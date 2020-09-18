Установили новые эпидемические зоны, Киев по-прежнему в "оранжевой". СПИСОК
Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций (ТЭБ и ЧС) на заседании в пятницу установила новое эпидемическое зонирование в Украине с 21 сентября.
Об этом сообщил в Фейсбуке министр Кабинета министров Олег Немчинов, информирует Цензор.НЕТ.
"Сегодня состоялось внеочередное заседание Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций. С 00 часов 00 минут 21 сентября (понедельник) начнет действовать новое эпидемическое зонирование. Город Киев остается в оранжевой зоне", - написал он.
Немчинов опубликовал список городов из красной, оранжевой и желтой карантинных зон. Он отметил, что новые эпидемиологические уровни устанавливаются на 14 дней.
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Надо - чортківський, заліщицький.
Других не проверял, но чортивськый позабавил.
Сейчас в 30 км оттуда, а вдруг..