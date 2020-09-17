Суд обязал открыть дело за еще одно нападение на Стерненко

Приморский райсуд Одессы рассмотрел заявление адвокатов экс-лидера одесской областной организации "Правый сектор" Сергея Стерненко и вынес решение - обязать местный отдел полиции открыть уголовное производство по факту нападения на Стерненко 31 августа возле здания суда.

Как передает Цензор.НЕТ об этом Стерненко сообщил в своем телеграмм-канале.

"Приморский суд обязал полицию открыть уголовное производство относительно попытки нападения на меня, потому что Нацполиция ограничилась только составлением админки за мелкое хулиганство", - отметил Стерненко.

По его словам, поступил также "полный текст решения Верховного Суда об оставлении дела против меня в Одессе. Суд вообще проигнорировал мои доводы о наличии карантина в связи с пандемией коронавирусной болезни. Весной вследствие карантина было прекращено вообще любое пассажирское сообщение по Украине ... Так же ВС проигнорировал наши доводы о влиянии заказчика нападения на меня в Одессе и его давлении на суд и свидетелей ".

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Как известно, работники Приморского отдела полиции составили 31 августа админпротокол за совершение мелкого хулиганства группой напавших, которые совершили нападение на Стерненко у здания суда, пытаясь облить его неизвестным веществом из черной бутылки. Сразу после неудачного покушения на совершение преступления напавшие скрылись в неизвестном направлении. На месте присутствовал третий человек, который снимал все на видео и не пытался убежать. Его задержали и доставили в отдел полиции для дачи объяснений по поводу инцидента.

Именно нападеями в Одессе адвокаты Стерненко аргументировали необходимость перевода судебного разбирательства по делу против него в Киев. Однако Верховный Суд не признал их доводы достаточным основанием для рассмотрения дела Стерненко в столице, где он сейчас проживает.

Стерненко объявлено подозрение в совершении преступлений по ст. 115 ч. 1 (умышленное противоправное причинение смерти другому человеку) и ст. 263 ч. 2 (ношение холодного оружия без предусмотренного законом разрешения) Уголовного кодекса.

Речь идет о событиях, произошедших 24 мая 2018 года, когда двое злоумышленников напали на Стерненко и его девушку. Отбиваясь, активист смертельно ранил одного из них ножом в живот. Ножевые ранения были и у самого Стерненко и у второго напавшего, которого полиция вскоре задержала, но отпустила, предоставив ему статус свидетеля, а позже - государственную охрану.