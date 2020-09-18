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Новости Коронавирус и карантин
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Установили новые эпидемические зоны, Киев по-прежнему в "оранжевой". СПИСОК

Установили новые эпидемические зоны, Киев по-прежнему в

Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций (ТЭБ и ЧС) на заседании в пятницу установила новое эпидемическое зонирование в Украине с 21 сентября.

Об этом сообщил в Фейсбуке министр Кабинета министров Олег Немчинов, информирует Цензор.НЕТ.

"Сегодня состоялось внеочередное заседание Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций. С 00 часов 00 минут 21 сентября (понедельник) начнет действовать новое эпидемическое зонирование. Город Киев остается в оранжевой зоне", - написал он.

Немчинов опубликовал список городов из красной, оранжевой и желтой карантинных зон. Он отметил, что новые эпидемиологические уровни устанавливаются на 14 дней.

Также на Цензор.НЕТ: За сутки в Украине COVID-19 заболели 3 228 человек, выздоровели - 1 573, умерли - 68

Установили новые эпидемические зоны, Киев по-прежнему в оранжевой 01
Установили новые эпидемические зоны, Киев по-прежнему в оранжевой 02
Установили новые эпидемические зоны, Киев по-прежнему в оранжевой 03
Установили новые эпидемические зоны, Киев по-прежнему в оранжевой 04
Установили новые эпидемические зоны, Киев по-прежнему в оранжевой 05
Установили новые эпидемические зоны, Киев по-прежнему в оранжевой 06
Установили новые эпидемические зоны, Киев по-прежнему в оранжевой 07

Автор: 

карантин (16729) COVID-19 (18608) Немчинов Олег (171) коронавирус (17042)


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Аллілуя братья! Після візиту віслюка оманського, Івано-Франківськ після червоної вже в помаранчевій зоні! Чудесне зцілення?
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18.09.2020 17:59 Ответить
Кабы в тернопольской области нет ни чортивського ни залищиського районов.
Надо - чортківський, заліщицький.
Других не проверял, но чортивськый позабавил.
Сейчас в 30 км оттуда, а вдруг..
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18.09.2020 18:01 Ответить
Пох, полные маршрутки, большинство без масок.смысл в этих зонах какой, если нет контроля. С растаможкой зеля ******, приходится общ. Транспортом кататься
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19.09.2020 08:51 Ответить
 
 