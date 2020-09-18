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Поліція та прикордонники шукають нелегалів серед хасидів в Умані, - МВС

Поліція та прикордонники шукають нелегалів серед хасидів в Умані, - МВС

Прикордонники спільно з міграційною службою та Національною поліцією перевіряють іноземців в Умані.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МВС.

Особливу увагу приділено їхнім можливим зловживанням під час перетину державного кордону України.

"Державна прикордонна служба не виключає, що окремі іноземці могли підробити документи, що підтверджують мету їхнього приїзду в Україну, зокрема про лікування, різні запрошення, а також недотримання правил транзитного проїзду нашою країною, який міг тривати не більше 48 годин", - сказано в повідомленні.

Правоохоронці вже викрили певну кількість осіб, які не дотрималися умов в'їзду і знехтували законодавством України.

Цих осіб буде відправлено за межі України із забороною в'їзду мінімум на 3 роки.

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Автор: 

іноземець (390) МВС (3503) нелегали (383) Умань (242) хасиди (176)


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Топ коментарі
+3
За два дня и Умани от мусора не будет видно.Им полчаса хватает , чтобы нагадить.С границы ушли , а что там оставили , какой срач ...
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18.09.2020 18:44
+2
хто по Умані ходить в червоних шароварах та в шляпах з пейсами.. - той і є нелегал "замаскований"
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18.09.2020 20:09
+1
Та отдайте им их идола.
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18.09.2020 18:18
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Свинарник з Умані вони за два дні зроблят !!))
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18.09.2020 18:25 Відповісти
За два дня и Умани от мусора не будет видно.Им полчаса хватает , чтобы нагадить.С границы ушли , а что там оставили , какой срач ...
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18.09.2020 18:44 Відповісти
Та отдайте им их идола.
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18.09.2020 18:18 Відповісти
А ні , вони мают до нього їхати саме в Умань , це його заповіт !!))
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18.09.2020 18:23 Відповісти
а граница что не охраняется или за бабки прошли, а теперь ищут.
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18.09.2020 18:22 Відповісти
Дурне питання , ти наче з Марса !!))
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18.09.2020 18:24 Відповісти
Віз з галактики Андромеда.
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18.09.2020 18:30 Відповісти
Полиция и пограничники ищут нелегалов среди хасидов в Умани, - МВД - Цензор.НЕТ 6226
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18.09.2020 18:39 Відповісти
Надеются ободрать как липку бедолаг!
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18.09.2020 18:45 Відповісти
Нехай щастить,"бедолагам" !!)))
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18.09.2020 18:59 Відповісти
...причем во всем мире!
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18.09.2020 19:44 Відповісти
А как пейсатые могли нелегально в Украину попасть? Или власть сама рассписывается в своей несостоятельности,и признает что наша граница это проходной двор?
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18.09.2020 20:07 Відповісти
хто по Умані ходить в червоних шароварах та в шляпах з пейсами.. - той і є нелегал "замаскований"
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18.09.2020 20:09 Відповісти
 
 