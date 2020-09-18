Данилов предупредил об ответственности любителей "русского мира", активизировавшихся перед местными выборами

Накануне местных выборов наблюдается активизация отдельных религиозных структур как инструментов антиукраинской деятельности.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СНБО, об этом сообщил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов

"Одним из действенных инструментов российской гибридной войны против Украины является использование религиозных структур в формате проведения различных "конференций", "круглых столов", "международных форумов", "крестных ходов" и т.д., - отметил он, комментируя основные риски и угрозы, связанные с процессом подготовки и проведения выборов в местные советы, которые должны состояться 25 октября 2020. - Цель таких мероприятий - продвижение идей так называемого "русского мира", оправдания российской агрессии против Украины, продвижение антиукраинских тезисов российской пропаганды".

"Подобная многолетняя деятельность спецслужб Российской Федерации в предыдущие годы стала одним из основных факторов, которые сделали возможными временную оккупацию Крымского полуострова и части территории Донецкой и Луганской областей", - отметил секретарь СНБО.

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"Организаторам различных "мирных форумов" хотелось бы напомнить об уголовной ответственности за антигосударственную деятельность и указать, что Аппарат СНБО Украины внимательно отслеживает ситуацию в государстве накануне выборов, а правоохранительные органы Украины отреагируют на любые попытки расшатывания внутриполитической ситуации", - подчеркнул Данилов.