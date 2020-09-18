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Полиция и пограничники ищут нелегалов среди хасидов в Умани, - МВД

Полиция и пограничники ищут нелегалов среди хасидов в Умани, - МВД

Пограничники совместно с миграционной службой и Национальной полицией проверяют иностранцев в Умани.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу МВД.

Особое внимание уделено их возможным злоупотреблениям при пересечении государственной границы Украины.

"Государственная пограничная служба не исключает, что отдельные иностранцы могли подделать документы, подтверждающие цель их приезда в Украину, в частности о лечении, различные приглашения, а также несоблюдение правил транзитного проезда по нашей стране, который мог длиться не более 48 часов", - говорится в сообщении.

Правоохранители уже разоблачили определенное количество лиц, которые не соблюдали условия въезда и пренебрегли законодательством Украины.

Эти лица будут отправлены за пределы Украины с запретом въезда минимум на 3 года.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Хасиды должны вернуться в Беларусь, а оттуда - домой, - посол Израиля Лион

Автор: 

иностранец (492) МВД (9320) нелегалы (452) Умань (362) хасиды (255)


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Топ комментарии
+3
За два дня и Умани от мусора не будет видно.Им полчаса хватает , чтобы нагадить.С границы ушли , а что там оставили , какой срач ...
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18.09.2020 18:44
+2
хто по Умані ходить в червоних шароварах та в шляпах з пейсами.. - той і є нелегал "замаскований"
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18.09.2020 20:09
+1
Та отдайте им их идола.
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18.09.2020 18:18
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Свинарник з Умані вони за два дні зроблят !!))
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18.09.2020 18:25 Ответить
За два дня и Умани от мусора не будет видно.Им полчаса хватает , чтобы нагадить.С границы ушли , а что там оставили , какой срач ...
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18.09.2020 18:44 Ответить
Та отдайте им их идола.
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18.09.2020 18:18 Ответить
А ні , вони мают до нього їхати саме в Умань , це його заповіт !!))
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18.09.2020 18:23 Ответить
а граница что не охраняется или за бабки прошли, а теперь ищут.
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18.09.2020 18:22 Ответить
Дурне питання , ти наче з Марса !!))
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18.09.2020 18:24 Ответить
Віз з галактики Андромеда.
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18.09.2020 18:30 Ответить
Полиция и пограничники ищут нелегалов среди хасидов в Умани, - МВД - Цензор.НЕТ 6226
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18.09.2020 18:39 Ответить
Надеются ободрать как липку бедолаг!
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18.09.2020 18:45 Ответить
Нехай щастить,"бедолагам" !!)))
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18.09.2020 18:59 Ответить
...причем во всем мире!
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18.09.2020 19:44 Ответить
А как пейсатые могли нелегально в Украину попасть? Или власть сама рассписывается в своей несостоятельности,и признает что наша граница это проходной двор?
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18.09.2020 20:07 Ответить
хто по Умані ходить в червоних шароварах та в шляпах з пейсами.. - той і є нелегал "замаскований"
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18.09.2020 20:09 Ответить
 
 