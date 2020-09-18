Реинтеграция Донбасса продлится минимум одно поколение, - Резников
В Министерстве по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий готовят программу реинтеграции временно оккупированных районов Донецкой и Луганской областей на 25 лет.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом в ходе часа вопросов к правительству в парламенте заявил вицепремьер - министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий, первый заместитель главы делегации Украины в Трехсторонний контактной группе Алексей Резников.
По словам вице-премьера, реинтеграция оккупированных территорий Донбасса будет длиться 25 лет.
"У меня в Министерстве пишется стратегическая программа на 25 лет, потому что я верю в то, что скорее всего полная реинтеграция не произойдет", - подчеркнул он.
Кроме того, Резников отметил, что реинтеграция оккупированных территорий не будет происходить сразу после окончания войны: конец войны и начало реинтеграции не будут совпадать по времени.
"Потому что мы говорим о безопасной реинтеграции. Такую, которая не покромсает страну и не создаст новых рисков. Безопасная реинтеграция продлится минимум одно поколение", - сказал вице-премьер, добавив, что те, кто будет у власти, будь то члены правительства, или народные депутаты, должны мыслить стратегически.
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в 1933 году... Много унтерменшей реинтегрировалось? Уже , как минимум 4 поколения плюют через губу на все украинское, и на Украину...высшая раса, ***...
А це зброя ЗСУ за ЗЕлених мародерів .
Вартість цієї ручки 9000 грн.
Саме такі закупки на 300 000 грн.зараз здійснюють збройні сили України.
А тепер контрольний!!!
ХУЖЕ НЬЄ БУДЬЄТ!!!!
СДЬЄЛАЙЄМ ЇХ ВМЬЄСТЬЄ !!!!!
Как был позером так и остался. Случайно в кадр попал))))))))))))))))))))))))))))
ахметову со товарищи можно руку не подымать .это чмо вышло все в гудок .
https://twitter.com/shcherbininainn Інна Щер
Юрко Кемкало тепло зустрів Президента та його дружину у Відні та побажав дороги у напрямку Ростова
https://twitter.com/i/status/1305933199881785345 https://twitter.com/i/status/1305933199881785345
Еще бы он понял, шо мирные планы типа "Загреб-4" не работают и могут привести только к еще более плачевной ситуации.
И тогда Хорватия, невзирая на международное непризнание варианта военной операции, в одну из пятниц начала операцию "Буря" (1995 год). А уже в понедельник операция была практически завершена. При этом хорваты освободили пятую часть своей территории. Пятую часть своей территории, Карл! За один уикэнд! Но и это еще не все. Часть территорий вдоль границы с Сербией (Восточная Славония) все еще была оккупирована. Но то ли хорваты были настойчивыми, то ли сербы обосрались после "Бури", но таки на этой территории сначала начала работать временная администрация ООН (1996 год.), а после демилитаризации и возвращения беженцев началась реинтеграция, которая успешно закончилась к началу 1998 года. ТО ЕСТЬ НА ДЕОКУПАЦИЮ и РЕИНТЕГРАЦИЮ ХОРВАТАМ ПОНАДОБИЛОСЬ 3 ГОДА. ТРИ ГОДА, КАРЛ. ТРИ!!!
Важливо розуміти і те що, Франьо Туджман був не тільки партизанським генералом викладачем військової академії, але й націоналістом, який сидів вже після Другої світової два рази, за часів Тіто. Бабетко теж був героєм Другої світової.
Відношення до Анте Готовіни різні, от наприклад, мій друзяка-хорват, який у 90-х воював під командуванням генерала Анте, а потім два роки відвоював за Україну, казав, що генерал проявив недостатню хоробрість у протистоянні керівництву РХ у 2000 році, коли ті почали компанію по приниженню бійців-хорватів, що здобували незалежність. І що треба було тоді не листа писати зрадникам, а вішати їх та стріляти..
Полного примирения после ВОВ нет до сих пор.
але ттх та зовнішній вигляд дуже вражають))
Ходжа Насреддин, и по моему меньше разводами занимался....
То ж, за день не вийде.
Учитывая, что Россия и так вся в санкциях, то ей уже плевать на все. Семь бед, один ответ.