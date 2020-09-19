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Глава европейской дипломатии Боррель посетит Украину 22 сентября

Глава европейской дипломатии Боррель посетит Украину 22 сентября

Верховный представитель ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Жосеф Боррель впервые посетит Украину с официальным визитом.

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на ЛБ, об этом свидетельствуют данные повестки дня официальных лиц Еврокомиссии на сайте ЕС.

Визит запланирован на 22 сентября. В рамках него Боррель планирует встретиться с президентом Владимиром Зеленским, главами МИД и Минобороны Украины Дмитрием Кулебой и Андреем Тараном.

Как известно, глава европейской дипломатии планировал посетить Украину еще в марте, но перенес поездку из-за пандемии коронавируса. В планах Верховного представителя было посетить не только Киев, но и Донбасс.

Позже стало известно, что Борель посетит Украину после снятия ограничений, введенных из-за пандемии коронавируса.

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Автор: 

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Він був членом іспанської соціалістичної партії,а зараз входить до партії європейських соціалістів.Тобто новий комуніст глобаліст.Там в Європі бачу майже всі нео комуністи.Недурно вони ніколи не засуджують сам совок.А тільки окремо сталіна,або ще якусь постать.На днях була пам'ятна дата,нападу совка на Польщу.Я пройшовся по закордонних сторінках соціальних мереж,то мало хто з європейських політиків це згадував.Таке враження,що цього не було.А українці підтримують європейських і американських комуняк глобалістів.Напевно що мало нам дісталося бід від цих самих комуністів.
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19.09.2020 01:20 Ответить
Боррель придет, порядок наведет! Все с разрешения Госдепа и культпросвет комиссии.
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19.09.2020 04:48 Ответить
Зелені це недозрілі червоні. Свій до свого по своє.
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19.09.2020 07:59 Ответить
Глава європейської дипломатії Боррель відвідає Україну 22 вересня - Цензор.НЕТ 4921
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19.09.2020 13:00 Ответить
 
 