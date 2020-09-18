Данілов попередив про відповідальність любителів "русского мира", які активізувалися перед місцевими виборами

Напередодні місцевих виборів спостерігається активізація окремих релігійних структур як інструментів антиукраїнської діяльності.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу РНБО, про це повідомив секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов

"Одним з дієвих інструментів російської гібридної війни проти України є використання релігійних структур у форматі проведення різноманітних "конференцій", "круглих столів", "міжнародних форумів", "хресних ходів" тощо, - зазначив він, коментуючи основні ризики та загрози, пов’язані з процесом підготовки та проведення виборів до місцевих рад, які мають відбутися 25 жовтня 2020 року. - Мета таких заходів – просування ідей так званого "русского мира", виправдання російської агресії проти України, просування антиукраїнських тез російської пропаганди".

"Подібна багаторічна діяльність спецслужб Російської Федерації в попередні роки стала одним з основних чинників, які зробили можливими тимчасову окупацію Кримського півострову та частини території Донецької і Луганської областей", - зазначив секретар РНБО.

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"Організаторам різноманітних "мирних форумів" хотілося б нагадати про кримінальну відповідальність за антидержавну діяльність і зазначити, що Апарат РНБО України уважно відслідковує ситуацію в державі напередодні виборів, а правоохоронні органи України відреагують на будь-які спроби розхитування внутрішньополітичної ситуації", – наголосив Данілов.