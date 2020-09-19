Глава европейской дипломатии Боррель посетит Украину 22 сентября

Верховный представитель ЕС по вопросам внешней политики и политики безопасности Жосеф Боррель впервые посетит Украину с официальным визитом.

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на ЛБ, об этом свидетельствуют данные повестки дня официальных лиц Еврокомиссии на сайте ЕС.

Визит запланирован на 22 сентября. В рамках него Боррель планирует встретиться с президентом Владимиром Зеленским, главами МИД и Минобороны Украины Дмитрием Кулебой и Андреем Тараном.

Как известно, глава европейской дипломатии планировал посетить Украину еще в марте, но перенес поездку из-за пандемии коронавируса. В планах Верховного представителя было посетить не только Киев, но и Донбасс.

Позже стало известно, что Борель посетит Украину после снятия ограничений, введенных из-за пандемии коронавируса.

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