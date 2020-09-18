Зеленський привітав іудеїв з Рош га-Шана: "Щасливого і солодкого Нового року!"

Президент України Володимир Зеленський привітав єврейську громаду України та всіх, хто святкує Рош га-Шана, з Новим, 5781, роком.

Про це глава держави написав на своїй сторінці у Facebook, передає Цензор.НЕТ.

"Шановна єврейська громадо України та всі, хто святкує Рош га-Шана! Прийміть мої сердечні вітання з нагоди нового, 5781, року.

Для вас ці дні завжди є часом для осмислення життя, самоаналізу та духовного налаштування на наступний рік. Сподіваємось, що для всіх нас він буде легшим, ніж рік, що минає", - йдеться в привітанні президента України.

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Водночас Зеленський зазначив, що задля безпеки життя та здоров’я людей, що є найвищою цінністю, Україна була змушена обмежити масові заходи у країні, зокрема й частину традиційного відзначення цього свята: "Але у Києві, Дніпрі, Умані, Єрусалимі, Нью-Йорку та в інших місцях планети єврейський народ молиться за мир і добробут для всього людства".

"Ми дякуємо всім за розуміння та взаємодію у важливих питаннях безпеки людей. Віримо, що разом ми обов’язково зможемо подолати всі виклики, що постали перед нами, і наступного року повернутися до звичного ритму життя.

Бажаю кожному з вас щасливого й солодкого Нового року!" - резюмував президент України.