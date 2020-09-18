Реинтеграция Донбасса продлится минимум одно поколение, - Резников

В Министерстве по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий готовят программу реинтеграции временно оккупированных районов Донецкой и Луганской областей на 25 лет.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в ходе часа вопросов к правительству в парламенте заявил вицепремьер - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий, первый заместитель главы делегации Украины в Трехсторонний контактной группе Алексей Резников.

По словам вице-премьера, реинтеграция оккупированных территорий Донбасса будет длиться 25 лет.

"У меня в Министерстве пишется стратегическая программа на 25 лет, потому что я верю в то, что скорее всего полная реинтеграция не произойдет", - подчеркнул он.

Кроме того, Резников отметил, что реинтеграция оккупированных территорий не будет происходить сразу после окончания войны: конец войны и начало реинтеграции не будут совпадать по времени.

"Потому что мы говорим о безопасной реинтеграции. Такую, которая не покромсает страну и не создаст новых рисков. Безопасная реинтеграция продлится минимум одно поколение", - сказал вице-премьер, добавив, что те, кто будет у власти, будь то члены правительства, или народные депутаты, должны мыслить стратегически.

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