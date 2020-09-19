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Новости Революция в Беларуси
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В Литве и Польше опровергли заявления Лукашенко о закрытии границ

В Литве и Польше опровергли заявления Лукашенко о закрытии границ

Беларусь не перекрывала границ с Польшей и Литвой, как об этом ранее заявлял Захвативший власть в Беларуси "президента" Александр Лукашенко.

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на ЛБ, об этом сообщают польские и литовские СМИ со ссылкой на заявления чиновников этих стран.

Так, по информации службы новостей польского радио RMF24, движение на границе между странами постоянно продолжается. По данным польских пограничников, пассажиропоток между странами сокращается из-за Covid-19, но между странами по-прежнему существует большой объем грузопотока.

Со своей стороны министр транспорта Литвы Ярослав Наркевич в комментарии литовском изданию Delfi сказал, что официальной информации из Беларуси о перекрытии границ не поступало. Пропускная способность на пограничном пункте Мядининкай нормальная.

Накануне ззахвативший власть в Беларуси "президента" Александр Лукашенко объявил о закрытии границы Польшей и Литвой. 

Автор: 

Беларусь (7899) Литва (2472) Польша (8430)


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Топ комментарии
+6
Психи много чего заявляют. Они и "Наполеонами" бывают и "Кутузовыми".
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19.09.2020 02:03
+3
т.е. в торбе кусок сала нельзя, а юридическим вагонами можна
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19.09.2020 07:18
+3
с тяжелым сердцем говорю..
беларусы - саня останется с вами.
да, тошно.
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19.09.2020 08:18
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Радуйтесь, Бацька сегодня добрый...
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19.09.2020 01:38 Ответить
Eto nazyvajetsia kogda sam sebe xotel vlozit sankciji.Tut mozno jexat cerez drugyje punkti,problema sto tomoznia raski berut vziatki,a Belorus net s voditelej.Tak voditeli fur govoriat
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19.09.2020 11:42 Ответить
Психи много чего заявляют. Они и "Наполеонами" бывают и "Кутузовыми".
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19.09.2020 02:03 Ответить
тут ясно - психи же...
кто бы мне еще обьяснил, почему они президенты?
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19.09.2020 07:16 Ответить
Певно Таракану срочно потрібна консультація психіатра !
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19.09.2020 03:49 Ответить
Ему не консультация психиатра нужна, его надо просто пристрелить
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19.09.2020 08:21 Ответить
Жесть. Лукашеко все фиолетово. Госдеп в шоке.
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19.09.2020 04:41 Ответить
саня ну *********** трохи, а какой же хоккеист шлем-задом-наперед и модрой-об-ковер не брешет? - тут скидка нужна...
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19.09.2020 06:33 Ответить
Лукакашка записделся
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19.09.2020 07:07 Ответить
Нет, границу действительно закрыли. На перемещение любых товаров физическими лицами.
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19.09.2020 07:14 Ответить
т.е. в торбе кусок сала нельзя, а юридическим вагонами можна
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19.09.2020 07:18 Ответить
Ну как-то так. Хотя сало и так нельзя было.
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19.09.2020 07:36 Ответить
саня бы еще комарам запретил перелетать границу и обьявил о ее закрытии
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19.09.2020 07:42 Ответить
абубительное закрытие границы!
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19.09.2020 07:19 Ответить
Vriatli v dani moment mozno i jexat izza koranavirusa.2 nedeli karantin obezatelni dlia vsex kto tuda jexal i vernulsia.Tut stroga s etim.Strafi tysiacimi idut izza narusenyja.
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19.09.2020 08:04 Ответить
на самом деле саню видно насквозь, но хитрожопость уже зашкаливает.
саня хочет власти, он врос в нее - тут ему нужно ***** в помощь,
но сане нужны и инвестиции - тут проклятый запад,
******** подачки - не выход.
разрывается саня, но хочет и то и то....
хочун такой саня ))))
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19.09.2020 07:52 Ответить
с тяжелым сердцем говорю..
беларусы - саня останется с вами.
да, тошно.
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19.09.2020 08:18 Ответить
Каждый верит тому, которого уважает. Как можно верить луке,х...лу и подобным им?
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19.09.2020 08:48 Ответить
У Литві та Польщі спростували заяви Лукашенка про закриття кордонів - Цензор.НЕТ 35
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19.09.2020 10:00 Ответить
Авторам статей, называющих Лукашенка захватившим власть, сообщаю, что до 7 ноября Лукашенко президент по результатам выборов 2015 года. А результаты тех выборов ни у кого не вызывают сомнений.
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19.09.2020 10:39 Ответить
А я не удивляюсь подобным заявлениям Луки. В его положении, когда на яйцах висят тиски и тисками руководит Ху-ло, и не такое брякнеш. И заметьте - языком наговорил, а официально ни документов ни действий. Явно тиски перетянули, вот он и травонул тюльку. Это очень по Ху-ловски - пугать голой жопой ежа.
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19.09.2020 12:13 Ответить
Proveriajet Belorus teper ocen catelno,no u vi takogo nevydet s 126 tysiac pacek cigaret.Ruski segodnia vioz v Kalingrad kak poctu.Litve nado zakrit ix granicu,tut kazdi den takoje.Eto pol miliona nezaplacanix nalogovУ Литві та Польщі спростували заяви Лукашенка про закриття кордонів - Цензор.НЕТ 4529
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19.09.2020 13:06 Ответить
Тихановская домохозяйка, Колесникова флейтистка. Ну и лидеры.
Ясно, что в каждой из них интеллект ноль.
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19.09.2020 14:23 Ответить
 
 