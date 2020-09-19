За програмою "Доступні кредити 5-7-9%" бізнес отримав 8 мільярдів, - Марченко
Від початку дії державної програми "Доступні кредити 5-7-9%" представникам бізнесу видано кредитів на суму близько 8 мільярдів гривень.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це в ефірі одного з каналів сказав міністр фінансів Сергій Марченко.
Вже надано 8 млрд грн, це понад 3 тисячі кредитів надано за цією програмою (Доступні кредити 5-7-9%) малому та середньому бізнесу",- сказав Марченко.
В Україні з 1 лютого 2020 року стартувала затверджена урядом програма "Доступні кредити 5-7-9%". Надання трьох можливих ставок – 5%, 7% або 9% – за кредитами залежатиме від розміру бізнесу та терміну його діяльності. Додатково ставка кредитування знижуватиметься на 0,5% річних за кожного найманого працівника, але не менше ніж до 5% річних.
У квітні Кабінет Міністрів розширив державну програму "Доступні кредити 5-7-9%" на бізнес із річним доходом у 100 млн грн, тоді як раніше відповідна сума обмежувалася 50 млн грн. Також урядом була збільшена максимальна сума кредиту за програмою з 2 млн грн до 3 млн грн.
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к ним и претензий бы не было...
Если этот кредит был бы доступен для малого бизнеса, то средний кредит выглядел в тысычи раз меньше и получили бы его не загадочные 3000, а сотни тысяч.
Это называется поддержка малого бизнеса?
А может это называется коррупция, раздача денег приближенным особям, зашифрованная под государственную программу?