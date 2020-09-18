COVID-19: У Франції, Іспанії, Великій Британії та Нідерландах запровадять нові обмеження
У декількох країнах Європи готуються до запровадження нових обмежувальних заходів через поширення коронавірусу.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомляють у п'ятницю європейські ЗМІ.
Зокрема, очікується, що про такі заходи оголосять у Франції, Іспанії, Великій Британії та Нідерландах.
У Франції планується посилення обмежень у низці великих міст, зокрема в Ліоні та Ніцці. Раніше цього тижня в Бордо і Марселі заборонили масові зібрання.
МОЗ Іспанії своєю чергою розглядає можливість запровадження режиму самоізоляції в Мадриді і його передмістях, де склалася найбільш складна ситуація з поширенням COVID-19.
На північному сході Англії, зокрема в Ньюкаслі, з п'ятниці запроваджують обмеження на роботу ресторанів, барів і розважальних центрів. Британський уряд цього тижня вже також заборонив збиратися групами понад шість осіб на всій території Англії.
Напередодні глава європейського департаменту Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) Ганс Клюге заявив, що нинішні масштаби коронавірусу в Європі не можуть не викликати занепокоєння.
У ВООЗ заявили, що не мають наміру змінювати рекомендацій з приводу 14-денного карантину для всіх, хто міг зазнати зараження коронавірусом. Водночас Клюге зазначив, що, хоча сама концепція карантину має зберігатися, її слід "безперервно адаптувати".
Кількість щоденно виявлених випадків у Європі коливається між 40 тис. і 50 тис., тоді як колишній пік - 43 тис. випадків - було зафіксовано 1 квітня. Водночас у багатьох країнах серйозно зросли масштаби тестування.
За даними порталу Worldometers, за час пандемії в Європі виявлено 4,2 млн випадків коронавірусу.
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В той час як Зесцикло ховалось від повісток і розважало окупантів Порох з 2014 фактично створив армію з нуля.
То він і себе мародерив? От же ж хитрюга.
Смертність - 3 відсотка від хворих..
без лікування -це МАКСИМУМ 15..
кількість заражених -це 10 відсотків населення..
а кількість хворих в Україні буде максимум 10 відсотків (решта 90 -безсимптомні..)
десь так...
У Франції, де зараз https://world.segodnya.ua/ua/world/europe/franciya-bet-rekordy-po-koronavirusu-svyshe-10-tys-zarazhennyh-za-sutki-1476297.html фіксують рекордні показники захворюваності на коронавірус , група французів, які перехворіли на COVID-19, та їхні родичі подали колективний позов на прем'єр-міністра Жана Кастекса.
Як https://apnews.com/163d88bb1fdb36d3dbc29eb8f0865e64 повідомляє Associated Press, вони звинуватили главу уряду в тому, що реакція його кабінету на епідемію "створила загрозу для громадської безпеки".
Позивачі, яких представляє юрист Фабріс Ді Візіо, стверджують, що влада схвалила тести на виявлення інфекції за зразком слини, тоді як тести з назальними зразками є швидшими. Однак раніше влада пояснювала це тим, що такі тести точніші.
Крім того, позивачі дорікають владі тим, що вона ввела обов'язковий масковий режим на вулицях, але не в офісах, хоча в закритих приміщеннях, вірус більш кондагіозний.
і ,звичайно :