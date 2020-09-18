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Новости Агрессия России против Украины
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С начала перемирия на Донбассе ОБСЕ зафиксировала 1052 нарушения тишины, - отчет

С начала перемирия на Донбассе ОБСЕ зафиксировала 1052 нарушения тишины, - отчет

СММ ОБСЕ зафиксировала после начала перемирия 27 июля в общей сложности 1052 нарушения режима прекращения огня в Донецкой и Луганской областях.

Как передает Цензор.НЕТ, об этом говорится в отчете ОБСЕ от 17 сентября.

"После заседания Трехсторонней контактной группы 22 июля, на котором была достигнута договоренность о дополнительных мерах по усилению режима прекращения огня, начиная с 00:01 27 июля до конца отчетного периода Миссия зафиксировала в общей сложности 1 052 нарушения режима прекращения огня в Донецкой и Луганской областях", - сказано в сообщении.

В частности, это 193 взрыва, 9 пролетевших неопределенных боеприпасов и 13 осветительных ракет, а также 837 очередей и выстрелов.

Читайте на "Цензор.НЕТ": С начала текущих суток наемники РФ применили гранатомет вблизи Водяного, боевых потерь нет, - штаб ОС

ОБСЕ (4879) обстрел (27275) Донбасс (26956)


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Топ комментарии
+14
С начала перемирия на Донбассе ОБСЕ зафиксировала 1052 нарушения тишины, - отчет - Цензор.НЕТ 2707
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18.09.2020 08:15
+13
ВЫВСЕВРЕТЕ, ОБСТРЕЛЫ НЕ НОСЯТ СИСТЕМНОГО ХАРАКТЕРА, - ответил Офис Предателя Украины.
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18.09.2020 08:09
+12
Від початку перемир'я на Донбасі ОБСЄ зафіксувала 1052 порушення тиші, - звіт - Цензор.НЕТ 4290
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18.09.2020 08:20
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ВЫВСЕВРЕТЕ, ОБСТРЕЛЫ НЕ НОСЯТ СИСТЕМНОГО ХАРАКТЕРА, - ответил Офис Предателя Украины.
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18.09.2020 08:09 Ответить
С начала перемирия на Донбассе ОБСЕ зафиксировала 1052 нарушения тишины, - отчет - Цензор.НЕТ 2707
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18.09.2020 08:15 Ответить
И паренной репой от него смердит так, что аж за 5 км. хоть нос затыкай, хотб святых выноси.
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18.09.2020 08:55 Ответить
щодня обстріли і є загиблі.
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18.09.2020 08:30 Ответить
это меньше чем за два месяца. пусть будет 50 дней. это больше 20 нарушений в сутки. "перемирие по зеленскому"
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18.09.2020 08:13 Ответить
Від початку перемир'я на Донбасі ОБСЄ зафіксувала 1052 порушення тиші, - звіт - Цензор.НЕТ 4290
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18.09.2020 08:20 Ответить
ПРОТЕСТУЮ!
Не стоит обижать зомби, сравнивая их умственые способности, с умственной отсталостью 73% от пришедших на выборы. Зомби, по сравнению с этими ЗеДятлами - Эйнштейны и Сенеки с Кафками и Архимедами.
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18.09.2020 09:03 Ответить
Fursa Sergey:

Владимир Зеленский взял под личный контроль процесс выхода Украины из безвиза с ЕС.

Gheorghe Bandu

Загубивши євроінтеграцію, за безвізом не плачуть.
(старовинна зелібобська приказка).

Віталій Барабаненко:

Ермак сознательно лишает нас безвиза по команде из кремля, русским невыгодно, что у нас есть безвиз, а у них нет

Герасимов:

Стратегічно для країни-агресора дійсно важливо, щоб цього безвізу не було. Якщо безвіз відмінять, значно скоротиться кількість тих, хто їздить до Європи й бачить на власні очі, що і як там коїться. Це рівно те, що потрібно для того, щоб ментально знов-таки повертати українців до Радянського Союзу-2 - другої версії, яку зараз будують росіяни.

Я впевнений, що "Опозиційна платформа - За життя" свідомо за це голосувала, розуміючи те, що це вигідно росіянам. Але чому за це голосували "слуги народу"?

Йозеф Кнехт:

Депутат Європарламенту Віола фон Крамон говорить, що українці втомилися від безвізу "бариги" Пороха. Та і транш на 1,5 млрд. нам нафіг не потрібен. Готуйтесь зелефани їсти млинці з лопати, там куди ми йдемо це народна забава.

Галина:

А це часом не єврооптимісти самі писали при Порошенко в ЄС листи,щоб у нас забрали безвіз?))

Карл Волох:

Щойно Пастор у ефірі Портнікова засвітив ім'я заявителя до ГПУ по справі про «здачу Криму» постмайданним керівництвом України. Думаєте, це Портнов, Медведчук чи, бодай, якась Арахамія? Помиляєтеся. Це ніхто інший, як відомий своєю принциповістю викривач і антикорупціонер Сергій Лещенко. Ось так найсмердючіші покидьки заробляють місця в Наглядовій раді Укрзалізниці.
Тому, ніколи не кажіть, що знаєте про ницість усе...

У 2009 році "слугу народу" Юрченка затримали за крадіжку 4 пляшок пива!

"Новиє ліца" Зеленського! Головне не Порошенко!

Уінстон Черчілль:

Чудо демократії в тому, що дурнів переважна більшість, а їх обдурити набагато простіше і дешевше, ніж підпорядкувати розумних.
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18.09.2020 08:28 Ответить
Не убивайте тех кто воююет против на там тоже умирают.
https://apostrophe.ua/article/35040 На Донбассе умирают не только наши ребята, но и те, кто воюет против нас - Леонид Кравчук
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18.09.2020 08:56 Ответить
Хорошее " перемирие" зафиксировано 1052 за 53 отчетных дня , означает 20 нарушений прекращения огня в сутки. ( а это означает что нам не все сообщают) УРЯ !!! А если посчитать не только эти нарушения тишины, а строительство фортификационных сооружений непосредственно по линии фронта, минирования, воздушную и прочие виды разведки ( все это также зафиксировано , а является нарушением соглашения) То что это... Это называется " "главное не отвечать что бы не провоцировать" и при этом бояться голову высунуть из окопа. Ну и где хваленое ОБСЕ, Германия и Франция, ООН ( которые на перегонки с нашей властью рассказывают об беспрецедентном "прекращении огня" и успехе " перемирия") По крайней мере где доп. санкции против Раши за эти нарушения.. не видно, это же даже не "навальный".
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18.09.2020 09:54 Ответить
 
 