У Литві та Польщі спростували заяви Лукашенка про закриття кордонів
Білорусь не перекривала кордонів з Польщею і Литвою, як про це раніше заявляв "президент" Олександр Лукашенко, який захопив владу в Білорусі.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на ЛБ, про це повідомляють польські і литовські ЗМІ з посиланням на заяви чиновників цих країн.
Так, за інформацією служби новин польського радіо RMF24, рух на кордоні між країнами постійно триває. За даними польських прикордонників, пасажиропотік між країнами скорочується через Covid-19, але між країнами як і раніше існує великий обсяг вантажопотоку.
Зі свого боку міністр транспорту Литви Ярослав Наркевич у коментарі литовському виданню Delfi сказав, що офіційної інформації з Білорусі про перекриття кордонів не надходило. Пропускна здатність на прикордонному пункті Мядінінкай нормальна.
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кто бы мне еще обьяснил, почему они президенты?
саня хочет власти, он врос в нее - тут ему нужно ***** в помощь,
но сане нужны и инвестиции - тут проклятый запад,
******** подачки - не выход.
разрывается саня, но хочет и то и то....
хочун такой саня ))))
беларусы - саня останется с вами.
да, тошно.
Ясно, что в каждой из них интеллект ноль.