COVID-19: У Франції, Іспанії, Великій Британії та Нідерландах запровадять нові обмеження

У декількох країнах Європи готуються до запровадження нових обмежувальних заходів через поширення коронавірусу.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомляють у п'ятницю європейські ЗМІ.

Зокрема, очікується, що про такі заходи оголосять у Франції, Іспанії, Великій Британії та Нідерландах.

У Франції планується посилення обмежень у низці великих міст, зокрема в Ліоні та Ніцці. Раніше цього тижня в Бордо і Марселі заборонили масові зібрання.

МОЗ Іспанії своєю чергою розглядає можливість запровадження режиму самоізоляції в Мадриді і його передмістях, де склалася найбільш складна ситуація з поширенням COVID-19.

На північному сході Англії, зокрема в Ньюкаслі, з п'ятниці запроваджують обмеження на роботу ресторанів, барів і розважальних центрів. Британський уряд цього тижня вже також заборонив збиратися групами понад шість осіб на всій території Англії.

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Напередодні глава європейського департаменту Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) Ганс Клюге заявив, що нинішні масштаби коронавірусу в Європі не можуть не викликати занепокоєння.

У ВООЗ заявили, що не мають наміру змінювати рекомендацій з приводу 14-денного карантину для всіх, хто міг зазнати зараження коронавірусом. Водночас Клюге зазначив, що, хоча сама концепція карантину має зберігатися, її слід "безперервно адаптувати".

Кількість щоденно виявлених випадків у Європі коливається між 40 тис. і 50 тис., тоді як колишній пік - 43 тис. випадків - було зафіксовано 1 квітня. Водночас у багатьох країнах серйозно зросли масштаби тестування.

За даними порталу Worldometers, за час пандемії в Європі виявлено 4,2 млн випадків коронавірусу.