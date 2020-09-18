Полиция и пограничники ищут нелегалов среди хасидов в Умани, - МВД
Пограничники совместно с миграционной службой и Национальной полицией проверяют иностранцев в Умани.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МВД.
Особое внимание уделено их возможным злоупотреблениям при пересечении государственной границы Украины.
"Государственная пограничная служба не исключает, что отдельные иностранцы могли подделать документы, подтверждающие цель их приезда в Украину, в частности о лечении, различные приглашения, а также несоблюдение правил транзитного проезда по нашей стране, который мог длиться не более 48 часов", - говорится в сообщении.
Правоохранители уже разоблачили определенное количество лиц, которые не соблюдали условия въезда и пренебрегли законодательством Украины.
Эти лица будут отправлены за пределы Украины с запретом въезда минимум на 3 года.
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