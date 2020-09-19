По программе "Доступные кредиты 5-7-9%" бизнес получил 8 миллиардов, - Марченко

С начала действия государственной программы "Доступные кредиты 5-7-9%" представителям бизнеса выдано кредитов на сумму около 8 миллиардов гривен.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на Укринформ, об этом в эфире одного из каналов сказал министр финансов Сергей Марченко.

"Уже предоставлено 8 млрд грн, это более 3000 кредитов предоставлено по этой программе (Доступные кредиты 5-7-9%) малому и среднему бизнесу", - сказал Марченко.

Как сообщалось, в Украине с 1 февраля 2020 стартовала утвержденная правительством программа "Доступные кредиты 5-7-9%". Предоставление трех возможных ставок - 5%, 7% или 9% - по кредитам будет зависеть от размера бизнеса и срока его деятельности. Дополнительно ставка кредитования будет снижаться на 0,5% годовых за каждого наемного работника, но не менее чем до 5% годовых.

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В апреле Кабинет Министров расширил государственную программу "Доступные кредиты 5-7-9%" на бизнес с годовым доходом в 100 млн грн, тогда как ранее соответствующая сумма ограничивалась 50 млн грн. Также правительством была увеличена максимальная сумма кредита по программе 2 млн грн до 3 млн грн.