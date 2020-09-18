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Новости Коронавирус и карантин
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Минздраву хватает средств на борьбу с коронавирусом, - Степанов

Минздраву хватает средств на борьбу с коронавирусом, - Степанов

У Министерства здравоохранения Украины хватает средств на борьбу с короновирусной инфекцией.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, заявляет министр Максим Степанов.

"Для борьбы с COVID-19 у нас выделяются средства из Фонда по борьбе с ним, кроме этого, те средства, которые на сегодняшний день есть в распоряжении Министерства здравоохранения, идут через программу "Медицинские гарантии". Этих средств нам на сегодняшний день хватает", - сказал Степанов журналистам в пятницу в Киеве.

По его словам, если министерству не будет хватать средств, то оно будет решать этот вопрос с Министерством финансов, "чтобы они сделали перераспределение".

При этом Степанов отметил, что министерство подавало в своем запросе в госбюджет на 2021 год больше средств, чем заложено в проекте бюджета.

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"Сейчас находимся в дискуссии… Мы считаем, что медицина должна быть в приоритете, сейчас у нас рабочие вопросы, мы решаем, но мы подавали категорично другую сумму, и считаем, что это правильно для того, чтобы действительно построить реальную медицину, которая удовлетворит всех украинцев", - сказал министр.

Он напомнил, что Министерство здравоохранения подавало запрос в расчете на 5% ВВП.

"Мы исходили из расчета, по крайней мере, на программу медицинских гарантий, согласно закону это 5% ВВП, мы подавали 225 млрд грн", - уточнил Степанов.

карантин (16729) Степанов Максим (2062) COVID-19 (18608) коронавирус (17042)


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Особенно если больные сами оплачивают лечение
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18.09.2020 13:21 Ответить
ага, мы заметили
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18.09.2020 13:39 Ответить
Стесняюсь спросить: А в чем, конкретно, заключается эта самая "борьба"? Т.к. вы "боретесь" не видит никто кроме борцунов.
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18.09.2020 13:42 Ответить
МОЗ вистачає коштів на боротьбу з коронавірусом, - Степанов - Цензор.НЕТ 5513
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18.09.2020 13:53 Ответить
А сделать анализ невозможно...Очереди ! Пока дождешься то и копыта склеишь.
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18.09.2020 15:11 Ответить
Дурацкий приказ МОЗ Украины приведет к усилению эпидемии коронавируса
то уже не глупость и не предвыборный конформизм, это уже просто откровенное вредительство!
По новым, прости господи, стандартам нашего, прости господи, МОЗа **отменено** обязательное ПЦР-тестирование пациентов, которым предстоят плановые операции или госпитализация.
Это приведет к тому, что в обычных (не инфекционных!) отделениях больниц не инфицированные люди будут лежать вперемешку с бессимптомными или легкими носителями ковида. В неинфекционных больницах, карл! Без каких-либо специальных средства защиты у персонала и без сортировки на больных и здоровых!МОЗ вистачає коштів на боротьбу з коронавірусом, - Степанов - Цензор.НЕТ 3492
Итак
В кардиологию попадает на плановую операцию человек с бесссимптомным ковидом, который, по несчастливому стечению обстоятельств, является суперрастпространителем. Он заражает всех в палате, медсестер, дежурных врачей, операционную бригаду и аннестезиологов.
Через пару дней кардиологическое отделение закрывается на карантин.
Лежавшие с ним в палате кардиологические больные просто умирают - они первейшая группа риска.
Все врачи уходят на изоляцию от 2 недель (если не заболели, но контактировали) до месяца (если заболели). За это время от неоказания помощи умрет десяток инфарктников и резко ухудшится состояние сотни хроников, оставшихся без своих капельниц.
Финальный итог: десятки, если не сотни, совершенно необязательных жертв просто от того, что перед госпитализацией один бессимптомный носитель не сдал обязательный ПЦР-тест.
Ребята, я не преувеличиваю - это катастрофа. Будут закрываться целые этажи и отделения. Через месяц может оказаться, что ни одна больница в сильно пораженных регионах тупо не функционирует т.к. все на карантине. Если вас собьет на улице машина или укусит бешеная собака вы рискуете просто остаться без помощи - ее тупо некому будет оказывать.
У меня просто нет слов.
https://www.facebook.com/yesint4/posts/1767361986762280 Семен Есилевский
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18.09.2020 19:41 Ответить
"Минздраву хватает", а населению?
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19.09.2020 04:33 Ответить
 
 