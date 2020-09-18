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Світовий банк відкладає виділення Києву $350 млн допомоги, - Марченко

Світовий банк відкладає виділення Києву $350 млн допомоги, - Марченко

Світовий банк відкладає виділення Україні першого траншу на $350 млн.

Як передає Цензор.НЕТ, про це в інтерв'ю агентству Інтерфакс-Україна повідомив міністр фінансів Сергій Марченко.

Кошти Світового Банку повинні були надійти в Україну ще наприкінці серпня.

За словами міністра, Україна все ж отримає перший транш із загального кредиту в $700 млн ще до кінця року.

Марченко також уточнив, що Україна спочатку сподівалася залучити більший кредит від Світового Банку.

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"Спочатку ми говорили про $1 млрд, але у зв'язку з великим навантаженням на бюджет Світового банку через запити країн-членів, ця сума була скорочена до $700 млн", - пояснив міністр.

Україна мотивувала залучення кредиту Світового банку необхідністю фінансувати ключові реформи.

Також читайте: Всесвітній Банк виділив $350 млн на підтримку реформ для економічного відновлення України

Автор: 

Світовий банк (819) Марченко Сергій (579)


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Топ коментарі
+29
Очень хорошо. Покажыте Хламидии письмо а то оно будет орать что ето все слухи
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18.09.2020 19:06
+28
Реформ нема - нема грошей.
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18.09.2020 19:06
+27
Всемирный банк откладывает выделение Киеву $350 млн помощи, - Марченко - Цензор.НЕТ 8463
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18.09.2020 19:08
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Як невдобно получилось ...
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18.09.2020 19:06 Відповісти
Кошка бросила котят, пусть **.ться как хотят !!)))
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18.09.2020 19:11 Відповісти
Звичайно - читаємо :
Всемирный банк откладывает выделение Киеву $350 млн помощи, - Марченко

дальше :
Всемирный банк откладывает выделение Украине первого транша на $350 млн.Источник: https://censor.net/ru/n3220174

Так тож різні речі !
І не Кличко тут винуватий , а Зе +ВРУ+Марченко зі 2021 бюджетом !
Я би теж не дав
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18.09.2020 19:58 Відповісти
Шото мне кажется шо ничего Украина не получит, что бы не обещал министр.
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18.09.2020 19:06 Відповісти
Очень хорошо. Покажыте Хламидии письмо а то оно будет орать что ето все слухи
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18.09.2020 19:06 Відповісти
Реформ нема - нема грошей.
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18.09.2020 19:06 Відповісти
Ще пара таких голосувань , як по САП, то відкритим текстом наху... пошлют !!))
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18.09.2020 19:07 Відповісти
Почему нах? Просто без лишних слов закроют безвиз, а на просьбу о деньгах будут отвечать "Денег нет но вы держитесь"
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18.09.2020 19:09 Відповісти
По умолчанию !!))
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18.09.2020 19:12 Відповісти
Всемирный банк откладывает выделение Киеву $350 млн помощи, - Марченко - Цензор.НЕТ 8463
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18.09.2020 19:08 Відповісти
чой то смішно
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18.09.2020 19:09 Відповісти
"https://censor.net/ru/news/3220150/sluga_naroda_s_treskom_proigryvaet_vybory_no_razve_zelenskiyi_vinovat_chto_na_ego_gorbu_k_vlasti_prishlo
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18.09.2020 19:25 Відповісти
Це Ви про тих, кого ВІН ВІДБИРАВ ОСОБИСТО? Чи про тих, кого призначили ті, кого ВІН ВІДБИРАВ ОСОБИСТО? Чи про тих, кого призначили ті, кого призначили ті, кого ВІН ВІДБИРАВ ОСОБИСТО? ... ... ...
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18.09.2020 19:35 Відповісти
Воно нікого не відбирало.

Його самого відібрали
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18.09.2020 20:02 Відповісти
якщо ЗЄЛЄН-ій "ні прі чьом", то ЧОМУ ВІН ВСЕ ЩЕ ПРЕЗИДЕНТ????? Хай подає у відставку, якщо він "ні прі чьом"!!!!!
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19.09.2020 01:32 Відповісти
Дивлюсь і бачу Яценюка...
Яка ж дивовижна схожість!...
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19.09.2020 04:18 Відповісти
Интересно почему же ?
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18.09.2020 19:08 Відповісти
Зебилы, здесь вам кушать не дадут.
Всемирный банк откладывает выделение Киеву $350 млн помощи, - Марченко - Цензор.НЕТ 8007
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18.09.2020 19:09 Відповісти
Багатьом з них скоро ніде "кушать не дадут", бо у Бюджеті-21 УДВІЧІ ЗНИЖЕНО ВИДАТКИ НА СУБСІДІЇ МАЛОЗАБЕЗПЕЧЕНИМ.
ХУЖИНІБУУУУДІІІІТ!!!
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18.09.2020 19:38 Відповісти
Ну що пліснява зелена довийо ..сь , це лише початок !!))
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18.09.2020 19:09 Відповісти
Нетреба мудрому нарідові тих грошей. Через рік мінімалка буде 6500! а пєдагогі і на 4000 проживут!
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18.09.2020 19:10 Відповісти
6500грн=теже 100$,заживЪем,пилять...
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18.09.2020 19:15 Відповісти
Це не суттєво, але з арифметикою в тебе не все гаразд !!))
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18.09.2020 20:34 Відповісти
пропало фсьо, зебилы. экономическое чудо и начисления откладываются. осталось безвиз и томос просерить
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18.09.2020 19:13 Відповісти
І мову добити !!))
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18.09.2020 19:14 Відповісти
рост ВВП 40%
Світовий банк відкладає виділення Києву $350 млн допомоги, - Марченко - Цензор.НЕТ 1496
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18.09.2020 19:18 Відповісти
экономический прорыв, вторая швейцария, проснемся в другой стране
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18.09.2020 19:26 Відповісти
ну так он и лёг в Буковеле, а проснулся в Омане
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18.09.2020 19:32 Відповісти
зелений такий Чигивара чи не Гивара у бабушкином манто
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18.09.2020 20:08 Відповісти
https://twitter.com/IT3ZZP2pAhP5uMY

https://twitter.com/IT3ZZP2pAhP5uMY Яна

ПрАТ ,,Шахта Надія", що є власністю Бєні, отримає погашення 47 - мільонного боргу перед шахтарями за рахунок держави.
Шах і мат, парахаботи!
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18.09.2020 19:16 Відповісти
Світовий банк відкладає виділення Києву $350 млн допомоги, - Марченко - Цензор.НЕТ 4369
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18.09.2020 19:20 Відповісти
Результат брехні зє блазня, стосовно невтручання у справи НБУ...
Зє дятли брехню ковтають, а західні банкіри ні...
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18.09.2020 19:23 Відповісти
Пи этом в отличие от Арахамии официальных писем не ждут.
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18.09.2020 19:24 Відповісти
ПривыкайТЕ, народ........ Раз думать не умеете.
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18.09.2020 19:23 Відповісти
что же случилось, зебилы
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18.09.2020 19:25 Відповісти
До некоторых начало доходить что тонет все таки их "Титаник", а не айсберг...
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18.09.2020 20:36 Відповісти
Как раз шоб суркисам отдать, ведь Динамо Киев нада усилить 😁
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18.09.2020 19:30 Відповісти
Боюсь Суркиси не усилят Динамо)
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18.09.2020 19:31 Відповісти
Хватит брать кредиты. Их отдавать нечем уже. Хватит жить в кредит! Нужно развивать производства, добывать ресурсы, выращивать сельхоз продукцию, продавать сырье, продавать обработанную продукцию иностранцам, открывать больше рынков и больше продавать, чтобы зарабатывать больше денег. А не кредиты брать и уже отдавать такие суммы по кредитам надо, что больше, чем тех кредитов дают. Уже загнали страну в сраку полную с этими кредитами... одна злость на эти все власти, что все это время независимости, только разваливают и пилят все выродки!!!
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18.09.2020 19:31 Відповісти
Нужно развивать производства, добывать ресурсы, выращивать сельхоз продукцию

без оборотных денег ?
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18.09.2020 19:42 Відповісти
Объявляешь конкурсы и куча инвесторов их берут и дают раб места, рабочие тратят деньги в экономику - экономика растет!
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18.09.2020 20:16 Відповісти
Ты сам себе представляешь, как фермер объявляет конкурс и к нему бежит куча инвесторов ?

Ты когда-нибудь что-нибудь пытался организовать для производства чего-нибудь под свой страх и риск ?
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18.09.2020 21:02 Відповісти
я тебе говорю конкурсы на месторождения газа и нефти. ты чо тупой?? фермеров )))
на места рождения газа куча инветоров уже есть и им не дают добывать ибо олигархи хотят поджать это под себя - Беня и Боголюбов все под себя гребут по добыче. А есть и из США компании и Британии и т.д. Которые готовы добывать с новым оборудованием.
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19.09.2020 00:26 Відповісти
Для начала, попробуйте хотя бы на открытие кофейни найти "кучу инвесторов".
Причем таких, которые готовы хотя бы частично разделить с вами возможные риски, а не таких которые вкладывая 10 000 у е, потребуют от вас закладные на всю вашу недвижимость!
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18.09.2020 21:57 Відповісти
прочитай Насима Талеба - черный лебедь и антихрупкость. Кофейни и рестораны - это прогарный бизнес. Я говорю за большой бизнес - за добычу газа и нефти и золота и в Украине 5% мировых ресурсов и их не добывают. Если их добывать и продавать, то это море денег будет!
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19.09.2020 00:28 Відповісти
А вы случайно не праправнук экономиста Адама Смита.
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18.09.2020 19:49 Відповісти
При Порошенко брали кредиты, но очень грамотно их использовали - на стабилизацию финансовой системы и развитие, в итоге ВВП рос и общий государственный долг уменьшался (!). При Зеленском - жопа, и денег этому антиукраинскому, антиевропейскому говну, продавшегося олигархам и России, никто не даст. Даже Путин не даст, его цель - уничтожение Украины.
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18.09.2020 20:00 Відповісти
Невже забули, що ДВА РОЧКИ ПЕЦІ НІЧОГО НЕ ДАВАЛИ?
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19.09.2020 04:26 Відповісти
и кто это будет делать, аналсосна?
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18.09.2020 20:26 Відповісти
Вата иди в спам.
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18.09.2020 20:44 Відповісти
В мире перепроизводство товаров. Кто же вам позволит развивать свои производства. По команде из Брюсселя даже Игналинскую АЭС и ту закрыли. Зачем Западу конкуренты? Прочитайте письмо посла Евросоюза Матти Маасикаса к премьер-министру Денису Шмыгалю и главе Верховной Рады Дмитрию Разумкову от 3 июля, где Евросоюз, выдвигает требование Верховной Раде, прекратить поддержку украинского машиностроения. Вам кричали заглавными буквами со всех утюгов, что разрыв экономических связей с Россией приведёт к коллапсу Украинскую промышленность, но Вы не верили.
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18.09.2020 22:23 Відповісти
нафиг нам ваше машиностроение на ладах ездить. это вы все к третей мировой готовитесь. сделайте побольше запас галош и валенок
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19.09.2020 07:16 Відповісти
О вашем машиностроении речь. Качество ваших машин по уровню говнистости сопоставимо с Российским. Там в России и был ваш рынок сбыта. Там был и рынок сбыта и сырьё для производства и энергия. Всё это Вы сами себе отрезали. Европейский рынок, как Вы сами видите, для вас практически закрыт. Мизерные квоты при низкой производительности труда и низкой зарплате обязательно сделают Украинский товар, низкого качества, неконкурентоспособным в Европе. А чего я напрягаюсь рассказываю вам, то, что Вы и сами видите уже как лет 20 ? Выводы наконец то пора делать. Тикать надо из Украины, пока ещё не поздно. Демография унитарной Украины уже показала, что рыба ищет где глубже, а человек где лучше. Кстати рождаемость за последние шесть лет у вас упала на 40%. Чего Вы ждёте? Вы сделали это сами.
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19.09.2020 08:12 Відповісти
письмо для Арахамии подготовили?))
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18.09.2020 19:33 Відповісти
І не дадуть ні Світовий банк, ні Європейський банк реконструкції і розвитку, і ніхто не дасть. А знаєш міністр фінансів чого? Бо Міжнародний Валютний Фонд не дав, а він є маркером, на нього орієнтуються всі міжнародні фінансові інституції та інвестори.
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18.09.2020 19:38 Відповісти
особенно после того, как убрали Смолия
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19.09.2020 00:32 Відповісти
А ще Порошенко кожному зебілу в штани гадить.
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18.09.2020 19:50 Відповісти
Ні !
При Пороху - кредити давали... під конкретні справи !
Зараз те , під що давали - згортається . Нові кредити не дадуть!.% по старих +самий кредит гасити треба
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18.09.2020 20:14 Відповісти
Та НІ-І-І!!!.... Вони ж дружбанять! І з пеці страдальця ліплять...
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19.09.2020 04:29 Відповісти
грошима куйла і рашистською кабалою
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18.09.2020 19:52 Відповісти
https://censor.net/ua/user/475712, бот з ольгіно.
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18.09.2020 19:59 Відповісти
Стара пісня про головне-в усіх негараздах винні попередники !!))
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18.09.2020 20:27 Відповісти
Світовий банк відкладає виділення Києву $350 млн допомоги, - Марченко - Цензор.НЕТ 1972
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18.09.2020 19:42 Відповісти
Надо быть полным идиотом, чтобы глядя на зе-команду и её последние дела, дать ей денег.
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18.09.2020 19:56 Відповісти
Дивуюся що Україна взагалі ще отримує якейсь бабло від МВФ
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18.09.2020 21:09 Відповісти
Доигрались...
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18.09.2020 21:58 Відповісти
"Ці мікроби"
350 затримують а ще 350 взагалі давати не будуть, і усе з за якогось антикорупційного прокурора ..........
Але ж диЗентерію і її інфузорію туфельку попереджали.......не вняли.
..
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18.09.2020 23:28 Відповісти
краще взагалі хай його не дають щоб ця зелена влада швидше здулась
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18.09.2020 23:49 Відповісти
стаття називається: "банкіри згвалтували журналіста". Ви там визначтесь, гроші НЕ дадуть УКРАЇНІ ЧИ КИЄВУ????? Чи Київ тепер заміняє ВЖЕ ВСЮ УКРАЇНУ???
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19.09.2020 01:31 Відповісти
Писаки тут все правильно написали! - Києву - тобто владним гнидам!
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19.09.2020 04:32 Відповісти
700 млн до конца года. Хорошо.
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19.09.2020 04:35 Відповісти
нужно быть ненормальными, что-бы давать бабки этому малоПИД,,,роскому, бениному нарко-Задроту и его слабоумной Шушаре, это существо живет в каком то своем иллюзорно-нарко мире, а по сути полный О во всем, одна брехня, предательство и фантазии!!!!
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19.09.2020 07:27 Відповісти
Из fb:
« нафига бахатым людям международная финансовая помощь, если равнозначные ей суммы они просто так дарят суркисам и каламойским?»
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19.09.2020 09:08 Відповісти
https://twitter.com/tZEinform
https://twitter.com/tZEinform

tZE inform

@tZEinform

Вслед за МВФ, Всемирный банк откладывает выделение Украине первого транша Степанов эвакуируется с поста министра здравоохранения Провал проекта бюджета. Марченко - на вылет.
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19.09.2020 09:49 Відповісти
Дійсно зелесрань піде з протягнутою рукою до ***********
і ми просрйомся в другой стране
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19.09.2020 14:50 Відповісти
 
 