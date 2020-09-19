Глава європейської дипломатії Боррель відвідає Україну 22 вересня
Верховний представник ЄС з питань зовнішньої політики і політики безпеки Жосеф Боррель вперше відвідає Україну з офіційним візитом.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на ЛБ, про це свідчать дані порядку денного офіційних осіб Єврокомісії на сайті ЄС.
Візит запланований на 22 вересня. В рамках нього Боррель планує зустрітися з президентом Володимиром Зеленським, головами МЗС та Міноборони України Дмитром Кулебою та Андрієм Тараном.
Як відомо, голова європейської дипломатії планував відвідати Україну ще в березні, але переніс поїздку через пандемію коронавірусу. У планах Верховного представника було відвідати не тільки Київ, а й Донбас.
Пізніше стало відомо, що Борель відвідає Україну після зняття обмежень, введених через пандемію коронавірусу,
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