Поліція та прикордонники шукають нелегалів серед хасидів в Умані, - МВС

Прикордонники спільно з міграційною службою та Національною поліцією перевіряють іноземців в Умані.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу МВС.

Особливу увагу приділено їхнім можливим зловживанням під час перетину державного кордону України.

"Державна прикордонна служба не виключає, що окремі іноземці могли підробити документи, що підтверджують мету їхнього приїзду в Україну, зокрема про лікування, різні запрошення, а також недотримання правил транзитного проїзду нашою країною, який міг тривати не більше 48 годин", - сказано в повідомленні.

Правоохоронці вже викрили певну кількість осіб, які не дотрималися умов в'їзду і знехтували законодавством України.

Цих осіб буде відправлено за межі України із забороною в'їзду мінімум на 3 роки.

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