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Встановили нові епідемічні зони, Київ, як і раніше, в "помаранчевій". ПЕРЕЛІК

Встановили нові епідемічні зони, Київ, як і раніше, в

Державна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій (ТЕБ та НС) на засіданні в п'ятницю встановила нове епідемічне зонування в Україні з 21 вересня.

Про це повідомив у Фейсбуці міністр Кабінету міністрів Олег Немчінов, інформує Цензор.НЕТ.

"Сьогодні відбулося позачергове засідання Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. З 00 годин 00 хвилин 21 вересня (четвер) почне діяти нове епідемічне зонування. Місто Київ залишається в помаранчевій зоні", - написав він.

Немчінов опублікував список міст з червоної, помаранчевої і жовтої карантинних зон. Він зазначив, що нові епідеміологічні рівні встановлюються на 14 днів.

Також читайте: З 14 вересня в Україні встановлюється нове епідемічне зонування, Київ - у помаранчевій зоні, - міністр Кабміну Немчінов. КАРТА

Встановили нові епідемічні зони, Київ, як і раніше, в помаранчевій 01

Встановили нові епідемічні зони, Київ, як і раніше, в помаранчевій 02
Встановили нові епідемічні зони, Київ, як і раніше, в помаранчевій 03
Встановили нові епідемічні зони, Київ, як і раніше, в помаранчевій 04
Встановили нові епідемічні зони, Київ, як і раніше, в помаранчевій 05
Встановили нові епідемічні зони, Київ, як і раніше, в помаранчевій 06
Встановили нові епідемічні зони, Київ, як і раніше, в помаранчевій 07

Автор: 

карантин (18172) COVID-19 (19765) Немчінов Олег (208) коронавірус (19923)


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Аллілуя братья! Після візиту віслюка оманського, Івано-Франківськ після червоної вже в помаранчевій зоні! Чудесне зцілення?
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18.09.2020 17:59 Відповісти
Кабы в тернопольской области нет ни чортивського ни залищиського районов.
Надо - чортківський, заліщицький.
Других не проверял, но чортивськый позабавил.
Сейчас в 30 км оттуда, а вдруг..
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18.09.2020 18:01 Відповісти
Пох, полные маршрутки, большинство без масок.смысл в этих зонах какой, если нет контроля. С растаможкой зеля ******, приходится общ. Транспортом кататься
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19.09.2020 08:51 Відповісти
 
 