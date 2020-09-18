Реінтеграція Донбасу триватиме щонайменше одне покоління, - Резніков
У Міністерстві з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій готують програму реінтеграції тимчасово окупованих районів Донецької та Луганської областей на 25 років.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це під час години запитань до уряду в парламенті заявив віцепрем'єр - міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій, перший заступник глави делегації України в Тристоронній контактній групі Олексій Резніков.
За словами віцепрем'єра, реінтеграція окупованих територій Донбасу триватиме 25 років.
"У мене в Міністерстві пишеться стратегічна програма на 25 років, бо я вірю в те, що, найімовірніше, повна реінтеграція не відбудеться", - наголосив він.
Крім того, Резніков зазначив, що реінтеграція окупованих територій не відбуватиметься одразу після закінчення війни: кінець війни і початок реінтеграції не збігатимуться за часом.
"Бо ми говоримо про безпечну реінтеграції. Таку, що не пошматує країну і не створить нових ризиків. Безпечна реінтеграція триватиме щонайменше одне покоління", - сказав віцепрем'єр, додавши, що ті, хто буде при владі, чи то члени уряду, чи народні депутати, мають мислити стратегічно.
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в 1933 году... Много унтерменшей реинтегрировалось? Уже , как минимум 4 поколения плюют через губу на все украинское, и на Украину...высшая раса, ***...
А це зброя ЗСУ за ЗЕлених мародерів .
Вартість цієї ручки 9000 грн.
Саме такі закупки на 300 000 грн.зараз здійснюють збройні сили України.
А тепер контрольний!!!
ХУЖЕ НЬЄ БУДЬЄТ!!!!
СДЬЄЛАЙЄМ ЇХ ВМЬЄСТЬЄ !!!!!
Как был позером так и остался. Случайно в кадр попал))))))))))))))))))))))))))))
ахметову со товарищи можно руку не подымать .это чмо вышло все в гудок .
https://twitter.com/shcherbininainn Інна Щер
Юрко Кемкало тепло зустрів Президента та його дружину у Відні та побажав дороги у напрямку Ростова
https://twitter.com/i/status/1305933199881785345 https://twitter.com/i/status/1305933199881785345
Еще бы он понял, шо мирные планы типа "Загреб-4" не работают и могут привести только к еще более плачевной ситуации.
И тогда Хорватия, невзирая на международное непризнание варианта военной операции, в одну из пятниц начала операцию "Буря" (1995 год). А уже в понедельник операция была практически завершена. При этом хорваты освободили пятую часть своей территории. Пятую часть своей территории, Карл! За один уикэнд! Но и это еще не все. Часть территорий вдоль границы с Сербией (Восточная Славония) все еще была оккупирована. Но то ли хорваты были настойчивыми, то ли сербы обосрались после "Бури", но таки на этой территории сначала начала работать временная администрация ООН (1996 год.), а после демилитаризации и возвращения беженцев началась реинтеграция, которая успешно закончилась к началу 1998 года. ТО ЕСТЬ НА ДЕОКУПАЦИЮ и РЕИНТЕГРАЦИЮ ХОРВАТАМ ПОНАДОБИЛОСЬ 3 ГОДА. ТРИ ГОДА, КАРЛ. ТРИ!!!
Важливо розуміти і те що, Франьо Туджман був не тільки партизанським генералом викладачем військової академії, але й націоналістом, який сидів вже після Другої світової два рази, за часів Тіто. Бабетко теж був героєм Другої світової.
Відношення до Анте Готовіни різні, от наприклад, мій друзяка-хорват, який у 90-х воював під командуванням генерала Анте, а потім два роки відвоював за Україну, казав, що генерал проявив недостатню хоробрість у протистоянні керівництву РХ у 2000 році, коли ті почали компанію по приниженню бійців-хорватів, що здобували незалежність. І що треба було тоді не листа писати зрадникам, а вішати їх та стріляти..
Полного примирения после ВОВ нет до сих пор.
але ттх та зовнішній вигляд дуже вражають))
Ходжа Насреддин, и по моему меньше разводами занимался....
То ж, за день не вийде.
Учитывая, что Россия и так вся в санкциях, то ей уже плевать на все. Семь бед, один ответ.