Реінтеграція Донбасу триватиме щонайменше одне покоління, - Резніков

У Міністерстві з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій готують програму реінтеграції тимчасово окупованих районів Донецької та Луганської областей на 25 років.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це під час години запитань до уряду в парламенті заявив віцепрем'єр - міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій, перший заступник глави делегації України в Тристоронній контактній групі Олексій Резніков.

За словами віцепрем'єра, реінтеграція окупованих територій Донбасу триватиме 25 років.

"У мене в Міністерстві пишеться стратегічна програма на 25 років, бо я вірю в те, що, найімовірніше, повна реінтеграція не відбудеться", - наголосив він.

Крім того, Резніков зазначив, що реінтеграція окупованих територій не відбуватиметься одразу після закінчення війни: кінець війни і початок реінтеграції не збігатимуться за часом.

"Бо ми говоримо про безпечну реінтеграції. Таку, що не пошматує країну і не створить нових ризиків. Безпечна реінтеграція триватиме щонайменше одне покоління", - сказав віцепрем'єр, додавши, що ті, хто буде при владі, чи то члени уряду, чи народні депутати, мають мислити стратегічно.

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