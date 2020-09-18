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Новини Коронавірус і карантин
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МОЗ вистачає коштів на боротьбу з коронавірусом, - Степанов

МОЗ вистачає коштів на боротьбу з коронавірусом, - Степанов

Міністерству охорони здоров'я України вистачає коштів на боротьбу з коронавірусною інфекцією.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це заявляє міністр Максим Степанов.

"Для боротьби з COVID-19 у нас виділяються кошти з Фонду боротьби з ним, крім цього, ті кошти, які на сьогодні є в розпорядженні Міністерства охорони здоров'я, йдуть через програму "Медичні гарантії". Цих коштів нам на сьогодні вистачає", - сказав Степанов журналістам у п'ятницю в Києві.

За його словами, якщо міністерству бракуватиме коштів, то воно вирішуватиме це питання з Міністерством фінансів, "щоб вони зробили перерозподіл".

При цьому Степанов зазначив, що міністерство подавало у своєму запиті до держбюджету на 2021 рік більше коштів, ніж закладено в проєкті бюджету.

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"Зараз перебуваємо в дискусії ... Ми вважаємо, що медицина має бути в пріоритеті, зараз у нас робочі питання, ми вирішуємо, але ми подавали категорично іншу суму, і вважаємо, що це правильно для того, щоб справді побудувати реальну медицину, яка задовольнить усіх українців", - сказав міністр.

Він нагадав, що Міністерство охорони здоров'я подавало запит у розрахунку на 5% ВВП.

"Ми виходили з розрахунку, принаймні на програму медичних гарантій, відповідно до закону це 5% ВВП, ми подавали 225 млрд грн", - уточнив Степанов.

Автор: 

карантин (18172) Степанов Максим (2196) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Особенно если больные сами оплачивают лечение
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18.09.2020 13:21 Відповісти
ага, мы заметили
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18.09.2020 13:39 Відповісти
Стесняюсь спросить: А в чем, конкретно, заключается эта самая "борьба"? Т.к. вы "боретесь" не видит никто кроме борцунов.
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18.09.2020 13:42 Відповісти
МОЗ вистачає коштів на боротьбу з коронавірусом, - Степанов - Цензор.НЕТ 5513
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18.09.2020 13:53 Відповісти
А сделать анализ невозможно...Очереди ! Пока дождешься то и копыта склеишь.
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18.09.2020 15:11 Відповісти
Дурацкий приказ МОЗ Украины приведет к усилению эпидемии коронавируса
то уже не глупость и не предвыборный конформизм, это уже просто откровенное вредительство!
По новым, прости господи, стандартам нашего, прости господи, МОЗа **отменено** обязательное ПЦР-тестирование пациентов, которым предстоят плановые операции или госпитализация.
Это приведет к тому, что в обычных (не инфекционных!) отделениях больниц не инфицированные люди будут лежать вперемешку с бессимптомными или легкими носителями ковида. В неинфекционных больницах, карл! Без каких-либо специальных средства защиты у персонала и без сортировки на больных и здоровых!МОЗ вистачає коштів на боротьбу з коронавірусом, - Степанов - Цензор.НЕТ 3492
Итак
В кардиологию попадает на плановую операцию человек с бесссимптомным ковидом, который, по несчастливому стечению обстоятельств, является суперрастпространителем. Он заражает всех в палате, медсестер, дежурных врачей, операционную бригаду и аннестезиологов.
Через пару дней кардиологическое отделение закрывается на карантин.
Лежавшие с ним в палате кардиологические больные просто умирают - они первейшая группа риска.
Все врачи уходят на изоляцию от 2 недель (если не заболели, но контактировали) до месяца (если заболели). За это время от неоказания помощи умрет десяток инфарктников и резко ухудшится состояние сотни хроников, оставшихся без своих капельниц.
Финальный итог: десятки, если не сотни, совершенно необязательных жертв просто от того, что перед госпитализацией один бессимптомный носитель не сдал обязательный ПЦР-тест.
Ребята, я не преувеличиваю - это катастрофа. Будут закрываться целые этажи и отделения. Через месяц может оказаться, что ни одна больница в сильно пораженных регионах тупо не функционирует т.к. все на карантине. Если вас собьет на улице машина или укусит бешеная собака вы рискуете просто остаться без помощи - ее тупо некому будет оказывать.
У меня просто нет слов.
https://www.facebook.com/yesint4/posts/1767361986762280 Семен Есилевский
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18.09.2020 19:41 Відповісти
"Минздраву хватает", а населению?
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19.09.2020 04:33 Відповісти
 
 