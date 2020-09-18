МОЗ вистачає коштів на боротьбу з коронавірусом, - Степанов
Міністерству охорони здоров'я України вистачає коштів на боротьбу з коронавірусною інфекцією.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це заявляє міністр Максим Степанов.
"Для боротьби з COVID-19 у нас виділяються кошти з Фонду боротьби з ним, крім цього, ті кошти, які на сьогодні є в розпорядженні Міністерства охорони здоров'я, йдуть через програму "Медичні гарантії". Цих коштів нам на сьогодні вистачає", - сказав Степанов журналістам у п'ятницю в Києві.
За його словами, якщо міністерству бракуватиме коштів, то воно вирішуватиме це питання з Міністерством фінансів, "щоб вони зробили перерозподіл".
При цьому Степанов зазначив, що міністерство подавало у своєму запиті до держбюджету на 2021 рік більше коштів, ніж закладено в проєкті бюджету.
"Зараз перебуваємо в дискусії ... Ми вважаємо, що медицина має бути в пріоритеті, зараз у нас робочі питання, ми вирішуємо, але ми подавали категорично іншу суму, і вважаємо, що це правильно для того, щоб справді побудувати реальну медицину, яка задовольнить усіх українців", - сказав міністр.
Він нагадав, що Міністерство охорони здоров'я подавало запит у розрахунку на 5% ВВП.
"Ми виходили з розрахунку, принаймні на програму медичних гарантій, відповідно до закону це 5% ВВП, ми подавали 225 млрд грн", - уточнив Степанов.
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то уже не глупость и не предвыборный конформизм, это уже просто откровенное вредительство!
По новым, прости господи, стандартам нашего, прости господи, МОЗа **отменено** обязательное ПЦР-тестирование пациентов, которым предстоят плановые операции или госпитализация.
Это приведет к тому, что в обычных (не инфекционных!) отделениях больниц не инфицированные люди будут лежать вперемешку с бессимптомными или легкими носителями ковида. В неинфекционных больницах, карл! Без каких-либо специальных средства защиты у персонала и без сортировки на больных и здоровых!
Итак
В кардиологию попадает на плановую операцию человек с бесссимптомным ковидом, который, по несчастливому стечению обстоятельств, является суперрастпространителем. Он заражает всех в палате, медсестер, дежурных врачей, операционную бригаду и аннестезиологов.
Через пару дней кардиологическое отделение закрывается на карантин.
Лежавшие с ним в палате кардиологические больные просто умирают - они первейшая группа риска.
Все врачи уходят на изоляцию от 2 недель (если не заболели, но контактировали) до месяца (если заболели). За это время от неоказания помощи умрет десяток инфарктников и резко ухудшится состояние сотни хроников, оставшихся без своих капельниц.
Финальный итог: десятки, если не сотни, совершенно необязательных жертв просто от того, что перед госпитализацией один бессимптомный носитель не сдал обязательный ПЦР-тест.
Ребята, я не преувеличиваю - это катастрофа. Будут закрываться целые этажи и отделения. Через месяц может оказаться, что ни одна больница в сильно пораженных регионах тупо не функционирует т.к. все на карантине. Если вас собьет на улице машина или укусит бешеная собака вы рискуете просто остаться без помощи - ее тупо некому будет оказывать.
У меня просто нет слов.
https://www.facebook.com/yesint4/posts/1767361986762280 Семен Есилевский