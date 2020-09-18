Світовий банк відкладає виділення Києву $350 млн допомоги, - Марченко
Світовий банк відкладає виділення Україні першого траншу на $350 млн.
Як передає Цензор.НЕТ, про це в інтерв'ю агентству Інтерфакс-Україна повідомив міністр фінансів Сергій Марченко.
Кошти Світового Банку повинні були надійти в Україну ще наприкінці серпня.
За словами міністра, Україна все ж отримає перший транш із загального кредиту в $700 млн ще до кінця року.
Марченко також уточнив, що Україна спочатку сподівалася залучити більший кредит від Світового Банку.
"Спочатку ми говорили про $1 млрд, але у зв'язку з великим навантаженням на бюджет Світового банку через запити країн-членів, ця сума була скорочена до $700 млн", - пояснив міністр.
Україна мотивувала залучення кредиту Світового банку необхідністю фінансувати ключові реформи.
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Всемирный банк откладывает выделение Киеву $350 млн помощи, - Марченко
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Всемирный банк откладывает выделение Украине первого транша на $350 млн.Источник: https://censor.net/ru/n3220174
Так тож різні речі !
І не Кличко тут винуватий , а Зе +ВРУ+Марченко зі 2021 бюджетом !
Я би теж не дав
Його самого відібрали
Яка ж дивовижна схожість!...
ХУЖИНІБУУУУДІІІІТ!!!
https://twitter.com/IT3ZZP2pAhP5uMY Яна
ПрАТ ,,Шахта Надія", що є власністю Бєні, отримає погашення 47 - мільонного боргу перед шахтарями за рахунок держави.
Шах і мат, парахаботи!
Зє дятли брехню ковтають, а західні банкіри ні...
без оборотных денег ?
Ты когда-нибудь что-нибудь пытался организовать для производства чего-нибудь под свой страх и риск ?
на места рождения газа куча инветоров уже есть и им не дают добывать ибо олигархи хотят поджать это под себя - Беня и Боголюбов все под себя гребут по добыче. А есть и из США компании и Британии и т.д. Которые готовы добывать с новым оборудованием.
Причем таких, которые готовы хотя бы частично разделить с вами возможные риски, а не таких которые вкладывая 10 000 у е, потребуют от вас закладные на всю вашу недвижимость!
При Пороху - кредити давали... під конкретні справи !
Зараз те , під що давали - згортається . Нові кредити не дадуть!.% по старих +самий кредит гасити треба
350 затримують а ще 350 взагалі давати не будуть, і усе з за якогось антикорупційного прокурора ..........
Але ж диЗентерію і її інфузорію туфельку попереджали.......не вняли.
..
« нафига бахатым людям международная финансовая помощь, если равнозначные ей суммы они просто так дарят суркисам и каламойским?»
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tZE inform
@tZEinform
Вслед за МВФ, Всемирный банк откладывает выделение Украине первого транша Степанов эвакуируется с поста министра здравоохранения Провал проекта бюджета. Марченко - на вылет.
і ми просрйомся в другой стране