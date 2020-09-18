Зеленский поздравил иудеев с Рош ха-Шана: "Счастливого и сладкого Нового года!"

Президент Украины Владимир Зеленский поздравил еврейскую общину Украины и всех, кто празднует Рош ха-Шана с Новым, 5781, годом.

Об этом глава государства написал на своей странице в Facebook, передает Цензор.НЕТ.

"Уважаемая еврейская община Украины и все, кто празднует Рош ха-Шана! Примите мои сердечные поздравления по случаю Нового, 5781, года.

Для вас эти дни всегда являются временем для осмысления жизни, самоанализа и духовной настройки на следующий год. Надеемся, что для всех нас он будет легче, чем уходящий", - говорится в поздравлении президента Украины.

Вместе с тем, Зеленский отметил, что ради безопасности жизни и здоровья людей, которые являются высшей ценностью, Украина была вынуждена ограничить массовые мероприятия в стране, в том числе и часть традиционного празднования этого праздника: "Но в Киеве, Днепре, Умани, Иерусалиме, Нью-Йорке и в других местах планеты еврейский народ молится за мир и благополучие для всего человечества".

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"Мы благодарим всех за понимание и взаимодействие в важных вопросах безопасности людей. Верим, что вместе мы обязательно сможем преодолеть все вызовы, которые стоят перед нами и в следующем году вернуться к привычному ритму жизни.

Желаю каждому из вас, счастливого и сладкого Нового года!" - резюмировал президент Украины.