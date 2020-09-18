Минздраву хватает средств на борьбу с коронавирусом, - Степанов

У Министерства здравоохранения Украины хватает средств на борьбу с короновирусной инфекцией.

Как информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Интерфакс-Украина, заявляет министр Максим Степанов.

"Для борьбы с COVID-19 у нас выделяются средства из Фонда по борьбе с ним, кроме этого, те средства, которые на сегодняшний день есть в распоряжении Министерства здравоохранения, идут через программу "Медицинские гарантии". Этих средств нам на сегодняшний день хватает", - сказал Степанов журналистам в пятницу в Киеве.

По его словам, если министерству не будет хватать средств, то оно будет решать этот вопрос с Министерством финансов, "чтобы они сделали перераспределение".

При этом Степанов отметил, что министерство подавало в своем запросе в госбюджет на 2021 год больше средств, чем заложено в проекте бюджета.

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"Сейчас находимся в дискуссии… Мы считаем, что медицина должна быть в приоритете, сейчас у нас рабочие вопросы, мы решаем, но мы подавали категорично другую сумму, и считаем, что это правильно для того, чтобы действительно построить реальную медицину, которая удовлетворит всех украинцев", - сказал министр.

Он напомнил, что Министерство здравоохранения подавало запрос в расчете на 5% ВВП.

"Мы исходили из расчета, по крайней мере, на программу медицинских гарантий, согласно закону это 5% ВВП, мы подавали 225 млрд грн", - уточнил Степанов.