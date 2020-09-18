Минздраву хватает средств на борьбу с коронавирусом, - Степанов
У Министерства здравоохранения Украины хватает средств на борьбу с короновирусной инфекцией.
Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, заявляет министр Максим Степанов.
"Для борьбы с COVID-19 у нас выделяются средства из Фонда по борьбе с ним, кроме этого, те средства, которые на сегодняшний день есть в распоряжении Министерства здравоохранения, идут через программу "Медицинские гарантии". Этих средств нам на сегодняшний день хватает", - сказал Степанов журналистам в пятницу в Киеве.
По его словам, если министерству не будет хватать средств, то оно будет решать этот вопрос с Министерством финансов, "чтобы они сделали перераспределение".
При этом Степанов отметил, что министерство подавало в своем запросе в госбюджет на 2021 год больше средств, чем заложено в проекте бюджета.
"Сейчас находимся в дискуссии… Мы считаем, что медицина должна быть в приоритете, сейчас у нас рабочие вопросы, мы решаем, но мы подавали категорично другую сумму, и считаем, что это правильно для того, чтобы действительно построить реальную медицину, которая удовлетворит всех украинцев", - сказал министр.
Он напомнил, что Министерство здравоохранения подавало запрос в расчете на 5% ВВП.
"Мы исходили из расчета, по крайней мере, на программу медицинских гарантий, согласно закону это 5% ВВП, мы подавали 225 млрд грн", - уточнил Степанов.
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то уже не глупость и не предвыборный конформизм, это уже просто откровенное вредительство!
По новым, прости господи, стандартам нашего, прости господи, МОЗа **отменено** обязательное ПЦР-тестирование пациентов, которым предстоят плановые операции или госпитализация.
Это приведет к тому, что в обычных (не инфекционных!) отделениях больниц не инфицированные люди будут лежать вперемешку с бессимптомными или легкими носителями ковида. В неинфекционных больницах, карл! Без каких-либо специальных средства защиты у персонала и без сортировки на больных и здоровых!
Итак
В кардиологию попадает на плановую операцию человек с бесссимптомным ковидом, который, по несчастливому стечению обстоятельств, является суперрастпространителем. Он заражает всех в палате, медсестер, дежурных врачей, операционную бригаду и аннестезиологов.
Через пару дней кардиологическое отделение закрывается на карантин.
Лежавшие с ним в палате кардиологические больные просто умирают - они первейшая группа риска.
Все врачи уходят на изоляцию от 2 недель (если не заболели, но контактировали) до месяца (если заболели). За это время от неоказания помощи умрет десяток инфарктников и резко ухудшится состояние сотни хроников, оставшихся без своих капельниц.
Финальный итог: десятки, если не сотни, совершенно необязательных жертв просто от того, что перед госпитализацией один бессимптомный носитель не сдал обязательный ПЦР-тест.
Ребята, я не преувеличиваю - это катастрофа. Будут закрываться целые этажи и отделения. Через месяц может оказаться, что ни одна больница в сильно пораженных регионах тупо не функционирует т.к. все на карантине. Если вас собьет на улице машина или укусит бешеная собака вы рискуете просто остаться без помощи - ее тупо некому будет оказывать.
У меня просто нет слов.
https://www.facebook.com/yesint4/posts/1767361986762280 Семен Есилевский