МОЗ вистачає коштів на боротьбу з коронавірусом, - Степанов

Міністерству охорони здоров'я України вистачає коштів на боротьбу з коронавірусною інфекцією.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна, про це заявляє міністр Максим Степанов.

"Для боротьби з COVID-19 у нас виділяються кошти з Фонду боротьби з ним, крім цього, ті кошти, які на сьогодні є в розпорядженні Міністерства охорони здоров'я, йдуть через програму "Медичні гарантії". Цих коштів нам на сьогодні вистачає", - сказав Степанов журналістам у п'ятницю в Києві.

За його словами, якщо міністерству бракуватиме коштів, то воно вирішуватиме це питання з Міністерством фінансів, "щоб вони зробили перерозподіл".

При цьому Степанов зазначив, що міністерство подавало у своєму запиті до держбюджету на 2021 рік більше коштів, ніж закладено в проєкті бюджету.

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"Зараз перебуваємо в дискусії ... Ми вважаємо, що медицина має бути в пріоритеті, зараз у нас робочі питання, ми вирішуємо, але ми подавали категорично іншу суму, і вважаємо, що це правильно для того, щоб справді побудувати реальну медицину, яка задовольнить усіх українців", - сказав міністр.

Він нагадав, що Міністерство охорони здоров'я подавало запит у розрахунку на 5% ВВП.

"Ми виходили з розрахунку, принаймні на програму медичних гарантій, відповідно до закону це 5% ВВП, ми подавали 225 млрд грн", - уточнив Степанов.