Найманці РФ закладають протитанкові міни на автодорогах Донбасу, - СЦКК

За даними звіту СММ ОБСЄ, опублікованого 17 вересня 2020 року, під час виконання спостережного польоту безпілотний літальний апарат СММ ОБСЄ на непідконтрольній уряду України території низку порушень з боку російсько-окупаційних військ.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні української сторони СЦКК, опублікованому на сторінці пресцентру ОС в Facebook.

"Так, 13 вересня БПЛА СММ було помічено чотирнадцять протитанкових мін, установлених поперек автошляху поблизу Саханки Донецької області. Також вісім протитанкових мін, установлених в один ряд поперек автошляху, і двадцять протитанкових мін, установлених нещільними групами на східній та західній смугах руху цього ж автошляху, було зафіксовано поблизу населеного пункту Весела Гора на Луганщині", - сказано в повідомленні.

Крім того, 16 вересня в населеному пункті Веселе Донецької області спостерігачі вперше побачили шість фрагментів боєприпасів, із них чотири оцінені як металеві труби від реактивних снарядів реактивної системи залпового вогню (РСЗВ; БМ-21 "Град", 122 мм), а два – як хвостові стабілізатори 120-мм мінометних мін.

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"Українська сторона СЦКК наголошує, що викладені факти чітко вказують на порушення Мінських домовленостей та досягнутих 22 липня 2020 року домовленостей щодо заходів із посилення режиму припинення вогню.

Російсько-окупаційні війська і надалі систематично нехтують режим припинення вогню та вкотре збільшують мінні поля, розміщують боєприпаси в житлових масивах, чим наражають на небезпеку мирних жителів Донбасу", - додали в СЦКК.