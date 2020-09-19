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Новини Революція в Білорусі
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У Литві та Польщі спростували заяви Лукашенка про закриття кордонів

У Литві та Польщі спростували заяви Лукашенка про закриття кордонів

Білорусь не перекривала кордонів з Польщею і Литвою, як про це раніше заявляв "президент" Олександр Лукашенко, який захопив владу в Білорусі.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на ЛБ, про це повідомляють польські і литовські ЗМІ з посиланням на заяви чиновників цих країн.

Так, за інформацією служби новин польського радіо RMF24, рух на кордоні між країнами постійно триває. За даними польських прикордонників, пасажиропотік між країнами скорочується через Covid-19, але між країнами як і раніше існує великий обсяг вантажопотоку.

Зі свого боку міністр транспорту Литви Ярослав Наркевич у коментарі литовському виданню Delfi сказав, що офіційної інформації з Білорусі про перекриття кордонів не надходило. Пропускна здатність на прикордонному пункті Мядінінкай нормальна.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Режим Лукашенка навмисне сприяв в’їзду на територію Білорусі великої кількості паломників-хасидів, – Єнін

Білорусь (7938) Литва (2411) Польща (8528)


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Топ коментарі
+6
Психи много чего заявляют. Они и "Наполеонами" бывают и "Кутузовыми".
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19.09.2020 02:03
+3
т.е. в торбе кусок сала нельзя, а юридическим вагонами можна
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19.09.2020 07:18
+3
с тяжелым сердцем говорю..
беларусы - саня останется с вами.
да, тошно.
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19.09.2020 08:18
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Радуйтесь, Бацька сегодня добрый...
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19.09.2020 01:38 Відповісти
Eto nazyvajetsia kogda sam sebe xotel vlozit sankciji.Tut mozno jexat cerez drugyje punkti,problema sto tomoznia raski berut vziatki,a Belorus net s voditelej.Tak voditeli fur govoriat
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19.09.2020 11:42 Відповісти
Психи много чего заявляют. Они и "Наполеонами" бывают и "Кутузовыми".
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19.09.2020 02:03 Відповісти
тут ясно - психи же...
кто бы мне еще обьяснил, почему они президенты?
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19.09.2020 07:16 Відповісти
Певно Таракану срочно потрібна консультація психіатра !
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19.09.2020 03:49 Відповісти
Ему не консультация психиатра нужна, его надо просто пристрелить
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19.09.2020 08:21 Відповісти
Жесть. Лукашеко все фиолетово. Госдеп в шоке.
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19.09.2020 04:41 Відповісти
саня ну *********** трохи, а какой же хоккеист шлем-задом-наперед и модрой-об-ковер не брешет? - тут скидка нужна...
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19.09.2020 06:33 Відповісти
Лукакашка записделся
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19.09.2020 07:07 Відповісти
Нет, границу действительно закрыли. На перемещение любых товаров физическими лицами.
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19.09.2020 07:14 Відповісти
т.е. в торбе кусок сала нельзя, а юридическим вагонами можна
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19.09.2020 07:18 Відповісти
Ну как-то так. Хотя сало и так нельзя было.
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19.09.2020 07:36 Відповісти
саня бы еще комарам запретил перелетать границу и обьявил о ее закрытии
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19.09.2020 07:42 Відповісти
абубительное закрытие границы!
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19.09.2020 07:19 Відповісти
Vriatli v dani moment mozno i jexat izza koranavirusa.2 nedeli karantin obezatelni dlia vsex kto tuda jexal i vernulsia.Tut stroga s etim.Strafi tysiacimi idut izza narusenyja.
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19.09.2020 08:04 Відповісти
на самом деле саню видно насквозь, но хитрожопость уже зашкаливает.
саня хочет власти, он врос в нее - тут ему нужно ***** в помощь,
но сане нужны и инвестиции - тут проклятый запад,
******** подачки - не выход.
разрывается саня, но хочет и то и то....
хочун такой саня ))))
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19.09.2020 07:52 Відповісти
с тяжелым сердцем говорю..
беларусы - саня останется с вами.
да, тошно.
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19.09.2020 08:18 Відповісти
Каждый верит тому, которого уважает. Как можно верить луке,х...лу и подобным им?
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19.09.2020 08:48 Відповісти
У Литві та Польщі спростували заяви Лукашенка про закриття кордонів - Цензор.НЕТ 35
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19.09.2020 10:00 Відповісти
Авторам статей, называющих Лукашенка захватившим власть, сообщаю, что до 7 ноября Лукашенко президент по результатам выборов 2015 года. А результаты тех выборов ни у кого не вызывают сомнений.
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19.09.2020 10:39 Відповісти
А я не удивляюсь подобным заявлениям Луки. В его положении, когда на яйцах висят тиски и тисками руководит Ху-ло, и не такое брякнеш. И заметьте - языком наговорил, а официально ни документов ни действий. Явно тиски перетянули, вот он и травонул тюльку. Это очень по Ху-ловски - пугать голой жопой ежа.
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19.09.2020 12:13 Відповісти
Proveriajet Belorus teper ocen catelno,no u vi takogo nevydet s 126 tysiac pacek cigaret.Ruski segodnia vioz v Kalingrad kak poctu.Litve nado zakrit ix granicu,tut kazdi den takoje.Eto pol miliona nezaplacanix nalogovУ Литві та Польщі спростували заяви Лукашенка про закриття кордонів - Цензор.НЕТ 4529
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19.09.2020 13:06 Відповісти
Тихановская домохозяйка, Колесникова флейтистка. Ну и лидеры.
Ясно, что в каждой из них интеллект ноль.
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19.09.2020 14:23 Відповісти
 
 