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Новости Агрессия России против Украины
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Реинтеграция Донбасса продлится минимум одно поколение, - Резников

Реинтеграция Донбасса продлится минимум одно поколение, - Резников

В Министерстве по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий готовят программу реинтеграции временно оккупированных районов Донецкой и Луганской областей на 25 лет.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в ходе часа вопросов к правительству в парламенте заявил вицепремьер - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий, первый заместитель главы делегации Украины в Трехсторонний контактной группе Алексей Резников.

По словам вице-премьера, реинтеграция оккупированных территорий Донбасса будет длиться 25 лет.

"У меня в Министерстве пишется стратегическая программа на 25 лет, потому что я верю в то, что скорее всего полная реинтеграция не произойдет", - подчеркнул он.

Кроме того, Резников отметил, что реинтеграция оккупированных территорий не будет происходить сразу после окончания войны: конец войны и начало реинтеграции не будут совпадать по времени.

"Потому что мы говорим о безопасной реинтеграции. Такую, которая не покромсает страну и не создаст новых рисков. Безопасная реинтеграция продлится минимум одно поколение", - сказал вице-премьер, добавив, что те, кто будет у власти, будь то члены правительства, или народные депутаты, должны мыслить стратегически.

Также читайте: Россия со своими прокси сама сорвала инспектирование в районе поселка Шумы, - Резников

Автор: 

Донбасс (26956) Резников Алексей (1170) Министерство реинтеграции (278)


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Топ комментарии
+32
Реінтеграція Донбасу триватиме щонайменше одне покоління, - Резніков - Цензор.НЕТ 7574
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18.09.2020 12:38
+25
Зброя ЗСУ за Пороха .
Реінтеграція Донбасу триватиме щонайменше одне покоління, - Резніков - Цензор.НЕТ 1121

А це зброя ЗСУ за ЗЕлених мародерів .
Вартість цієї ручки 9000 грн.
Саме такі закупки на 300 000 грн.зараз здійснюють збройні сили України.
Реінтеграція Донбасу триватиме щонайменше одне покоління, - Резніков - Цензор.НЕТ 4508

А тепер контрольний!!!
ХУЖЕ НЬЄ БУДЬЄТ!!!!
СДЬЄЛАЙЄМ ЇХ ВМЬЄСТЬЄ !!!!!
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18.09.2020 12:39
+24
а их точно нужно "реинтегрировать"? а может проще и быстрее будет лишить украинского гражданства всех желающих и они самовыпроводятся с украинской земли в их любимые края, богатые лаптями, матрешками и балалайками?
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18.09.2020 12:37
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Правила форума Совет форумчан
Обнести Юзівку колючим дротом і спалити.(Юлька як у воду дивилась)
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18.09.2020 12:32 Ответить
Реінтеграція Донбасу триватиме щонайменше одне покоління, - Резніков - Цензор.НЕТ 7574
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18.09.2020 12:38 Ответить
Реінтеграція Донбасу триватиме щонайменше одне покоління, - Резніков - Цензор.НЕТ 691
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18.09.2020 12:40 Ответить
А хто такий для зебілів якийсь Bloomberg? Тільки новини, які оприлюднює пані Мосійчук з Г+Г - достовірна інформація, а якщо цю інформацію ще й підтримають остальні медведчуківські помийки - "то вот это и будет истиной в последней инстанции".
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18.09.2020 12:46 Ответить
Тю еще чего 25 лет ждать ну уж нет надеемся что эти зомби зелено прыго Оппаджопа выздыхают раньше....
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18.09.2020 13:17 Ответить
Эта шутка делает сегодняшний день ! 104 работающих предприятия в рашке во время войны, ДОКи в Севастополе, поставка аккумуляторов на Крымский мост, сжиженный газ и удобрения с мертвечуком из рашки, роттердам плюс, серый уголь ордло, открывка офшора в день Иловайского расстрела добробатов! бедный.. бедный петя... если встретите его с гармошкой у метро - не пожалейте кинуть пару гривень... на уроки украинского языка для его сыночка...
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18.09.2020 14:04 Ответить
Да-да, патц-тебе вже не буде.
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18.09.2020 12:32 Ответить
Бред . Еще 25 лет ху@ло не протянет .
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18.09.2020 12:34 Ответить
Та там отих ху@лів-хоч греблю гати!
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18.09.2020 13:23 Ответить
Реінтеграція за 25 років? Щойно кацапня звідти піде і відновиться контроль над кордоном- одразу й реінтегрується. Самі ідейні новососи звалять за окупантами, а лишаться "кухонні сєпари", сіра маса та проукраїнські мешканці.
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18.09.2020 12:36 Ответить
Кацапня звідти не піде. Реінтеграції не буде.Буде постійно діючий конфлікт - основний способ рашистів знищення України.
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18.09.2020 15:29 Ответить
Ну правильно. Упоротые даунбасята должны сдохнуть. А их детишкам,как бы их сейчас не обрабатывали-до фонаря.На крайняк- шоковая терапия.
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18.09.2020 12:36 Ответить
а их точно нужно "реинтегрировать"? а может проще и быстрее будет лишить украинского гражданства всех желающих и они самовыпроводятся с украинской земли в их любимые края, богатые лаптями, матрешками и балалайками?
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18.09.2020 12:37 Ответить
Было бы неплохо, чтобы все произошло именно по вашему сценарию, только этих упоротых любителей рюзьке мир напалмом не выкуришь из их проспиртованных клоповников. Бывали-знаем.
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18.09.2020 13:15 Ответить
правильно, і тоді так звана реінтеграція пройде за пару тижнів, от тільки мінні поля доведтьс ядовго вичищати, хіба тими. хто не захоче добровільно на парашку здриснути.
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18.09.2020 16:26 Ответить
даже не знаю зачем там этот уголовный сброд привезенный с расеи, получивший их паспорта, машущий какими-то трехцветными тряпками, орущих ленин-жив, и х..ло-введи. Я лично против, хоть сам с Донецкой области
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18.09.2020 12:39 Ответить
Какая реинтеграция?? Первые 44 эшелона пришли в Донецкую обл из Ивановской
в 1933 году... Много унтерменшей реинтегрировалось? Уже , как минимум 4 поколения плюют через губу на все украинское, и на Украину...высшая раса, ***...
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18.09.2020 12:52 Ответить
так не только ты против,но нас никто не спрашивает,что делать,я бы сразу галочку поставил,чтоб их отгородили колючкой и минными полями
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18.09.2020 12:56 Ответить
Зброя ЗСУ за Пороха .
Реінтеграція Донбасу триватиме щонайменше одне покоління, - Резніков - Цензор.НЕТ 1121

А це зброя ЗСУ за ЗЕлених мародерів .
Вартість цієї ручки 9000 грн.
Саме такі закупки на 300 000 грн.зараз здійснюють збройні сили України.
Реінтеграція Донбасу триватиме щонайменше одне покоління, - Резніков - Цензор.НЕТ 4508

А тепер контрольний!!!
ХУЖЕ НЬЄ БУДЬЄТ!!!!
СДЬЄЛАЙЄМ ЇХ ВМЬЄСТЬЄ !!!!!
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18.09.2020 12:39 Ответить
Реінтеграція Донбасу триватиме щонайменше одне покоління, - Резніков - Цензор.НЕТ 5546
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18.09.2020 12:57 Ответить
Реінтеграція Донбасу триватиме щонайменше одне покоління, - Резніков - Цензор.НЕТ 5099

Как был позером так и остался. Случайно в кадр попал))))))))))))))))))))))))))))
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18.09.2020 21:35 Ответить
интересно, кому в Украине нужны дегенераты с даунбаса, подымите руку?
ахметову со товарищи можно руку не подымать .это чмо вышло все в гудок .
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18.09.2020 12:39 Ответить
Эти товарищи сначала воевали, чтобы отделиться от Украины, теперь воюют, чтобы воссоединиться. За что тогда кровь проливали?
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18.09.2020 12:57 Ответить
У Путина нет одного поколения. У него от силы еще лет 5-7.
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18.09.2020 12:40 Ответить
Там двійників-трійників на декілька поколінь напаслися.
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18.09.2020 12:42 Ответить
О, о, і ніяких там виборів на протязі цих 25 років.
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18.09.2020 12:40 Ответить
https://twitter.com/shcherbininainn

https://twitter.com/shcherbininainn Інна Щер



Юрко Кемкало тепло зустрів Президента та його дружину у Відні та побажав дороги у напрямку Ростова


https://twitter.com/i/status/1305933199881785345 https://twitter.com/i/status/1305933199881785345
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18.09.2020 12:48 Ответить
Мы реинтеграцию не заказывали,нам нужны наказание виновных и депортация говна с российскими паспортами на историческую родину.
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18.09.2020 12:49 Ответить
Ты думаешь так прям захотел и попал на передовую. Ага щазззз... Да и с перемирие у нас, захочешь не покажешь. И вообще заездили методичку тролли,типа давай в окопы вперед освобождать... Одного желания мало.Вопрос в другом кто команду даст?(
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18.09.2020 16:41 Ответить
Ты все про всех решил
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19.09.2020 18:23 Ответить
Реинтеграция Донбасса обозначает украинизацию Донбасса. Понятное дело, что с малороссами типа Зели и его "команды" такое вообще и не начнётся никогда. Для этого у власти должны быть патриоты, а не представители позажопно-зелёного движения "Какаяразница".
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18.09.2020 12:50 Ответить
Відрізати іх -і щастя
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18.09.2020 12:51 Ответить
Да хоть 50-100 лет. Для мировой истории это не срок, а мгновение!
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18.09.2020 12:56 Ответить
один год на Плутоне..
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18.09.2020 12:56 Ответить
Украинский Моисей. который только и способен водить людей по пустырям. Много ты знаешь. Если жизнь в Украине будет лучше и сытнее, аж бегом интегрируются за год. Но с вашей зеленой плесенью точно не скоро.
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18.09.2020 12:56 Ответить
Опять про брюхо... Ты задай вопрос себе. Само сытно жить США, Канаде и ЕС а много в рашке желают там жить? Они будыт в дерьме жрать настойку боярышника и орать Вяликая Россия или можем повторить... менталитет он и за 100 лет не выветрится
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18.09.2020 16:44 Ответить
Они из рашки просто не могут поехать в США. Они негров боятся.
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18.09.2020 17:36 Ответить
Ну зато понаехали в Европу, отдыхают на морях в натовской Турции и орут Россия вяликая, и всякую прочую хрень
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18.09.2020 17:49 Ответить
Любой кацап знает, что Турция - это роисся! Там диды кровь проливали. Так что в Турцию можно.
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18.09.2020 17:54 Ответить
Если бы Главнопотерпевший не занимался туристическими поездками, а хотя бы немного интересовался своими прямыми обязанностями, то он бы мог изучить хорватский сценарий реинтеграции временно оккупированных сербами хорватских территорий.
Еще бы он понял, шо мирные планы типа "Загреб-4" не работают и могут привести только к еще более плачевной ситуации.
И тогда Хорватия, невзирая на международное непризнание варианта военной операции, в одну из пятниц начала операцию "Буря" (1995 год). А уже в понедельник операция была практически завершена. При этом хорваты освободили пятую часть своей территории. Пятую часть своей территории, Карл! За один уикэнд! Но и это еще не все. Часть территорий вдоль границы с Сербией (Восточная Славония) все еще была оккупирована. Но то ли хорваты были настойчивыми, то ли сербы обосрались после "Бури", но таки на этой территории сначала начала работать временная администрация ООН (1996 год.), а после демилитаризации и возвращения беженцев началась реинтеграция, которая успешно закончилась к началу 1998 года. ТО ЕСТЬ НА ДЕОКУПАЦИЮ и РЕИНТЕГРАЦИЮ ХОРВАТАМ ПОНАДОБИЛОСЬ 3 ГОДА. ТРИ ГОДА, КАРЛ. ТРИ!!!
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18.09.2020 12:59 Ответить
Дураки. Надо было объявить жителей оккупированных территорий поголовно предателями и радоваться, что избавились от них.
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18.09.2020 13:08 Ответить
Ты это о чем? Этнические сербы драпанули с оккупированных хорватских территорий в Сербию. Таким образом, хорваты избавились и от ватной сербской быдлоты и освободили свою территорию.
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18.09.2020 13:18 Ответить
И еще. В начале 90-х Хорватия была под санкциями в плане поставок оружия. Причем соблюдение эмбарго контролировали НАТОвцы. Но Хорватия умудрялась нелегально провозить в страну оружие, в основном по морю. А все потому шо у хорватов был настоящий президент Франьо Тужман, а не гундосное зеленое чмо.
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18.09.2020 13:23 Ответить
та справжній генерал Анте Готовіна
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18.09.2020 14:10 Ответить
Ну, Готовіна був нарваним хлопом з досвідом Іноземного легіону, але досить стрьомний. Кримінал за ним тягнувся з Франції. Тому його й відправили у відставку після війни. Справжніми стратегами та ковалями перемоги були Бабетко та Червенко.
Важливо розуміти і те що, Франьо Туджман був не тільки партизанським генералом викладачем військової академії, але й націоналістом, який сидів вже після Другої світової два рази, за часів Тіто. Бабетко теж був героєм Другої світової.
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18.09.2020 16:55 Ответить
згоден, що перемогу хорвати отримали завдяки не лише Готовині, але той факт, що після війни його намагалися притягнути до відповідальності, і що потім вирок скасували є прикладом того, які дії можуть намагатися вчинити у наш час по відношенню до командирів добровольців та ЗСУ.
Відношення до Анте Готовіни різні, от наприклад, мій друзяка-хорват, який у 90-х воював під командуванням генерала Анте, а потім два роки відвоював за Україну, казав, що генерал проявив недостатню хоробрість у протистоянні керівництву РХ у 2000 році, коли ті почали компанію по приниженню бійців-хорватів, що здобували незалежність. І що треба було тоді не листа писати зрадникам, а вішати їх та стріляти..
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21.09.2020 10:48 Ответить
у відставку його відправили саме за опір владі на початку 2000-х, яка розпочала кампанію по шельмуванню вояків. І саме після цього міжнародний трибунал розпочав проти нього кримінальне провадження.
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21.09.2020 10:50 Ответить
ЗІ: О знайшов приклад. Готовіна був хорватським аналогом Котовського- гарний під час війни і не прикладний після перемоги.
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18.09.2020 16:57 Ответить
Котовский был вором и бандитом, который держал нос по ветру и знал к кому примкнуть и что возглавить.
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18.09.2020 21:39 Ответить
Ну и как ты думаешь если мы начнем такую операцию...,,браты с запоребрика" ,будут на это спокойно смотреть и за них не вступятся и не введут свои войска? Сербия не раша...
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18.09.2020 13:59 Ответить
Ну, так і Україна не Хорватія.
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18.09.2020 16:58 Ответить
Хорватам было легче, т.к. сербам настолько активно, как нашим сепарам, не помогала живой силой и техникой многотысячная роSSийская армия. Вспомните Иловайск, как хорошо двигалась наша Армия, очищая землю Донбасса от предателей и коллаборантов, пока рашисты, как саранча, не двинули на нас регулярной армией. Превосходство силы и техники врага переломило ход событий. Это рашисты устроили нам "Бурю".
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18.09.2020 14:05 Ответить
Хорватські та боснійські серби користувалися не меншою підтримкою ЮНА, а потім і Сербії так само. Тому, на початку і спромоглися захопити величезні території. Хорватія навпаки мала з цим проблеми. А ще гірше було босанцям, яких довгий час щемили з обох боків. Герцег-Босна не завжди була союзником босанців.
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18.09.2020 17:03 Ответить
Янукович базы в Крыму сдавал на 25 лет . Эти Донбасс вернуть за 25 лет . Сценаристы одни ,мне кажется.
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18.09.2020 13:02 Ответить
Ось це покоління, лишити права на голосування. А хто має російський паспорт - депортувати на родіну.
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18.09.2020 13:04 Ответить
не тільки, понавезених ще з совка теж депортувати нафіг і їх дітей, внуків, то вони зараз воюють і верещать "гуская зімля"
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18.09.2020 16:41 Ответить
Нужен ли Украине протухший кусок ДНРовского русского мира кишащий наркоманами и алкашами с извращенной пропагандой оккупантов психикой?
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18.09.2020 13:09 Ответить
"Реинтеграцию" ************* ЗЕ понимают как "скупку" лояльности прокацапленного падла Донбасса за счет каждого украинца. Нам это не нужно. Необходим ввод войск и жесткая зачистка сепаратистов и активных коллаборантов всех мастей. Никакой амнистии. И если для этого потребуется окончательно разрушить остатки чего либо на Донбассе то так тому и быть. Депортация за любое прокацапское вяканье. Вату за поребрик и 30-ти километровая милитаризованная зона вдоль границы с *********** до его окончательного развала.
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18.09.2020 13:19 Ответить
На війні піаряться. Піаряться на турботі про мешканців Донбасу. Піарився Порошенко. Піариться й цей колаборант. А чи турбує війна простих людей? Я вже бо зна скільки ні від кого не чую, що він стурбований війною на Донбасі. За весь 2020 рік, це точно. Що хтось стурбований долями тих, хто опинився в лугандоні. І як воно так виходить, що в соцопитуваннях, люди війну ставлять на перше місце? Мабуть, соцопитування будують так, що завжди отримують потрібний результат.
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18.09.2020 13:35 Ответить
Так и когда Гитлер напал война была главнее всего или все думали как бы ее окончить и договориться с Гитлером. Ой точно даже вроде перед войной Сталин и договорился ... поделили Польшу Западную Украину и все такое. И как помогло? Война всегда худшее состояние,но разве кто то ее в Украине хотел, ее хотел Путина.
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18.09.2020 16:52 Ответить
спасибо жителям даунбаса за поколение папуасов
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18.09.2020 13:42 Ответить
Полная реинтеграция не закончится даже к 2100г.
Полного примирения после ВОВ нет до сих пор.
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18.09.2020 13:52 Ответить
О какой долгосрочной программе может говорить представитель власти, которую народ может дострочно "реинтегрировать".
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18.09.2020 13:53 Ответить
Дифференцировать скорее
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18.09.2020 18:41 Ответить
Реинтеграция = 15 дегенерациям
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18.09.2020 14:10 Ответить
треба застосовувати такі реінтегратори і все буде Україна!
Реінтеграція Донбасу триватиме щонайменше одне покоління, - Резніков - Цензор.НЕТ 4316
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18.09.2020 14:12 Ответить
Та ну на, ви знаєте, як лягається та кобилка і скільки важить? Реінтегратори мають бути більш комфортні та економічно прийнятні.
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18.09.2020 15:10 Ответить
з такої не працював, брехати не буду.
але ттх та зовнішній вигляд дуже вражають))
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18.09.2020 15:13 Ответить
Я особисто теж не стріляв і вам і не радив би. Хоча, у кожного свій смак. Один товариш з нею працював. ТТХ не про все говорять. Пробіжка з нею та десять пострілів лікують фізіологічний та фінансовий оптимізм. До того ж, така красуня своїм голосом та стійкою тепловою сигнатурою дуже приваблива для ворога. Тому, майже ніхто притомний в бойових умовах, на відкритій місцевості з неї не стріляє. Хіба що, виходу немає.
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18.09.2020 15:24 Ответить
зрозуміло
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21.09.2020 10:33 Ответить
Блохин Василий Михайлович (земля ему стекловатой) с удовольствием бы рассказал вам, что обычный удобный в руке наган гораздо луче этой фузеи в деле реинтеграции и перевоспитания инакомыслящих.
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18.09.2020 17:39 Ответить
напевне ти ***** до цього часу не дотягнеш?
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18.09.2020 14:14 Ответить
Маразматический бред! Алоизович на примыкающих Перемышлю территориях навёл порядок за 2 недели! Свидетели этого живы и всё помнят до сих пор! Не треба нас дурити, а вчіть історію, вона має властивість повторюватись!
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18.09.2020 14:23 Ответить
Алоїзовичу допомагав потенціал народу.
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18.09.2020 15:06 Ответить
Ну, Ізраїль та Палестина реінтегруються вже 80 років; Нагірний Карабах вже більше 30 років; Молдова з ПМР вже тридцятиліття відсвяткували. То, я б не був таким оптимістом і загадав би срок більший від чверті віку.
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18.09.2020 15:04 Ответить
Реінтеграція Донбасу триватиме щонайменше одне покоління, - Резніков - Цензор.НЕТ 7163
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18.09.2020 15:05 Ответить
Не дочекалася щоб ***** їй ввів. Не той вік, не та стать. Ось від розпачу викликаного непоніманієм любімава важдя і вкоротила собі віку. Прямо дамбасская Джульєта.
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18.09.2020 15:13 Ответить
Я не понял. какие тяжелые наркотики там употребляют?
Ходжа Насреддин, и по моему меньше разводами занимался....
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18.09.2020 15:09 Ответить
Дибилов убрать из власти и поставить националистов во власти, которые сделают сильную Армию и экономику и освободят Донбасс - единственным возможным способом - это военным путем! Армия только должна быть сильная реальная и реинтеграция займет 1 день - ровно столько нужно сильной Армии, чтобы захватить ту треть Донбасса. И нужно максимально ослабить РФ и готовить там революцию и когда в РФ начнется революция, то тогда будет освобожден Донбасс и взят Крым и мост тот подорвать надо и отрезать Крым от РФ! И вернуть в Крым цивилизацию и воду и санкции снимутся при Украине и все беды и магазины иностранные зайдут и т.д. Крымчане будут рады! А этих резниковых нахер надо слать! Нужно националистов на все позиции поставить! Министром Культуры сделать - Фарион, Ген Прокурором - Стерненко и пусть пересажает всех коллаборантов и коррупционеров, Армией управлять - Билецкого, Кошулинского - президентом, и т.д. Власть должна защищать в Украине только Украинские интересу и все должно быть по хардкору! Расцвет национализма выведет Украину на уровень великого государства!!!
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18.09.2020 15:33 Ответить
Ну, за один день врядчи, але від трьох днів до тиждня це, більш реальні терміни. По-перше, занадто сильний напор не дасть можливості відтягнутися ворогу разом з сім'ями на сусідню територію, а це викличе заклятіший спротив і більші жертви. Швидкість руху наступаючих має давати можливість противнику відступати. По-друге, Частини, які проривають оборону йдуть не широким фронтом, а клином, а це загроза ударів з флангу. По-третє, за ударними частинами йдуть ті, які проводять зачистку, а вони за день не справляться ніяк. Мати в тилу загони ворога то, дурна річ.
То ж, за день не вийде.
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18.09.2020 16:00 Ответить
ЗІ: Який сенс підривати моста, якщо це завадить евакуації вати з півострова? Там і так буде страшна давка.
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18.09.2020 16:04 Ответить
Такое впечатление, что у вас на стенке висит портрет Гебельса. Уж очень 33м годом попахивает от ваших слов.
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18.09.2020 21:42 Ответить
В ордло упорно ходят слухи, что, как только Беларусь воссоединится с Россией, так сразу и все непризнанные республики тоже примкнут к России, на базе какого-нибудь вновь созданного государства (например, Союз Суверенных республик).
Учитывая, что Россия и так вся в санкциях, то ей уже плевать на все. Семь бед, один ответ.
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18.09.2020 16:50 Ответить
Не Донбасса , а ОРДЛО , Резников ! Пора бы уже и запомнить за столько лет .
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18.09.2020 17:24 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=EsWPFafySrA&t=4630s Киев должен забыть о Минском процессе. Интервью А. Илларионова Л.Немиря
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18.09.2020 17:40 Ответить
 
 