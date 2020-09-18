Зеленський привітав іудеїв з Рош га-Шана: "Щасливого і солодкого Нового року!"
Президент України Володимир Зеленський привітав єврейську громаду України та всіх, хто святкує Рош га-Шана, з Новим, 5781, роком.
Про це глава держави написав на своїй сторінці у Facebook, передає Цензор.НЕТ.
"Шановна єврейська громадо України та всі, хто святкує Рош га-Шана! Прийміть мої сердечні вітання з нагоди нового, 5781, року.
Для вас ці дні завжди є часом для осмислення життя, самоаналізу та духовного налаштування на наступний рік. Сподіваємось, що для всіх нас він буде легшим, ніж рік, що минає", - йдеться в привітанні президента України.
Водночас Зеленський зазначив, що задля безпеки життя та здоров’я людей, що є найвищою цінністю, Україна була змушена обмежити масові заходи у країні, зокрема й частину традиційного відзначення цього свята: "Але у Києві, Дніпрі, Умані, Єрусалимі, Нью-Йорку та в інших місцях планети єврейський народ молиться за мир і добробут для всього людства".
"Ми дякуємо всім за розуміння та взаємодію у важливих питаннях безпеки людей. Віримо, що разом ми обов’язково зможемо подолати всі виклики, що постали перед нами, і наступного року повернутися до звичного ритму життя.
Бажаю кожному з вас щасливого й солодкого Нового року!" - резюмував президент України.
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Любитель "руского міра" спасається в нащадків "фошістоФФ"
Фарцовщик Гепа летить лікуватися не в "вялікую рассеюшку", де антивірусну вакцину випробував на власній дочці сам ПУ, а до "фошістоФФ" - до Німеччини. За що дєди ваевалі-то? Правда, чомусь не вчепив до "фошістоФФ" ні колорадську стрічку, ні шапку з червоною зіркою , ні медальку від Путіна "75 лєт побєди на фашістской Германієй"?
"Вєлікій хозяйствєннік", сєпар і корупціонер Гєпа за якого рве всі свої отвори совкова вата, лікується не у вкрай реформованому ним Харкові, а на ненависному йому загниваючому Заході, у ненависних німців! Бо в психлікарні в Україні..його в свій час чи то НЕДОлікували, чи то ПЕРЕлікували?
Ну що, вата срана, голосуюча за прокацаплених ригів і "шаветскій шаюз", дивіться куди ваш головний гуру поїхав на лікування залишивши вас наодинці з вашим рузькім міром
А що сказав би "таваріщ Сталін" , бо Жуков, за якого топить ця тварюка, - в труні перевертається. А таваріщ ПУ - це ж просто презирливе невизнання його вакцини?
А "таваріщ Лєнін", який точно в такій позі сфоткався перед смертю в Горках - схвалив би, бо сам звідти починав....
Правда Лєнін - починав, а фарцовщик Гепа - може закінчити..."
Щас бы и проблем не было.
шо
тільки не зрозуміло, чому не привітав мусульман 20 серпня з їхнім новим роком? ))
От клоун - в нього на кордоні тисячі хасидів не можуть попасти в Україну, а він з них знущається
Или потому и самая бедная, что рулят те, кто заботится только о своих ?