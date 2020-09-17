Суд обязал открыть дело за еще одно нападение на Стерненко
Приморский райсуд Одессы рассмотрел заявление адвокатов экс-лидера одесской областной организации "Правый сектор" Сергея Стерненко и вынес решение - обязать местный отдел полиции открыть уголовное производство по факту нападения на Стерненко 31 августа возле здания суда.
Как передает Цензор.НЕТ об этом Стерненко сообщил в своем телеграмм-канале.
"Приморский суд обязал полицию открыть уголовное производство относительно попытки нападения на меня, потому что Нацполиция ограничилась только составлением админки за мелкое хулиганство", - отметил Стерненко.
По его словам, поступил также "полный текст решения Верховного Суда об оставлении дела против меня в Одессе. Суд вообще проигнорировал мои доводы о наличии карантина в связи с пандемией коронавирусной болезни. Весной вследствие карантина было прекращено вообще любое пассажирское сообщение по Украине ... Так же ВС проигнорировал наши доводы о влиянии заказчика нападения на меня в Одессе и его давлении на суд и свидетелей ".
Как известно, работники Приморского отдела полиции составили 31 августа админпротокол за совершение мелкого хулиганства группой напавших, которые совершили нападение на Стерненко у здания суда, пытаясь облить его неизвестным веществом из черной бутылки. Сразу после неудачного покушения на совершение преступления напавшие скрылись в неизвестном направлении. На месте присутствовал третий человек, который снимал все на видео и не пытался убежать. Его задержали и доставили в отдел полиции для дачи объяснений по поводу инцидента.
Именно нападеями в Одессе адвокаты Стерненко аргументировали необходимость перевода судебного разбирательства по делу против него в Киев. Однако Верховный Суд не признал их доводы достаточным основанием для рассмотрения дела Стерненко в столице, где он сейчас проживает.
Стерненко объявлено подозрение в совершении преступлений по ст. 115 ч. 1 (умышленное противоправное причинение смерти другому человеку) и ст. 263 ч. 2 (ношение холодного оружия без предусмотренного законом разрешения) Уголовного кодекса.
Речь идет о событиях, произошедших 24 мая 2018 года, когда двое злоумышленников напали на Стерненко и его девушку. Отбиваясь, активист смертельно ранил одного из них ножом в живот. Ножевые ранения были и у самого Стерненко и у второго напавшего, которого полиция вскоре задержала, но отпустила, предоставив ему статус свидетеля, а позже - государственную охрану.
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Де ви, бл#ді? Хто вам зараз х#я за щоку дає???
Президентом занадто. Генпрокурором саме те буде.
Про спочатку, ти то Бенедіктовій розказуй.
Ти або хрестик зними, або труси вдінь.
Це вам так преподноситься, що начебто Стерненком просто підривають інформаційний простір і відволікають від проблем. Щоб ви сиділи тихо.
Проблема самозахисту і ментівського свавілля під дахом вищих посадовців, може тільки рабів влаштовувати.
Та й взагалі, скільки можна зістривувати?
Коли вся вертикаль і особливо генпрокурорка, всіма методами по безпрєделу намагаються фальсифікувати справу, безглуздо вважати, що експертизу підроблять на Сергія користь.
Звичайно він не простий а тобі заздрісно?
Так, не вистачає, але мова не про це.
Не бачу сенсу далі вести розмову.
Лише нічим не підтверджений ватний міф про дарування наркопритонів.
Здесь будут любые средства хороши...
https://www.youtube.com/watch?v=AyCgOJbGNKg