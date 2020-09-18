COVID-19: Во Франции, Испании, Великобритании и Нидерландах введут новые ограничения

В нескольких странах Европы готовятся к введению новых ограничительных мер из-за распространения коронавируса.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, об этом сообщают в пятницу европейские СМИ.

В частности, ожидается, что о таких мерах объявят во Франции, Испании, Великобритании и Нидерландах.

Во Франции планируется ужесточение ограничений в ряде крупных городов, в частности в Лионе и Ницце. Ранее на этой неделе в Бордо и Марселе запретили массовые собрания.

Минздрав Испании в свою очередь рассматривает возможность введения режима самоизоляции в Мадриде и его пригородах, где сложилась наиболее сложная ситуация с распространением COVID-19.

На северо-востоке Англии, в том числе в Ньюкасле, с пятницы вводят ограничения на работу ресторанов, баров и развлекательных центров. Британское правительство на этой неделе уже также запретило собираться группами более шести человек на всей территории Англии.

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Накануне глава европейского департамента Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханс Клюге заявил, что нынешние масштабы коронавируса в Европе не могут не вызывать беспокойства.

В ВОЗ заявили, что не намерены менять рекомендаций по поводу 14-дневного карантина для всех, кто мог подвергнуться заражению коронавирусом. В то же время Клюге отметил, что, хотя сама концепция карантина должна сохраняться, ее следует "непрерывно адаптировать".

Число ежедневно выявляемых случаев в Европе колеблется между 40 тыс. и 50 тыс. тогда как прежний пик - 43 тыс. случаев - был зафиксирован 1 апреля. Одновременно во многих странах серьезно возросли масштабы тестирования.

По данным портала Worldometers, за время пандемии в Европе выявлено 4,2 млн случаев коронавируса.