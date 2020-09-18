С начала перемирия на Донбассе ОБСЕ зафиксировала 1052 нарушения тишины, - отчет

СММ ОБСЕ зафиксировала после начала перемирия 27 июля в общей сложности 1052 нарушения режима прекращения огня в Донецкой и Луганской областях.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в отчете ОБСЕ от 17 сентября.

"После заседания Трехсторонней контактной группы 22 июля, на котором была достигнута договоренность о дополнительных мерах по усилению режима прекращения огня, начиная с 00:01 27 июля до конца отчетного периода Миссия зафиксировала в общей сложности 1 052 нарушения режима прекращения огня в Донецкой и Луганской областях", - сказано в сообщении.

В частности, это 193 взрыва, 9 пролетевших неопределенных боеприпасов и 13 осветительных ракет, а также 837 очередей и выстрелов.

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