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Новости Коронавирус и карантин
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COVID-19: Во Франции, Испании, Великобритании и Нидерландах введут новые ограничения

COVID-19: Во Франции, Испании, Великобритании и Нидерландах введут новые ограничения

В нескольких странах Европы готовятся к введению новых ограничительных мер из-за распространения коронавируса.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщают в пятницу европейские СМИ.

В частности, ожидается, что о таких мерах объявят во Франции, Испании, Великобритании и Нидерландах.

Во Франции планируется ужесточение ограничений в ряде крупных городов, в частности в Лионе и Ницце. Ранее на этой неделе в Бордо и Марселе запретили массовые собрания.

Минздрав Испании в свою очередь рассматривает возможность введения режима самоизоляции в Мадриде и его пригородах, где сложилась наиболее сложная ситуация с распространением COVID-19.

На северо-востоке Англии, в том числе в Ньюкасле, с пятницы вводят ограничения на работу ресторанов, баров и развлекательных центров. Британское правительство на этой неделе уже также запретило собираться группами более шести человек на всей территории Англии.

Читайте на "Цензор.НЕТ": За сутки в Киеве 291 случай COVID-19, среди заболевших четырехдневный младенец, умерли 8 человек, - Кличко

Накануне глава европейского департамента Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханс Клюге заявил, что нынешние масштабы коронавируса в Европе не могут не вызывать беспокойства.

В ВОЗ заявили, что не намерены менять рекомендаций по поводу 14-дневного карантина для всех, кто мог подвергнуться заражению коронавирусом. В то же время Клюге отметил, что, хотя сама концепция карантина должна сохраняться, ее следует "непрерывно адаптировать".

Число ежедневно выявляемых случаев в Европе колеблется между 40 тыс. и 50 тыс. тогда как прежний пик - 43 тыс. случаев - был зафиксирован 1 апреля. Одновременно во многих странах серьезно возросли масштабы тестирования.

По данным портала Worldometers, за время пандемии в Европе выявлено 4,2 млн случаев коронавируса.

карантин (16729) туризм (1543) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Топ комментарии
+6
Така розумна людина а голосував за Зеленського))))) В чому ж подвох?
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18.09.2020 10:45
+2
Вы явно утопист, какой там "потужний економічний стрибок в майбутньому" , тут и без карантина все загибается при умелом руководстве МВФ и правительства
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18.09.2020 11:07
+2
У нас такі віруси, як оцей, майже щороку гуляють. Іноді й страшніші, коли до тижня температура лупасить - встати неможливо, і викошує всю родину майже водночас. А тут у 80% населення навіть шмарклів нема. Як ти досі живий?
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18.09.2020 12:26
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Слабаки! Просто у них нету таких мастеров спорта по борьбе с коронавирусом как у нас
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18.09.2020 10:36 Ответить
У них вообще не мастеров спорта (разрядников, МСМК, ЗМС и прочих), как понятия.
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18.09.2020 11:11 Ответить
Ключ до подолання епідемії коронавірусу це збільшення кількості ПЛР тестів та обов'язкове тестування всіх українців, кожні 15-30 діб! Потрібно ввести особливий правовий режим Воєнного стану, ввести обов'язкову медичну сертифікацію здоров'я всіх хто виходить в громадський простір або працює в громадському просторі і це зупинить епідемію. В транспорт і на роботу будуть пускати тільки тих хто має діючий медичний сертифікат здоров'я про відсутність коронавірусу. А для цього потрібно будувати не 100 нових стадіонів, а 500 нових лабораторій, щоб в кожному місті та райцентрі була лабораторія яка може масово робити ПЛР тести на коронавірус і кожні 15-30 діб кожен громадянин який перебуває в громадському просторі має здавати повторний ПЛР тест! Медична сертифікація від рівня епідеміологічної небезпеки може мати диференціацію, в зелених зонах один ПЛР тест на 3 місяці, а в червоних зонах ПЛР тест кожні 15 діб!
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18.09.2020 10:36 Ответить
Така розумна людина а голосував за Зеленського))))) В чому ж подвох?
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18.09.2020 10:45 Ответить
Зеленський для України це порятунок від мародера-порошенка!
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18.09.2020 10:56 Ответить
Як показав час мародер-капітулянт якраз Зе.
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18.09.2020 11:01 Ответить
До мародера-порошенка Зеленському ще дуже далеко. Смішні випадки корупції в оточенні Зеленського це дитячий садочок і порівнянні з системною корупцією та мафією в оточенні порошенка, коли сам порошенко видавав сумки з грошима Оніщенку-Кадирову на підкуп депутатів ВРУ!
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18.09.2020 11:13 Ответить
Зебіл, куди ділися 300млрд з бюджету? При Пороху вони були, а як до влади прийшла банда Зе малоросів-колоборантів їх не стало? Підрив обороноздатності закриттям ракетних програм на догоду ворогу це не мародерство і зрада? Грошики в кишеню від програм і від ***** на нову дачу.

В той час як Зесцикло ховалось від повісток і розважало окупантів Порох з 2014 фактично створив армію з нуля.
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18.09.2020 12:36 Ответить
Порошенко втратив статус мільярдера за час президентства, - Bloomberg

То він і себе мародерив? От же ж хитрюга.
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18.09.2020 12:50 Ответить
Докази? Вироки? - нема
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18.09.2020 16:14 Ответить
Судя по привычке давать советы космического масштаба и космической же глупости не только голосовал за бубочку а и работает в ************* аппарате.
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18.09.2020 11:03 Ответить
Як показала практика - робота в Офісі Президента абсолютно не гарантує що Президент буде чути те що йому кажуть помічники та працівники Офісу Президента. Президент Зеленський не вміє користуватись результатами роботи свого Офісу, він лише слухає те що йому кажуть найближчі радники, а ці радники абсолютно непрофесійні та некваліфіковані.
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18.09.2020 11:19 Ответить
В охвисе *********** такие же намаханые как и ближайщие советники
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18.09.2020 11:43 Ответить
Ти навіщо нік змінив, зебіл? Всеоднож так зебілом і залишився.
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18.09.2020 13:05 Ответить
За чей счет это все и кто обеспечит людей жизненно необходимым? Кто будет работать?
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18.09.2020 10:54 Ответить
Якщо ці заходи зупинять епідемію за 1-2 місяці, ми зможемо повністю зняти карантинні обмеження і лишити тільки медичну сертифікацію раз на 3 місяці і це зекономить шалену кількість грошей для економіки України і дозволить зробити потужний економічний стрибок в майбутньому! Посилення біологічної безпеки це прямий обов'язок влади і він дасть позитивний економічний ефект!
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18.09.2020 10:58 Ответить
Вы явно утопист, какой там "потужний економічний стрибок в майбутньому" , тут и без карантина все загибается при умелом руководстве МВФ и правительства
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18.09.2020 11:07 Ответить
Зняття карантинних обмежень в Україні, на фоні епідемії коронавірусу у всьому світі - дасть потужний поштовх економіці, бо підприємства зможуть працювати без обмежень! Але для цього потрібно трохи попрацювати і навести порядок з біологічною безпекою в державі. Але ці витрати окуплятться з прибутком!
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18.09.2020 11:16 Ответить
фонд на ковід успішно "спустили" на дороги, тому тепер їм МВФ грошей не дасть. ((
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18.09.2020 13:18 Ответить
А скільки коштує ПЛР тест? А якщо помножити на кількість населення? А якщо двічі на місяць? Куди подіти тіх у кого позитивний результат? Як утримати їх на самоізоляції? Транспорт то таке, а магазини та лікарні? Якщо всі сидітимут по хатках *то где же ты харчеватся будешь*?
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18.09.2020 11:11 Ответить
А скільки коштує ізоляція і лікування хворих на коронавірус яких буде 5-10 млн тільки в Україні? ПЛР тести для всіх двічи на місяць вийдуть дешевше ніж ліквідація наслідкив епідемії і тотальний карантин!
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18.09.2020 11:17 Ответить
тестируй не тестируй вирус никуда не денется, и как тестирование отразится на зараженности. Кушать людям сейчас надо.
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18.09.2020 11:21 Ответить
Вірус нікуди не дінеться, але він не буде масово поширюватись і створювати колапс в економіці. Будуть хворіти вірусом, але поодинокі громадяни, масового розповсюдження вірусів не буде, бо буде вибудована надійна система біологічної безпеки, яка буде контролювати ситуацію по всім небезпечним хворобам! Під час проходження первинного тесту, громадян будуть тестувати не тільки на коронавірус, а й на туберкульоз та інші небезпечні хвороби і тому вдасться надійно зупинити не тільки епідемію коронавірусу, а й всі інші епідемії в Україні!
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18.09.2020 11:33 Ответить
Вам бы в Комеди клаб
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18.09.2020 11:52 Ответить
У нас такі віруси, як оцей, майже щороку гуляють. Іноді й страшніші, коли до тижня температура лупасить - встати неможливо, і викошує всю родину майже водночас. А тут у 80% населення навіть шмарклів нема. Як ти досі живий?
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18.09.2020 12:26 Ответить
АЛе і не треба розказувати байки..

Смертність - 3 відсотка від хворих..
без лікування -це МАКСИМУМ 15..
кількість заражених -це 10 відсотків населення..
а кількість хворих в Україні буде максимум 10 відсотків (решта 90 -безсимптомні..)
десь так...
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18.09.2020 13:22 Ответить
Сходи к психиатру !
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22.09.2020 19:35 Ответить
как минимум надо закрыть все учебные заведения, немедленно, потом все места где люди в большом количестве в помещениях
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18.09.2020 10:52 Ответить
Все закрыть! Немедленно! Захватить телеграф и почту!
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18.09.2020 11:11 Ответить
Французи подали колективний позов проти Жана Кастекса - він може сісти у в'язницю
У Франції, де зараз https://world.segodnya.ua/ua/world/europe/franciya-bet-rekordy-po-koronavirusu-svyshe-10-tys-zarazhennyh-za-sutki-1476297.html фіксують рекордні показники захворюваності на коронавірус , група французів, які перехворіли на COVID-19, та їхні родичі подали колективний позов на прем'єр-міністра Жана Кастекса.
Як https://apnews.com/163d88bb1fdb36d3dbc29eb8f0865e64 повідомляє Associated Press, вони звинуватили главу уряду в тому, що реакція його кабінету на епідемію "створила загрозу для громадської безпеки".


Позивачі, яких представляє юрист Фабріс Ді Візіо, стверджують, що влада схвалила тести на виявлення інфекції за зразком слини, тоді як тести з назальними зразками є швидшими. Однак раніше влада пояснювала це тим, що такі тести точніші.

Крім того, позивачі дорікають владі тим, що вона ввела обов'язковий масковий режим на вулицях, але не в офісах, хоча в закритих приміщеннях, вірус більш кондагіозний.
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18.09.2020 13:13 Ответить
я б був стримнішим.... до 10 років у дітей слабка заражуваність.. а для старших -можлива часткова дистанційна освіта для збільшення"соціальної дистанції"..

і ,звичайно :
COVID-19: У Франції, Іспанії, Великій Британії та Нідерландах запровадять нові обмеження - Цензор.НЕТ 2308
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18.09.2020 13:17 Ответить
Лапша на уши зе любителям
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18.09.2020 15:34 Ответить
 
 