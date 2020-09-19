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Глава європейської дипломатії Боррель відвідає Україну 22 вересня

Глава європейської дипломатії Боррель відвідає Україну 22 вересня

Верховний представник ЄС з питань зовнішньої політики і політики безпеки Жосеф Боррель вперше відвідає Україну з офіційним візитом.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на ЛБ, про це свідчать дані порядку денного офіційних осіб Єврокомісії на сайті ЄС.

Візит запланований на 22 вересня. В рамках нього Боррель планує зустрітися з президентом Володимиром Зеленським, головами МЗС та Міноборони України Дмитром Кулебою та Андрієм Тараном.

Як відомо, голова європейської дипломатії планував відвідати Україну ще в березні, але переніс поїздку через пандемію коронавірусу. У планах Верховного представника було відвідати не тільки Київ, а й Донбас.

Пізніше стало відомо, що Борель відвідає Україну після зняття обмежень, введених через пандемію коронавірусу,

Читайте на "Цензор.НЕТ": Боррель: Лукашенко для ЄС нелегітимний президент, потрібні нові вибори під наглядом ОБСЄ

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Він був членом іспанської соціалістичної партії,а зараз входить до партії європейських соціалістів.Тобто новий комуніст глобаліст.Там в Європі бачу майже всі нео комуністи.Недурно вони ніколи не засуджують сам совок.А тільки окремо сталіна,або ще якусь постать.На днях була пам'ятна дата,нападу совка на Польщу.Я пройшовся по закордонних сторінках соціальних мереж,то мало хто з європейських політиків це згадував.Таке враження,що цього не було.А українці підтримують європейських і американських комуняк глобалістів.Напевно що мало нам дісталося бід від цих самих комуністів.
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19.09.2020 01:20 Відповісти
Боррель придет, порядок наведет! Все с разрешения Госдепа и культпросвет комиссии.
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19.09.2020 04:48 Відповісти
Зелені це недозрілі червоні. Свій до свого по своє.
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19.09.2020 07:59 Відповісти
Глава європейської дипломатії Боррель відвідає Україну 22 вересня - Цензор.НЕТ 4921
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19.09.2020 13:00 Відповісти
 
 