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По программе "Доступные кредиты 5-7-9%" бизнес получил 8 миллиардов, - Марченко

По программе

С начала действия государственной программы "Доступные кредиты 5-7-9%" представителям бизнеса выдано кредитов на сумму около 8 миллиардов гривен.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом в эфире одного из каналов сказал министр финансов Сергей Марченко.

"Уже предоставлено 8 млрд грн, это более 3000 кредитов предоставлено по этой программе (Доступные кредиты 5-7-9%) малому и среднему бизнесу", - сказал Марченко.

Как сообщалось, в Украине с 1 февраля 2020 стартовала утвержденная правительством программа "Доступные кредиты 5-7-9%". Предоставление трех возможных ставок - 5%, 7% или 9% - по кредитам будет зависеть от размера бизнеса и срока его деятельности. Дополнительно ставка кредитования будет снижаться на 0,5% годовых за каждого наемного работника, но не менее чем до 5% годовых.

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В апреле Кабинет Министров расширил государственную программу "Доступные кредиты 5-7-9%" на бизнес с годовым доходом в 100 млн грн, тогда как ранее соответствующая сумма ограничивалась 50 млн грн. Также правительством была увеличена максимальная сумма кредита по программе 2 млн грн до 3 млн грн.

Автор: 

бизнес (1621) кредит (2378) Марченко Сергей (299)


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Топ комментарии
+4
Смотри проще. Кредит под 5. депозит под 9. Как думаешь. кто смог получить этот кредит? Не напрягайся. Никто из смертных его и в глаза не увидел. Лохотрон от клоуна.
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19.09.2020 09:22
+3
Левову частку кредитів взяли Гудок та інші бєнямойські. Казє панятна.
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19.09.2020 08:44
+2
Врали. врут и будут врать. Никто из моих знакомых так и не смог получить этот кредит. Куча бумаг и 100%-ый отказ. Это бабло получили лишь приближенные из кормушки. И не на бизнес. а на депозит... Взять под 5% и тут же виртуальное бабло положить на депозит под 9%. ****. бизнес и бабло из воздуха...
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19.09.2020 09:20
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Правила форума Совет форумчан
если бы слуговня крала тока по 4 бутылки пива?
к ним и претензий бы не было...
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19.09.2020 08:33 Ответить
Для того щоб підтримати завод в час кризи 3млн. грн. Не вистачить! Потрібно збільшувати максимальний розмір кредиту в 20 разів до 60 млн. грн. щоб працюючі заводи мали можливість покрити свої касові розриви, закупити необхідні матеріали і обладнання для продовження успішної роботи! Більшість заводів працюють з критично малою рентабельністю через низькі ціни на готову продукцію і велику конкуренцію.
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19.09.2020 09:56 Ответить
Одна з найбільших країн Європи,кредити на 250 мільйонів євро.
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19.09.2020 08:42 Ответить
Одна з найбільших не означає одна з найрозумніших.
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19.09.2020 08:46 Ответить
Левову частку кредитів взяли Гудок та інші бєнямойські. Казє панятна.
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19.09.2020 08:44 Ответить
Цікаво, чий це бізнес отримав кредити за наш рахунок? Проста арифметика:якщо процент інфляції більша за процент кредитування, то різницю платимо всі ми. Цікаво, якому олігарх ми з вами цього разу прокредитували бізнес?
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19.09.2020 08:51 Ответить
Смотри проще. Кредит под 5. депозит под 9. Как думаешь. кто смог получить этот кредит? Не напрягайся. Никто из смертных его и в глаза не увидел. Лохотрон от клоуна.
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19.09.2020 09:22 Ответить
Так а я про що? Спонсори Зєлєнского заробляють бабло.
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19.09.2020 09:33 Ответить
что сумел правильно деньги раздать -это хорошо.Сможет подтвердить свои слова "Мы уверенно смотрим в будущее. Бюджет этого года будет выполнен. Мы имеем возможность поднять экономическую динамику до конца года"-будет молодец./ Главный бюджет страны с "дырой" в 300 млрд 14.04.2020 11:41
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19.09.2020 08:52 Ответить
Якщо б бізнес отримав в оборотку 8 млрд, то це б означало зростання економіки мінімум на 8 млрд. Де воно? Графіки в студію.
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19.09.2020 09:04 Ответить
Швидше за все ці кредити отримали свої(для влади) люди через підставних "бізнесменів" і зразу конвертували їх у валюту.Можна попрощатися з цими грошима назавжди.Можливий і інший варіант:ці кредити вклали в купівлю ОВДП і ще й зароблять на нашій державі відсотки,як чинний презедент,а потім виведуть куди подалі,в той же Оман.
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19.09.2020 09:25 Ответить
Врали. врут и будут врать. Никто из моих знакомых так и не смог получить этот кредит. Куча бумаг и 100%-ый отказ. Это бабло получили лишь приближенные из кормушки. И не на бизнес. а на депозит... Взять под 5% и тут же виртуальное бабло положить на депозит под 9%. ****. бизнес и бабло из воздуха...
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19.09.2020 09:20 Ответить
Шановний, в який банк ви зверталися?
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19.09.2020 11:16 Ответить
Больше чем по 2,5 ляма на рыло.
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19.09.2020 09:29 Ответить
Тут главное понять,чей это был бизнес,который получил кредиты под такие проценты.Думаю,что для кого-то настало "покращення життя,вже сьогодні".
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19.09.2020 11:39 Ответить
8 млрд делим на 3 тыс равняется 2,66 млн грн. 2 млн 660 тыс гривен средний кредит! Бинго!

Если этот кредит был бы доступен для малого бизнеса, то средний кредит выглядел в тысычи раз меньше и получили бы его не загадочные 3000, а сотни тысяч.

Это называется поддержка малого бизнеса?
А может это называется коррупция, раздача денег приближенным особям, зашифрованная под государственную программу?
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19.09.2020 18:17 Ответить
 
 