Блокирована работа интернет-магазина, продававшего наркотики на Киевщине, - Нацполиция. ФОТО
В Киеве правоохранители блокировали работу интернет-магазина, продававшего наркотики. "Товар" дельцы изготовляли в собственной нарколаборатории.
Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникациии Национальной полиции.
Сотрудники полиции получили информацию, что двое жителей Киевщины с помощью Интернета организовали сбыт наркотиков на территории Киева и Киевской области. Полицейские установили, что 51-летняя жительница Богуславского района Киевской области вместе с 41-летним товарищем из столицы создали в мессенджере Телеграмм-канал, на котором предлагали к продаже наркотические средства и психотропные вещества, в частности амфетамин и каннабис.
По имеющейся у оперативников информации, еженедельный доход от сбыта наркотиков составлял более 100 тыс. гривен.
Во время проведения санкционированных обысков полицейские обнаружили лабораторное оборудование для изготовления психотропов амфетаминового ряда, перкурсоры, реактивы, расфасованные по пакетам амфетамин и каннабис. Также изъяты весы, фасовочные пакеты, заметки о количестве сбыт наркотиков и деньги.
Правонарушители задержаны в соответствии со статьей 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Им грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 6 до 10 лет с конфискацией имущества.
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Зе-фальш ..
Чому так пишуть мошенніки хз ?