Наемники РФ закладывают противотанковые мины на автодорогах Донбасса, - СЦКК

По данным отчета СММ ОБСЕ, опубликованного 17 сентября 2020, во время выполнения наблюдательного полета беспилотный летательный аппарат СММ ОБСЕ на неподконтрольной правительству Украины территории зафиксировал ряд нарушений со стороны российско-оккупационных войск.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении украинской стороны СЦКК, опубликованном на странице пресс-центра ОС в Facebook.

"Так 13 сентября БПЛА СММ было замечено 14 противотанковых мин, установленных поперек автодороги вблизи Саханка Донецкой области. Также 8 противотанковых мин, установленных в один ряд поперек автодороги, и 20 противотанковых мин, установленных неплотными группами на восточной и западной полосах движения этой же автодороги, были зафиксировано вблизи населенного пункта Веселая Гора на Луганщине", - сказано в сообщении.

Кроме того, 16 сентября в населенном пункте Веселое Донецкой области наблюдатели впервые увидели шесть фрагментов боеприпасов, из них четыре оценены как металлические трубы от реактивных снарядов реактивной системы залпового огня (РСЗО; БМ-21 "Град", 122 мм), а два - как хвостовые стабилизаторы 120-мм минометных мин.

"Украинская сторона СЦКК отмечает, что изложенные факты четко указывают на нарушение минских договоренностей и достигнутых 22 июля 2020 договоренностей о мерах по усилению режима прекращения огня.

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Российско-оккупационные войска продолжают систематически пренебрегать режим прекращения огня и в очередной раз увеличивают минные поля, размещают боеприпасы в жилых массивах, чем подвергают опасности мирных жителей Донбасса", - добавили в СЦКК.