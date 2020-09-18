Зеленский поздравил иудеев с Рош ха-Шана: "Счастливого и сладкого Нового года!"
Президент Украины Владимир Зеленский поздравил еврейскую общину Украины и всех, кто празднует Рош ха-Шана с Новым, 5781, годом.
Об этом глава государства написал на своей странице в Facebook, передает Цензор.НЕТ.
"Уважаемая еврейская община Украины и все, кто празднует Рош ха-Шана! Примите мои сердечные поздравления по случаю Нового, 5781, года.
Для вас эти дни всегда являются временем для осмысления жизни, самоанализа и духовной настройки на следующий год. Надеемся, что для всех нас он будет легче, чем уходящий", - говорится в поздравлении президента Украины.
Вместе с тем, Зеленский отметил, что ради безопасности жизни и здоровья людей, которые являются высшей ценностью, Украина была вынуждена ограничить массовые мероприятия в стране, в том числе и часть традиционного празднования этого праздника: "Но в Киеве, Днепре, Умани, Иерусалиме, Нью-Йорке и в других местах планеты еврейский народ молится за мир и благополучие для всего человечества".
"Мы благодарим всех за понимание и взаимодействие в важных вопросах безопасности людей. Верим, что вместе мы обязательно сможем преодолеть все вызовы, которые стоят перед нами и в следующем году вернуться к привычному ритму жизни.
Желаю каждому из вас, счастливого и сладкого Нового года!" - резюмировал президент Украины.
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Любитель "руского міра" спасається в нащадків "фошістоФФ"
Фарцовщик Гепа летить лікуватися не в "вялікую рассеюшку", де антивірусну вакцину випробував на власній дочці сам ПУ, а до "фошістоФФ" - до Німеччини. За що дєди ваевалі-то? Правда, чомусь не вчепив до "фошістоФФ" ні колорадську стрічку, ні шапку з червоною зіркою , ні медальку від Путіна "75 лєт побєди на фашістской Германієй"?
"Вєлікій хозяйствєннік", сєпар і корупціонер Гєпа за якого рве всі свої отвори совкова вата, лікується не у вкрай реформованому ним Харкові, а на ненависному йому загниваючому Заході, у ненависних німців! Бо в психлікарні в Україні..його в свій час чи то НЕДОлікували, чи то ПЕРЕлікували?
Ну що, вата срана, голосуюча за прокацаплених ригів і "шаветскій шаюз", дивіться куди ваш головний гуру поїхав на лікування залишивши вас наодинці з вашим рузькім міром
А що сказав би "таваріщ Сталін" , бо Жуков, за якого топить ця тварюка, - в труні перевертається. А таваріщ ПУ - це ж просто презирливе невизнання його вакцини?
А "таваріщ Лєнін", який точно в такій позі сфоткався перед смертю в Горках - схвалив би, бо сам звідти починав....
Правда Лєнін - починав, а фарцовщик Гепа - може закінчити..."
Щас бы и проблем не было.
шо
тільки не зрозуміло, чому не привітав мусульман 20 серпня з їхнім новим роком? ))
От клоун - в нього на кордоні тисячі хасидів не можуть попасти в Україну, а він з них знущається
Или потому и самая бедная, что рулят те, кто заботится только о своих ?