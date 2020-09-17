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Суд зобов'язав відкрити справу за ще один напад на Стерненка

Суд зобов'язав відкрити справу за ще один напад на Стерненка

Приморський райсуд Одеси розглянув заяву адвокатів екслідера одеської обласної організації "Правий сектор" Сергія Стерненка і виніс рішення - зобов'язати місцевий відділ поліції відкрити кримінальне провадження за фактом нападу на Стерненка 31 серпня біля будівлі суду.

Як передає Цензор.НЕТ, про це Стерненко повідомив у своєму телеграм-каналі.

"Приморський суд зобов'язав поліцію відкрити кримінальне провадження щодо спроби нападу на мене, тому що Нацполіція обмежилася тільки складанням адмінки за дрібне хуліганство", - зазначив Стерненко.

За його словами, надійшов також "повний текст рішення Верховного Суду про залишення справи проти мене в Одесі. Суд взагалі проігнорував мої доводи про наявність карантину у зв'язку з пандемією коронавірусної хвороби. Навесні внаслідок карантину було припинено взагалі будь-яке пасажирське сполучення по Україні ... Також ВС проігнорував наші доводи про вплив замовника нападу на мене в Одесі і його тиску на суд і свідків".

Як відомо, працівники Приморського відділу поліції склали 31 серпня адмінпротокол за вчинення дрібного хуліганства групою нападників, які вчинили напад на Стерненка біля будівлі суду, намагаючись облити його невідомою речовиною з чорної пляшки. Відразу після невдалого замаху на вчинення злочину нападники зникли в невідомому напрямку. На місці був присутній третій чоловік, який знімав все на відео і не намагався втекти. Його затримали і доставили у відділ поліції для дачі пояснень з приводу інциденту.

Читайте також: Верховний Суд відмовився перенести розгляд справи Стерненка з Одеси до Києва. ФОТОрепортаж

Саме нападами в Одесі адвокати Стерненка аргументували необхідність переведення судового розгляду у справі проти нього в Київ. Однак Верховний Суд не визнав їхні доводи достатньою підставою для розгляду справи Стерненка у столиці, де він зараз проживає.

Стерненкові оголошено підозру у скоєнні злочинів за ст. 115 ч. 1 (умисне протиправне заподіяння смерті іншій людині) і ст. 263 ч. 2 (носіння холодної зброї без передбаченого законом дозволу) Кримінального кодексу.

Йдеться про події, що сталися 24 травня 2018 року, коли двоє зловмисників напали на Стерненка і його дівчину. Відбиваючись, активіст смертельно поранив одного з них ножем у живіт. Ножові поранення були й у самого Стерненка, й у другого нападника, якого поліція незабаром затримала, але відпустила, надавши йому статус свідка, а пізніше - державну охорону.

Також читайте: Прокурорське і судове свавілля в справах щодо нападів на Стерненка досягло свого історичного максимуму, - заява ТСК Ради

Автор: 

напад (1126) Стерненко Сергій (384)


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Топ коментарі
+10
Украинцы, голосуйте за националистов и план сжечь всю наволочь московскую и олигархическую - сделаем националистов - моно-большинством в Раде, в местных советах, на президентских выборах и как изюминку на торте мы сделаем Стерненко, который имеет юридическое образование - Ген Прокурором! Будем жарить вату!!! Только националисты, только национальные интересы Украины в Украине! Олигархов, коррупционеров, и кремлевских проституток на вечные срока на нары!!!
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17.09.2020 21:52
+5
Пам'ятаєте «патріотів», які мерзли без трусів, примерзаючи яйцями до рельс проти «торгівлі на крові»?
Де ви, бл#ді? Хто вам зараз х#я за щоку дає???
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17.09.2020 21:45
+4
Це єдине, до чого дебіли можуть дої..атися - до слів сказаних у стані ефекту.
Президентом занадто. Генпрокурором саме те буде.
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17.09.2020 22:06
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Пам'ятаєте «патріотів», які мерзли без трусів, примерзаючи яйцями до рельс проти «торгівлі на крові»?
Де ви, бл#ді? Хто вам зараз х#я за щоку дає???
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17.09.2020 21:45 Відповісти
а хіба ви не були тоді з ними? Ні,відсиджувалися в теплі.Якби були з ними,знали б де вони тепер.
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18.09.2020 00:01 Відповісти
Стерненко спочатку сказав,що в нього був свій ніж,а потім,що вже вихопив в нападника.Патріоти ведуться на слова.Бо не зрозуміло,в чому патріотизм його.Давайте,ще оберемо його президентом.
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17.09.2020 21:48 Відповісти
Це єдине, до чого дебіли можуть дої..атися - до слів сказаних у стані ефекту.
Президентом занадто. Генпрокурором саме те буде.
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17.09.2020 22:06 Відповісти
https://censor.net/ru/user/405676 Він це сказав чітко,без ніяких запинок.Нехай буде у вас в Білорусі.Нам таких керманичів не потрібно.
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17.09.2020 22:10 Відповісти
Звичано, рабам подобається коли менти тричі замовляють тих хто активно діє проти ментівського свавілля.
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17.09.2020 22:13 Відповісти
https://censor.net/ru/user/405676 Якби його хотіли вбити,то би застрелили.Це взагалі не проблема.А щодо генерального прокурора.То спочатку молодий юрист повинен очолити щось в райцентрі,потім в області.А вже через років 15-20,може стати генеральним прокурором.Досвід потрібен.В США молоді вискочки без досвіду,не стають генеральними прокурорами.Те саме і в Європі.
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17.09.2020 22:49 Відповісти
Вони діють так як звикли. Може скажеш ще як пітуШарій, що то битовуха?
Про спочатку, ти то Бенедіктовій розказуй.
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17.09.2020 23:03 Відповісти
https://censor.net/ru/user/405676 Шмарія не дивлюся і не дивився.За зелених не голосував.Але такі нам не потрібні.Запрошуйте в свою Білорусь.Якщо звісно ви під своїм прапором.
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17.09.2020 23:05 Відповісти
Звичайно, вам потрібна тітушня, що діє на боці свавілля ментів.
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17.09.2020 23:10 Відповісти
https://censor.net/ru/user/405676 Ні.Мені потрібна європейська України,без бандюків.
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17.09.2020 23:15 Відповісти
Йому потрібно...)) Хто тобі тут таку Україну зробить? Сам хоч щось зробив для цього?
Ти або хрестик зними, або труси вдінь.
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17.09.2020 23:25 Відповісти
https://censor.net/ru/user/405676 Ми запросимо білорусів,вони знають як зробити.
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17.09.2020 23:29 Відповісти
Москалів ви вже запросили керувати в ОП, поки Клоун гастролює.
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17.09.2020 23:43 Відповісти
https://censor.net/ru/user/405676 Поправочка.не я це зробив.Я за зелених не голосував.
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17.09.2020 23:49 Відповісти
В тим то і річ, що ви не в змозі щось зробити а тільки лаєте тих, хто щось робить.
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18.09.2020 00:02 Відповісти
https://censor.net/ru/user/405676 Стерненком просто підривають інформаційний простір і відволікають від проблем.А взагалі,я не розумію,чого вас не цікавить Білорусь? У вас там диктор і сумнівна опозиціонерка.І вам я бачу все одно.
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18.09.2020 00:06 Відповісти
Тут тема не про Білорусь і мені не все одно.
Це вам так преподноситься, що начебто Стерненком просто підривають інформаційний простір і відволікають від проблем. Щоб ви сиділи тихо.
Проблема самозахисту і ментівського свавілля під дахом вищих посадовців, може тільки рабів влаштовувати.
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18.09.2020 09:12 Відповісти
https://censor.net/ru/user/405676 В нього конфлікт був не з поліцією.
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18.09.2020 11:44 Відповісти
Та невже? Добре, хай буде не з поліцією а з тим кого вона *****. А це справді має велике значення?
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18.09.2020 11:53 Відповісти
https://censor.net/ru/user/405676 В Стерненка і самого друзі не чисті.І замішаний він також в не чисті справи.
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18.09.2020 11:55 Відповісти
Ну давай, розкажи мені як він в 19 років дахував наркопритони в Одесі...
Та й взагалі, скільки можна зістривувати?
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18.09.2020 12:03 Відповісти
https://censor.net/ru/user/405676 Він вже був старший.Ті аудіозаписи пізніше вже зроблені.От беріть його собі в Білорусь.Нехай її підносить.
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18.09.2020 12:54 Відповісти
Ті аудіозаписи - галімо зроблене фуфло. І експертиза це визнала. Якщо це дійсно була правда то його вже давно посадили за цією справою а не наймали в котре труханівську тітушню, щоб "заспокоїти".
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18.09.2020 13:32 Відповісти
https://censor.net/ru/user/405676 Це лише ваші думки.
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18.09.2020 16:11 Відповісти
Экспертиза - мої думки?
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18.09.2020 16:51 Відповісти
https://censor.net/ru/user/405676 Наша експертиза.що завгодно скаже.
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18.09.2020 17:09 Відповісти
А оце як раз твоя власна думка.
Коли вся вертикаль і особливо генпрокурорка, всіма методами по безпрєделу намагаються фальсифікувати справу, безглуздо вважати, що експертизу підроблять на Сергія користь.
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18.09.2020 17:22 Відповісти
https://censor.net/ru/user/405676 В нього є криша і охорона.В простого хлопця такого не може бути.
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18.09.2020 17:27 Відповісти
Така криша і охорона що дозвола четвертий напад під судом в Одесі?
Звичайно він не простий а тобі заздрісно?
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18.09.2020 17:34 Відповісти
https://censor.net/ru/user/405676 Я вже в четверте повторюю.беріть собі таких в Білорусь.А нам потрібні грамотні,чесні і не вискочки в політиці.
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18.09.2020 17:38 Відповісти
Аргументи в четврте закінчилися ?
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18.09.2020 17:50 Відповісти
https://censor.net/ru/user/405676 Ваші слова тим більше не аргументи.А чому ви не хочете собі таких патріотів? У вас якраз їх не вистачає.
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18.09.2020 17:52 Відповісти
Злив зараховано.
Так, не вистачає, але мова не про це.
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18.09.2020 18:36 Відповісти
https://censor.net/ru/user/405676 Зливати будете під собою.коли сходите в туалет.Мова про це.Ви в своїй країні наведіть порядок.А то у вас і опозиції проти вусатого диктатора немає.Якраз можете запросити цього Стерненка.
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18.09.2020 19:49 Відповісти
Коли кінчаються аргументи - переходять на особистості. Або вкотре пропонують його забрати собі.
Не бачу сенсу далі вести розмову.
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18.09.2020 20:36 Відповісти
https://censor.net/ru/user/405676 Ти почав з образ.Аргументи я сказав.Вам вони не підходять.Так що він ваш. Ви до мене самі написали,а не я до вас.
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18.09.2020 20:40 Відповісти
Жодного аргументу не було.
Лише нічим не підтверджений ватний міф про дарування наркопритонів.
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18.09.2020 22:06 Відповісти
Украинцы, голосуйте за националистов и план сжечь всю наволочь московскую и олигархическую - сделаем националистов - моно-большинством в Раде, в местных советах, на президентских выборах и как изюминку на торте мы сделаем Стерненко, который имеет юридическое образование - Ген Прокурором! Будем жарить вату!!! Только националисты, только национальные интересы Украины в Украине! Олигархов, коррупционеров, и кремлевских проституток на вечные срока на нары!!!
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17.09.2020 21:52 Відповісти
Для этого нужно сначала отключить зомбо-ТВ.
Здесь будут любые средства хороши...
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17.09.2020 22:10 Відповісти
Суд зобов'язав відкрити справу за ще один напад на Стерненка - Цензор.НЕТ 9176
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17.09.2020 21:59 Відповісти
щось я ненависті його не помітив..може сам розгледиш..?
https://www.youtube.com/watch?v=AyCgOJbGNKg
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17.09.2020 22:11 Відповісти
Моча может быть опасной для здоровья.
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17.09.2020 22:55 Відповісти
Ему все лицо облили мочой. Это может быть опасно для кожи или глаз.
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17.09.2020 22:58 Відповісти
Держись Серега, все свободные люди с тобой! Правда всеравно победит. Прийду тебя поддержать.
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18.12.2020 14:48 Відповісти
 
 