президентских выборах и как изюминку на торте мы сделаем Стерненко, который имеет юридическое образование - Ген Прокурором! Будем жарить вату!!! Только националисты, только национальные интересы Украины в Украине! Олигархов, коррупционеров, и кремлевских проституток на вечные срока на нары!!!
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17.09.2020 21:52 Ответить
Для этого нужно сначала отключить зомбо-ТВ.
Здесь будут любые средства хороши...
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17.09.2020 22:10 Ответить
Суд зобов'язав відкрити справу за ще один напад на Стерненка - Цензор.НЕТ 9176
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17.09.2020 21:59 Ответить
щось я ненависті його не помітив..може сам розгледиш..?
https://www.youtube.com/watch?v=AyCgOJbGNKg
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17.09.2020 22:11 Ответить
Моча может быть опасной для здоровья.
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17.09.2020 22:55 Ответить
Ему все лицо облили мочой. Это может быть опасно для кожи или глаз.
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17.09.2020 22:58 Ответить
Держись Серега, все свободные люди с тобой! Правда всеравно победит. Прийду тебя поддержать.
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18.12.2020 14:48 Ответить
 
 