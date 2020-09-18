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Новини Агресія Росії проти України
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Найманці РФ закладають протитанкові міни на автодорогах Донбасу, - СЦКК

Найманці РФ закладають протитанкові міни на автодорогах Донбасу, - СЦКК

За даними звіту СММ ОБСЄ, опублікованого 17 вересня 2020 року, під час виконання спостережного польоту безпілотний літальний апарат СММ ОБСЄ на непідконтрольній уряду України території низку порушень з боку російсько-окупаційних військ.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в повідомленні української сторони СЦКК, опублікованому на сторінці пресцентру ОС в Facebook.

"Так, 13 вересня БПЛА СММ було помічено чотирнадцять протитанкових мін, установлених поперек автошляху поблизу Саханки Донецької області. Також вісім протитанкових мін, установлених в один ряд поперек автошляху, і двадцять протитанкових мін, установлених нещільними групами на східній та західній смугах руху цього ж автошляху, було зафіксовано поблизу населеного пункту Весела Гора на Луганщині", - сказано в повідомленні.

Крім того, 16 вересня в населеному пункті Веселе Донецької області спостерігачі вперше побачили шість фрагментів боєприпасів, із них чотири оцінені як металеві труби від реактивних снарядів реактивної системи залпового вогню (РСЗВ; БМ-21 "Град", 122 мм), а два – як хвостові стабілізатори 120-мм мінометних мін.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Від початку вересня РФ перекинула на Донбас 15 одиниць бойової техніки, 6 вагонів і 10 вантажівок з мінами і боєприпасами, - розвідка

"Українська сторона СЦКК наголошує, що викладені факти чітко вказують на порушення Мінських домовленостей та досягнутих 22 липня 2020 року домовленостей щодо заходів із посилення режиму припинення вогню.

Російсько-окупаційні війська і надалі систематично нехтують режим припинення вогню та вкотре збільшують мінні поля, розміщують боєприпаси в житлових масивах, чим наражають на небезпеку мирних жителів Донбасу", - додали в СЦКК.

Найманці РФ закладають протитанкові міни на автодорогах Донбасу, - СЦКК 01

Автор: 

мінування (1218) ОБСЄ (3507) СЦКК (642) операція Об’єднаних сил (6725)


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Топ коментарі
+12
Так это ж не запрещено перемирием, так что все норм. Ведь главное шоб перестали стрылять
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18.09.2020 14:03
+6
Вони це роблять неприцільно, тому все ОК. "Перемир'я" продовжується.
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18.09.2020 14:07
+4
та ну, это же мирные противотанковые мины, не паникуйте
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18.09.2020 14:10
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Так это ж не запрещено перемирием, так что все норм. Ведь главное шоб перестали стрылять
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18.09.2020 14:03 Відповісти
Самі на них і підриватись будуть.
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18.09.2020 14:20 Відповісти
Та щось тільки по факту - наші підриваються на "невідомих взривних пристроях"!
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18.09.2020 14:30 Відповісти
сєпари накидають з беспілотників.
нашим же заборонено збивати, от і кидають міни в бліндажі.
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18.09.2020 14:51 Відповісти
Ото ж бо й воно! Навіть розвідку заборонили.
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18.09.2020 14:59 Відповісти
«Перемирие»по-зебенски ! слуги ***** - позорники предатели , а старые иуды кравчук , фокин их прикрытие
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18.09.2020 21:03 Відповісти
Вони це роблять неприцільно, тому все ОК. "Перемир'я" продовжується.
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18.09.2020 14:07 Відповісти
Відсутність результату теж результат. Значить іти в наступ не збираються.
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18.09.2020 14:08 Відповісти
Миру-мир.)
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18.09.2020 14:08 Відповісти
Не удивлюсь, если зечмо скажет, что это мирные фейрверки.
Ему врать и изворачиваться - как дышать.
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18.09.2020 14:09 Відповісти
та ну, это же мирные противотанковые мины, не паникуйте
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18.09.2020 14:10 Відповісти
Сліпі спостерігачі з ОБиСиЙе надто різко і нетолерантно висловились: "міни", "поперек дороги", "непідконтрольна територія". Треба писати "предмети, за формою схожі на міни", "затруднювали проїзд", "територія іншої сторони конфлікту". А то ще кремлівський фюрер розсердиться і в його очах пропаде прагнення миру в Україні
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18.09.2020 14:17 Відповісти
В начале прошлого века, откликаясь на просьбу немецкого (что уже любопытно) издания, Максим Горький дал по итогам русской революции одну из самых безжалостных, на мой взгляд, характеристик русского народа, сделав акцент на его уникальной и патологической жестокости. В статье, цитировать которую обширно можно только с пометкой «18+», есть много горьких слов, в том числе и такие:
«Люди, которых я привык уважать, спрашивают: что я думаю о России?.. Я думаю, что русскому народу исключительно - так же исключительно, как англичанину чувство юмора - свойственно чувство особенной жестокости, хладнокровной и как бы испытывающей пределы человеческого терпения к боли, как бы изучающей цепкость, стойкость жизни. В русской жестокости чувствуется дьявольская изощренность, в ней есть нечто тонкое, изысканное. Это свойство едва ли можно объяснить словами "психоз", "садизм", словами, которые, в сущности, и вообще ничего не объясняют».
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18.09.2020 14:20 Відповісти
Вас окружают,как Гитлер Польшу в 1939.Настоящая война начнется с Волыни на Юг.20 дней и конец.Лукашенко готов.
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18.09.2020 14:26 Відповісти
Ты Штирлиц?
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18.09.2020 14:36 Відповісти
"20 дней и конец"
Это если по пути аэропорт не попадётся...
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18.09.2020 14:40 Відповісти
кожний сходить з розуму по-своєму
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18.09.2020 14:36 Відповісти
не сходить з розуму, а божеволіє.
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18.09.2020 16:31 Відповісти
Найманці РФ закладають протитанкові міни на автодорогах Донбасу, - СЦКК - Цензор.НЕТ 634
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18.09.2020 14:39 Відповісти
Найманці РФ закладають протитанкові міни на автодорогах Донбасу, - СЦКК - Цензор.НЕТ 6947
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18.09.2020 14:41 Відповісти
В качестве ответной реакции - направить Лысого Жеку на закладку "фугасов" под кустиками.
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18.09.2020 14:49 Відповісти
Закладка мин, как считают зелёные клоуны, несистемная, поэтому никакой угрозы Дерьмаку, Кравчуку, Факину не представляет.... Они же там не лазят.... Вражеское минирование наших территорий воспринимается кравчукчами - факиными началом интеграции лугандонии в Украину...
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18.09.2020 15:01 Відповісти
это же несистемно. сепарам всё можно при зебике
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18.09.2020 16:51 Відповісти
Найманці РФ закладають протитанкові міни на автодорогах Донбасу, - СЦКК - Цензор.НЕТ 2483
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18.09.2020 17:55 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=EsWPFafySrA&t=4630s Киев должен забыть о Минском процессе. Интервью А. Илларионова Л.Немиря
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18.09.2020 19:00 Відповісти
Готовятся к передачи "раковой опухоли" Украине Зеленского.
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18.09.2020 19:02 Відповісти
Да ваше ОБСЕ это куча высокооплачиваемых пидаров, где все водилы, например, донецкие. Наблюдатели,- кто попало. Толку с них, ублюдков.
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18.09.2020 21:07 Відповісти
 
 