Полиция и пограничники ищут нелегалов среди хасидов в Умани, - МВД

Пограничники совместно с миграционной службой и Национальной полицией проверяют иностранцев в Умани.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МВД.

Особое внимание уделено их возможным злоупотреблениям при пересечении государственной границы Украины.

"Государственная пограничная служба не исключает, что отдельные иностранцы могли подделать документы, подтверждающие цель их приезда в Украину, в частности о лечении, различные приглашения, а также несоблюдение правил транзитного проезда по нашей стране, который мог длиться не более 48 часов", - говорится в сообщении.

Правоохранители уже разоблачили определенное количество лиц, которые не соблюдали условия въезда и пренебрегли законодательством Украины.

Эти лица будут отправлены за пределы Украины с запретом въезда минимум на 3 года.

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