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Зеленський привітав іудеїв з Рош га-Шана: "Щасливого і солодкого Нового року!"

Зеленський привітав іудеїв з Рош га-Шана:

Президент України Володимир Зеленський привітав єврейську громаду України та всіх, хто святкує Рош га-Шана, з Новим, 5781, роком.

Про це глава держави написав на своїй сторінці у Facebook, передає Цензор.НЕТ.

"Шановна єврейська громадо України та всі, хто святкує Рош га-Шана! Прийміть мої сердечні вітання з нагоди нового, 5781, року.

Для вас ці дні завжди є часом для осмислення життя, самоаналізу та духовного налаштування на наступний рік. Сподіваємось, що для всіх нас він буде легшим, ніж рік, що минає", - йдеться в привітанні президента України.

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Водночас Зеленський зазначив, що задля безпеки життя та здоров’я людей, що є найвищою цінністю, Україна була змушена обмежити масові заходи у країні, зокрема й частину традиційного відзначення цього свята: "Але у Києві, Дніпрі, Умані, Єрусалимі, Нью-Йорку та в інших місцях планети єврейський народ молиться за мир і добробут для всього людства".

"Ми дякуємо всім за розуміння та взаємодію у важливих питаннях безпеки людей. Віримо, що разом ми обов’язково зможемо подолати всі виклики, що постали перед нами, і наступного року повернутися до звичного ритму життя.

Бажаю кожному з вас щасливого й солодкого Нового року!" - резюмував президент України.

Зеленський привітав іудеїв з Рош га-Шана: Щасливого і солодкого Нового року! 01

Автор: 

Зеленський Володимир (23927) карантин (18172) свято (682) хасиди (176) COVID-19 (19765) коронавірус (19923)


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Топ коментарі
+21
оттуда
Зеленский поздравил иудеев с Рош ха-Шана: "Счастливого и сладкого Нового года!" - Цензор.НЕТ 5077
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18.09.2020 14:28
+13
а про сладкого Нового года, он откуда в курсе?
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18.09.2020 14:26
+10
5781 год на дворе. Да какая разница?
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18.09.2020 14:26
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5781 год на дворе. Да какая разница?
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18.09.2020 14:26 Відповісти
Зеленський привітав іудеїв з Рош га-Шана: "Щасливого і солодкого Нового року!" - Цензор.НЕТ 8495
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18.09.2020 14:46 Відповісти
Вот ты достал с этим чёсом,Атаманюк.
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18.09.2020 15:16 Відповісти
а про сладкого Нового года, он откуда в курсе?
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18.09.2020 14:26 Відповісти
оттуда
Зеленский поздравил иудеев с Рош ха-Шана: "Счастливого и сладкого Нового года!" - Цензор.НЕТ 5077
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18.09.2020 14:28 Відповісти
Это же образцовый *******.
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18.09.2020 23:04 Відповісти
Потролил друзей-хасидов на границе? Паприколу?
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18.09.2020 14:28 Відповісти
своих заранее поздравляет)
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18.09.2020 14:29 Відповісти
Оксюморон...

Любитель "руского міра" спасається в нащадків "фошістоФФ"

Фарцовщик Гепа летить лікуватися не в "вялікую рассеюшку", де антивірусну вакцину випробував на власній дочці сам ПУ, а до "фошістоФФ" - до Німеччини. За що дєди ваевалі-то? Правда, чомусь не вчепив до "фошістоФФ" ні колорадську стрічку, ні шапку з червоною зіркою , ні медальку від Путіна "75 лєт побєди на фашістской Германієй"?

"Вєлікій хозяйствєннік", сєпар і корупціонер Гєпа за якого рве всі свої отвори совкова вата, лікується не у вкрай реформованому ним Харкові, а на ненависному йому загниваючому Заході, у ненависних німців! Бо в психлікарні в Україні..його в свій час чи то НЕДОлікували, чи то ПЕРЕлікували?

Ну що, вата срана, голосуюча за прокацаплених ригів і "шаветскій шаюз", дивіться куди ваш головний гуру поїхав на лікування залишивши вас наодинці з вашим рузькім міром

А що сказав би "таваріщ Сталін" , бо Жуков, за якого топить ця тварюка, - в труні перевертається. А таваріщ ПУ - це ж просто презирливе невизнання його вакцини?

А "таваріщ Лєнін", який точно в такій позі сфоткався перед смертю в Горках - схвалив би, бо сам звідти починав....

Правда Лєнін - починав, а фарцовщик Гепа - може закінчити..."
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18.09.2020 14:49 Відповісти
кернес - типично немецкая хвамилия... правда, на идиш
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18.09.2020 14:58 Відповісти
Раввины, обрежьте его "взад".
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18.09.2020 14:34 Відповісти
Вроде ж есть процедура возвращения девственности девушкам, вот и пусть ему шкиряка (крайнюю плоть) обратно примотают скотчем ?
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18.09.2020 14:38 Відповісти
не ту головку, ой не ту головку, подслеповатый ребе маленькому Вовке обрезал
Щас бы и проблем не было.
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18.09.2020 14:41 Відповісти
Зеленский поздравил иудеев с Рош ха-Шана: "Счастливого и сладкого Нового года!"

шо
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18.09.2020 14:35 Відповісти
отвези им сладостей на границу.
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18.09.2020 14:37 Відповісти
Зеленський привітав іудеїв з Рош га-Шана: "Щасливого і солодкого Нового року!" - Цензор.НЕТ 7492
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18.09.2020 14:41 Відповісти
Зеленський привітав іудеїв з Рош га-Шана: "Щасливого і солодкого Нового року!" - Цензор.НЕТ 6708
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18.09.2020 14:44 Відповісти
Зеленський привітав іудеїв з Рош га-Шана: "Щасливого і солодкого Нового року!" - Цензор.НЕТ 8798
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18.09.2020 14:47 Відповісти
Зеленський привітав іудеїв з Рош га-Шана: "Щасливого і солодкого Нового року!" - Цензор.НЕТ 6275
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18.09.2020 14:57 Відповісти
Ай,вэй хорошо то как
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18.09.2020 17:38 Відповісти
" И прослезился..." (с)
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18.09.2020 14:45 Відповісти
Зеленський привітав іудеїв з Рош га-Шана: "Щасливого і солодкого Нового року!" - Цензор.НЕТ 8496
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18.09.2020 14:51 Відповісти
Зеленський привітав іудеїв з Рош га-Шана: "Щасливого і солодкого Нового року!" - Цензор.НЕТ 9
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18.09.2020 14:53 Відповісти
Зеленський привітав іудеїв з Рош га-Шана: "Щасливого і солодкого Нового року!" - Цензор.НЕТ 3257
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18.09.2020 14:54 Відповісти
Чисто поржать,а шапки у них эти из бобров?
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18.09.2020 17:41 Відповісти
ой-вей, який маладєць цей бубачка, про усі свята пам'ятає!
тільки не зрозуміло, чому не привітав мусульман 20 серпня з їхнім новим роком? ))
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18.09.2020 14:54 Відповісти
Да кажется было,что то невнятное хрюканул...
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18.09.2020 17:42 Відповісти
Вот это - его. Природное. Клоунское занятие - развлекать, поздравлять, смешить, кривляться, писюн показывать....Ну зачем оно полезло в политику? Оно не читало, по ТВ не видело, что война идёт полным ходом? Может, всё-таки, досрочные перевыборы? Пока страны не лишились....
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18.09.2020 15:15 Відповісти
Не с нашим счастьем.
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18.09.2020 16:38 Відповісти
У вас на Моржовии -да, там же и придумали, повторятся больше не буду ,если ты тупой и упоротый ,то идешьнах...
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18.09.2020 18:45 Відповісти
Президент Украины Владимир Зеленский поздравил еврейскую общину Украины и всех, кто празднует Рош ха-Шана с Новым, 5781, годом. Источник: https://censor.net/ru/n3220100

От клоун - в нього на кордоні тисячі хасидів не можуть попасти в Україну, а він з них знущається
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18.09.2020 15:32 Відповісти
Поздравил иудеев с Рош ха-Шана: "Счастливого и сладкого Нового года! Ваш сладкий"
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18.09.2020 15:59 Відповісти
То їхав би з ними в Білорусь святкувати. Ото був би українцям подарунок на єврейський новий рік.
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18.09.2020 17:17 Відповісти
мусор пойди за ними убери за своими жи..ми
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18.09.2020 18:18 Відповісти
Не,ну чо вы?Это же не воинов поздравлять,это оно не забудет. И не забыл!!!
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18.09.2020 18:46 Відповісти
сладкий сладких поздравил
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18.09.2020 21:09 Відповісти
хай ця шмаркля їде на кордон та збере сміття після своїх братів
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18.09.2020 23:15 Відповісти
всё правильно.
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19.09.2020 04:42 Відповісти
Пусть укажет откуда возьмётся сладость, если Украина самая бедная страна Европы ?
Или потому и самая бедная, что рулят те, кто заботится только о своих ?
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19.09.2020 10:15 Відповісти
 
 