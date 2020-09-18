Світовий банк відкладає виділення Києву $350 млн допомоги, - Марченко

Світовий банк відкладає виділення Україні першого траншу на $350 млн.

Як передає Цензор.НЕТ, про це в інтерв'ю агентству Інтерфакс-Україна повідомив міністр фінансів Сергій Марченко.

Кошти Світового Банку повинні були надійти в Україну ще наприкінці серпня.

За словами міністра, Україна все ж отримає перший транш із загального кредиту в $700 млн ще до кінця року.

Марченко також уточнив, що Україна спочатку сподівалася залучити більший кредит від Світового Банку.

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"Спочатку ми говорили про $1 млрд, але у зв'язку з великим навантаженням на бюджет Світового банку через запити країн-членів, ця сума була скорочена до $700 млн", - пояснив міністр.

Україна мотивувала залучення кредиту Світового банку необхідністю фінансувати ключові реформи.

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