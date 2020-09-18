Данілов попередив про відповідальність любителів "русского мира", які активізувалися перед місцевими виборами
Напередодні місцевих виборів спостерігається активізація окремих релігійних структур як інструментів антиукраїнської діяльності.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу РНБО, про це повідомив секретар Ради національної безпеки і оборони України Олексій Данілов
"Одним з дієвих інструментів російської гібридної війни проти України є використання релігійних структур у форматі проведення різноманітних "конференцій", "круглих столів", "міжнародних форумів", "хресних ходів" тощо, - зазначив він, коментуючи основні ризики та загрози, пов’язані з процесом підготовки та проведення виборів до місцевих рад, які мають відбутися 25 жовтня 2020 року. - Мета таких заходів – просування ідей так званого "русского мира", виправдання російської агресії проти України, просування антиукраїнських тез російської пропаганди".
"Подібна багаторічна діяльність спецслужб Російської Федерації в попередні роки стала одним з основних чинників, які зробили можливими тимчасову окупацію Кримського півострову та частини території Донецької і Луганської областей", - зазначив секретар РНБО.
"Організаторам різноманітних "мирних форумів" хотілося б нагадати про кримінальну відповідальність за антидержавну діяльність і зазначити, що Апарат РНБО України уважно відслідковує ситуацію в державі напередодні виборів, а правоохоронні органи України відреагують на будь-які спроби розхитування внутрішньополітичної ситуації", – наголосив Данілов.
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"Правоохранительные органы и суды должны быть независимыми от президента. Если у нас президент будет указующим перстом и говорить "этого посадить, а этого отпустить" - это не демократическая страна", - добавил он.
Але є другий, єуропейський, шлях виришення цієї проблеми: Прах з поплічниками та адептами пишуть заяви поліцаям, у ГПУ, СБУ, НАБУ, САП, Спортлото, ЦК ВЛКСМ, ... про ознаки злочину імярєком. Все! Справа зроблена!
На бажають реформовані (реформи № 93, № 140, № 47) правохоронці відкривати справи - заяви у реформований суд (реформа № 110)!
Є заяви з ознаками злочину - є слідство та відповідальність, нема заяв - "на "нет" и суда нет".
Папєрєднікі ознаков злочину у діяльності Медведчука не знайшли - може у вас сьогодні щось з*явилося. Дєрзайтє!
Любитель "руского міра" спасається в нащадків "фошістоФФ"
Фарцовщик Гепа летить лікуватися не в "вялікую рассеюшку", де антивірусну вакцину випробував на власній дочці сам ПУ, а до "фошістоФФ" - до Німеччини. За що дєди ваевалі-то? Правда, чомусь не вчепив до "фошістоФФ" ні колорадську стрічку, ні шапку з червоною зіркою , ні медальку від Путіна "75 лєт побєди на фашістской Германієй"?
"Вєлікій хозяйствєннік", сєпар і корупціонер Гєпа за якого рве всі свої отвори совкова вата, лікується не у вкрай реформованому ним Харкові, а на ненависному йому загниваючому Заході, у ненависних німців! Бо в психлікарні в Україні..його в свій час чи то НЕДОлікували, чи то ПЕРЕлікували?
Ну що, вата срана, голосуюча за прокацаплених ригів і "шаветскій шаюз", дивіться куди ваш головний гуру поїхав на лікування залишивши вас наодинці з вашим рузькім міром
А що сказав би "таваріщ Сталін" , бо Жуков, за якого топить ця тварюка, - в труні перевертається. А таваріщ ПУ - це ж просто презирливе невизнання його вакцини?
А "таваріщ Лєнін", який точно в такій позі сфоткався перед смертю в Горках - схвалив би, бо сам звідти починав....
Правда Лєнін - починав, а фарцовщик Гепа - може закінчити..."
На Донбасі готують реалізацію проросійського проекту УПЦ МП «Люди миру»: подробиці
Гармаш звернув увагу на зв'язки учасників цієї ініціативи з Росією. Особливо на заплановане місце проведення форуму - Святогірську лавру.
«Це суто проросійський захід, який організований афілійованою з РПЦ церквою та відбудеться в проросійському місці. Ми чудово пам'ятаємо розповідь Гіркіна про те, що вся його особиста охорона під час захоплення Слов'янська складалася з послушників Святогірської лаври», - нагадує Гармаш.
Форум «Люди миру» пройде у Святогірській лаврі 21 вересня - якраз у розпал кампанії місцевих виборів. Тези, заклики та рішення форуму можуть бути використані як на виборах, так і після них.
Імовірна загроза полягає ось у чому: коли ОПЗЖ отримає більшість у місцевих радах, її представники можуть наухвалювати рішень щодо налагодження зв'язків з прикордонними районами Росії. Такі випадки в нас уже були», - пояснює экс-заступник голови СБУ Віктор Кононенко
зараз Росія намагатиметься всіляко захистити ініціативу УПЦ МП. Натомість українська влада повинна реагувати. Тож усе це може нести загрозу відновлення гострого конфлікту. https://sprotyv.info/politica/na-donbasi-gotujut-realizaciju-proektu-upc-mp-ljudi-miru
Зверніть увагу на дату! Якщо не пам*ятаєте - Мордор вже напав на Грузію...
2009-10-09 ..."Российская Федерация является для Украины самым большим и самым важным стратегическим партнером". Это первое ключевое заявление новоиспеченного министра иностранных дел Украины П. Порошенко.
Порошенко стал гражданином Въетнама....я бы на месте Лексиеча даввно послал вы бы вас ?73% баранов на большой и ТОЛСТЫЙ...
Десятки официальных и не очень политологов на многих телеканалах, радиостанциях, на газетных страницах постоянно и неутомимо твердят: Украина не может, Украина не имеет ресурсов, Украина не способна и так далее. Идет сознательная спланированная «игра на понижение», когда бы даже самые унизительные условия капитуляции воспринимались как победа.
Многочисленные выступления в украинских СМИ большой группы политологов и аналитиков демонстрируют в последнее время определенную общую тенденцию. Это постоянное навязывание украинцам мысли о невозможности победы над агрессором из-за «объективных» обстоятельств, из-за превосходящих ресурсов и военно-экономический потенциала России. Конечно, мало кто из спикеров фондов и исследовательских центров формулирует свою позицию четко и однозначно, все сводится к намекам в стиле «ну, вы же понимаете ...»
Эти общие соображения становятся фундаментом капитулянтской политической позиции, которая подталкивает украинское общество к восприятию плана Путина, связанного с установлением в той или иной форме геополитического контроля Кремля над Украиной.
В этом же контексте можно воспринимать торжественные обещания этих выступающих относительно того, как Украина может освобождать свои территории только мирным путем.
В этих утверждениях есть несколько фундаментальных ошибок. Прежде всего, если бы все решалось потенциалом, то войн в мире вообще бы не было: страны сравнивали бы свои потенциалы, и слабая сторона объявляла бы себя побежденной. Однако в реальности все происходит иначе ...
Конечно, это в значительной степени характеризует ситуацию в украинском медиа-пространстве. Как отметила журналистка Наталья Ищенко: «Можно, конечно, вспомнить в этом контексте коллаборационистскую и антипатриотическую позицию значительной части так называемого медиасообщества Украины. Но если бы такая позиция не поддерживалась на высоком государственном уровне, этот абсолютно деструктивное для страны движение не чувствовало бы себя так прочно и уверенно».
Во-первых, власти, если она не хочет быть сметена объективным течением событий, следует наконец самой настроиться на настоящую борьбу за страну и настроить на нее нацию, а не обманывать себя и других мифами о возможности взаимопонимания с агрессором. Не надо создавать кумиров с неопределенных саммитов и форматов. Здесь нам ежедневно рассказывают, что без Минских соглашений (кого с кем?) мы потеряем приверженность западных партнеров. Но и государственный секретарь США Рекс Тилерсон, и президент США Дональд Трамп уже заявляли, что не будут возражать, если будет найден путь решения всем известных проблем за пределами Минска ...
Однако постоянные телевизионные мантры о незаменимости Минского процесса, заявления о невозможности вооруженной защиты Украины вызывают подозрение, что власти надо показать: Украина настолько слаба, что любой самую малость удачный шаг ее руководителей надо воспринимать как триумф. Поэтому, мол, требования общества к власти должны быть минимальными.
К сожалению, складывается впечатление, что власть в принципе не готова к борьбе и пытается все общество сделать столь же неготовым. Отсюда все эти ежедневные сеансы рассказов о слабости Украины по сравнению с агрессором, что является абсолютным нонсенсом для военной пропаганды любой адекватной страны с элементарно патриотическим руководством.
Поэтому нет оснований «играть на понижение»: Украина объективно многое может, и будет в состоянии еще больше.
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Юрко Кемкало тепло зустрів Президента та його дружину у Відні та побажав дороги у напрямку Ростова
https://twitter.com/i/status/1305933199881785345 https://twitter.com/i/status/1305933199881785345
Пугалка "русским миром" устарела!
Коронавирус - forever!