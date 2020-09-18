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Новости Агрессия России против Украины
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Наемники РФ закладывают противотанковые мины на автодорогах Донбасса, - СЦКК

Наемники РФ закладывают противотанковые мины на автодорогах Донбасса, - СЦКК

По данным отчета СММ ОБСЕ, опубликованного 17 сентября 2020, во время выполнения наблюдательного полета беспилотный летательный аппарат СММ ОБСЕ на неподконтрольной правительству Украины территории зафиксировал ряд нарушений со стороны российско-оккупационных войск.

Как информирует Цензор.НЕТ, об этом говорится в сообщении украинской стороны СЦКК, опубликованном на странице пресс-центра ОС в Facebook.

"Так 13 сентября БПЛА СММ было замечено 14 противотанковых мин, установленных поперек автодороги вблизи Саханка Донецкой области. Также 8 противотанковых мин, установленных в один ряд поперек автодороги, и 20 противотанковых мин, установленных неплотными группами на восточной и западной полосах движения этой же автодороги, были зафиксировано вблизи населенного пункта Веселая Гора на Луганщине", - сказано в сообщении.

Кроме того, 16 сентября в населенном пункте Веселое Донецкой области наблюдатели впервые увидели шесть фрагментов боеприпасов, из них четыре оценены как металлические трубы от реактивных снарядов реактивной системы залпового огня (РСЗО; БМ-21 "Град", 122 мм), а два - как хвостовые стабилизаторы 120-мм минометных мин.

"Украинская сторона СЦКК отмечает, что изложенные факты четко указывают на нарушение минских договоренностей и достигнутых 22 июля 2020 договоренностей о мерах по усилению режима прекращения огня. 

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Российско-оккупационные войска продолжают систематически пренебрегать режим прекращения огня и в очередной раз увеличивают минные поля, размещают боеприпасы в жилых массивах, чем подвергают опасности мирных жителей Донбасса", - добавили в СЦКК.

Наемники РФ закладывают противотанковые мины на автодорогах Донбасса, - СЦКК 01

минирование (1446) ОБСЕ (4880) СЦКК (725) операция Объединенных сил (6766)


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Топ комментарии
+12
Так это ж не запрещено перемирием, так что все норм. Ведь главное шоб перестали стрылять
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18.09.2020 14:03
+6
Вони це роблять неприцільно, тому все ОК. "Перемир'я" продовжується.
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18.09.2020 14:07
+4
та ну, это же мирные противотанковые мины, не паникуйте
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18.09.2020 14:10
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Правила форума Совет форумчан
Так это ж не запрещено перемирием, так что все норм. Ведь главное шоб перестали стрылять
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18.09.2020 14:03 Ответить
Самі на них і підриватись будуть.
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18.09.2020 14:20 Ответить
Та щось тільки по факту - наші підриваються на "невідомих взривних пристроях"!
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18.09.2020 14:30 Ответить
сєпари накидають з беспілотників.
нашим же заборонено збивати, от і кидають міни в бліндажі.
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18.09.2020 14:51 Ответить
Ото ж бо й воно! Навіть розвідку заборонили.
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18.09.2020 14:59 Ответить
«Перемирие»по-зебенски ! слуги ***** - позорники предатели , а старые иуды кравчук , фокин их прикрытие
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18.09.2020 21:03 Ответить
Вони це роблять неприцільно, тому все ОК. "Перемир'я" продовжується.
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18.09.2020 14:07 Ответить
Відсутність результату теж результат. Значить іти в наступ не збираються.
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18.09.2020 14:08 Ответить
Миру-мир.)
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18.09.2020 14:08 Ответить
Не удивлюсь, если зечмо скажет, что это мирные фейрверки.
Ему врать и изворачиваться - как дышать.
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18.09.2020 14:09 Ответить
та ну, это же мирные противотанковые мины, не паникуйте
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18.09.2020 14:10 Ответить
Сліпі спостерігачі з ОБиСиЙе надто різко і нетолерантно висловились: "міни", "поперек дороги", "непідконтрольна територія". Треба писати "предмети, за формою схожі на міни", "затруднювали проїзд", "територія іншої сторони конфлікту". А то ще кремлівський фюрер розсердиться і в його очах пропаде прагнення миру в Україні
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18.09.2020 14:17 Ответить
В начале прошлого века, откликаясь на просьбу немецкого (что уже любопытно) издания, Максим Горький дал по итогам русской революции одну из самых безжалостных, на мой взгляд, характеристик русского народа, сделав акцент на его уникальной и патологической жестокости. В статье, цитировать которую обширно можно только с пометкой «18+», есть много горьких слов, в том числе и такие:
«Люди, которых я привык уважать, спрашивают: что я думаю о России?.. Я думаю, что русскому народу исключительно - так же исключительно, как англичанину чувство юмора - свойственно чувство особенной жестокости, хладнокровной и как бы испытывающей пределы человеческого терпения к боли, как бы изучающей цепкость, стойкость жизни. В русской жестокости чувствуется дьявольская изощренность, в ней есть нечто тонкое, изысканное. Это свойство едва ли можно объяснить словами "психоз", "садизм", словами, которые, в сущности, и вообще ничего не объясняют».
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18.09.2020 14:20 Ответить
Вас окружают,как Гитлер Польшу в 1939.Настоящая война начнется с Волыни на Юг.20 дней и конец.Лукашенко готов.
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18.09.2020 14:26 Ответить
Ты Штирлиц?
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18.09.2020 14:36 Ответить
"20 дней и конец"
Это если по пути аэропорт не попадётся...
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18.09.2020 14:40 Ответить
кожний сходить з розуму по-своєму
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18.09.2020 14:36 Ответить
не сходить з розуму, а божеволіє.
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18.09.2020 16:31 Ответить
Найманці РФ закладають протитанкові міни на автодорогах Донбасу, - СЦКК - Цензор.НЕТ 634
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18.09.2020 14:39 Ответить
Найманці РФ закладають протитанкові міни на автодорогах Донбасу, - СЦКК - Цензор.НЕТ 6947
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18.09.2020 14:41 Ответить
В качестве ответной реакции - направить Лысого Жеку на закладку "фугасов" под кустиками.
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18.09.2020 14:49 Ответить
Закладка мин, как считают зелёные клоуны, несистемная, поэтому никакой угрозы Дерьмаку, Кравчуку, Факину не представляет.... Они же там не лазят.... Вражеское минирование наших территорий воспринимается кравчукчами - факиными началом интеграции лугандонии в Украину...
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18.09.2020 15:01 Ответить
это же несистемно. сепарам всё можно при зебике
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18.09.2020 16:51 Ответить
Найманці РФ закладають протитанкові міни на автодорогах Донбасу, - СЦКК - Цензор.НЕТ 2483
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18.09.2020 17:55 Ответить
https://www.youtube.com/watch?v=EsWPFafySrA&t=4630s Киев должен забыть о Минском процессе. Интервью А. Илларионова Л.Немиря
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18.09.2020 19:00 Ответить
Готовятся к передачи "раковой опухоли" Украине Зеленского.
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18.09.2020 19:02 Ответить
Да ваше ОБСЕ это куча высокооплачиваемых пидаров, где все водилы, например, донецкие. Наблюдатели,- кто попало. Толку с них, ублюдков.
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18.09.2020 21:07 Ответить
 
 