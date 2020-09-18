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Новости Местные выборы-2020
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Данилов предупредил об ответственности любителей "русского мира", активизировавшихся перед местными выборами

Данилов предупредил об ответственности любителей

Накануне местных выборов наблюдается активизация отдельных религиозных структур как инструментов антиукраинской деятельности.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу СНБО, об этом сообщил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов

"Одним из действенных инструментов российской гибридной войны против Украины является использование религиозных структур в формате проведения различных "конференций", "круглых столов", "международных форумов", "крестных ходов" и т.д., - отметил он, комментируя основные риски и угрозы, связанные с процессом подготовки и проведения выборов в местные советы, которые должны состояться 25 октября 2020. - Цель таких мероприятий - продвижение идей так называемого "русского мира", оправдания российской агрессии против Украины, продвижение антиукраинских тезисов российской пропаганды".

"Подобная многолетняя деятельность спецслужб Российской Федерации в предыдущие годы стала одним из основных факторов, которые сделали возможными временную оккупацию Крымского полуострова и части территории Донецкой и Луганской областей", - отметил секретарь СНБО.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Подсчет голосов на местных выборах будет сложным, - Данилов

"Организаторам различных "мирных форумов" хотелось бы напомнить об уголовной ответственности за антигосударственную деятельность и указать, что Аппарат СНБО Украины внимательно отслеживает ситуацию в государстве накануне выборов, а правоохранительные органы Украины отреагируют на любые попытки расшатывания внутриполитической ситуации", - подчеркнул Данилов.

Данилов предупредил об ответственности любителей русского мира, активизировавшихся перед местными выборами 01

Данилов Алексей (1066) местные выборы (2752) пропаганда (3680) СНБО (4435)


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Топ комментарии
+14
Данилов предупредил об ответственности любителей "русского мира", активизировавшихся перед местными выборами - Цензор.НЕТ 4589
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18.09.2020 12:39
+11
Складывается впечатление, что власть в принципе не готова к борьбе и пытается все общество сделать столь же неготовым. Отсюда все эти ежедневные сеансы рассказов о слабости Украины по сравнению с агрессором, что является абсолютным нонсенсом для военной пропаганды любой адекватной страны с элементарно патриотическим руководством.
Десятки официальных и не очень политологов на многих телеканалах, радиостанциях, на газетных страницах постоянно и неутомимо твердят: Украина не может, Украина не имеет ресурсов, Украина не способна и так далее. Идет сознательная спланированная «игра на понижение», когда бы даже самые унизительные условия капитуляции воспринимались как победа.
Многочисленные выступления в украинских СМИ большой группы политологов и аналитиков демонстрируют в последнее время определенную общую тенденцию. Это постоянное навязывание украинцам мысли о невозможности победы над агрессором из-за «объективных» обстоятельств, из-за превосходящих ресурсов и военно-экономический потенциала России. Конечно, мало кто из спикеров фондов и исследовательских центров формулирует свою позицию четко и однозначно, все сводится к намекам в стиле «ну, вы же понимаете ...»
Эти общие соображения становятся фундаментом капитулянтской политической позиции, которая подталкивает украинское общество к восприятию плана Путина, связанного с установлением в той или иной форме геополитического контроля Кремля над Украиной.
В этом же контексте можно воспринимать торжественные обещания этих выступающих относительно того, как Украина может освобождать свои территории только мирным путем.
В этих утверждениях есть несколько фундаментальных ошибок. Прежде всего, если бы все решалось потенциалом, то войн в мире вообще бы не было: страны сравнивали бы свои потенциалы, и слабая сторона объявляла бы себя побежденной. Однако в реальности все происходит иначе ...
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18.09.2020 12:48
+7
Ось якраз самий момент янелоху їх посадити і пропіаритись. Слабо?
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18.09.2020 12:42
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Данилов предупредил об ответственности любителей "русского мира", активизировавшихся перед местными выборами - Цензор.НЕТ 4589
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18.09.2020 12:39 Ответить
Ось якраз самий момент янелоху їх посадити і пропіаритись. Слабо?
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18.09.2020 12:42 Ответить
він своїх не дає саджати
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18.09.2020 12:46 Ответить
Зеленим ніколи. Вони всі в "роботі":
Данилов предупредил об ответственности любителей "русского мира", активизировавшихся перед местными выборами - Цензор.НЕТ 7073
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18.09.2020 12:47 Ответить
ты шо?! ватный лохторат не одобрит.
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18.09.2020 12:49 Ответить
..."Ни разу не было такого, чтобы кто-то обращался с просьбой "У нас есть обоснованные обвинения по Медведчуку", и я никогда никому не говорил "Вы его не трогайте", - заявил Порошенко, комментируя вопрос о "легализации Медведчука Порошенко в украинской политике" .
"Правоохранительные органы и суды должны быть независимыми от президента. Если у нас президент будет указующим перстом и говорить "этого посадить, а этого отпустить" - это не демократическая страна", - добавил он.
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18.09.2020 12:49 Ответить
так ишак клал на Конституцию, и у него 300% свой прокурор. мог бы.
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18.09.2020 12:52 Ответить
Гмм...Ви бажаєте, щоби наплювали на "єуропєйскі цінності" та вмикнули пресінг "політичної доцільності"?

Але є другий, єуропейський, шлях виришення цієї проблеми: Прах з поплічниками та адептами пишуть заяви поліцаям, у ГПУ, СБУ, НАБУ, САП, Спортлото, ЦК ВЛКСМ, ... про ознаки злочину імярєком. Все! Справа зроблена!
На бажають реформовані (реформи № 93, № 140, № 47) правохоронці відкривати справи - заяви у реформований суд (реформа № 110)!

Є заяви з ознаками злочину - є слідство та відповідальність, нема заяв - "на "нет" и суда нет".

Папєрєднікі ознаков злочину у діяльності Медведчука не знайшли - може у вас сьогодні щось з*явилося. Дєрзайтє!
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18.09.2020 13:27 Ответить
Якщо було непокаранним - означає, що хтось з цього мав зиск
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18.09.2020 12:45 Ответить
Оксюморон...

Любитель "руского міра" спасається в нащадків "фошістоФФ"

Фарцовщик Гепа летить лікуватися не в "вялікую рассеюшку", де антивірусну вакцину випробував на власній дочці сам ПУ, а до "фошістоФФ" - до Німеччини. За що дєди ваевалі-то? Правда, чомусь не вчепив до "фошістоФФ" ні колорадську стрічку, ні шапку з червоною зіркою , ні медальку від Путіна "75 лєт побєди на фашістской Германієй"?

"Вєлікій хозяйствєннік", сєпар і корупціонер Гєпа за якого рве всі свої отвори совкова вата, лікується не у вкрай реформованому ним Харкові, а на ненависному йому загниваючому Заході, у ненависних німців! Бо в психлікарні в Україні..його в свій час чи то НЕДОлікували, чи то ПЕРЕлікували?

Ну що, вата срана, голосуюча за прокацаплених ригів і "шаветскій шаюз", дивіться куди ваш головний гуру поїхав на лікування залишивши вас наодинці з вашим рузькім міром

А що сказав би "таваріщ Сталін" , бо Жуков, за якого топить ця тварюка, - в труні перевертається. А таваріщ ПУ - це ж просто презирливе невизнання його вакцини?

А "таваріщ Лєнін", який точно в такій позі сфоткався перед смертю в Горках - схвалив би, бо сам звідти починав....

Правда Лєнін - починав, а фарцовщик Гепа - може закінчити..."
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18.09.2020 14:53 Ответить
Уже началось!
На Донбасі готують реалізацію проросійського проекту УПЦ МП «Люди миру»: подробиці

Гармаш звернув увагу на зв'язки учасників цієї ініціативи з Росією. Особливо на заплановане місце проведення форуму - Святогірську лавру.
«Це суто проросійський захід, який організований афілійованою з РПЦ церквою та відбудеться в проросійському місці. Ми чудово пам'ятаємо розповідь Гіркіна про те, що вся його особиста охорона під час захоплення Слов'янська складалася з послушників Святогірської лаври», - нагадує Гармаш.

Форум «Люди миру» пройде у Святогірській лаврі 21 вересня - якраз у розпал кампанії місцевих виборів. Тези, заклики та рішення форуму можуть бути використані як на виборах, так і після них.
Імовірна загроза полягає ось у чому: коли ОПЗЖ отримає більшість у місцевих радах, її представники можуть наухвалювати рішень щодо налагодження зв'язків з прикордонними районами Росії. Такі випадки в нас уже були», - пояснює экс-заступник голови СБУ Віктор Кононенко

зараз Росія намагатиметься всіляко захистити ініціативу УПЦ МП. Натомість українська влада повинна реагувати. Тож усе це може нести загрозу відновлення гострого конфлікту. https://sprotyv.info/politica/na-donbasi-gotujut-realizaciju-proektu-upc-mp-ljudi-miru

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18.09.2020 20:36 Ответить
Данилов предупредил об ответственности любителей "русского мира", активизировавшихся перед местными выборами - Цензор.НЕТ 3824
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18.09.2020 12:43 Ответить
В Крыму отключили банкоматы...видать и правда денех нет..но вы дрочиите...
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18.09.2020 12:43 Ответить
Пьєтя не "любітель" с"русского мира" - Пьєтя проффесіанал "русского мира"!
Зверніть увагу на дату! Якщо не пам*ятаєте - Мордор вже напав на Грузію...

2009-10-09 ..."Российская Федерация является для Украины самым большим и самым важным стратегическим партнером". Это первое ключевое заявление новоиспеченного министра иностранных дел Украины П. Порошенко.
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18.09.2020 12:59 Ответить
А ювт взагалі затихла тоді як мишака)))
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18.09.2020 13:09 Ответить
А ось Міхо (тодішній презідент Грузії) був іншої думки... Ви ж розумієте - словам Міхо можна більш довіряти, аніж вашим...
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18.09.2020 13:39 Ответить
Петька нет, а сынку да)))
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18.09.2020 13:32 Ответить
Через неделю шобла зеленского его уволит.
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18.09.2020 12:44 Ответить
О чём он вообще? Лучше бы приструнил мертвечука,мураева и прочую кацапскую дрянь.
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18.09.2020 12:45 Ответить
Далеко не весь список .
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18.09.2020 12:46 Ответить
Где аресты, сроки, роспуск организаций...?
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18.09.2020 12:46 Ответить
в прошлом .
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18.09.2020 12:47 Ответить
Хорошая новость из Британии...
Порошенко стал гражданином Въетнама....я бы на месте Лексиеча даввно послал вы бы вас ?73% баранов на большой и ТОЛСТЫЙ...
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18.09.2020 12:47 Ответить
Складывается впечатление, что власть в принципе не готова к борьбе и пытается все общество сделать столь же неготовым. Отсюда все эти ежедневные сеансы рассказов о слабости Украины по сравнению с агрессором, что является абсолютным нонсенсом для военной пропаганды любой адекватной страны с элементарно патриотическим руководством.
Десятки официальных и не очень политологов на многих телеканалах, радиостанциях, на газетных страницах постоянно и неутомимо твердят: Украина не может, Украина не имеет ресурсов, Украина не способна и так далее. Идет сознательная спланированная «игра на понижение», когда бы даже самые унизительные условия капитуляции воспринимались как победа.
Многочисленные выступления в украинских СМИ большой группы политологов и аналитиков демонстрируют в последнее время определенную общую тенденцию. Это постоянное навязывание украинцам мысли о невозможности победы над агрессором из-за «объективных» обстоятельств, из-за превосходящих ресурсов и военно-экономический потенциала России. Конечно, мало кто из спикеров фондов и исследовательских центров формулирует свою позицию четко и однозначно, все сводится к намекам в стиле «ну, вы же понимаете ...»
Эти общие соображения становятся фундаментом капитулянтской политической позиции, которая подталкивает украинское общество к восприятию плана Путина, связанного с установлением в той или иной форме геополитического контроля Кремля над Украиной.
В этом же контексте можно воспринимать торжественные обещания этих выступающих относительно того, как Украина может освобождать свои территории только мирным путем.
В этих утверждениях есть несколько фундаментальных ошибок. Прежде всего, если бы все решалось потенциалом, то войн в мире вообще бы не было: страны сравнивали бы свои потенциалы, и слабая сторона объявляла бы себя побежденной. Однако в реальности все происходит иначе ...
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18.09.2020 12:48 Ответить
Данилов предупредил об ответственности любителей "русского мира", активизировавшихся перед местными выборами - Цензор.НЕТ 3983
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18.09.2020 12:48 Ответить
Однако десятки официальных и не очень политологов на многих телеканалах, радиостанциях, на газетных страницах постоянно и неутомимо твердят: Украина не может, Украина не имеет ресурсов, Украина не способна и так далее. Идет сознательная спланированная «игра на понижение», когда бы даже самые унизительные условия капитуляции воспринимались как победа.
Конечно, это в значительной степени характеризует ситуацию в украинском медиа-пространстве. Как отметила журналистка Наталья Ищенко: «Можно, конечно, вспомнить в этом контексте коллаборационистскую и антипатриотическую позицию значительной части так называемого медиасообщества Украины. Но если бы такая позиция не поддерживалась на высоком государственном уровне, этот абсолютно деструктивное для страны движение не чувствовало бы себя так прочно и уверенно».
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18.09.2020 12:54 Ответить
Что же дальше?
Во-первых, власти, если она не хочет быть сметена объективным течением событий, следует наконец самой настроиться на настоящую борьбу за страну и настроить на нее нацию, а не обманывать себя и других мифами о возможности взаимопонимания с агрессором. Не надо создавать кумиров с неопределенных саммитов и форматов. Здесь нам ежедневно рассказывают, что без Минских соглашений (кого с кем?) мы потеряем приверженность западных партнеров. Но и государственный секретарь США Рекс Тилерсон, и президент США Дональд Трамп уже заявляли, что не будут возражать, если будет найден путь решения всем известных проблем за пределами Минска ...
Однако постоянные телевизионные мантры о незаменимости Минского процесса, заявления о невозможности вооруженной защиты Украины вызывают подозрение, что власти надо показать: Украина настолько слаба, что любой самую малость удачный шаг ее руководителей надо воспринимать как триумф. Поэтому, мол, требования общества к власти должны быть минимальными.
К сожалению, складывается впечатление, что власть в принципе не готова к борьбе и пытается все общество сделать столь же неготовым. Отсюда все эти ежедневные сеансы рассказов о слабости Украины по сравнению с агрессором, что является абсолютным нонсенсом для военной пропаганды любой адекватной страны с элементарно патриотическим руководством.
Поэтому нет оснований «играть на понижение»: Украина объективно многое может, и будет в состоянии еще больше.
-
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18.09.2020 12:55 Ответить
Данілов попередив про відповідальність любителів "русского мира", які активізувалися перед місцевими виборами - Цензор.НЕТ 953
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18.09.2020 12:56 Ответить
Ну, почалося це все не вчора, ще в кінці лютого 2014 українська "елітка" волала: "Владімір Владіміравіч, просим вас успокоітся, ми самі всьо порєшаєм!" Але, ***** мав інші плани. всі наші держморди йому до задниці, він виконує свій план. Але ж протягом всіх років війни, українська влада загравала з ним принижуючись.
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18.09.2020 16:15 Ответить
Хіба ми вже забули марші РПЦ.
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18.09.2020 16:16 Ответить
https://twitter.com/shcherbininainn Інна Щер

Юрко Кемкало тепло зустрів Президента та його дружину у Відні та побажав дороги у напрямку Ростова

https://twitter.com/i/status/1305933199881785345 https://twitter.com/i/status/1305933199881785345
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18.09.2020 12:51 Ответить
смешно...данилов жги есчо !!!!
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18.09.2020 12:51 Ответить
Старые методички.
Пугалка "русским миром" устарела!
Коронавирус - forever!
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18.09.2020 13:49 Ответить
Це він Зеленському погрожував ?
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18.09.2020 14:05 Ответить
Данілов попередив про відповідальність любителів "русского мира", які активізувалися перед місцевими виборами - Цензор.НЕТ 2668
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18.09.2020 15:04 Ответить
Це Данілов про Зеленського і Ко
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18.09.2020 17:13 Ответить
Данилов,- один из немногих во власти, кто реально понимает суть происходящего, думаю его скоро отправит в отставку гауляйтер Украины Ермак-Козырь, как он это сделал с Бурбой.
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18.09.2020 19:32 Ответить
Пока Путлер жив,добра в Украине не видать.Делайте выводы... ... ... пух!и усе
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18.09.2020 20:23 Ответить
 
 