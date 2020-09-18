Найманці РФ закладають протитанкові міни на автодорогах Донбасу, - СЦКК
За даними звіту СММ ОБСЄ, опублікованого 17 вересня 2020 року, під час виконання спостережного польоту безпілотний літальний апарат СММ ОБСЄ на непідконтрольній уряду України території низку порушень з боку російсько-окупаційних військ.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні української сторони СЦКК, опублікованому на сторінці пресцентру ОС в Facebook.
"Так, 13 вересня БПЛА СММ було помічено чотирнадцять протитанкових мін, установлених поперек автошляху поблизу Саханки Донецької області. Також вісім протитанкових мін, установлених в один ряд поперек автошляху, і двадцять протитанкових мін, установлених нещільними групами на східній та західній смугах руху цього ж автошляху, було зафіксовано поблизу населеного пункту Весела Гора на Луганщині", - сказано в повідомленні.
Крім того, 16 вересня в населеному пункті Веселе Донецької області спостерігачі вперше побачили шість фрагментів боєприпасів, із них чотири оцінені як металеві труби від реактивних снарядів реактивної системи залпового вогню (РСЗВ; БМ-21 "Град", 122 мм), а два – як хвостові стабілізатори 120-мм мінометних мін.
"Українська сторона СЦКК наголошує, що викладені факти чітко вказують на порушення Мінських домовленостей та досягнутих 22 липня 2020 року домовленостей щодо заходів із посилення режиму припинення вогню.
Російсько-окупаційні війська і надалі систематично нехтують режим припинення вогню та вкотре збільшують мінні поля, розміщують боєприпаси в житлових масивах, чим наражають на небезпеку мирних жителів Донбасу", - додали в СЦКК.
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нашим же заборонено збивати, от і кидають міни в бліндажі.
Ему врать и изворачиваться - как дышать.
«Люди, которых я привык уважать, спрашивают: что я думаю о России?.. Я думаю, что русскому народу исключительно - так же исключительно, как англичанину чувство юмора - свойственно чувство особенной жестокости, хладнокровной и как бы испытывающей пределы человеческого терпения к боли, как бы изучающей цепкость, стойкость жизни. В русской жестокости чувствуется дьявольская изощренность, в ней есть нечто тонкое, изысканное. Это свойство едва ли можно объяснить словами "психоз", "садизм", словами, которые, в сущности, и вообще ничего не объясняют».
Это если по пути аэропорт не попадётся...