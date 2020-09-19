В Литве и Польше опровергли заявления Лукашенко о закрытии границ

Беларусь не перекрывала границ с Польшей и Литвой, как об этом ранее заявлял Захвативший власть в Беларуси "президента" Александр Лукашенко.

Как передает Цензор.НЕТ, со ссылкой на ЛБ, об этом сообщают польские и литовские СМИ со ссылкой на заявления чиновников этих стран.

Так, по информации службы новостей польского радио RMF24, движение на границе между странами постоянно продолжается. По данным польских пограничников, пассажиропоток между странами сокращается из-за Covid-19, но между странами по-прежнему существует большой объем грузопотока.

Со своей стороны министр транспорта Литвы Ярослав Наркевич в комментарии литовском изданию Delfi сказал, что официальной информации из Беларуси о перекрытии границ не поступало. Пропускная способность на пограничном пункте Мядининкай нормальная.

Накануне ззахвативший власть в Беларуси "президента" Александр Лукашенко объявил о закрытии границы Польшей и Литвой.