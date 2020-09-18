Наемники РФ закладывают противотанковые мины на автодорогах Донбасса, - СЦКК
По данным отчета СММ ОБСЕ, опубликованного 17 сентября 2020, во время выполнения наблюдательного полета беспилотный летательный аппарат СММ ОБСЕ на неподконтрольной правительству Украины территории зафиксировал ряд нарушений со стороны российско-оккупационных войск.
Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении украинской стороны СЦКК, опубликованном на странице пресс-центра ОС в Facebook.
"Так 13 сентября БПЛА СММ было замечено 14 противотанковых мин, установленных поперек автодороги вблизи Саханка Донецкой области. Также 8 противотанковых мин, установленных в один ряд поперек автодороги, и 20 противотанковых мин, установленных неплотными группами на восточной и западной полосах движения этой же автодороги, были зафиксировано вблизи населенного пункта Веселая Гора на Луганщине", - сказано в сообщении.
Кроме того, 16 сентября в населенном пункте Веселое Донецкой области наблюдатели впервые увидели шесть фрагментов боеприпасов, из них четыре оценены как металлические трубы от реактивных снарядов реактивной системы залпового огня (РСЗО; БМ-21 "Град", 122 мм), а два - как хвостовые стабилизаторы 120-мм минометных мин.
"Украинская сторона СЦКК отмечает, что изложенные факты четко указывают на нарушение минских договоренностей и достигнутых 22 июля 2020 договоренностей о мерах по усилению режима прекращения огня.
Российско-оккупационные войска продолжают систематически пренебрегать режим прекращения огня и в очередной раз увеличивают минные поля, размещают боеприпасы в жилых массивах, чем подвергают опасности мирных жителей Донбасса", - добавили в СЦКК.
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нашим же заборонено збивати, от і кидають міни в бліндажі.
Ему врать и изворачиваться - как дышать.
«Люди, которых я привык уважать, спрашивают: что я думаю о России?.. Я думаю, что русскому народу исключительно - так же исключительно, как англичанину чувство юмора - свойственно чувство особенной жестокости, хладнокровной и как бы испытывающей пределы человеческого терпения к боли, как бы изучающей цепкость, стойкость жизни. В русской жестокости чувствуется дьявольская изощренность, в ней есть нечто тонкое, изысканное. Это свойство едва ли можно объяснить словами "психоз", "садизм", словами, которые, в сущности, и вообще ничего не объясняют».
Это если по пути аэропорт не попадётся...