Суд зобов'язав відкрити справу за ще один напад на Стерненка
Приморський райсуд Одеси розглянув заяву адвокатів екслідера одеської обласної організації "Правий сектор" Сергія Стерненка і виніс рішення - зобов'язати місцевий відділ поліції відкрити кримінальне провадження за фактом нападу на Стерненка 31 серпня біля будівлі суду.
Як передає Цензор.НЕТ, про це Стерненко повідомив у своєму телеграм-каналі.
"Приморський суд зобов'язав поліцію відкрити кримінальне провадження щодо спроби нападу на мене, тому що Нацполіція обмежилася тільки складанням адмінки за дрібне хуліганство", - зазначив Стерненко.
За його словами, надійшов також "повний текст рішення Верховного Суду про залишення справи проти мене в Одесі. Суд взагалі проігнорував мої доводи про наявність карантину у зв'язку з пандемією коронавірусної хвороби. Навесні внаслідок карантину було припинено взагалі будь-яке пасажирське сполучення по Україні ... Також ВС проігнорував наші доводи про вплив замовника нападу на мене в Одесі і його тиску на суд і свідків".
Як відомо, працівники Приморського відділу поліції склали 31 серпня адмінпротокол за вчинення дрібного хуліганства групою нападників, які вчинили напад на Стерненка біля будівлі суду, намагаючись облити його невідомою речовиною з чорної пляшки. Відразу після невдалого замаху на вчинення злочину нападники зникли в невідомому напрямку. На місці був присутній третій чоловік, який знімав все на відео і не намагався втекти. Його затримали і доставили у відділ поліції для дачі пояснень з приводу інциденту.
Саме нападами в Одесі адвокати Стерненка аргументували необхідність переведення судового розгляду у справі проти нього в Київ. Однак Верховний Суд не визнав їхні доводи достатньою підставою для розгляду справи Стерненка у столиці, де він зараз проживає.
Стерненкові оголошено підозру у скоєнні злочинів за ст. 115 ч. 1 (умисне протиправне заподіяння смерті іншій людині) і ст. 263 ч. 2 (носіння холодної зброї без передбаченого законом дозволу) Кримінального кодексу.
Йдеться про події, що сталися 24 травня 2018 року, коли двоє зловмисників напали на Стерненка і його дівчину. Відбиваючись, активіст смертельно поранив одного з них ножем у живіт. Ножові поранення були й у самого Стерненка, й у другого нападника, якого поліція незабаром затримала, але відпустила, надавши йому статус свідка, а пізніше - державну охорону.
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Де ви, бл#ді? Хто вам зараз х#я за щоку дає???
Президентом занадто. Генпрокурором саме те буде.
Про спочатку, ти то Бенедіктовій розказуй.
Ти або хрестик зними, або труси вдінь.
Це вам так преподноситься, що начебто Стерненком просто підривають інформаційний простір і відволікають від проблем. Щоб ви сиділи тихо.
Проблема самозахисту і ментівського свавілля під дахом вищих посадовців, може тільки рабів влаштовувати.
Та й взагалі, скільки можна зістривувати?
Коли вся вертикаль і особливо генпрокурорка, всіма методами по безпрєделу намагаються фальсифікувати справу, безглуздо вважати, що експертизу підроблять на Сергія користь.
Звичайно він не простий а тобі заздрісно?
Так, не вистачає, але мова не про це.
Не бачу сенсу далі вести розмову.
Лише нічим не підтверджений ватний міф про дарування наркопритонів.
Здесь будут любые средства хороши...
https://www.youtube.com/watch?v=AyCgOJbGNKg