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Встановили нові епідемічні зони, Київ, як і раніше, в "помаранчевій". ПЕРЕЛІК
Державна комісія з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій (ТЕБ та НС) на засіданні в п'ятницю встановила нове епідемічне зонування в Україні з 21 вересня.
Про це повідомив у Фейсбуці міністр Кабінету міністрів Олег Немчінов, інформує Цензор.НЕТ.
"Сьогодні відбулося позачергове засідання Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій. З 00 годин 00 хвилин 21 вересня (четвер) почне діяти нове епідемічне зонування. Місто Київ залишається в помаранчевій зоні", - написав він.
Немчінов опублікував список міст з червоної, помаранчевої і жовтої карантинних зон. Він зазначив, що нові епідеміологічні рівні встановлюються на 14 днів.
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Надо - чортківський, заліщицький.
Других не проверял, но чортивськый позабавил.
Сейчас в 30 км оттуда, а вдруг..