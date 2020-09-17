Суд зобов'язав відкрити справу за ще один напад на Стерненка

Приморський райсуд Одеси розглянув заяву адвокатів екслідера одеської обласної організації "Правий сектор" Сергія Стерненка і виніс рішення - зобов'язати місцевий відділ поліції відкрити кримінальне провадження за фактом нападу на Стерненка 31 серпня біля будівлі суду.

Як передає Цензор.НЕТ, про це Стерненко повідомив у своєму телеграм-каналі.

"Приморський суд зобов'язав поліцію відкрити кримінальне провадження щодо спроби нападу на мене, тому що Нацполіція обмежилася тільки складанням адмінки за дрібне хуліганство", - зазначив Стерненко.

За його словами, надійшов також "повний текст рішення Верховного Суду про залишення справи проти мене в Одесі. Суд взагалі проігнорував мої доводи про наявність карантину у зв'язку з пандемією коронавірусної хвороби. Навесні внаслідок карантину було припинено взагалі будь-яке пасажирське сполучення по Україні ... Також ВС проігнорував наші доводи про вплив замовника нападу на мене в Одесі і його тиску на суд і свідків".

Як відомо, працівники Приморського відділу поліції склали 31 серпня адмінпротокол за вчинення дрібного хуліганства групою нападників, які вчинили напад на Стерненка біля будівлі суду, намагаючись облити його невідомою речовиною з чорної пляшки. Відразу після невдалого замаху на вчинення злочину нападники зникли в невідомому напрямку. На місці був присутній третій чоловік, який знімав все на відео і не намагався втекти. Його затримали і доставили у відділ поліції для дачі пояснень з приводу інциденту.

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Саме нападами в Одесі адвокати Стерненка аргументували необхідність переведення судового розгляду у справі проти нього в Київ. Однак Верховний Суд не визнав їхні доводи достатньою підставою для розгляду справи Стерненка у столиці, де він зараз проживає.

Стерненкові оголошено підозру у скоєнні злочинів за ст. 115 ч. 1 (умисне протиправне заподіяння смерті іншій людині) і ст. 263 ч. 2 (носіння холодної зброї без передбаченого законом дозволу) Кримінального кодексу.

Йдеться про події, що сталися 24 травня 2018 року, коли двоє зловмисників напали на Стерненка і його дівчину. Відбиваючись, активіст смертельно поранив одного з них ножем у живіт. Ножові поранення були й у самого Стерненка, й у другого нападника, якого поліція незабаром затримала, але відпустила, надавши йому статус свідка, а пізніше - державну охорону.

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