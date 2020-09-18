Блокирована работа интернет-магазина, продававшего наркотики на Киевщине, - Нацполиция. ФОТО

В Киеве правоохранители блокировали работу интернет-магазина, продававшего наркотики. "Товар" дельцы изготовляли в собственной нарколаборатории.

Об этом информирует Цензор.НЕТ со ссылкой на Департамент коммуникациии Национальной полиции.

Сотрудники полиции получили информацию, что двое жителей Киевщины с помощью Интернета организовали сбыт наркотиков на территории Киева и Киевской области. Полицейские установили, что 51-летняя жительница Богуславского района Киевской области вместе с 41-летним товарищем из столицы создали в мессенджере Телеграмм-канал, на котором предлагали к продаже наркотические средства и психотропные вещества, в частности амфетамин и каннабис.

По имеющейся у оперативников информации, еженедельный доход от сбыта наркотиков составлял более 100 тыс. гривен.

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Во время проведения санкционированных обысков полицейские обнаружили лабораторное оборудование для изготовления психотропов амфетаминового ряда, перкурсоры, реактивы, расфасованные по пакетам амфетамин и каннабис. Также изъяты весы, фасовочные пакеты, заметки о количестве сбыт наркотиков и деньги.

Правонарушители задержаны в соответствии со статьей 208 Уголовно-процессуального кодекса Украины. Им грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 6 до 10 лет с конфискацией имущества.

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