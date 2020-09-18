COVID-19: Во Франции, Испании, Великобритании и Нидерландах введут новые ограничения
В нескольких странах Европы готовятся к введению новых ограничительных мер из-за распространения коронавируса.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщают в пятницу европейские СМИ.
В частности, ожидается, что о таких мерах объявят во Франции, Испании, Великобритании и Нидерландах.
Во Франции планируется ужесточение ограничений в ряде крупных городов, в частности в Лионе и Ницце. Ранее на этой неделе в Бордо и Марселе запретили массовые собрания.
Минздрав Испании в свою очередь рассматривает возможность введения режима самоизоляции в Мадриде и его пригородах, где сложилась наиболее сложная ситуация с распространением COVID-19.
На северо-востоке Англии, в том числе в Ньюкасле, с пятницы вводят ограничения на работу ресторанов, баров и развлекательных центров. Британское правительство на этой неделе уже также запретило собираться группами более шести человек на всей территории Англии.
Накануне глава европейского департамента Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханс Клюге заявил, что нынешние масштабы коронавируса в Европе не могут не вызывать беспокойства.
В ВОЗ заявили, что не намерены менять рекомендаций по поводу 14-дневного карантина для всех, кто мог подвергнуться заражению коронавирусом. В то же время Клюге отметил, что, хотя сама концепция карантина должна сохраняться, ее следует "непрерывно адаптировать".
Число ежедневно выявляемых случаев в Европе колеблется между 40 тыс. и 50 тыс. тогда как прежний пик - 43 тыс. случаев - был зафиксирован 1 апреля. Одновременно во многих странах серьезно возросли масштабы тестирования.
По данным портала Worldometers, за время пандемии в Европе выявлено 4,2 млн случаев коронавируса.
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В той час як Зесцикло ховалось від повісток і розважало окупантів Порох з 2014 фактично створив армію з нуля.
То він і себе мародерив? От же ж хитрюга.
Смертність - 3 відсотка від хворих..
без лікування -це МАКСИМУМ 15..
кількість заражених -це 10 відсотків населення..
а кількість хворих в Україні буде максимум 10 відсотків (решта 90 -безсимптомні..)
десь так...
У Франції, де зараз https://world.segodnya.ua/ua/world/europe/franciya-bet-rekordy-po-koronavirusu-svyshe-10-tys-zarazhennyh-za-sutki-1476297.html фіксують рекордні показники захворюваності на коронавірус , група французів, які перехворіли на COVID-19, та їхні родичі подали колективний позов на прем'єр-міністра Жана Кастекса.
Як https://apnews.com/163d88bb1fdb36d3dbc29eb8f0865e64 повідомляє Associated Press, вони звинуватили главу уряду в тому, що реакція його кабінету на епідемію "створила загрозу для громадської безпеки".
Позивачі, яких представляє юрист Фабріс Ді Візіо, стверджують, що влада схвалила тести на виявлення інфекції за зразком слини, тоді як тести з назальними зразками є швидшими. Однак раніше влада пояснювала це тим, що такі тести точніші.
Крім того, позивачі дорікають владі тим, що вона ввела обов'язковий масковий режим на вулицях, але не в офісах, хоча в закритих приміщеннях, вірус більш кондагіозний.
і ,звичайно :