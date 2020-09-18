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Новини Коронавірус і карантин
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COVID-19: У Франції, Іспанії, Великій Британії та Нідерландах запровадять нові обмеження

COVID-19: У Франції, Іспанії, Великій Британії та Нідерландах запровадять нові обмеження

У декількох країнах Європи готуються до запровадження нових обмежувальних заходів через поширення коронавірусу.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це повідомляють у п'ятницю європейські ЗМІ.

Зокрема, очікується, що про такі заходи оголосять у Франції, Іспанії, Великій Британії та Нідерландах.

У Франції планується посилення обмежень у низці великих міст, зокрема в Ліоні та Ніцці. Раніше цього тижня в Бордо і Марселі заборонили масові зібрання.

МОЗ Іспанії своєю чергою розглядає можливість запровадження режиму самоізоляції в Мадриді і його передмістях, де склалася найбільш складна ситуація з поширенням COVID-19.

На північному сході Англії, зокрема в Ньюкаслі, з п'ятниці запроваджують обмеження на роботу ресторанів, барів і розважальних центрів. Британський уряд цього тижня вже також заборонив збиратися групами понад шість осіб на всій території Англії.

Також читайте: За добу в Україні COVID-19 виявили у 233 дітей та 162 медпрацівників, - Степанов

Напередодні глава європейського департаменту Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) Ганс Клюге заявив, що нинішні масштаби коронавірусу в Європі не можуть не викликати занепокоєння.

У ВООЗ заявили, що не мають наміру змінювати рекомендацій з приводу 14-денного карантину для всіх, хто міг зазнати зараження коронавірусом. Водночас Клюге зазначив, що, хоча сама концепція карантину має зберігатися, її слід "безперервно адаптувати".

Кількість щоденно виявлених випадків у Європі коливається між 40 тис. і 50 тис., тоді як колишній пік - 43 тис. випадків - було зафіксовано 1 квітня. Водночас у багатьох країнах серйозно зросли масштаби тестування.

За даними порталу Worldometers, за час пандемії в Європі виявлено 4,2 млн випадків коронавірусу.

Автор: 

карантин (18172) туризм (1563) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+6
Така розумна людина а голосував за Зеленського))))) В чому ж подвох?
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18.09.2020 10:45
+2
Вы явно утопист, какой там "потужний економічний стрибок в майбутньому" , тут и без карантина все загибается при умелом руководстве МВФ и правительства
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18.09.2020 11:07
+2
У нас такі віруси, як оцей, майже щороку гуляють. Іноді й страшніші, коли до тижня температура лупасить - встати неможливо, і викошує всю родину майже водночас. А тут у 80% населення навіть шмарклів нема. Як ти досі живий?
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18.09.2020 12:26
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Слабаки! Просто у них нету таких мастеров спорта по борьбе с коронавирусом как у нас
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18.09.2020 10:36 Відповісти
У них вообще не мастеров спорта (разрядников, МСМК, ЗМС и прочих), как понятия.
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18.09.2020 11:11 Відповісти
Ключ до подолання епідемії коронавірусу це збільшення кількості ПЛР тестів та обов'язкове тестування всіх українців, кожні 15-30 діб! Потрібно ввести особливий правовий режим Воєнного стану, ввести обов'язкову медичну сертифікацію здоров'я всіх хто виходить в громадський простір або працює в громадському просторі і це зупинить епідемію. В транспорт і на роботу будуть пускати тільки тих хто має діючий медичний сертифікат здоров'я про відсутність коронавірусу. А для цього потрібно будувати не 100 нових стадіонів, а 500 нових лабораторій, щоб в кожному місті та райцентрі була лабораторія яка може масово робити ПЛР тести на коронавірус і кожні 15-30 діб кожен громадянин який перебуває в громадському просторі має здавати повторний ПЛР тест! Медична сертифікація від рівня епідеміологічної небезпеки може мати диференціацію, в зелених зонах один ПЛР тест на 3 місяці, а в червоних зонах ПЛР тест кожні 15 діб!
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18.09.2020 10:36 Відповісти
Така розумна людина а голосував за Зеленського))))) В чому ж подвох?
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18.09.2020 10:45 Відповісти
Зеленський для України це порятунок від мародера-порошенка!
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18.09.2020 10:56 Відповісти
Як показав час мародер-капітулянт якраз Зе.
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18.09.2020 11:01 Відповісти
До мародера-порошенка Зеленському ще дуже далеко. Смішні випадки корупції в оточенні Зеленського це дитячий садочок і порівнянні з системною корупцією та мафією в оточенні порошенка, коли сам порошенко видавав сумки з грошима Оніщенку-Кадирову на підкуп депутатів ВРУ!
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18.09.2020 11:13 Відповісти
Зебіл, куди ділися 300млрд з бюджету? При Пороху вони були, а як до влади прийшла банда Зе малоросів-колоборантів їх не стало? Підрив обороноздатності закриттям ракетних програм на догоду ворогу це не мародерство і зрада? Грошики в кишеню від програм і від ***** на нову дачу.

В той час як Зесцикло ховалось від повісток і розважало окупантів Порох з 2014 фактично створив армію з нуля.
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18.09.2020 12:36 Відповісти
Порошенко втратив статус мільярдера за час президентства, - Bloomberg

То він і себе мародерив? От же ж хитрюга.
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18.09.2020 12:50 Відповісти
Докази? Вироки? - нема
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18.09.2020 16:14 Відповісти
Судя по привычке давать советы космического масштаба и космической же глупости не только голосовал за бубочку а и работает в ************* аппарате.
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18.09.2020 11:03 Відповісти
Як показала практика - робота в Офісі Президента абсолютно не гарантує що Президент буде чути те що йому кажуть помічники та працівники Офісу Президента. Президент Зеленський не вміє користуватись результатами роботи свого Офісу, він лише слухає те що йому кажуть найближчі радники, а ці радники абсолютно непрофесійні та некваліфіковані.
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18.09.2020 11:19 Відповісти
В охвисе *********** такие же намаханые как и ближайщие советники
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18.09.2020 11:43 Відповісти
Ти навіщо нік змінив, зебіл? Всеоднож так зебілом і залишився.
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18.09.2020 13:05 Відповісти
За чей счет это все и кто обеспечит людей жизненно необходимым? Кто будет работать?
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18.09.2020 10:54 Відповісти
Якщо ці заходи зупинять епідемію за 1-2 місяці, ми зможемо повністю зняти карантинні обмеження і лишити тільки медичну сертифікацію раз на 3 місяці і це зекономить шалену кількість грошей для економіки України і дозволить зробити потужний економічний стрибок в майбутньому! Посилення біологічної безпеки це прямий обов'язок влади і він дасть позитивний економічний ефект!
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18.09.2020 10:58 Відповісти
Вы явно утопист, какой там "потужний економічний стрибок в майбутньому" , тут и без карантина все загибается при умелом руководстве МВФ и правительства
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18.09.2020 11:07 Відповісти
Зняття карантинних обмежень в Україні, на фоні епідемії коронавірусу у всьому світі - дасть потужний поштовх економіці, бо підприємства зможуть працювати без обмежень! Але для цього потрібно трохи попрацювати і навести порядок з біологічною безпекою в державі. Але ці витрати окуплятться з прибутком!
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18.09.2020 11:16 Відповісти
фонд на ковід успішно "спустили" на дороги, тому тепер їм МВФ грошей не дасть. ((
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18.09.2020 13:18 Відповісти
А скільки коштує ПЛР тест? А якщо помножити на кількість населення? А якщо двічі на місяць? Куди подіти тіх у кого позитивний результат? Як утримати їх на самоізоляції? Транспорт то таке, а магазини та лікарні? Якщо всі сидітимут по хатках *то где же ты харчеватся будешь*?
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18.09.2020 11:11 Відповісти
А скільки коштує ізоляція і лікування хворих на коронавірус яких буде 5-10 млн тільки в Україні? ПЛР тести для всіх двічи на місяць вийдуть дешевше ніж ліквідація наслідкив епідемії і тотальний карантин!
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18.09.2020 11:17 Відповісти
тестируй не тестируй вирус никуда не денется, и как тестирование отразится на зараженности. Кушать людям сейчас надо.
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18.09.2020 11:21 Відповісти
Вірус нікуди не дінеться, але він не буде масово поширюватись і створювати колапс в економіці. Будуть хворіти вірусом, але поодинокі громадяни, масового розповсюдження вірусів не буде, бо буде вибудована надійна система біологічної безпеки, яка буде контролювати ситуацію по всім небезпечним хворобам! Під час проходження первинного тесту, громадян будуть тестувати не тільки на коронавірус, а й на туберкульоз та інші небезпечні хвороби і тому вдасться надійно зупинити не тільки епідемію коронавірусу, а й всі інші епідемії в Україні!
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18.09.2020 11:33 Відповісти
Вам бы в Комеди клаб
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18.09.2020 11:52 Відповісти
У нас такі віруси, як оцей, майже щороку гуляють. Іноді й страшніші, коли до тижня температура лупасить - встати неможливо, і викошує всю родину майже водночас. А тут у 80% населення навіть шмарклів нема. Як ти досі живий?
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18.09.2020 12:26 Відповісти
АЛе і не треба розказувати байки..

Смертність - 3 відсотка від хворих..
без лікування -це МАКСИМУМ 15..
кількість заражених -це 10 відсотків населення..
а кількість хворих в Україні буде максимум 10 відсотків (решта 90 -безсимптомні..)
десь так...
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18.09.2020 13:22 Відповісти
Сходи к психиатру !
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22.09.2020 19:35 Відповісти
как минимум надо закрыть все учебные заведения, немедленно, потом все места где люди в большом количестве в помещениях
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18.09.2020 10:52 Відповісти
Все закрыть! Немедленно! Захватить телеграф и почту!
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18.09.2020 11:11 Відповісти
Французи подали колективний позов проти Жана Кастекса - він може сісти у в'язницю
У Франції, де зараз https://world.segodnya.ua/ua/world/europe/franciya-bet-rekordy-po-koronavirusu-svyshe-10-tys-zarazhennyh-za-sutki-1476297.html фіксують рекордні показники захворюваності на коронавірус , група французів, які перехворіли на COVID-19, та їхні родичі подали колективний позов на прем'єр-міністра Жана Кастекса.
Як https://apnews.com/163d88bb1fdb36d3dbc29eb8f0865e64 повідомляє Associated Press, вони звинуватили главу уряду в тому, що реакція його кабінету на епідемію "створила загрозу для громадської безпеки".


Позивачі, яких представляє юрист Фабріс Ді Візіо, стверджують, що влада схвалила тести на виявлення інфекції за зразком слини, тоді як тести з назальними зразками є швидшими. Однак раніше влада пояснювала це тим, що такі тести точніші.

Крім того, позивачі дорікають владі тим, що вона ввела обов'язковий масковий режим на вулицях, але не в офісах, хоча в закритих приміщеннях, вірус більш кондагіозний.
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18.09.2020 13:13 Відповісти
я б був стримнішим.... до 10 років у дітей слабка заражуваність.. а для старших -можлива часткова дистанційна освіта для збільшення"соціальної дистанції"..

і ,звичайно :
COVID-19: У Франції, Іспанії, Великій Британії та Нідерландах запровадять нові обмеження - Цензор.НЕТ 2308
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18.09.2020 13:17 Відповісти
Лапша на уши зе любителям
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18.09.2020 15:34 Відповісти
 
 